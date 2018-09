Plötzlich TV-Panik: „Horde“ rennt Elektromärkten in München die Bude ein

Bild auf einmal weg

Das Aus für analoge Rundfunk-Signale ist da. Auch München ist von der Abschaltung betroffen. Das sorgt für Panik bei Nutzern.

München - Carolin Reiber (77) ist ein Radio-Mensch. „Bei mir geht’s los im Bad mit Bayern 5“, sagt die Moderatorin. Noch läuft ihr altes Gerät. Doch schon bald macht es wohl keinen Mucks mehr. „Ich muss wahrscheinlich nachrüsten“, sagt die Grünwalderin. Reiber empfängt Radio über analoges Kabel - so wie rund drei Millionen Haushalte in Deutschland. Bis jetzt. Denn die Verbreitung der analogen Rundfunk-Signale (Fernsehen und Radio) wird in ganz Deutschland eingestellt. Und wer ein altes Gerät hat, hört nix mehr beziehungsweise sieht Schwarz… Kabel-Nutzer, die noch analog fernsehen oder Radio hören, müssen also auf das digitale Signal umsteigen. Die Vorteile: bessere Bild- und Tonqualität, mehr Programme und Funktionen.

„Wir merken in den letzen Tagen einen starken Anstieg beim Kauf von Digital-Receivern. Heute war der bislang größte Ansturm - man kann von einer Horde sprechen“, sagte eine Mitarbeiterin vom Saturn an der Schwanthalerstraße am Mittwoch.

Telekom griff schon im Juli zu - Vodafone zieht bis Dienstag nach

M-net hat die analogen Rundfunksignale für mehr als 50.000 Haushalte in seinem Münchner Kabelnetz schon am Dienstag abgeschaltet. Auf der Seite ­digitaleskabel.de sind die Abschalt­termine aller Kabelnetzbetreiber bundesweit aufgeführt. Die Telekom machte in München am 30. Juli den Anfang. Vodafone folgte jetzt am Dienstag und Mittwoch, es gibt noch einen Termin nächsten Dienstag (11. September). Zeitlich gesehen die Schlusslichter in München sind G. Ziegelmeier (18. und 25. September) sowie PŸUR (15. bis 18. Oktober). Die tz fragte bei den großen Betreibern nach, wie viele Kunden von der Abschaltung in München betroffen sind - weder Vodafone noch Telekom wollten Zahlen nennen.

Aus einer bundesweiten Statistik geht zwar hervor, dass die überwiegende Mehrheit der Zuschauer heute schon digital fernsieht. „Die meisten Zuschauer werden die Abschaltung nicht merken, weil sie längst digital gucken“, sagt deshalb ein Sprecher der Telekom. Nur noch knapp jeder dreißigste TV-Haushalt in Deutschland empfängt laut Digitalisierungsbericht Video 2018 ausschließlich analoges Kabel. Angesichts dieser Zahlen erstaunlich, wie viele Leute jetzt neue Geräte kaufen…

In der Mehrzahl handelt es sich bei diesen Kunden um ältere Bürger, sagt die Saturn-Mitarbeiterin. Ihr Rat: Wer einen alten Fernseher hat, sollte sich überlegen, ob sich die Nachrüstung lohnt oder ob die Anschaffung eines neuen Fernsehers womöglich günstiger ist. „Mit 80 bis 100 Euro muss man für einen Receiver rechnen. Wenn man dann noch besondere Funktionen will wie eine Aufnahmefunktion, ist man schnell bei 200 Euro.“

So rüsten Sie Fernseher und Radio um

Wenn das Programmangebot auf rund 30 Sender beschränkt oder das TV-Gerät sehr alt ist (Röhrenfernseher), ist der Empfang analog - es wird ein digitaler Receiver mit DVB-C-Tuner benötigt. Diesen kann man an die Kabel-Dose anschließen und dann über ein Scart- oder HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbinden. Bei einem modernen Flachbildfernseher ist es einfach: nur einen neuen Sendersuchlauf durchführen. Ein Radio, das an das Kabel angeschlossen ist, muss mit einem Digital-Radio-Receiver mit DVB-C-Tuner nachgerüstet werden.

