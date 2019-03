Der Starkbier-Gau: Triumphator-Anstich abgesagt - Kabarettist Springer enttäuscht

Es brodelt hinter den Kulissen

Ludwig Reinbold, Wirt des Löwenbräukellers, bestätigt: „Es wird heuer keinen Starkbieranstich geben.“ Redner Christian Springer hat bereits im Januar von der Absage erfahren.

München - Er ist ein Erlebnis, ein Fest! Der Starkbieranstich im Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz steht zwar im Schatten seines großen Bruders am Nockherberg - in den vergangenen Jahren war die Veranstaltung aber als Geheimtipp gehandelt worden. Ein Grund: die Starkbierrede von Christian Springer. Doch die fällt heuer aus - mit dem Triumphatoranstich... Nach tz-Informationen soll es hinter den Kulissen ordentlich brodeln.

Starkbieranstich im Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz: Es brodelt hinter den Kulissen

Von Unstimmigkeiten mit der Löwenbräu-Brauerei ist die Rede. Der gehörte der Löwenbräukeller bis zum Verkauf an die Wirtefamilie Reinbold vor zweieinhalb Jahren. „Es stimmt“, bestätigt Ludwig Reinbold, Wirt des Löwenbräukellers. „Es wird heuer keinen Starkbieranstich geben.“ Zu den Gründen wollte sich der Wirt nicht äußern. Auch die Brauerei hält sich bedeckt. Aus Insider-Kreisen wird aber Folgendes gemunkelt: Die Löwenbräu AG sehe sich wohl nicht mehr in der Pflicht, den Anstich auszurichten, nachdem die Gaststätte in den Besitz der Familie Reinbold überging. Eine Kurzschlussreaktion? „Nein“, versichert der Wirt, „die Entscheidung ist mit reichlich Vorlauf gefallen.“

Triumphator-Anstich abgesagt: Veranstaltung nach wie vor groß angekündigt

Wenn das stimmt, verwundert es doch sehr, dass die Veranstaltung im Netz nach wie vor groß angekündigt wird. Zum Beispiel auf der offiziellen Internetseite der Landeshauptstadt. Ein Missverständnis? „Damit haben wir nichts zu tun“, sagt Reinbold, „wir haben heuer keine einzige Einladung verschickt.“ Der langjährige Starkbierredner Christian Springer hat bereits im Januar von der Absage erfahren. Angefressen sei er deswegen zwar nicht, meint er, aber traurig und enttäuscht.

Bissig, spritzig, typisch bayerisch trat der Kabarettist Jahr für Jahr ans Rednerpult, um der Politprominenz einzuschenken. Auch heuer hätte Springer gern wieder gefrotzelt. „Ich sammle seit Jahren Stoff für meine Reden“, verrät er. Seine „Starkbier-Schachtel“ sei bereits voll gewesen. Wie es im kommenden Jahr weitergeht? Der Anstich soll dann jedenfalls wieder stattfinden.

