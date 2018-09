Arbeiter finden verkohlte Leiche am Feringasee: Gruseliger Verdacht gegen Münchner Manager (33) 

In der Nähe des Feringasees im Münchner Norden fanden Spaziergänger die verbrannte Leiche von Beatrice F. Konstantin V. soll sie mit Benzin übergossen haben

Krise soll in Mordnacht eskaliert sein

Fast genau ein Jahr ist es her, dass Waldarbeiter die verkohlte Leiche von Beatrice F. (35) am Feringasee fanden.

München - Unter dringendem Tatverdacht steht ihr damaliger Lebensgefährte Konstantin V. (33). Doch der Manager bestreitet den Mord! Sein Verteidiger Alexander Schmidtgall sagt zur tz: „Mein Mandant wird selbstständig eine vorbereitete Erklärung abgeben.“ Diese werde sich „in wesentlichen Punkten gegen die Anklageschrift wenden“.

Dass Konstantin V. den Tod seiner Lebensgefährtin verursacht hat, gilt als sicher. „Doch die genauen Umstände sind nicht geklärt“, sagt Schmidtgall. „Ein Tötungsvorsatz wird abgestritten und die Mordmerkmale zurückgewiesen.“

Laut Staatsanwaltschaft ist Konstantin V. dagegen ein kaltblütiger Killer. Den Ermittlungen zufolge soll er Beatrice F. erdrosselt haben und handelte aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen. War er wütend, weil sie einen Geliebten hatte? Davon gingen die Ermittler aus.

Landschaftsgärtner fanden verkohlten Körper

Konstantin V. hatte dazu im Verhör geschwiegen. In der JVA Stadelheim war er später zusammengebrochen, so schwer lasteten die Vorwürfe auf ihm. Mehrere Tage lang musste der mutmaßliche Mörder auf der Krankenstation behandelt werden. Nun steht ihm der wochenlange Prozess bevor. Zehn Verhandlungstage sind am Landgericht angesetzt. Ende Oktober könnte das Urteil fallen.

Das letzte Lebenszeichen von Beatrice F., die für einen Autozulieferer arbeitete, stammt vom 8. September 2017. Im Haus des Paares in Bogenhausen soll Konstantin V. sie ermordet haben. Ihre Leiche lag den Ermittlungen zufolge noch einige Tage im Haus, bevor V. sie zum Feringasee gebracht haben soll, um sie mit Brennstoff zu übergießen. Landschaftsgärtner fanden den verkohlten Körper am Abend des 11. September auf einem Parkplatz in der Nähe des Sees im Münchner Norden. Die 35-Jährige konnte nur über ihren Zahnstatus identifiziert werden.

Tiefe Krise hinter schicker Fassade

Die Ermittler vermuten, dass V. durch den Brand die Spuren des Mordes verwischen wollte. Das beabsichtigte er mutmaßlich auch, indem er Beatrice F. als vermisst meldete. Bei der Vernehmung soll er sich dann jedoch in Widersprüche verwickelt haben – und geriet unter Tatverdacht.

Im Jahr 2009 hatte das Paar sich in Franken kennengelernt und kam 2011 gemeinsam nach München. In Denning mieteten sie ein Haus, spielten Golf. Doch hinter der schicken Fassade gab es eine tiefe Krise, die in der Mordnacht eskaliert sein soll!