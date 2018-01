Münchner Polizei: „Normaler Silvesterwahnsinn“ - viele Einsätze

7000 Menschen feiern am Friedensengel

Lautstark, aber insgesamt relativ friedlich verlief die Silvesternacht in der Landeshauptstadt. Die Polizei konnte sich jedoch über zu wenig Arbeit nicht beklagen.

München - Lautstark und farbenprächtig haben die Menschen in München das Jahr 2018 begrüßt. An die 7000 versammelten sich nach Polizeiangaben um den Friedensengel. Dort war der Verkehr von 22.45 Uhr an bis kurz vor 3 Uhr am Montagmorgen gesperrt. Um die 6000 Menschen kamen am Marienplatz zusammen. Etwa 4000 Menschen waren es im Olympiapark.

+ Das Feuerwerk in der Nacht zu, 1. Januar in der bayerischen Landeshauptstadt. © dpa

Für die Münchner Polizei verlief die Silvesternacht nach eigenen Angaben mit mehr als 170 Einsätzen bis 5 Uhr am Montagmorgen gewohnt arbeitsreich. Neben 50 Einsätzen wegen Randalierern und Streitereien, kam es vor allem zu Einsätzen wegen Ruhestörungen und Bränden durch Feuerwerkskörper. Insgesamt sei es aber eine relativ ruhige Silvesternacht gewesen. Ein Sprecher der Polizei sprach vom „ganz normalen Wahnsinn“.

Es gab 20 Körperverletzungen in der Silvesternacht und 35 kleinere Brände. Wegen zu lauter Partys und anderen Ruhestörungen gab es 41 Einsätze.

mag/dpa