Regenfälle verwandeln Isar in reißenden Strom: Besorgte Blicke auf Wassermassen im Herzen der Stadt

Das Isar-Hochwasser in München aktuell an der Wittelsbacher Brücke.

Pegelstand hat Höchststand erreicht

Starke Regenfälle setzen der Isar im Stadtgebiet München zu. Erste Schutz-Maßnahmen wurden bereits ergriffen. Aktuelle Bilder von der Wittelsbacher Brücke zeigen das Ausmaß.

Update, 22. Mai, 13.01 Uhr: Die aktuellen Bilder zeigen das Ausmaß der Wassermassen. Der Pegel der Isar im Stadtzentrum schrammt aktuell so unter der Meldestufe 3 vorbei, ab der bereits einzelne bebaute Grundstücke eingestaut werden. Der Durchgang unter der Wittelsbacher Brücke ist komplett eingestaut. Gegen 12.45 Uhr hat die Isar aktuell ihren vorläufigen Höchststand mit 3,43 Metern erreicht. Seitdem sinkt der Pegel wieder leicht.

+ Die Isar aktuell an der Wittelsbacher Brücke. © Lukas Schierlinger

Ursprüngliche Meldung vom 21. Mai 14 Uhr: Isar-Hochwasser in München spitzt sich zu

München - Totholz treibt im Wasser, zahlreiche Uferflächen sind überschwemmt. Nach den ergiebigen Regenfällen der vergangenen Stunden ist der Isar-Pegel in München auf mehr als drei Meter angestiegen. Damit wurde die zweite von insgesamt vier Meldestufen des Hochwassernachrichtendienstes erreicht. Am späten Montagnachmittag hatte die Marke noch bei etwa 1,20 Meter gelegen. Bis Dienstagabend könnte sich der Wasserstand Prognosen zufolge auf bis zu 3,50 Meter erhöhen. „Die Intensitäten lassen überwiegend nach, jedoch können punktuell noch höhere Abflussreaktionen ausgelöst werden“, ordnete der Hochwassernachrichtendienst Bayern die Lage am Vormittag ein.

München: Isar-Hochwasser im Stadtgebiet - Radwege gesperrt

Die Stadt München hat derweil erste Maßnahmen ergriffen, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Der Flauchersteg und einige Radwege wurden abgesperrt, mobile Toiletten und Abfall-Container sind aus dem Uferbereich entfernt worden. Bei einem Pegelstand von 2,20 Meter oder mehr sei dies ein übliches Prozedere, erklärte das Baureferat. Obdachlose, die am Isar-Ufer lagern, wurden aufgefordert, den gefährdeten Bereich zu verlassen.

Bislang seien im Stadtgebiet aufgrund des Hochwassers noch keine erwähnenswerten Einsätze angefallen, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Etwas prekärer gestaltet sich die Lage in anderen Teilen des Freistaats. In unserem News-Ticker halten wir Sie über die Wetter-Kapriolen in Bayern auf dem Laufenden.

