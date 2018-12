Pietätlose Pläne: Münchner Wirt will Sektionstisch kaufen, auf dem berühmter Schauspieler obduziert wurde

Gerichtsmediziner schreitet ein

Makaber, was sich ein Münchner Gastronom da ausgedacht hat: Er wollte den Sektionstisch kaufen, auf dem ein berühmter Schauspieler obduziert wurde - und er wäre noch weiter gegangen.

München - Ein Sektionstisch aus schwarzem Marmor, noch aus der Zeit von Prinzregent Luitpold: Hier wurde der Leichnam des ermordeten Schauspielers Walter Sedlmayr (1926-1990) obduziert - und an dem Tisch wollte ein Münchner Gastronom seine Gäste bewirten.

+ Walter Sedlmayr © dpa / Frank Mächler Doch dem Mann machte der Gerichtsmediziner Wolfgang Eisenmenger einen Strich durch die Rechnung: „Wir sind erst gar nicht in die Verhandlungen getreten“, sagte der 74-jährige Eisenmenger der „Süddeutschen Zeitung“ (Freitag). „Das haben wir aus ethischen Gründen abgelehnt.“ Hintergrund der obskuren Kaufnachfrage war ein Standortwechsel der Münchner Rechtsmedizin vor einigen Jahren.

