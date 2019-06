Auto oder Bahn? - Wo sich Pendeln im Münchner Umland wirklich auszahlt

Dachau ist Spitzenreiter

Raus aus der Stadt – dorthin, wo man sich noch ein Häuschen oder eine Eigentumswohnung leisten kann. Wer das plant, muss gut rechnen. Der neue Postbank-Wohnatlas zeigt, ab wann es sich wirklich lohnt, wenn man die Pendel-Kosten berücksichtigt.

München - Wer ins günstigere Umland ziehen will, sollte bedenken, dass lange Arbeitswege hohe Kosten verursachen – ein ganzes Berufsleben lang. Eine Modellrechnung des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts im Auftrag der Postbank zeigt, wann der Kostenvorteil des günstigeren Wohnens durch Fahrtkosten und Fahrtzeit aufgezehrt ist – beziehungsweise wo man am längsten davon zehrt.

Dachau ist Spitzenreiter

Spitzenreiter dabei ist Dachau: „Der Kaufpreisvorteil gegenüber München ist bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für den Arbeitsweg erst nach 52,4 Jahren aufgebraucht“, so die Studie. So lange wird wohl kaum einer täglich pendeln. Auch in Puchheim könnten Käufer lange von der Ersparnis profitieren; 43,4 Jahre. Weitere Orte, in denen der Immobilienkauf auch nach mehr als 30 Jahren Pendeln günstiger bleibe als im Münchner Stadtgebiet, seien Karlsfeld, Freising, Eching, Vaterstetten, Germering und Fürstenfeldbruck. Doch je weiter man wegzieht, und je teurer es dort ist, um so weniger lang profitiert man. In Herrsching am Ammersee im Kreis Starnberg kämen Käufer nur elf Jahre lang günstiger weg, wenn sie täglich mit den Öffentlichen nach München pendeln.

Bahnpendler kommen besser weg als Autopendler

Florian Lehmair (43) hat sich vor über zwölf Jahren fürs Pendeln entschieden. Der Bauingenieur fährt jeden Tag von seinem Wohnort Geisenfeld (Kreis Pfaffenhofen an der Ilm) mit dem Auto nach Rohrbach, von da mit der Bahn ins Münchner Büro. Zwei Stunden ist er täglich unterwegs. „Ich habe vorher in Milbertshofen gewohnt, für mich war aber immer klar, dass ich mit meiner Familie wieder rausziehe aus der Stadt.“ Die Kinder sollten ein Haus haben und einen Garten, zum Spielen. All das hätte er seiner Familie in München nicht bieten können. Das lange Zugfahren mache ihm nichts aus.

Grundsätzlich haben es Sparfüchse am besten, die mit der Bahn pendeln: „Autopendler kommen im Münchner Umland generell schlechter weg, denn die Fahrt mit dem Pkw ist nicht nur häufig zeitaufwendiger, sondern pro Kilometer auch teurer“, so das Ergebnis der Analyse (siehe Tabelle).Wie sehr sich das Pendeln letztlich für jeden einzelnen lohnt, hängt natürlich auch von anderen Faktoren ab, etwa Kita-Gebühren am Wohnort. Und dann gibt es noch Kriterien abseits des Geldes. Florian Lehmair formuliert das so: „Ich bin jedenfalls kein Stadtmensch.“

Die Preise? Nahezu unbezahlbar. Der Wohnraum? Immer knapper. Und trotzdem ziehen noch mehr Menschen nach München und ins schöne Umland. Führende Experten stellen für uns den Vergleich an: Leben wir in Zukunft (besser) in der Stadt oder auf dem Land?

So lange profitieren Pendler vom günstigerem Wohnen im Umland

Wohnort Entfernung in Km Schnellste Verbindung mit den Öffentlichen (Minuten) Schnellste Verbindung mit dem Auto (Minuten) Dauer des Preisvorteils bei Nutzung ÖPNV (Jahre) Kaufpreis pro qm² im Durchschnitt Dachau 18 13 30 52,4 4982,09 Puchheim 23 15 35 43,4 5048,36 Taufkirchen (Vils) 14 22 28 42,3 4383,69 Karlsfeld 15 19 30 38,8 4982,09 Freising 41 25 45 32,4 4403,69 Eching 24 28 30 32,1 4403,69 Vaterstetten 22 23 30 31,3 4983,40 Germering 19 23 28 31,1 5048,36 Fürstenfeldbruck 28 22 35 30,6 5048,36 Olching 25 24 40 28,9 5048,36 Neufarn bei Freising 28 31 35 28,8 4403,69 Unterhaching 14 20 22 28,4 5585,61 Geltendorf 48 37 45 27,4 3789,65 Haar 15 21 26 27 5585,61 Grafing 40 25 50 26,5 4983,40 Starnberg 27 20 28 25,7 5613,42 Poing 22 29 28 25,5 4983,40 Unterschleißheim 18 23 30 24,4 5585,61 Kaufering 60 41 50 24,2 3789,65 Ottobrunn 17 25 26 22,8 5585,61 Moosburg an der Isar 60 36 55 22,4 4404,69 Dorfen 55 40 60 21,1 4383,69 Erding 44 42 50 21 4383,69 Dießen am Ammersee 54 50 55 20,9 3789,65 Gauting 23 27 30 20,3 5613,42 Gilching 25 28 30 19,5 5613,42 Landsberg am Lech 60 54 50 19,2 3789,65 Ebersberg 39 40 50 18 4983,40 Markt Indersdorf 33 43 50 17,2 4982,09 Oberding 40 65 50 14,4 4383,69 Altomünster 48 60 55 12,3 4982,09 Herrsching am Ammersee 42 50 45 11 5613,42 Quelle: Postbank

