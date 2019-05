Zweckentfremdung in München: Hier wird Wohnraum vernichtet - die neuesten Zahlen für alle Stadtviertel

Die neuesten Zahlen für alle Stadtviertel

von Caroline Wörmann schließen

München kämpft gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum. Ein aktueller Bericht aus dem Sozialreferat zeigt, alarmierende Zahlen.

München - Rund 18.000 Wohneinheiten überprüften die Außendienstler des Amts für Wohnen und Migration 2018. Und dabei deckten sie einiges auf: 155 Wohnungen waren illegal als Gewerberäume genutzt, 105 Wohnungen standen leer und 99 wurden dauerhaft als Ferienwohnungen oder an Medizintouristen vermietet. Zur Einordnung: Würde die Stadt diese insgesamt 359 Wohnungen neu bauen, würde das 139 Millionen Euro kosten.

München: So kämpft die Stadt gegen illegale Vermieter

Dass die Stadt illegalen Vermietern öfter auf die Spur kommt, liegt nicht zuletzt an den Münchner Bürgern. Seit 2018 gibt es die Online-Meldeplattform www.raum-fuer-muenchen.de, auf der jedermann, auch anonym, mutmaßlich zweckentfremdete Objekte melden kann. Bis zum 1. März 2019 gingen dort 1349 Meldungen ein, 57 Prozent von ihnen anonym. Die meisten (524) Meldungen bezogen sich auf leer stehende Wohnungen, bei 449 Objekten wurden illegale Ferienwohnungen vermutet. Das Sozialreferat habe mit dem Instrument „die beabsichtigten Ziele erreicht“, heißt es in dem Bericht aus dem Haus von Sozialreferentin Dorothee Schiwy (SPD), der dem Stadtrat am Mittwoch vorgelegt wird. Im Schnitt gingen jetzt 100 Meldungen im Monat ein, zuvor hatten Bürger telefonisch oder per Mail nur etwa 200 Objekte in sechs Monaten gemeldet.

Sieht man sich den Stadtplan der aufgedeckten Zweckentfremdungen genauer an, fallen einige Dinge ins Auge. So scheint in Schwabing-West die Zweckentfremdung von Wohnraum für Gewerbezwecke an der Tagesordnung zu sein: Hier wurden allein 96 der 166 Objekte entdeckt, in denen gearbeitet und nicht gewohnt wurde. Die meisten aufgedeckten Leerstände verzeichnete die Stadt in Laim (15) und in der Maxvorstadt (10). Wenig überraschend: Im Innenstadtbezirk Ludwigs-/Isarvorstadt wurden die meisten Wohnungen ausgehoben, die illegal, also mehr als acht Wochen im Jahr, an Touristen weitervermietet wurden, nämlich 27. In Bogenhausen flogen 12 zweckentfremdete Ferienwohnungen auf. In beiden Bezirken sind renommierte Kliniken angesiedelt.

+ München: Karte zeigt die Zweckentfremdung in den einzelnen Stadtteilen. © Grafik tz

500.000 Euro beträgt das maximale Bußgeld bei Zweckentfremdung

Seit Dezember 2017 darf die Stadt bis zu einer halben Million Euro Bußgeld verlangen, abhängig von der Größe der Wohnung und der Dauer der Zweckentfremdung. Die Maximalstrafe wurde bislang noch nicht verhängt. Aber: 2018 hat die Stadt mit 53 Bescheiden insgesamt 982.000 Euro kassiert, in einem Fall sogar „eine sechsstellige Summe“, wie es im Bericht heißt.

+ Sozialreferentin Dorothee Schiwy kämpft gegen Zweckentfremdung in München. © Marcus Schlaf Zudem kann die Behörde auch Zwangsgelder fordern, zum Beispiel um die Vermietung als Ferienwohnung zu beenden. Die Höhe richtet sich nach dem „wirtschaftlichen Interesse im Einzelfall“. 494.000 Euro hat die Stadt hier 2018 eingenommen.

Bei den hartnäckigen Akteuren auf dem Medizintourismus-Markt zeigen Zwangsgelder aber bisweilen keinerlei Wirkung. Dann kann die Stadt über das Verwaltungsgericht eine Ersatzzwangshaft anordnen: Drei Mal hat die Stadt das bereits getan, zwei weitere Haftbeschlüsse werden bald vollstreckt.

Ausruhen will sich die Stadt auf den Erfolgen nicht. Im Gegenteil: Noch heuer soll die Zweckentfremdungssatzung weiter verschärft werden. Dann soll nach dem Abriss eines Hauses der Ersatzwohnraum im gleichen Stadtgebiet entstehen müssen. Mietwohnraum muss durch neuen Mietwohnraum ersetzt werden. Und: Der neue Wohnraum darf nur zur ortsüblichen Vergleichsmiete vermietet werden.