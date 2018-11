Münchner Obdachlose flehen: „Wir wollen unter der Brücke bleiben“

Stadt will Lager räumen lassen

Zwei ausgebrochene Feuer unter der Reichenbachbrücke sorgen dafür, dass die Stadt München Obdachlose aus ihrem Quartier wegholen möchten. Doch diese wehren sich mit einer Kampagne.

München - Es ist bitterkalt in München, doch unter der Reichenbach- oder Wittelsbacherbrücke finden viele Obdachlose zumindest einen trockenen Platz zum Schlafen. Vielleicht nicht mehr lange... Vergangene Woche hatte die Stadt angekündigt, die Lager an diesem Donnerstag räumen zu lassen. Am Montag Abend gingen deshalb die Obdachlosen selbst mit einer Pressekonferenz der Kampagne „Wir wollen wohnen“ an die Öffentlichkeit – mit einem klaren Appell: „Wir fordern die Landeshauptstadt auf, die Wohnstätten von obdachlosen Menschen in München nicht zu räumen!“ Einer von ihnen, Herkules Asenov (54) sagt: „Ich will hier nicht weg. Mein Herz hängt an diesem Platz.“

+ Bereits im April 2018 hatte es unter der Reichenbachbrücke ein Feuer gegeben. © Achim Schmidt

Sozialreferentin Dorothee Schiwy hatte die Gründe für die beabsichtigte Räumung erläutert: Die Stadt habe die Sorge, dass die Menschen dort im Winter erfrieren, sich versehentlich selbst verbrennen oder bei Hochwasser ertrinken könnten. Kein Argument für die Obdachlosen: „Wir wohnen derzeit lieber unter der Reichenbachbrücke, als dass wir in der Kälteschutzeinrichtung in der Bayernkaserne übernachten“, erklärten sie. Die Gründe: Die Bayernkaserne müssten sie jeden Morgen verlassen und dürften sich tagsüber dort nicht aufhalten. Vasil Damianov (25): „Dort können wir auch unsere Sachen nicht aufbewahren, weil es keine Schließfächer gibt. Wir haben keine Kochmöglichkeiten. Wir können uns nicht aussuchen, mit wem wir in einem Zimmer schlafen. Oft schlafen mehrere Personen in einem Raum. Es gibt keinerlei Privatsphäre.“

Obdachlosen-Lager sorgten in der vergangenen Zeit immer wieder für Schlagzeilen

Regelmäßig fänden in der Früh am Ausgang des Kälteschutzes zudem Polizeikontrollen statt, denen die Obdachlosen nicht ausweichen könnten. Immer wieder würden dabei auch Personen verhaftet, sodass manche den Kälteschutz nicht in Anspruch nehmen, weil sie einfach Angst haben, verhaftet zu werden. Meist sei Schwarzfahren dabei der Grund. Alles Gründe, weshalb die Obdachlosen einen „Stopp der Räumungsvorbereitungen“ fordern.

Die Lager hatten in der vergangenen Zeit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Erst in der Nacht auf vergangenen Donnerstag war wie berichtet das Lager unter der Reichenbachbrücke abgebrannt, in dem etwa 14 Menschen regelmäßig schlafen – verletzt wurde zum Glück niemand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Feuer an der Kochstelle ausgebrochen. Bereits im April hatten die Schlafplätze unter der Reichenbachbrücke gebrannt, auch damals verloren die Menschen ihr einziges, geringes Hab und Gut. Zunächst war die Polizei sogar von Brandstiftung ausgegangen. Später hatte sich herausgestellt, dass wohl Zigarettenkippen das Feuer ausgelöst hatten.

