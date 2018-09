MVV-Preise wie in Wien? Söder will das Ein-Euro-Ticket

Debatte um neues Konzept

von Sascha Karowski schließen

Ministerpräsident Markus Söder will ein Ein-Euro-Ticket für den ÖPNV einführen. Jahreskarten sollen nur noch 365 Euro pro Jahr kosten. Politische Gegner sprechen von Populismus.

München - Tu felix Austria – glückliches Österreich. Die Hauptstadt Wien gilt als moderne Metropole und muss immer wieder herhalten, wenn in Bayern Innovationen beim Nah- oder dem Radverkehr ausgemacht werden. So hat nun auch Markus Söder (CSU) über die Grenze geblickt. Der Ministerpräsident will sich Wien zum Vorbild nehmen und ab Mitte 2020 in den fünf Modellregionen München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Würzburg ein Jahresticket für die öffentlichen Verkehrsmittel einführen, das lediglich 365 Euro kosten soll. In Wien gibt es das bereits seit 2012. Auf Anfrage teilen die Wiener Verkehrsbetriebe mit, dass der laufende Betrieb zu 60 Prozent aus Eigeneinnahmen und zu circa 40 Prozent aus Zuschüssen der Stadt finanziert wird. 2016 setzte das städtische Unternehmen 525 Millionen Euro um, die Münchner Verkehrsgesellschaft bewegte sich 2017 mit 530 Millionen Euro in einem ähnlichen Rahmen. In Wien überweist die Stadt zudem einen Investitionskostenzuschuss, mit dem Ausgaben für die Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs finanziert werden. Der Bau neuer U-Bahnen oder Tramlinien wird durch den Bund und die Stadt finanziert.

Wie in Österreich auch sollen vom neuen Söder-Billett in Bayern nicht nur die in Summe mehr als 2,6 Millionen Einwohner in der Kernzone, sondern auch die Einpendler aus dem gesamten Ballungszentrum von der Neuerung profitieren. „Unser Ziel ist: ein Euro pro Tag für den ÖPNV– egal wie lang und wie oft am Tag man fährt. Bayern will neue Wege bei der Luftreinhaltung gehen und eine deutliche Stärkung des ÖPNV“, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Laut Söder laufen bereits die Verhandlungen mit dem Bund über die Finanzierung. „Der Bund fördert die Verbesserung der Luftreinheit. Der Freistaat geht aber in Vorleistung und zahlt auch kräftig mit. Das ist eine ganz große Chance für die Verkehrswende und wird die Fahrgastzahlen des ÖPNV deutlich erhöhen“, so der Ministerpräsident.

+ U-Bahn Muenchen: „Bayern will neue Wege bei der Luftreinhaltung gehen und eine deutliche Stärkung des ÖPNV“, sagt Markus Söder. © Philipp Guelland

Begonnen werden soll mit der Umsetzung ab Mitte 2020, spätestens ab 2030 soll das günstige Ticket in allen fünf Modellregionen gelten. Das sei eine große Chance für die Verkehrswende und werde die Fahrgastzahlen erhöhen. „Mit der grundlegenden Verkehrsoffensive werde nicht nur die Lebensqualität der Menschen erhöht und die Luftreinheit verbessert. Das sei auch die Alternative zu Fahrverboten. „Natürlich brauchen wir auch mehr Fahrzeuge und mehr Kapazitäten. Das wird einen schrittweisen Ausbau erfordern und rund zehn Jahre dauern, bis alles umgestellt ist.“

365-Euro-Ticket? Zwei Dinge müssen unbedingt beachtet werden

In München sind solche Ideen nicht neu. Grünen-Chefin Katrin Habenschaden sagte auf Anfrage: „Wir sind es ja schon gewohnt, dass unsere Vorschläge erst dann aufgegriffen werden, wenn die CSU in existenzielle Nöte kommt.“ Zuletzt hatten die Grünen 2015 ein 365-Euro-Ticket beantragt. Eine Umsetzung sei längst überfällig. Auch die FDP im Rathaus hatte entsprechende Vorstöße unternommen. „Der Freistaat hätte bei der Tarifreform diese Idee einbringen können, war aber zu keinem finanziellen Beitrag bereit“, sagt FDP-Chef Michael Mattar. „Söders Politik ist einfach nur unglaubwürdig.“

Bei der CSU sieht man das freilich anders. „Wir begrüßen den Vorschlag des Ministerpräsidenten“, sagt CSU-Chef Manuel Pretzl. „Es gibt aber zwei Dinge, die unbedingt beachtet werden müssen: Erstens muss darauf hingearbeitet werden, dass solch eine Einführung EU-rechtskonform möglich ist. Zweitens muss die Finanzierung dieses Tickets gewährleistet sein.“

+ Berufsverkehr in München: Begonnen werden soll mit der Umsetzung ab Mitte 2020, spätestens ab 2030 soll das günstige Ticket in allen fünf Modellregionen gelten. © dpa / Frank Leonhardt

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) gibt zu bedenken, dass zunächst die Voraussetzungen für ein noch stärker ausgeweitetes ÖPNV-Angebot geschaffen werden müssten. „In vielen Großstädten, so auch in München, ist der ÖPNV längst an seiner Leistungsfähigkeitsgrenze angekommen und nicht mehr in der Lage, innerhalb kürzester Zeit signifikant mehr Fahrgäste zu befördern“, sagte ein Sprecher. „Um eine Umsetzung bis 2030 zu realisieren, benötigen wir und unsere Verbundpartner ausreichende Fördermittel sowie vereinfachte Planungs- und Genehmigungsabläufe, die uns bislang nicht zur Verfügung standen.“

SPD-Parteivize Roland Fischer schimpfte gestern: „Allein die aktuell geplante MVV-Tarifreform 2019 wird zu Mindereinnahmen von bis zu 34,5 Millionen Euro im Jahr führen. Davon zahlen die Stadt München 75 Prozent und die acht Landkreise 25 Prozent. Der Freistaat Bayern beteiligt sich nicht.“ OB Dieter Reiter war Teil der Verhandlungsrunde und verwies daher auf Fischers Äußerungen, die er uneingeschränkt teile. Ansonsten gab der OB lediglich einen kleinen Hinweis in Richtung des Ministerpräsidenten: „Nicht reden, einfach machen, Herr Söder!“

Öffentlicher Nahverkehr: So läuft‘s in Österreich

