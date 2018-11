Nockherberg 2019: Nachfolger der „Mama Bavaria“ steht fest

Präsentation am Freitag

von Ramona Weise schließen

Nach dem Rücktritt von Luise Kinseher als „Mama Bavaria“ auf dem Nockherberg ist die Nachfolge geklärt. Der Favorit setzte sich durch.

Update am 16. November 2018: Jetzt steht fest, wer Nachfolger der „Mama Bavaria“, Luise Kinseher, auf dem Nockherberg wird. Am Freitagvormittag wurde die Entscheidung verkündet. Es ist der Schauspieler und Kabarettist Maximilian Schafroth. Der 33-jährige Allgäuer ist der neue Fastenprediger.

Schafroth bringt bereits Nockherberg-Erfahrung mit. Im Jahr 2015 verkörperte er im Singspiel Conchita Wurst. Ein Jahr später dann das „Über-Ich“ von Horst Seehofer.

Schon in den vergangenen Tagen wurde er als heißer Kandidat gehandelt (siehe Erstmeldung vom 10. November unten). Nun gibt es also die offizielle Bestätigung! Auf einer Pressekonferenz mit Paulaner-Chef Andreas Steinfatt wurde Schafroth am Freitag offiziell vorgestellt. Steinfatt sagte, er hoffe mit Schafroth eine langfristige Besetzung für die Rolle des Fastenpredigers gefunden zu haben.

+ Die Schauspielerin Luise Kinseher sprach beim traditionellen "Politiker-Derblecken" am Münchner Nockherberg als Bavaria bei der Fastenpredigt. © dpa / Matthias Balk

Spekulationen um Nockherberg 2019: Wer wird Nachfolger von Luise Kinseher

Erstmeldung am 10. November 2018 - München - Bevor die Gäste auf dem Nockherberg wochenlang ihr Salvatorbier genießen, müssen erst einmal die Politiker schlucken. Mal mehr, mal weniger – je nachdem, wie würzig die Rede zum Starkbier-Anstich ausfällt. In den vergangenen Jahren war der dunkle Bock ja eher mild statt bitter. Braumeisterin Luise Kinseher (49) schäumte meist nicht so sehr wie ihr Vorgänger Michael Lerchenberg (65).

Nockherberg 2019: Wer wird der neue Fastenprediger?

Und wer schenkt im März 2019 ein? Wer derbleckt? Wer nachfragt, erfuhr bisher immer nur: Wird noch bekannt gegeben. Sprecherin Birgit Zacher von der gastgebenden Paulaner-Brauerei sagte unserer Zeitung am Freitagnachmittag, es gebe noch keinen unterschriebenen Vertrag mit einem Fastenprediger. Darüber hinaus werde sich kein Vertreter der Brauerei äußern.

Allerdings scheint ein Name besonders hoch im Kurs zu stehen, wie unsere Zeitung erfuhr: Maxi Schafroth. Der 33-Jährige und Paulaner stehen offenbar in intensiven Verhandlungen. Schafroth schäumt nicht, als wir ihn anrufen, beteuert aber, er wisse von nichts und sei verwundert. Allerdings soll der Nachfolger von Luise Kinseher schon in der kommenden Woche präsentiert werden.

+ Schauspieler und Kabarettist Maximilian Schafroth. © dpa / Peter Kneffel (Archivbild)

Schafroth, der sympathische Allgäuer, gewann 2011 das Paulaner Solo, den Nachwuchspreis der Brauerei. Passt also! Vergangenes Jahr erntete er den Bayerischen Kabarettpreis (Kategorie Musik). Eine gewisse Wurstigkeit gegenüber der politischen Obrigkeit braucht man als Ober-Derblecker. Schafroth hatte 2015 im Singspiel Conchita Wurst verkörpert. Passt auch! Ein Jahr später dann der Aufstieg – als Über-Ich von Horst Seehofer, ebenfalls auf dem Nockherberg. Das Kreativteam des Singspiels waren damals Marcus H. Rosenmüller (Regie) und Gerd Baumann (Musik). Mit diesem Duo hat Schafroth mehrfach in Filmen zusammengearbeitet wie in „Sommer der Gaukler“.

Nockherberg 2019: Auch Harry G. scheint im Gespräch gewesen zu sein

Unterstützung würde der junge Allgäuer wohl ohnehin bekommen. Die Namen Lienenlüke (Text) und Rosenmüller wabern herum. Harry G (39) soll auch im Gespräch gewesen sein, doch Comedy statt Kabarett auf dem Nockherberg? Da helfen wohl auch Fürsprecher Harrys in der Brauerei nicht. Die Tür bleibt für den Regensburger wohl zu. So oder so: Ein Name wird demnächst fallen. Die Geschichte des Derbleckens auf dem Nockherberg ist auch eine Geschichte bayerischer Stars. Die beginnt schon 1891 mit Jakob Geis, geht weiter über den Weiß Ferdl, Adolf Gondrell, den Roider Jackl und Emil Vierlinger. Nach dem Zweiten Weltkrieg folgten als Redner unter anderem Michl Lang, Klaus Havenstein, Walter Sedlmayr, Max Grießer, Erich Hallhuber, Gerd Fischer, Bruno Jonas und Django Asül.