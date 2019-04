Charles und Camilla besuchen nicht nur München - Politiker bestätigt weiteren Termin in der Region

Hello again!

Hoher Besuch von der Insel: Prince Charles und Herzogin Camilla kommen für zwei Tage nach München zwecks britisch-bayerischer Freundschaftspflege. Auch in der Region nehmen sie einen Termin wahr.

Update vom 26. April: Während ihres Deutschland-Besuchs schauen Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla auch in Ebersberg in den Herrmannsdorfer Landwerkstätten vorbei. „Ich kenne den Termin“, bestätigte der Stimmkreisabgeordnete im Bayerischen Landtag, Thomas Huber aus Grafing, auf Nachfrage der Ebersberger Zeitung. „Ich halte das für eine große Ehre, dass Prinz Charles und Herzogin Camilla im Rahmen ihrer Deutschlandreise nach Bayern kommen und besonders, dass sie dabei einen Vorzeigebetrieb im Landkreis Ebersberg besuchen“, sagt er stolz.

Es sei bekannt, dass sich Charles im Bereich Umweltschutz und Ökologie persönlich einbringe und sich für diese Themen stark interessiere, was dem Besuch in Herrmannsdorf eine besondere Bedeutung gebe. Ein Besuch aus dem englischen Königshaus sei etwas „ganz Besonderes“, besonders auch deswegen, weil der letzte Besuch eines Royals schon Jahrzehnte zurück liegt. Damals kam Prinzessin Anne in den Landkreis. „Da kenne ich nur noch die Bilder davon“, lacht Thomas Huber.

Charles besuchte Deutschland schon über 30 Mal

München - Royaler Glanz lässt unsere Stadt erstrahlen! Prinz Charles (70) und Gattin Camilla (71), Herzogin von Cornwall, kommen im Mai nach München. Das hat Clarence House, das offizielle Londoner Büro des Prinzen von Wales, gestern verkündet. Charles war seit 1962 schon über 30 Mal in Deutschland – an einen besonderen München-Besuch erinnern sich aber wohl noch viele: 1987 wurde er hier zusammen mit seiner damaligen Frau, Lady Diana, umjubelt. Das royale Paar winkte vom Rathaus-Balkon, dinierte im Nymphenburger Schloss mit Kalbsfilet und Tegernseer Bier und besuchte eine Pferdeshow in der Olympia-Reithalle. Die Sun spekulierte damals sogar, der glitzernde Besuch habe „die Ehe von Charles und Prinzessin Di gerettet“. Man weiß, sie scheiterte dennoch…

Charles und Camilla kommen nicht zum Vergnügen nach München

Nun also wird Charles mit seiner Frau Camilla zu uns kommen. Am 7. und 8. Mai sind sie in Berlin und Leipzig – in München bleiben sie sogar zwei Tage: am 9. und 10. Mai. Dem Prinzen werde es dabei laut Britischem Konsulat um „Partnerschaften für klimafreundliches Wachstum, ökologische Landwirtschaft und wirtschaftliche Zusammenarbeit“ gehen. Camilla, die sich für Opfer häuslicher Gewalt engagiert, wolle mit Frauen sprechen, die diese Gewalt erfahren haben.

Royals und Söder schlemmen in der Residenz

Am Abend des 9. Mai wird der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für Prinz Charles und Herzogin Camilla ein Essen in der Münchner Residenz geben – umgeben ist er dabei von einer hochkarätigen bayerischen Entourage. „Erwartet werden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Bildung“, berichtet die britische Botschaft in Berlin.

Auch das Volk wird Charles und Camilla zu sehen bekommen

Zum Ende ihrer Deutschlandreise werden Charles und Camilla dann noch einen Bio-Bauernhof besuchen. Weitere Informationen zum Ablauf des Besuchs und den einzelnen Stationen gibt es (noch) nicht – das teilte die „British Embassy“ der tz gestern mit. Sir Sebastian Wood, britischer Botschafter in Deutschland, versprach aber schon mal: „Selbstverständlich wird das Paar auch öffentlich in Erscheinung treten, damit so viele Menschen wie möglich die beiden Royals persönlich erleben können.“ Das Konsulat will weitere Infos in den sozialen Netzwerken veröffentlichen.

