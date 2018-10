S-Bahn München: Ab Freitagabend wieder Teilsperrung der Stammstrecke - Nur diese drei Linien fahren

Alle News im Ticker

Viele Pendler sind in München auf die S-Bahn angewiesen. Doch immer wieder gibt es Störungen, Sperrungen und Ausfälle. Wir informieren Sie über alle News zur Münchner S-Bahn im Ticker.

München - Die S-Bahn bringt in München viele Menschen von A nach B. Doch fast jeden Tag gibt es Verspätungen oder Zugausfälle. In unserem News-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden und melden unverzüglich alle Störungen. Natürlich informieren wir Sie auch, wenn diese wieder vorüber sind.

22.40 Uhr: Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist derzeit die Strecke auf der Linie S 6 zwischen Starnberg und Tutzing gesperrt. Die S-Bahnen in Richtung Tutzing verkehren bis Gauting bzw. Starnberg und enden dort vorzeitig.

Die Regionalzüge in Richtung Tutzing / Weilheim verkehren bis Starnberg und enden dort vorzeitig.

20.35 Uhr: Die Streckensperrung zwischen Haar und Zorneding wurde aufgehoben und der Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Die Fahrgäste müssen aber noch mit Folgeverzögerungen rechnen, so die Bahn.

18 Uhr: Der Streckenabschnitt zwischen Haar und Zorneding ist weiterhin gesperrt. Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Haar und Zorneding ist eingerichtet.

17.24 Uhr: Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist derzeit die Strecke zwischen Haar und Zorneding gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S 6 aus Richtung München verkehren bis Haar und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Grafing verkehren bis Zorneding und enden vorzeitig.Die Bahn arbeitet daran, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr einzurichten.

15.37 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang kommt es auf der Linie S 6 zwischen Grafing und Ebersberg zu Beeinträchtigungen. Ab sofort verkehren die S-Bahnen und die Züge der Südostbayernbahn (SOB) im Stundentakt zwischen Grafing und Ebersberg. Bitte rechnen Sie weiterhin mit Verzögerungen.

Die Störung kann voraussichtlich nicht vor Montag, 29.10.2018 behoben werden.

Teile der Stammstrecke am Wochenende gesperrt: Das sind die Informationen der Bahn

12.00 Uhr:

Aufgrund von Vorbereitungsarbeiten zur 2. Stammstrecke kommt es am Wochenende

von Freitag den 26. Oktober ab circa 22:45 Uhr durchgehend bis Montag den 29. Oktober 2018 bis circa 05:00 Uhr zur Sperrung der S-Bahn Stammstrecke zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke

.

Zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke besteht Schienenersatzverkehr mit Bus im 15-Minuten Takt.

Die S-Bahnen der Linie S 1 verkehren im 30-Minuten Takt, beginnt/endet am Hauptbahnhof (oben). S-Bahn verkehrt ohne Halt zwischen Hauptbahnhof und Moosach.

Die S-Bahnen der Linie S 2 Ost verkehren durch den Tunnel und beginnen /enden an der Donnersbergerbrücke.

Die S-Bahnen der Linie S 2 West verkehren im 30-Minuten Takt, beginnen /enden am Hauptbahnhof (oben). S-Bahn verkehrt ohne Halt zwischen Hauptbahnhof und Obermenzing.

Die S-Bahnen der Linie S 3 Ost enden/beginnen am Ostbahnhof, zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr an der Donnersbergerbrücke.

Die S-Bahnen der Linie S 3 und S 4 West beginnen / enden in Pasing.

Die S-Bahnen der Linie S 4 Ost und S 6 Ost beginnen / enden am Ostbahnhof.

Die S-Bahnen der Linie S 6 West beginnen / enden am Hauptbahnhof (oben). S-Bahnen verkehren ohne Halt zwischen Hauptbahnhof und Pasing. Von Freitag ab circa 22:45 Uhr bis Samstag ca. 21:00 Uhr beginnt / endet die Linie S 6 bereits in Pasing.

Die S-Bahnen der Linie S 7 verkehren durch die Stammstrecke ohne Abweichungen. Die S-Bahnen der Linie S 8 verkehren zwischen Pasing und Ostbahnhof ohne Halt auf der Stammstrecke (ebenfalls ohne Halt am Leuchtenbergring) zum Flughafen. Die Gegenrichtung gilt sinngemäß. Die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs befinden sich:

Pasing: Josef-Felder-Straße auf Höhe Bahnhof Laim: beidseitig der Landsberger Straße Hirschgarten: beidseitig der Landsberger Straße Donnersberger Brücke: Donnersbergerbrücke Höhe Bahnhof, Haltestelle Linie 153 Richtung Harras

Bitte folgen Sie der Beschilderung.

S-Bahn München: Die Meldungen am Freitag, 26. Oktober

11.40 Uhr: Auch zwischen Pasing und Herrsching gibt es von Freitag, 2. November, bis Montag, 5. November, Beeinträchtigungen. Die S8 wird wegen Bauarbeiten an einer Eisenbahnbrücke in Neuaubing durch Busse ersetzt. Die Sperrung dauert nach Angaben der Deutschen Bahn von 8 Uhr am Freitag bis 5.30 Uhr am Montag. Es werden sowohl Ortsbusse mit Halt an allen Stationen sowie auch Schnellbusse mit Halt in Germering-Unterpfaffenhofen und Weßling eingesetzt.

11.30 Uhr: Von Freitag, 2. November, bis Montag, 5. November wird die S2 laut der Deutschen Bahn zwischen Berg am Laim und Markt Schwaben durch Busse ersetzt. Die Sperrung wird voraussichtlich von Freitag, 22.45 Uhr bis Montag, 3.30 Uhr, bestehen. Grund für die Beeinträchtigungen sind Bauarbeiten an den Bahnhöfen Poing, Heimstettee, Feldkirchen und Riem. Zwischen Markt Schwaben und Erding verkehrt die S2 nach Fahrplan. Die S-Bahn München bittet die Fahrgäste außerdem, zwischen Ostbahnhof und Berg am Laim auf die Linien S4 und S6 umzusteigen.

Auch die Züge der Südostbayernbahn sind von der Sperrung betroffen. Zwischen Markt Schwaben und München Hauptbahnhof entfallen die Regionalbahnen. Es werden Direktbusse ohne Zwischenhalte von Markt Schwaben bis München Ost (Friedenstraße) eingesetzt. Fahrgäste zwischen München Hauptbahnhof und München Ost sollen nach Angaben der Deutschen Bahn bitte auf die S-Bahnen oder den Meridian umsteigen. Die Südostbayernbahn weist in diesem Zusammenhang darauf hin dass das Südostbayernticket zur Fahrt nach München nicht über Landshut und Rosenheim/Grafing gilt.

6.30 Uhr: Am Wochenende kommt es zum dritten Mal in Folge zu einer Teilsperrung der Stammstrecke, wodurch Beeinträchtigungen im Münchner S-Bahn-Verkehr entstehen. Wegen Bauarbeiten wird die Strecke nach Angaben der Deutschen Bahn zwischen den Haltestellen Pasing und Donnersbergerbrücke von Freitag, 26. Oktober, ab ca. 22.45 Uhr bis Montag, 29. Oktober, bis ca. 4.45 Uhr gesperrt.

Fahrgäste können auf Busse umsteigen, die als Schienenersatzverkehr bereit gestellt werden. Zwischen Donnersberger Brücke und dem Ostbahnhof fahren die S-Bahn-Linien S3 und S7 im 10- bis 20-Minuten-Takt durch den Tunnel unter der Münchner Innenstadt, die S2 endet aus Richtung Erding an der Donnersberger Brücke. Die anderen S-Bahnlinien beginnen und enden am Hauptbahnhof, in Pasing oder am Ostbahnhof.

Hintergrund der Sperrung sind Vorabmaßnahmen zum Bau der zweiten unterirdischen S-Bahn-Stammstrecke und Erneuerungen von Weichen. Es ist bereits das vierte Mal, dass innerhalb von zwei Monaten die Stammstrecke gesperrt wird.

