Herrenloses Gepäckstück: Kurzzeitig kein S-Bahnverkehr zum Flughafen

Pendler sind in München auf die S-Bahn angewiesen. Doch immer wieder gibt es Störungen, Sperrungen und Ausfälle. Wir informieren Sie in unserem News-Ticker.

S-Bahn-Störungen am 4. Dezember 2018

21.28 Uhr: Der Polizeieinsatz am München Flughafen Terminal wurde beendet und die S-Bahnen der Linien S 1 und S 8 verkehren wieder fahrplanmäßig zum München Flughafen Terminal. Folgeverzögerungen sind möglich. Grund für die Sperrung war ein herrloses Gepäckstück. Das berichtet die Bundespolizei auf Twitter.

21.20 Uhr: Wegen eines Polizeieinsatzes an der Station Flughafen Terminal verkehren die S-Bahnen der Linie S 8 bis Flughafen Besucherpark und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen der Linie S 1 verkehren ungeflügelt bis Freising. Nutzen Sie bitte ab Freising bzw. Flughafen Besucherpark die Buslinie 635 zum Flughafen Terminal.

7.24 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 8:

S 8 München Ost Abfahrt 07:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 07:37 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 07:41 Uhr – München Ost Ankunft 08:14 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 8 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

6.23 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 2:

S 2 München Ost Abfahrt 06:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 06:41 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 07:19 Uhr – München Ost Ankunft 07:50 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 2 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

S-Bahn-Störungen am 3. Dezember 2018

22.15 Uhr: Der Feuerwehreinsatz wurde beendet und die S-Bahnen auf der Stammstrecke halten in beiden Richtungen wieder regulär am Rosenheimer Platz.

22 Uhr: Wegen eines Feuerwehreinsatzes verkehren die S-Bahnen auf der Stammstrecke ohne Halt am Rosenheimer Platz.

21.05 Uhr: Die Verkehrslage auf der Stammstrecke hat sich nach einem Polizeieinsatz am München Ostbahnhof und einem vorangegangenem Feueralarm am Hauptbahnhof weitestgehend normalisiert. Auf den Außenästen kommt es noch vereinzelt zu Folgeverzögerungen.

19.40 Uhr: Der Polizeieinsatz am Münchner Ostbahnhof Gleis 5 ist beendet und die S-Bahnen verkehren wieder auf dem Regelgleis. Aktuell kommt es auf der Stammstrecke zu Verzögerungen von 15 bis 20 Minuten.

19.35 Uhr: Es kommt weiterhin auf der Stammstrecke zu Verzögerungen. Zudem verkehren die S-Bahnen stadtauswärts am Ostbahnhof derzeit von Gleis 4. Grund dafür ist neben eines vorausgegangenen Feuerwehreinsatzes auch ein Polizeieinsatz am Ostbahnhof.

18.35 Uhr: Nach einer vorangegangenen Streckensperrung zwischen München-Hackerbrücke und München-Isartor kommt es auf der Stammstrecke und im S-Bahn-Gesamtnetz aktuell zu Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen kommen.

16.51 Uhr: Der Feueralarm am München Hbf (Tief) wurde beendet und die S-Bahnen verkehren wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Aktuell kommt es auf der Stammstrecke zu Verzögerungen von 15 bis 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen kommen.

16.25 Uhr:

Wegen eines Feueralarms am Hauptbahnhof verkehren die S-Bahnen aktuell nur sehr eingeschränkt.

Die Linie S 1 in bzw. aus Richtung Freising/Flughafen beginnt bzw. endet in Moosach. Fahrgäste der Linie S 1 können alternativ auf die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach ausweichen.

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt bzw. endet in München-Pasing. Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt bzw. endet am Münchner Ostbahnhof. Alternativ können Sie auch auf die U-Bahnlinien U 2 bis Giesing und U 5 bis München Ostbahnhof ausweichen.

Die Linie S 4 Geltendorf beginnt/endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Ebersberg beginnt bzw. endet am Isartor. Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Tutzing beginnt bzw. endet an der Hackerbrücke.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnt bzw. endet am Münchner Hauptbahnhof Gleis 27-36. Der Halt München-Hackerbrücke entfällt. Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt bzw. endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinien U 2 bis Giesing, U 5 Neuperlach Süd oder auf die S-Bahnlinie S 3 ab München Ostbahnhof ausweichen.

Die Linie S 8 Herrsching – Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Die Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt.

DB Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts entfallen auf allen Linien.

Bitte nutzen Sie auch zwischen München Pasing und München Hbf die Züge des Regionalverkehrs.

15.40 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche im Bereich Hohenbrunn wurde behoben und die Verkehrslage auf der Linie S 7 hat sich normalisiert.

14.46 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag mehrere S-Bahnen des Zehn-Minuten-Takts auf der Linie S2 Dachau. Selbiges gilt für Züge der Linie S8 Germering-Unterpfaffenhofen und der S3 Maisach/Deisenhofen.

13.02 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche im Bereich Hohenbrunn kommt es auf der Linie S 7 zu Beeinträchtigungen. Es kann zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten kommen.

10.49 Uhr: Die technische Störung an einem Bahnübergang im Bereich Pullach konnte behoben werden. Die S-Bahnen verkehren wieder auf dem Regelweg. Es kann jedoch weiterhin zu Folgeverzögerungen kommen.

8.52 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang im Bereich Pullach kommt es auf der Linie S 7 zu nach anfänglichen Verzögerungen weiter zu Beeinträchtigungen.

Die S-Bahnen aus Richtung Kreuzstraße / Innenstadt verkehren bis Großhesselohe-Isartalbahnhof und enden dort vorzeitig. Zwischen Höllriegelskreuth und Wolfratshausen verkehren S-Bahnen im Pendelverkehr. Bitte rechnen Sie weiterhin mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

S-Bahn München: Zweite Stammstrecke im Bau

Immer wieder raufen sich Pendler in und um München die Haare, wenn ihre S-Bahn verspätet oder gar nicht kommt, die Stammstrecke mal wieder gesperrt ist oder die Züge hoffnungslos überfüllt sind. Tagtäglich werden auf der Stammstrecke beinahe eine Million Menschen transportiert. Kommt es auf ihr zu einer Störung, ist nicht selten das gesamte Netz betroffen.

Der Bau einer zweiten Stammstrecke soll Entlastung bringen. Spatenstich war bereits im April 2017. Derzeit sorgt vor allem eine Großbaustelle am Marienhof für Furore. Mit der Fertigstellung der zweiten Stammstrecke wird nach dem jetzigen Stand im Jahr 2026 gerechnet. Allerdings ist das Milliarden-Projekt nicht unumstritten. Immer wieder formieren sich Gegner, die den Bau in der geplanten Form doch noch stoppen möchten. Sogar eine Strafanzeige wurde bereits gestellt.

MVV-Reform soll 2019 in Kraft treten

Die breite Mehrheit der Fahrgäste soll im öffentlichen Nahverkehr im Großraum München künftig günstiger unterwegs sein - und das komplexe Tarifsystem wird einfacher. Die Gesellschafterversammlung des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV) beschloss im November eine entsprechende Tarifreform. Nun müssen der Münchner Stadtrat und die Kreistage der zum Verbund gehörenden acht Landkreise zustimmen, damit die Neuerung zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2019 in Kraft treten kann. Die Reform kostet rund 70 Millionen Euro. Hier können Sie nachlesen, was die MVV-Reform für München und die Landkreise bedeutet.

