S-Bahn: Notarzt-Einsatz am Hirschgarten - Fahrgast plötzlich gelähmt - Folgeverzögerungen

Pendler sind in München auf die S-Bahn angewiesen. Doch immer wieder gibt es Störungen, Sperrungen und Ausfälle. Wir informieren Sie in unserem News-Ticker.

Sonntag 24. Februar, 09.22 Uhr: Aufgrund ärztlicher Versorgung eines Fahrgastes kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München Pasing zu Beeinträchtigungen. Es muss mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten sowie Teilausfällen gerechnet werden. Wie ein Zeuge berichtet wollte ein Fahrgast mit Krücken die S-Bahn verlassen. Plötzlich habe er eine Lähmung erlitten, sodass er sich nicht mehr bewegen konnte. Ein Notarzt musste hinzugerufen werden. Der Mann befindet sich nun in ärztlicher Behandlung. Es kommt zu Folgeverzögerungen.

Das waren die S-Bahn-Nachrichten vom Samstag

14.46 Uhr: Der Polizeieinsatz ist beendet, damit normalisiert sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke Richtung München Pasing.

13.11 Uhr: Wegen eines Polizeieinsatzes am Marienplatz kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München Pasing zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

13 Uhr: Wegen einer Signalstörung kommt es bei der S2 im Bereich Markt Schwaben zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

Das waren die S-Bahn-Nachrichten vom Freitag

6.53 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einer Weiche kommt es im Bereich München Flughafen weiterhin zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

Die Linie S 1 verkehrt zwischen Neufahrn und München Flughafen im 40-Minuten-Takt. Alternativ nutzen Sie ab Freising den Linienbus 635 nach München Flughafen.

6.29 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche kommt es im Bereich München Flughafen weiterhin zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

6.12 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einer Weiche am Flughafen kommt es auf der Linie S 8 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

6.11 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2 Dachau:

S 2 München Ost Abfahrt 06:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 06:41 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 07:19 Uhr – München Ost Ankunft 07:50 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 2 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

S-Bahn: Ticker vom Donnerstag

S 2 München Ost Abfahrt 06:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 06:41 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 07:19 Uhr – München Ost Ankunft 07:50 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 2 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

6.16 uhr:

7.32 Uhr: Aufgrund von kurzfristigen Rückstau im Berufsverkehr kommt es auf der Stammstrecke in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Das waren die S-Bahn-Störungen am 21. Februar 2019

16.29 Uhr: Die technische Störung an einem Bahnübergang wurde behoben und die Verkehrslage auf der Linie S 8 normalisiert sich.

13.48 Uhr: Die technische Störung an der Strecke wurde behoben und die Verkehrslage zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Icking hat sich normalisiert.

Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang kommt es auf der Linie S 8 zwischen Daglfing und Johanneskirchen weiterhin zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

10.47 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang kommt es auf der Linie S 8 zwischen Daglfing und Johanneskirchen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

9.13 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an der Strecke kommt es auf der Linie S 7 zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Icking zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

9.10 Uhr: Nach einer vorangegangenen Weichenstörung normalisiert sich die Verkehrslage zwischen Zorneding und Grafing Bahnhof.

8.31 Uhr: Die Signalstörung in Laim wurde behoben und die Verkehrslage auf der Stammstrecke Richtung München Ost normalisiert sich. Die Linie S 2 verkehrt wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

8.15 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung in Laim kommt es auf der Stammstrecke Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mir Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen und Umleitungen kommen.

8.12 Uhr: Die Störung zwischen Zorneding und Grafing Bahnhof wurde behoben. Bitte rechnen Sie noch mit Folgeverzögerungen von bis zu 15 Minuten.

6.31 Uhr: Wegen einer Weichenstörung kommt es zwischen Zorneding und Grafing Bahnhof zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen. Auch kann es kurzfristig zu Umleitungen und Haltausfällen zwischen Zorneding und Grafing Bahnhof kommen.

6.11 Uhr:

Aus betrieblichen Gründen entfallen am Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie

S 8

:

S 8 München Ost Abfahrt 07:27 Uhr – Weßling Ankunft 08:10 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 06:21 Uhr – München Ost Ankunft 06:54 S 8 Weßling Abfahrt 08:30 Uhr – München Ost Ankunft 09:14 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es am Vormittag auf der LinieS 8 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

6.10 Uhr:

Aus betrieblichen Gründen entfallen am Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2 Dachau:

S 2 München Ost Abfahrt 06:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 06:41 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 07:19 Uhr – München Ost Ankunft 07:50 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 2 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

Das waren die S-Bahn-News vom 18. Februar

22.50 Uhr: Die Streckensperrung zwischen Baierbrunn und Icking wurde aufgehoben und der Zugverkehr wird mit folgenden S-Bahnen wieder aufgenommen: S 7 Wolfratshausen Abfahrt 22:24 Uhr - Aying Ankunft 23:48 Uhr, S 7 Heimeranplatz Abfahrt 22:21 Uhr - Wolfratshausen Ankunft 22:54 Uhr. Bitte rechnen Sie aber noch mit Folgeverzögerungen.

S-Bahn München: Notarzteinsatz! Fahrgäste müssen am Abend auf SEV umsteigen

21.03 Uhr: Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist derzeit die S7-Strecke zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Icking gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Kreuzstraße verkehren bis Ebenhausen-Schäftlarn und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Wolfratshausen verkehren bis Icking und enden dort vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Icking ist für Sie eingerichtet.

S-Bahn München: Lage normalisiert sich

11.45 Uhr: Die Beeinträchtigungen im Bereich der Stammstrecke und im Gesamtnetz sind beendet und die Verkehrslage normalisiert sich.

09.56 Uhr: Nach mehreren Störungen im Bereich der Stammstrecke kommt es derzeit im gesamten Netz noch zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Zudem ist mit Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden zu rechnen.

8.22 Uhr: Die S-Bahnen der Linien S6 und S8 verkehren nun wieder durch die Stammstrecke. Im gesamten Netz ist jedoch auch weiterhin mit Verzögerungen bis zu 20 Minuten und mit Zugausfällen und Beeinträchtigungen zu rechnen.

8.00 Uhr: Nach der technischen Störung am Marienplatz und dem Notarzteinsatz am Hauptbahnhof werden die Linien S6 und S8 nun über den Südring umgeleitet.

Die Linie S6 Tutzing-Ebersberg wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S 8 Herrsching - Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt am Leuchtenbergring entfällt.

7.55 Uhr: Die Meldungen am frühen Montagmorgen reißen nicht ab, nun gibt es Beeinträchtigungen auf ausnahmslos allen Linien. Aufgrund der ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes und einer technischen Störung an einer S-Bahn am Marienplatz kommt es auf der Stammstrecke und im gesamten Netz zu Beeinträchtigungen, Verzögerungen bis zu 20 Minuten und vereinzelt Zugausfällen.

7.48 Uhr: Obwohl die Störung an einer Weiche in München-Giesing mittlerweile behoben wurde, kann es noch immer zu Verzögerungen auf den Linien S3 und S7 kommen. Und auch die S2 ist nun betroffen: Wegen einer technischen Störung an einem Bahnübergang kommt es zwischen Dachau und Altomünster zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen bis zu zehn Minuten.

06.42 Uhr: Aufgrund einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn kommt es derzeit auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

06. 40 Uhr:

Die technische Störung an einer Weiche in München-Giesing besteht weiterhin. Die Strecke zwischen München-Giesing und Unterhaching ist nur auf einem Gleis befahrbar, die S-Bahnen der Linie S 3 verkehren in diesem Bereich derzeit im 40-Minuten-Takt.

Die S-Bahnen der Linie S 7 Richtung Innenstadt verkehren bis Perlach und enden dort vorzeitig.

Die S-Bahnen der Linie S 7 Richtung Kreustraße verkehren bis München Ost und enden vorzeitig.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 3 entfallen zwischen München Ost und Deisenhofen.

06.18 Uhr: Beeinträchtigungen auf der Linie S3 und der Linie S7 durch eine technische Weichenstörung in München-Giesing. Es kann bis zu 15 Minuten Verspätungen geben oder einzelne Züge können ausfallen.

S-Bahn-Ticker München: Das waren die S-Bahn News vom 17. Februar

08.30 Uhr: Die Sperrung wurde aufgehoben und der Zugverkehr im Bereich Trudering wieder aufgenommen.

07.55 Uhr: Aufgrund von Personen im Gleis ist derzeit der Bahnhof Trudering gesperrt. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

S-Bahn-Ticker München: Das waren die News vom 16. Februar

20.17 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einem Zug hat sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke weitestgehend normalisiert. Es kommt somit zu keinen nennenswerten Einschränkungen mehr.

19.36 Uhr: Aufgrund einer (vorangegangene) technischen Störung an einem Zug kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München Pasing zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

16.58 Uhr: Die Sperrung wurde aufgehoben und der Zugverkehr zwischen Leuchtenbergring und Berg am Laim wieder aufgenommen. Die S-Bahnen der Linien S 2, S 4 und S 6 verkehren wieder auf dem Regelweg. Im Gesamtnetz sind noch Folgeverzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig noch zu Zugausfällen kommen.

16.54 Uhr: Aufgrund von Personen im Gleis ist die Strecke zwischen Leuchtenbergring und Berg am Laim gesperrt. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die S-Bahnen der Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding werden zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die S-Bahnen der Linie S 4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt München-Hackerbrücke entfällt Die S-Bahnen der Linie S 4 in bzw. aus Richtung Ebersberg beginnen/enden in Trudering. Alternativ können Sie auf die U2 Messestadt Ost bis Trudering ausweichen.

Die S-Bahnen der Linie S 6 aus Richtung Tutzing beginnen/enden in München Ost. Die S-Bahnen der Linie S 6 in bzw. aus Richtung Ebersberg beginnen/enden in Trudering. Alternativ können Sie auf die U2 Messestadt Ost bis Trudering ausweichen.

Die anderen Linien verkehren auf dem Regelweg. Bitte rechnen Sie jedoch mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

16.39 Uhr: Aufgrund von Personen im Gleis ist die Strecke zwischen Leuchtenbergring und Berg am Laim gesperrt. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die S-Bahnen der Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding werden zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die S-Bahnen der Linie S 4 und S 6 in bzw. aus Richtung Ebersberg beginnen/enden in Trudering. Alternativ können Sie auf die U2 Messestadt Ost bis Trudering ausweichen.

Die S-Bahnen der Linie S 6 aus Richtung Tutzing beginnen/enden in München Ost.

14.48 Uhr: Nach einer vorangegangenen Fahrzeugstörung am Rosenheimer Platz normalisiert sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke Richtung München Pasing. Auf den Außenästen kommt es noch zu Folgeverzögerungen.

14.46 Uhr:

Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der

Linie S 2 Dachau

S 2 München Ost Abfahrt 16:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 16:41 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 17:51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 18:21 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 17:19 Uhr – München Ost Ankunft 17:50 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18:39 Uhr – München Ost Ankunft 19:10 Uhr

Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 8 Germering-Unterpfaffenhofen:

S 8 München Ost Abfahrt 15:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:27 Uhr – Gilching-Argelsried 19:05 Uhr S 8 München Ost Abfahrt 18:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 19:17 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 16:21 Uhr – München Ost Ankunft 16:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 16:41 Uhr – München Ost Ankunft 17:14 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:01 Uhr – München Ost Ankunft 17:34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:21 Uhr – München Ost Ankunft 17:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:41 Uhr – München Ost Ankunft 18:14 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:01 Uhr – München Ost Ankunft 18:34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:21 Uhr – München Ost Ankunft 18:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:41 Uhr – München Ost Ankunft 19:14 Uhr

Update vom 14. Februar 2019, 14.06 Uhr: Nach einer vorangegangenen Fahrzeugstörung am Rosenheimer Platz kommt es auf der Stammstrecke Richtung München Pasing noch zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen und Umleitungen kommen.

S-Bahn München: Das waren die News vom 14. Februar

17.17 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung in München Ost kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München Ost weiterhin zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Umleitungen und Zugausfällen kommen.

17.11 Uhr:

Bei den Bauarbeiten zur zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München sind Arbeiter auf einen bis dahin unbekannten Schacht gestoßen. Daraufhin kam es im Regional- und S-Bahnverkehr zu Beeinträchtigungen. Züge mussten am Mittwoch auf dem Weg zum Hauptbahnhof teilweise vorzeitig am Bahnhof Pasing enden, wie die Bahn mitteilte. Bei einer S-Bahnlinie fielen alle Fahrten aus. Bis einschließlich diesen Donnerstag soll es zu Störungen kommen.

Der Schacht in der Nähe des Bahnhofs Laim war laut Bahn in keinen Unterlagen verzeichnet. Das Unternehmen wollte ihn mit Beton füllen und solange die Bauarbeiten an dieser Stelle ruhen lassen.

„Wir stoßen immer wieder auf Rohre und Leitungen“, sagte eine Bahnsprecherin. Diese seien in der Vergangenheit verlegt worden und auf keinen Plänen eingezeichnet.

S-Bahn-München: Kleine Probleme auf der Strecke der S2

6.44 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2 Dachau:

S 2 München Ost Abfahrt 06:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 06:41 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 07:19 Uhr – München Ost Ankunft 07:50 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 2 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

Das waren die News vom 11. Februar

20.33 Uhr: Nach einer vorangegangenen ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes am Hauptbahnhof hat sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke sowie auf den Außenästen weitestgehend normalisiert. Es kommt somit zu keinen nennenswerten Einschränkungen mehr.

18.04 Uhr: Nach einer technischen Störung an einem Stellwerk am Ostbahnhof verkehren die S-Bahnen der Linien S 2 Petershausen/Altomünster - Erding, der S 4 Geltendorf - Ebersberg sowie der S 6 Tutzing - Zorneding wieder auf dem Regelweg. Es kommt jedoch nach einer vorangegangenem ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes am Hauptbahnhof noch zu erheblichen Verzögerungen. Auch kann es kurzfristig erneut zu Teilausfällen kommen. Hierüber informieren wir Sie in einem separaten Streckenagenten.

17.25 Uhr: Aufgrund einer vorangegangenen ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes am Hauptbahnhof kommt es auf der Stammstrecke sowie auf den Außenästen zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

16.49 Uhr: Chaos im abendlichen Berufsverkehr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Stellwerk ist am Bahnhof Berg am Laim derzeit kein Zugverkehr möglich. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die S-Bahnen der Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding werden zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die S-Bahnen der Linie S 4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnen/enden am München Ostbahnhof.

Die S-Bahnen der Linie S 6 Tutzing – Ebersberg werden zwischen München-Pasing und München Ostbahnhof umgeleitet und die Stammstrecke wird wird nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Bitte nutzen Sie alternativ von/nach Trudering die U 2.

Die S-Bahnen der Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfallen.

DB Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt. Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linien S 2 Altomünster/Dachau – Erding und S 4 Ebersberg entfallen.

Alle anderen Linien verkehren ohne Einschränkungen.

7.56 Uhr: Wegen kurzfristigem Rückstau im Berufsverkehr kommt es derzeit auf der Stammstrecke in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

Update vom 11. Februar, 6.11 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen folgende S-Bahnen der Linie S4:

S4 Buchenau Abfahrt 06:23 Uhr - München Hbf Ankunft 06:50 Uhr

S4 Buchenau Abfahrt 08:03 Uhr - München Hbf Ankunft 08:30 Uhr

Das waren die Meldungen vom Freitag

22.25 Uhr: Die Störung wurde behoben und die Verkehrslage im Bereich Grafing Bf normalisiert sich.

20.53 Uhr: Wegen einer Signalstörung in Grafing Bf kommt es auf derLinie S 6 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten sowie mit Teilausfällen.

18.22 Uhr: Die technische Störung an einem Regionalzug in Grafing wurde behoben und die Verkehrslage hat sich normalisiert.

17.41 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Regionalzug in Grafing kommt es auf den Linien S 4 und S 6 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Zudem kann es zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

15.25 Uhr: Die Weichenstörung in Altenerding wurde behoben und die Verkehrslage hat sich normalisiert.

14.55 Uhr: Aufgrund einer Weichenstörung in Altenerding kommt es auf der Linie S 2 in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 30 Minuten.

Das waren die Meldungen vom Donnerstag

20.44 Uhr: Die Störung am Gleis wurde behoben und die Verkehrslage auf der Linie S 2 normalisiert sich.

20.03 Uhr: Aufgrund einer Störung am Gleis kommt es im Bereich Obermenzing zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

19.08 Uhr: Die Weichenstörung in Hebertshausen wurde behoben und die Verkehrslage normalisiert sich.

18.31 Uhr: Die Störung an einem Bahnübergang an der S 7 wurde behoben und der Zugverkehr zwischen Großhesselohe Isartalbahnhof und Höllriegelskreuth wird wieder aufgenommen. Vereinzelt kommt es noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 10 Minuten.

18.25 Uhr: Aufgrund einer Weichenstörung in Hebertshausen ist derzeit auf der Linie S 2 zwischen Dachau Bf und Petershausen kein Zugverkehr möglich. Die Bahn bemüht sich aktuell nach eigenen Angaben um einen Schienenersatzverkehr. Eingerichtet ist dieser aktuell aber noch nicht.

18.22 Uhr: Aufgrund einer Störung an einem Bahnübergang kommt es auf der Linie S 7 zu Beeinträchtigungen, rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 30 Minuten. Die S-Bahnen aus Richtung Innenstadt verkehren bis Großhesselohe Isartalbahnhof und enden dort vorzeitig. Zwischen Höllriegelskreuth und Wolfratshausen besteht ein Pendelverkehr.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Großhesselohe Isartalbahnhof und Höllriegelskreuth ist bereits eingerichtet.

S-Bahn-München: Massive Ausfälle - mehrere S-Bahn-Linien betroffen

15.00 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 3:

S 3 Pasing Abfahrt 15:43 Uhr - Deisenhofen Ankunft 16:21 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 16:22 Uhr - München Hbf Abfahrt 16:53 Uhr - Deisenhofen Ankunft 17:21 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 16:42 Uhr - München Hbf Abfahrt 17:13 Uhr - Deisenhofen Ankunft 17:41 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 17:02 Uhr - München Hbf Abfahrt 17:33 Uhr - Deisenhofen Ankunft 18:01 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 17:22 Uhr - München Hbf Abfahrt 17:53 Uhr - Deisenhofen Ankunft 18:21 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 17:42 Uhr - München Hbf Abfahrt 18:13 Uhr - Deisenhofen Ankunft 18:41 Uhr

S 3 München Ost Abfahrt 15:19 Uhr - Maisach Ankunft 15:57 Uhr

S 3 München Ost Abfahrt 15:39 Uhr - Maisach Ankunft 16:17 Uhr

S 3 München Ost Abfahrt 15:59 Uhr - Maisach Ankunft 16:37 Uhr

S 3 München Ost Abfahrt 16:19 Uhr - Maisach Ankunft 16:57 Uhr

S 3 München Ost Abfahrt 16:39 Uhr - Maisach Ankunft 17:17 Uhr

S 3 Deisenhofen Abfahrt 16:40 Uhr - München Hbf Abfahrt 17:08 Uhr - Maisach Ankunft 17:37 Uhr

S 3 Deisenhofen Abfahrt 17:40 Uhr - München Hbf Abfahrt 18:08 Uhr - Maisach Ankunft 18:37 Uhr

S 3 Deisenhofen Abfahrt 18:00 Uhr - München Hbf Abfahrt 18:28 Uhr - Maisach Ankunft 18:57 Uhr

S 3 Deisenhofen Abfahrt 18:20 Uhr - München Hbf Abfahrt 18:48 Uhr - Maisach Ankunft 19:17 Uhr

S 3 Deisenhofen Abfahrt 18:40 Uhr - München-Pasing Ankunft 19:17 Uhr

14.51 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf derLinie S 8 Germering-Unterpfaffenhofen:

S 8 München Ost Abfahrt 15:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:57

S 8 München Ost Abfahrt 16:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:37

S 8 München Ost Abfahrt 18:27 Uhr – Gilching-Argelsried 19:05 Uhr S 8 München Ost Abfahrt 18:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 19:17 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 16:21 Uhr – München Ost Ankunft 16:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 16:41 Uhr – München Ost Ankunft 17:14 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:01 Uhr – München Ost Ankunft 17:34

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:21 Uhr – München Ost Ankunft 17:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:01 Uhr – München Ost Ankunft 18:34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:21 Uhr – München Ost Ankunft 18:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:41 Uhr – München Ost Ankunft 19:14 Uhr

14.47 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2 Dachau:

S 2 München Ost Abfahrt 15:51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 16:21 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 16:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 16:41 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 17:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 17:41 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 17:51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 18:21 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 16:39 Uhr – München Ost Ankunft 17:10 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 17:19 Uhr – München Ost Ankunft 17:50 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18:19 Uhr – München Ost Ankunft 18:50 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18:39 Uhr – München Ost Ankunft 19:10 Uhr

14.45 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 3:

S 3 Maisach Abfahrt 16:22 Uhr - München Hbf Abfahrt 16:53 Uhr - Deisenhofen Ankunft 17:21 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 16:42 Uhr - München Hbf Abfahrt 17:13 Uhr - Deisenhofen Ankunft 17:41 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 17:02 Uhr - München Hbf Abfahrt 17:33 Uhr - Deisenhofen Ankunft 18:01 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 17:22 Uhr - München Hbf Abfahrt 17:53 Uhr - Deisenhofen Ankunft 18:21 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 17:42 Uhr - München Hbf Abfahrt 18:13 Uhr - Deisenhofen Ankunft 18:41 Uhr

S 3 München Ost Abfahrt 15:19 Uhr - Maisach Ankunft 15:57 Uhr

S 3 München Ost Abfahrt 15:39 Uhr - Maisach Ankunft 16:17 Uhr

S 3 München Ost Abfahrt 15:59 Uhr - Maisach Ankunft 16:37 Uhr

S 3 München Ost Abfahrt 16:19 Uhr - Maisach Ankunft 16:57 Uhr

S 3 München Ost Abfahrt 16:39 Uhr - Maisach Ankunft 17:17 Uhr

S 3 Deisenhofen Abfahrt 17:40 Uhr - München Hbf Abfahrt 18:08 Uhr - Maisach Ankunft 18:37 Uhr

S 3 Deisenhofen Abfahrt 18:00 Uhr - München Hbf Abfahrt 18:28 Uhr - Maisach Ankunft 18:57 Uhr

S 3 Deisenhofen Abfahrt 18:20 Uhr - München Hbf Abfahrt 18:48 Uhr - Maisach Ankunft 19:17 Uhr

S 3 Deisenhofen Abfahrt 18:40 Uhr - München-Pasing Ankunft 19:17 Uhr

Update vom 7. Februar 2019, 14.12 Uhr: Die technische Störung an einem Stellwerk in München Ost wurde behoben und die Verkehrslage normalisiert sich. Vereinzelt kommt es im Gesamtnetz noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 10 Minuten.

Die technische Störung an einem Stellwerk in München Ost wurde behoben und die Linie S 1 Freising/Flughafen verkehrt wieder auf dem Regelweg.

S-Bahn Störungen am 6. Februar 2019

23.22 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal kommt es auf der Linie S 1 zwischen Neufahrn(b Freising) und Flughafen Besucherpark zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

21.00 Uhr: Die Signalstörung am München Leuchtenbergring wurde behoben und die Verkehrslage auf der Stammstrecke hat sich weitestgehend normalisiert. Auf den Außenästen kommt es vereinzelt noch zu Folgeverzögerungen.

20.10 Uhr: Die Streckensperrung zwischen Neubiberg und Hohenbrunn wurde aufgehoben und der Zugverkehr wird wieder auf dem Regelweg bis Zielbahnhof aufgenommen. Bitte rechnen Sie aber noch mit Folgeverzögerungen.

19.45 Uhr: Wegen eines Polizeieinsatzes zwischen Neubiberg und Hohenbrunn ist der Streckenabschnitt derzeit gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Kreuzstraße verkehren bis Hohenbrunn und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen in Richtung Kreuzstraße verkehren bis Neubiberg und enden dort.

Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen noch nicht vor.

Aktuell arbeiten wir daran, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr für Sie einzurichten. Wir werden Sie informieren, sobald dieser den Betrieb aufnimmt.

18.50 Uhr: Nach einer vorangegangenen Weichenstörung in Berag am Laim und einer bestehenden Signalstörung am Leuchtenbergring kommt es auf der Stammstrecke aktuell zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auf den Außenästen kommt es zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden kommen.

18.45 Uhr: Nach einer vorangegangenen Weichenstörung in Berg am Laim normalisiert sich die Verkehrslage auf der Linie S 4. Nach einer vorangegangenen Weichenstörung in Berg am Laim normalisiert sich die Verkehrslage auf der Linie S 6.

18.35 Uhr: Die technische Störung an einem Stellwerk wurde behoben. Hierdurch kommt es auf der Linie S 2 zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

17.31 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einem Signal am München Leuchtenbergring und einer vorangegangenen Weichenstörung in Berg am Laim kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Aktuell kommt es auf der Stammstrecke und im S-Bahn-Gesamtnetz zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden kommen.

17.23 Uhr: Die Linie S 6 Tutzing - Ebersberg verkehrt nach einer vorangegangenen Weichenstörung in Berg am Laim wieder auf dem Regelweg bis Zielbahnhof. Aktuell kommt es zu erheblichen Verzögerungen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden kommen.

17.21 Uhr: Die Linie S 4 verkehrt nach einer vorangegangenen Weichenstörung in Berg am Laim wieder auf dem Regelweg bis Zielbahnhof. Aktuell kommt es zu erheblichen Verzögerungen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden kommen.

17.13 Uhr: Die Linie S 4 Geltendorf - Trudering beginnt und endet aufgrund einer Weichenstörung in Berg am Laim vorzeitig am München Leuchtenbergring. Verzögerungen sind möglich. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

17 Uhr: Die Linie S 6 Tutzing - Ebersberg wird wegen einer Weichenstörung in Berg am Laim zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen. Die Linie S 6 Ebersberg - Tutzing verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

15.29 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Stellwerk kommt es auf der Linie S 2 Richtung Erding zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

12.00 Uhr: Die technischen Störungen an mehreren Bahnübergängen wurden behoben, bitte rechnen Sie jedoch noch mit Folgeverzögerungen.

10.12 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn normalisiert sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke.

08.51 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn und aufgrund technischer Störungen auf den Außenstrecken kommt es derzeit auf der Stammstrecke in beiden Richtungen noch zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

07.20 Uhr: Störung bei der S7 Kreuzstraße: Aufgrund technischer Störungen an mehreren Bahnübergängen kommt es auf der Linie S 7 Richtung Kreuzstrasse zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

07.00 Uhr: Störung auf der Stammstrecke Richtung Pasing: Aufgrund einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn am Marienplatz kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München Pasing zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

06. Februar 2019: 06.20 Uhr:

Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 8 Germering-Unterpfaffenhofen/Weßling:

S 8 München Ost Abfahrt 05:17 Uhr – München-Pasing Ankunft 05:35 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 05:47 Uhr – München-Pasing Ankunft 06:15 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 07:27 Uhr – Weßling Ankunft 08:10 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 07:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 08:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 08:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 08:37 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 06:21 Uhr – München Ost Ankunft 06:54

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 06:41 Uhr – München Ost Ankunft 07:14 Uhr

S 8 Weßling Abfahrt 06:50 Uhr – München Ost Ankunft 07:34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 08:21 Uhr – München Ost Ankunft 08:54 Uhr

S 8 Weßling Abfahrt 08:30 Uhr – München Ost Ankunft 09:14 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 09:01 Uhr – München Ost Ankunft 09:34 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Nachmittag auf der Linie S 8 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

Außerdem kommt es zu Störrungen bei S2 Dachau. Folgende Züge sind betroffen:

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 07:19 Uhr – München Ost Ankunft 07:50 Uhr

S 2 Laim Abfahrt 09:34 Uhr – München Ost Ankunft 09:50 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 06:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 06:41 Uhr

S-Bahn-Störungen vom 5. Februar 2019

13.14 Uhr:

Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche im Bereich Olching kommt es auf der Linie S 3 weiterhin zu Beeinträchtigungen.

Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 5 bis 10 Minuten.

10.56 Uhr:

Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche im Bereich Olching kommt es auf der Linie S 3 zu Beeinträchtigungen.

Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten. Kurzfristig kann es auch zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

10.35 Uhr:

Die Verkehrslage im Gesamtnetz und auf der Stammstrecke hat sich weitestgehend normalisiert.

Bitte beachten Sie: Auf der Linie S 1 Freising / Flughafen besteht derzeit eine Weichenstörung. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auf der Linie S 3 Holzkirchen besteht derzeit ebenfalls eine Weichenstörung. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 5 bis 10 Minuten.

10.07 Uhr: Aufgrund von mehreren witterungsbedingten Störungen kommt es im Gesamtnetz weiterhin zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten

07.21 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung zwischen Grafrath und Geltendorf kommt es nun auch auf der Linie S 4 zu Beeinträchtigungen.

Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten. Kurzfristig kann es auch zu vorzeitigen Zugwenden und Teilausfällen kommen.

06.51 Uhr: Die Weichenstörung zwischen Lochham und Westkreuz konnte behoben werden, Folgeverzögerungen sind aber noch möglich. Dafür kommt es nun im Bereich Holzkirchen es auf der Linie S 3 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Kurzfristig kann es auch zu vorzeitigen Zugwenden und Teilausfällen kommen. Auf der Linie S7 zwischen Aying und Kreuzstraße gibt es Probleme: Wegen einer Signalstörung sind Verspätungen von fünf bis zehn Minuten möglich.

06.20 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche zwischen Lochham und Westkreuz kommt es auf der Linie S 6 zu Beeinträchtigungen - Verspätungen von bis zu 15 Minuten sind möglich.

Zugleich eine ärgerliche Nachricht für Pendler auf den Linien S 2 und S 8: Auf beiden Linien entfielen und entfallen heute morgen mehrere Abfahrten des 10-Minuten-Takts. Nach Angaben der S-Bahn München kann sich dieses Problem am Nachmittag wiederholen.

Chaostag bei Münchner S-Bahn: Weitere Bäume auf Oberleitungen - Die S-Bahn-Störungen vom 4. Februar

22.19 Uhr: Nach mehreren witterungsbedingten Störungen normalisiert sich die Verkehrslage im Gesamtnetz. Es kommt noch zu vereinzelten Folgeverzögerungen von bis zu 10 Minuten.

19.17 Uhr: Aufgrund von mehreren witterungsbedingten Störungen kommt es derzeit im Gesamtnetz zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

18.09 Uhr: Aufgrund einer Weichenstörung in Aying kommt es auf der Linie S 7 erneut zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

15.28 Uhr:

Der Baum in der Oberleitung wurde entfernt und der Zugverkehr zwischen Höllriegelskreuth und Wolfratshausen wieder aufgenommen. Bitte rechnen Sie noch mit Folgeverzögerungen.

Zwischen Aying und Höhenkirchen-Siegertsbrunn befinden sich weiterhin mehrere Bäume zu nahe an der Oberleitung. In Folge dessen ist dieser Streckenabschnitt gesperrt. Zwischen Aying und Kreuzstraße pendelt eine S-Bahn. Die S-Bahnen aus Richtung München Ost verkehren bis Höhenkirchen-Siegertsbrunn und wenden dort vorzeitig.

14.14 Uhr: Aufgrund eines Baums in der Oberleitung ist nunmehr der Streckenabschnitt Höllriegelskreuth - Wolfratshausen gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung München verkehren bis Höllriegelskreuth und enden dort vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus und Taxis ist zwischen Höllriegelskreuth und Wolfratshausen für Sie eingerichtet.

Zwischen Aying und Höhenkirchen-Siegertsbrunn befinden sich weiterhin mehrere Bäume zu nahe an der Oberleitung. In Folge dessen ist dieser Streckenabschnitt gesperrt. Zwischen Aying und Kreuzstraße pendelt eine S-Bahn. Die S-Bahnen aus Richtung München Ost verkehren bis Höhenkirchen-Siegertsbrunn und wenden dort vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis existiert offenbar.

Gute Nachrichten dafür von der Stammstrecke: Nach ärztlicher Versorgung eines Fahrgastes auf der Stammstrecke hat sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke weitestgehend normalisiert. Auf den Außenästen kommt es noch zu Folgeverzögerungen.

Und auch die Streckensperrung zwischen Erdweg und Dachau wurde aufgehoben und der Zugverkehr wird mit folgendem Zug wieder aufgenommen.

12.27 Uhr: Die Streckensperrung ab Erding gilt weiter. Daneben gibt es drastische Verspätungen im gesamten S-Bahn-Netz.

Aufgrund ärztlicher Versorgung eines Fahrgastes kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München Pasing zu Beeinträchtigungen. Rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 25 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden, Zugausfällen und Umleitungen von Zügen kommen.

Nach einer vorangegangenen Oberleitungsstörung kommt es im S-Bahn-Gesamtnetz aktuell zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

12.07 Uhr: Der Streckenabschnitt zwischen Markt Schwaben und Erding ist weiterhin gesperrt. Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Markt Schwaben und Erding wurde laut Bahn eingerichtet.

11.50 Uhr: Wegen eines Baumes in der Oberleitung sind derzeit keine Zugfahrten zwischen Markt Schwaben und Erding möglich. Die S-Bahnen in Richtung Erding verkehren bis Markt Schwaben und enden dort vorzeitig.

Aktuell arbeiten wir daran, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr für Sie einzurichten. Wir werden Sie informieren, sobald dieser den Betrieb aufnimmt.

10.14 Uhr: Der Streckenabschnitt zwischen Dachau und Erdweg ist weiterhin gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Dachau und Altomünster ist eingerichtet. Am Bahnübergang: Auto kracht in S-Bahn - Linie S2 in Richtung Altomünster gesperrt, wie Merkur.de* berichtet.

10 Uhr:

Die Sperrung im Bereich des Bahnhofes Puchheim wurde aufgehoben und das Streckengleis Fürstenfeldbruck und Puchheim für den Zugverkehr auf einem Gleis freigegeben. Der Zugverkehr wird wieder aufgenommen.

Es ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

8.31 Uhr:

Langsam können Pendler aufatmen: Die Oberleitungsstörung wurde behoben und die Sperrung der Gleise 1 bis 3 am Münchner Ostbahnhof wurde aufgehoben.

Die S-Bahnen der Linien S 2, S 3, S 6, S 7 und S 8 verkehren wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 1 Freising/Flughafen beginnt und endet weiterhin in Moosach. Fahrgäste können die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach nutzen.

Die Linie S 4 in Richtung Geltendorf verkehrt auf dem Regelweg bis München-Pasing und endet dort vorzeitig.

Aufgrund der Beschädigung eines Oberleitungssmasten durch einen Verkehrsteilnehmer ist der Bahnhof Puchheim komplett gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Geltendorf verkehren bis Fürstenfeldbruck und enden dort vorzeitig. Zwischen Fürstenfeldbruck und Geltendorf besteht S-Bahn-Pendelverkehr.

Aktuell kommt es im S-Bahn-Gesamtnetz zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen

Oberleitungsstörung - S-Bahn fährt Stammstrecke nicht an - Bahnhof Puchheim gesperrt

8.16 Uhr:

Weiterhin keine guten Nachrichten für S-Bahn-Fahrer. Wie die Bahn mitteilt, gibt es jetzt auch massive Probleme bei der S4.

Aufgrund der Auto rammt Oberleitungsmast: S4 unterbrochen gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Geltendorf verkehren bis Fürstenfeldbruck und enden dort vorzeitig. Zwischen Fürstenfeldbruck und Geltendorf besteht S-Bahn-Pendelverkehr.

Oberleitungsstörung: Mehrere Gleise am Ostbahnhof gesperrt - S-Bahn fährt Stammstrecke nicht an

7.35 Uhr:

Aufgrund einer Oberleitungsstörung sind die Gleise 1 bis 3 am Münchner Ostbahnhof gesperrt und es kommt zu Beeinträchtigungen im S-Bahnverkehr.

Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 1 Freising/Flughafen beginnt und endet in Moosach. Fahrgäste können die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach nutzen.

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt/endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U 2 bis Giesing ausweichen.

Die Linie S 4 Geltendorf beginnt/endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S 6 Tutzing - Ebersberg verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnt und endet Heimeranplatz. Nutzen Sie bitte ab Heimeranplatz die U 5.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinie U 2 bis Giesing oder U 5 bis Neuperlach Süd ausweichen.

Die Linie S 8 Herrsching – Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Die Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts entfallen auf allen Linien.

7.25 Uhr:

Aufgrund einer Oberleitungsstörung auf der Stammstrecke kommt es in Richtung München-Pasing zu Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden kommen.

Wegen mehrerer witterungsbedingter Störungen kann es zu Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten und Teilausfällen im Gesamtnetz der S-Bahn München kommen.

7.13 Uhr: Aufgrund mehrerer witterungsbedingter Störungen kann es zu Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten und Teilausfällen im Gesamtnetz der S-Bahn München kommen.

6.54 Uhr: Aufgrund mehrerer Weichenstörungen im Bereich Holzkirchen kommt es auf der Linie S 3 zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Update vom 04. Februar 2019, 6 Uhr:

Aufgrund eines Baums in der Oberleitung ist der Streckenabschnitt Icking - Wolfratshausen der S7 seit dem späten Sonntagabend gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Höllriegelskreuth verkehren bis Ebenhausen-Schäftlarn und wenden dort vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus und Taxis ist eingerichtet.

Zwischen Aying und Höhenkirchen-Siegertsbrunn befinden sich weiterhin mehrere Bäume zu nahe an der Oberleitung. In Folge dessen ist dieser Streckenabschnitt gesperrt. Zwischen Aying und Kreuzstraße pendelt eine S-Bahn. Die S-Bahnen aus Richtung München Ost verkehren bis Höhenkirchen-Siegertsbrunn und wenden dort vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis ist für Sie eingerichtet.

Diese Störungen werden witterungsbedingt noch bis auf Weiteres andauern.

S-Bahn München: Die Meldungen von Sonntag, 03. Februar 2019

19.56 Uhr: Immerhin: Die Weichenstörung bei München-Giesing konnte behoben werden. Die S-Bahnen auf der Linie S 7 verkehren wieder auf dem Regelweg. Bitte rechnen Sie noch mit Folgeverzögerungen von bis zu 20 Minuten.

19.15 Uhr: Aufgrund einer Weichenstörung bei München-Giesing kommt es zwischen München Ost und Kreuzstraße auf der Linie S 7 zu Beeinträchtigungen.

Die S-Bahnen aus Richtung München Ost verkehren bis München-Giesing und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Kreuzstraße verkehren bis Perlach und enden vorzeitig.

Reisende Richtung Kreuzstraße steigen in München Ost bitte auf die U-Bahnen der Linie U 5 Richtung Neuperlach Süd um. In Neuperlach Süd besteht Anschluss an die Pendel-S-Bahnen zwischen Perlach und Kreuzstraße.

18.58 Uhr: Wegen einer vorangegangenen ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München Ost und in der Folge im Gesamtnetz zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 30 Minuten.

Vier Linien betroffen: S-Bahnen mit großen Verspätungen

18.35 Uhr: Aufgrund einer witterungsbedingten Weichenstörung kommt es auf den Linien S 2, S 4, S 6 und S 8 im Bereich Leuchtenbergring zu Beeinträchtigungen in beiden Richtungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 25 Minuten. Auch kann es zu kurzfristigen Zugwenden und vorzeitigen Teilausfällen kommen.

13.09 Uhr: Die technische Störung an einem Stellwerk bei Riem wurde behoben. Nach einer vorangegangenen Beeinträchtigung auf der Stammstrecke kann es jedoch noch zu Folgeverzögerungen kommen.

12.51 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche in Oberschleißheim wurde behoben. Nach einer vorangegangenen Beeinträchtigung auf der Stammstrecke kann es jedoch noch zu Folgeverzögerungen kommen.

11.31 Uhr: Die Personen am Gleis wurden aufgegriffen und die S-Bahnen der Linien S 6 und S 8 verkehren wieder regulär durch die Stammstrecke. Im gesamten S-Bahnbereich kommt es noch zu größeren Folgeverzögerungen, zudem ist mit vorzeitigen Zugwenden zu rechnen.

Personen im Gleis: S-Bahnen werden umgeleitet - Stammstrecke wird nicht angefahren

11.21 Uhr: Wegen Personen am Gleis werden die S-Bahnen der S 6 und S 8 über den Südring umgeleitet.

Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 6 Tutzing - Trudering/Ebersberg wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen

Die Linie S 8 Herrsching - Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt am Leuchtenbergring entfällt.

Es kommt im gesamten S-Bahnbereich zu größeren Verzögerungen.

11.19 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche in Neufahrn (bei Freising) wurde behoben, durch eine technische Störung an einer Weiche in Oberschleißheim kommt es derzeit jedoch weiterhin zu Beeinträchtigungen. Es ist noch mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten zu rechnen.

S-Bahn München: Alle Störungen und Verspätungen im Ticker

10.50 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Stellwerk bei Riem kommt es derzeit auf der Linie S 2 in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen. Verzögerungen von bis zu 20 Minuten sind möglich. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

9.50 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche in Aying wurde behoben, Folgeverzögerungen sind möglich.

Update vom 03.Februar 2019, 8.59 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche in Neufahrn (bei Freising) kommt es in diesem Bereich zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Fahrgäste von/nach München Flughafen nutzen alternativ bitte die Linie S 8, sowie zwischen Freising und dem Flughafen München den Linienbus 635.

Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche in Aying kommt es auf der Linie S 7 in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

S-Bahn München: Die Meldungen von Donnerstag, 31. Januar 2019

10.02 Uhr: Die Verkehrslage auf den Linien S 3 und S 7 hat sich nach einer vorangegangenen Weichenstörung in Giesing weitestgehend normalisiert.

S-Bahn München: Die Meldungen am Mittwoch, 30. Januar 2019

14.50 Uhr:Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2 Dachau:

S 2 München Ost Abfahrt 15:51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 16:21 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 16:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 16:41 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 17:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 17:41 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 17:51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 18:21 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 16:39 Uhr – München Ost Ankunft 17:10 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 17:19 Uhr – München Ost Ankunft 17:50 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18:19 Uhr – München Ost Ankunft 18:50 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18:39 Uhr – München Ost Ankunft 19:10 Uhr

13.04 Uhr: Durch die bestehende Signalstörung bei Hohenbrunn kommt es aktuell auf der Linie S 7 zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

11.44 Uhr: Durch die bestehende Signalstörung zwischen Ismaning und Hallbergmoos kommt es aktuell auf der Linie S 8 zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

11.14 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal bei Hohenbrunn kommt es auf der Linie S 7 in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

6.30 Uhr: Auch am Mittwoch fallen wieder einige Züge der S-Bahn-Linien 2 und 8 aus betrieblichen Gründen aus. Konkret handelt es sich um:

S 2 München Ost Abfahrt 06.11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 06.41 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 07.19 Uhr – München Ost Ankunft 07.50 Uhr



S 2 Laim Abfahrt 09.34 Uhr – München Ost Ankunft 09.50 Uhr



S 8 München Ost Abfahrt 05.17 Uhr – München-Pasing Ankunft 05.35 Uhr



S 8 München Ost Abfahrt 07.27 Uhr – Weßling Ankunft 08.10 Uhr



S 8 München Ost Abfahrt 07.47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 08.17 Uhr



S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 06.21 Uhr – München Ost Ankunft 06.54



S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 06.41 Uhr – München Ost Ankunft 07.14 Uhr



S 8 Weßling Abfahrt 07.10 Uhr – München Ost Ankunft 07.54 Uhr



S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 08.21 Uhr – München Ost Ankunft 08.54 Uhr



S 8 Weßling Abfahrt 08.30 Uhr – München Ost Ankunft 09.14 Uhr



Die S-Bahn München teilt zudem mit dass es am Vormittag auf beiden Linien zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

S-Bahn München: Das waren die Meldungen am Dienstag, 29. Januar 2019

8.47 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einem Signal kommt es im BereichBerg am Laim zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 5 bis 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

6.12 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 8 Germering-Unterpfaffenhofen/Weßling:

S 8 München Ost Abfahrt 05:17 Uhr – München-Pasing Ankunft 05:35 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt07:27 Uhr – Weßling Ankunft 08:10 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 07:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 08:17 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 06:21 Uhr – München Ost Ankunft 06:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 06:41 Uhr – München Ost Ankunft 07:14 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 08:21 Uhr – München Ost Ankunft 08:54 Uhr

S 8 Weßling Abfahrt 08:30 Uhr – München Ost Ankunft 09:14 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 8 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

6.11 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2 Dachau:

S 2 München Ost Abfahrt 06:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 06:41 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 07:19 Uhr – München Ost Ankunft 07:50 Uhr

S 2 Laim Abfahrt 09:34 Uhr – München Ost Ankunft 09:50 Uhr

S-Bahn: Das waren die Meldungen vom Montag

Update 28. Januar, 6.42 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2 Dachau:

S 2 München Ost Abfahrt 06:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 06:41 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 07:19 Uhr – München Ost Ankunft 07:50 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 2 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

Update 22.47 Uhr: Der Verkehr normalisiert sich. Die S-Bahnen in Erding fahren wieder.

Update 27. Januar, 20.44 Uhr:

Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes in Altenerding ist derzeit zwischen Markt Schwaben und Erding kein Zugverkehr möglich. Die S-Bahnen Richtung Erding verkehren bis Markt Schwaben und enden dort vorzeitig.

Es wurde ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Taxis eingerichtet.

S-Bahn-Störungen am 23. Januar 2019

22.57 Uhr: Auch die Stammstrecke scheint nicht mehr von der technischen Störung betroffen zu sein. Vereinzelt können aber noch Folgeverzögerungen von bis zu zehn Minuten auftreten.

22.30 Uhr: Die Linie S 1 Freising/Flughafen verkehrt nach der technischen Störung an einem Stellwerk am Ostbahnhof wieder auf dem Regelweg. Es kann dennoch vereinzelt noch zu Verspätungen von bis zu zehn Minuten kommen.

21.48 Uhr: Laut S-Bahn München kommt es nun auf der Stammstrecke sowie auf den Außenästen zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Es kann zudem kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

21.45 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einem Stellwerk am Ostbahnhof verkehrt die Linie S 1 Freising/Flughafen von/nach München Hauptbahnhof (Gleis 27–36) ohne Halt an der Hackerbrücke. Wie die S-Bahn München mitteilt, kommt es zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

S-Bahn-Störungen am 22. Januar 2019

22.46 Uhr: Die Bahnübergangsstörung bei Höhenkirchen-Siegertsbrunn wurde behoben. Es kommt auf der Linie S 7 zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

21.40 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang bei Höhenkirchen-Siegertsbrunn kommt es auf der Linie S 7 in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

S-Bahn-Störungen am 21. Januar 2019

21.20 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Güterzug in München-Riem kommt es auf der Linie S 2 weiterhin zu Beeinträchtigungen.

Die S Bahnen der Linie S 2 aus Richtung Markt Schwaben verkehren ab München-Riem ohne Halt bis München Ost und von dort über München-Süd nach Obermenzing, die Stammstrecke wird nicht angefahren.

Die S-Bahnen der Linie S 2 in Richtung Markt Schwaben verkehren auf dem Regelweg.

Es ist weiterhin mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

13.19 Uhr: Aufgrund kurzfristiger Oberleitungsarbeiten zwischen München-Isartor und München-Marienplatz kommt es zu Beeinträchtigungen im S-Bahnverkehr. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 1 Freising/Flughafen beginnt und endet in Moosach. Fahrgäste können die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach nutzen.

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt/endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt und endet in München Ost. Alternativ können Sie auf die U 2 bis Giesing ausweichen.

Die Linie S 4 Geltendorf beginnt/endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S 6 Tutzing - Ebersberg verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnt und endet Heimeranplatz. Nutzen Sie bitte ab Heimeranplatz die U 5.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinie U 2 bis Giesing oder U 5 bis Neuperlach Süd ausweichen.

Die Linie S 8 Herrsching – Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Die Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt.

DB Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt.

Das waren die Störungen am 19. und 20. Januar

19.06 Uhr: Mittlerweile hat sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke normalisiert. Auf den westlichen Außenästen kommt es vereinzelt noch zu Folgeverzögerungen.

18.08 Uhr:

Aufgrund einer ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes am Stachus kommt es auf der Stammstrecke erneut zu Beeinträchtigungen.

Es ist mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten in Richtung Pasing zu rechnen. Kurzfristig kann es auch zu vorzeitigen Zugwenden auf den Außenästen kommen.

17.28 Uhr: Nach der Störung am Stachus normalisiert sich nun der Verkehr auf der Stammstrecke.

17.00 Uhr: Die Oberleitungsstörung am Karlsplatz (Stachus) wurde behoben. Derzeit kommt es zu Folgeverzögerungen von bis zu 20 Minuten. Vereinzelt kann es auch noch zu Teilausfällen kommen.

20. Januar, 16.45 Uhr: Aufgrund einer Oberleitungsstörung am Karlsplatz (Stachus) kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Pasing zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Zudem kann es zu Teilausfällen und Umleitungen kommen.

Feuerwehreinsatz am Hauptbahnhof - Die S-Bahn-Störungen vom 18. Januar

13.36 Uhr: Die Personen im Gleis wurden aufgegriffen. Die Streckensperrung zwischen München-Moosach und München-Feldmoching wurde aufgehoben. Die S-Bahnen der Linie S1 verkehren wieder auf dem Regelweg.

Auch auf der Stammstrecke normalisiert sich die Verkehrslage nach dem Feuerwehreinsatz am Hauptbahnhof.

13.15 Uhr:

Aufgrund von Personen am Gleis ist die Strecke München-Moosach – München-Feldmoching auf der Linie S 1 Richtung Freising/Flughafen München gesperrt.

Die S-Bahnen aus Richtung Neufahrn verkehren bis Feldmoching und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung München Ost verkehren bis Moosach und enden vorzeitig.

12.58 Uhr: Der Notarzteinsatz am Gleis auf der Strecke der Linie S 1 Richtung Freising/Flughafen München wurde beendet. Die Streckensperrung zwischen München-Laim und Moosach wurde aufgehoben. Allerdings kommt es zu großen Verspätungen. Genauso wie auf der Stammstrecke:

Update 12.35 Uhr: Nach einem vorangegangenen Feuerwehreinsatz in München Hbf (tief) kommt es auf der Stammstrecke zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es zu kurzfristigen Zugwenden und vorzeitigen Teilausfällen kommen.

Außerdem fällt die S1 bis auf Weiteres aus:

Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist die Strecke auf der Linie S 1 Richtung Freising/Flughafen München zwischen München-Laim und Moosach weiterhin gesperrt.

Die S-Bahnen aus Richtung Neufahrn verkehren bis Feldmoching und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung München Ost müssen bis auf Weiteres entfallen.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bus und Taxis ist zwischen Moosach und Feldmoching für Sie eingerichtet.

Reisende Richtung Flughafen München nutzen bitte die S-Bahnen der Linie S 8 Richtung Flughafen München.

Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen noch nicht vor. Erfahrungsgemäß ist jedoch mit einer Störungsdauer bis 13:45 Uhr zu rechnen.

Update 8.36 Uhr: Nach einem vorangegangenen Wildunfall kommt es auf der Linie S 4 Richtung Geltendorf zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Die Verkehrslage normalisiert sich.

Update 7.53 Uhr: Aufgrund eines vorangegangenen Wildunfalls kommt es auf der Linie S 4 Richtung Geltendorf zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es zu kurzfristigen Zugwenden und vorzeitigen Teilausfällen kommen.

Update 7.50 Uhr: Aufgrund einer Störung an der Strecke kommt es auf der Linie S 4 Richtung Geltendorf zwischen Geltendorf und Grafrath zu Beeinträchtigungen. Verzögerungen von bis zu 10 Minuten sind möglich. Auch kann es zu kurzfristigen Zugwenden und vorzeitigen Teilausfällen kommen.

Update 6.26 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 8 Germering-Unterpfaffenhofen/Weßling:

S 8 München Ost Abfahrt 05:47 Uhr – Weßling Ankunft 06:26 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 07:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 07:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 07:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 08:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 08:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 08:37 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 06:41 Uhr – München Ost Ankunft 07:14

S 8 Weßling Abfahrt 06:50 Uhr – München Ost Ankunft 07:34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 07:41 Uhr – München Ost Ankunft 08:14 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 08:21 Uhr – München Ost Ankunft 08:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 09:01 Uhr – München Ost Ankunft 09:34 Uhr

Update 6.10 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 8 Germering-Unterpfaffenhofen/Weßling:

S 8 München Ost Abfahrt 05:47 Uhr – Weßling Ankunft 06:26 Uhr S 8 München Ost Abfahrt 08:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 08:37 Uhr

S 8 Weßling Abfahrt 06:50 Uhr – München Ost Ankunft 07:34 Uhr S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 09:01 Uhr – München Ost Ankunft 09:34 Uhr

Zudem kann es heute Vormittag auf der Linie S 8 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen.

S-Bahn-München: Das waren die Meldungen am Donnerstag, den 17. Januar

Update vom 17. Januar, 5.53 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 8 Germering-Unterpfaffenhofen:

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 06:41 Uhr – München Ost Ankunft 07:14 Uhr S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 08:21 Uhr – München Ost Ankunft 08:54 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 07:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 08:17 Uhr

Zudem kann es heute Vormittag auf der Linie S 8 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen.

S-Bahn-München: Das waren die Meldungen am Dienstag, den 15. Januar

17.33 Uhr: Aufgrund einer Bahnübergangsstörung bei Pullach kommt es auf der Linie S 7 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen kommen.

8.37 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn kommt es auf der Stammstrecke zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Die Verkehrslage normalisiert sich.

Update vom 15. Januar 2019, 8.13 Uhr:

Aufgrund einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Verzögerungen von bis zu 15 Minuten sind möglich.

S-Bahn-München: Das waren die Meldungen am Montag, den 14. Januar

17.20 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang kommt es auf der Linie S 4 zwischen Pasing und Puchheim zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

Update vom 14. Januar 2019, 5.51 Uhr:

Vereinzelte S-Bahnen des 10-Minuten-Taktes der Linie S 8 verkehren heute:

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 06:21 Uhr – München Ost Ankunft 06:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 06:41 Uhr – München Ost Ankunft 07:14 Uhr

Vereinzelte S-Bahnen des 10-Minuten-Taktes der Linie S 2 verkehren heute:

S 2 München Ost Abfahrt 06:31 Uhr – Altomünster Ankunft 07:31 Uhr

S 2 Erding Abfahrt 06:57 Uhr – Altomünster Ankunft 08:39 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 15:31 Uhr – Altomünster Ankunft 16:39 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 16:31 Uhr – Altomünster Ankunft 17:39 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 17:31 Uhr – Altomünster Ankunft 18:39 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 18:11 Uhr – Dachau Ankunft 18:41 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 18:31 Uhr – Altomünster Ankunft 19:39 Uhr

S 2 Altomünster Abfahrt 06:22 Uhr – München Ost Ankunft 07:30 Uhr

S 2 Altomünster Abfahrt 07:22 Uhr – München Ost Ankunft 08:30 Uhr

S 2 Altomünster Abfahrt 08:22 Uhr – München Ost Ankunft 08:30 Uhr

S 2 Altomünster Abfahrt 15:22 Uhr – München Ost Ankunft 16:30 Uhr

S 2 Altomünster Abfahrt 16:22 Uhr – München Ost Ankunft 17:30 Uhr

S 2 Altomünster Abfahrt 17:22 Uhr – München Ost Ankunft 18:30 Uhr

S 2 Altomünster Abfahrt 18:22 Uhr – München Ost Ankunft 19:30 Uhr

S-Bahn-München: Das waren die Meldungen am Sonntag, den 13. Januar

8.15 Uhr: Die technische Störung an einem Bahnübergang zwischen Pasing und Puchheim wurde behoben und die Verkehrslage in diesem Bereich hat sich weitestgehend normalisiert. Es kommt somit zu keinen nennenswerten Einschränkungen mehr.

Update vom 13. Januar, 2019, 6.42 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang kommt es auf der Linie S 4 zwischen Pasing und Puchheim zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

S-Bahn-München: Das waren die Meldungen am Samstag, den 12. Januar

22.10 Uhr: Die Sperrung des Bahnhofs Obermenzing wurde aufgehoben und der Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse kommt es auf der Linie S 2 jedoch weiterhin zu erheblichen Verzögerungen.

21.39 Uhr: Aufgrund von Personen im Gleis ist der Bahnhof Obermenzing gesperrt. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

20.55 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche konnte behoben werden und der Zugverkehr zwischen Dachau und Petershausen kann wieder aufgenommen werden. Es kommt jedoch zu erhöhten Folgeverzögerungen.

20.17 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche kommt es auf der Linie S 2 Richtung Petershausen zu Beeinträchtigungen. Es ist derzeit kein Zugverkehr zwischen Dachau und Petershausen möglich. Die S-Bahnen aus Richtung Erding verkehren bis Dachau Bahnhof und enden dort vorzeitig. Aktuell arbeiten wir daran, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr für Sie einzurichten. Wir werden Sie informieren, sobald dieser den Betrieb aufnimmt.

20.04 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche in Westkreuz wurde behoben und die S-Bahnen der Linie S 8 verkehren wieder auf dem Regelweg. Bitte beachten Sie jedoch, dass es aufgrund von witterungsbedingten Störungen weiterhin zu Beeinträchtigungen kommen kann.

19.31 Uhr: Aufgrund von witterungsbedingten Störungen kann es im Gesamtnetz weiterhin zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen von bis zu 25 Minuten kommen. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen kommen.

18.54 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche in Westkreuz ist auf dem Streckenabschnitt Germering-Unterpfaffenhofen bis Pasing weiterhin kein S-Bahnverkehr der Linie S 8 möglich. Die S-Bahnen aus Richtung Herrsching verkehren bis Germering-Unterpfaffenhofen und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung München Flughafen verkehren bis Pasing und enden vorzeitig. Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Germering-Unterpfaffenhofen und Pasing ist für Sie eingerichtet.

13.15 Uhr: Aufgrund von witterungsbedingten Störungen kann es im Gesamtnetz weiterhin zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen von bis zu 15 Minuten kommen. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen kommen.

13.00 Uhr: Aufgrund von mehreren witterungsbedingten Störungen verkehren die S-Bahnen der Linie S 7 ab sofort im 40-Minuten-Takt zwischen Höllriegelskreuth und Wolfratshausen. Bitte rechnen Sie weiterhin mit Verzögerungen.

10.39 Uhr: Die länger bestehende Störung wurde behoben und der Zugverkehr zwischen Deisenhofen und Holzkirchen wieder aufgenommen. Bitte rechnen Sie noch mit Folgeverzögerungen.

07.25 Uhr: Aufgrund von witterungsbedingten Störungen kommt es im Gesamtnetz zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen kommen.

Das waren die Meldungen vom Donnerstag

16.59 Uhr: Nach einem vorangegangenen Unfall an einem Bahnübergang ist die Sperrung des Bahnhofs Altenerding aufgehoben. Somit verkehren die S-Bahnen der Linie S 2 wieder auf dem Regelweg.

16.15 Uhr: Aufgrund von mehreren witterungsbedingten Störungen kommt es im Gesamtnetz weiterhin zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

15.04 Uhr: Die Weichenstörung zwischen Deisenhofen und Holzkirchen wurde behoben und der S-Bahnverkehr zwischen Deisenhofen und Holzkirchen wird wieder aufgenommen. Bitte beachten Sie jedoch, dass es witterungsbedingt weiterhin zu Verzögerungen kommt. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

14.24 Uhr: Die Sperrung im Bahnhof Starnberg wurde komplett aufgehoben. Somit stehen alle Gleise für den Zugverkehr zur Verfügung. Bitte rechnen Sie jedoch weiterhin mit erheblichen witterungsbedingten Beeinträchtigungen. Es kommt zu Verzögerungen und Teilausfällen.

14.10 Uhr: Aufgrund eines Unfalls an einem Bahnübergang ist der Bahnhof Altenerding weiterhin gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S 2 aus Richtung München verkehren bis Markt Schwaben und enden dort vorzeitig.

13.03 Uhr: Die Sperrung der Gleise 1 und 2 im Bahnhof Starnberg wurde aufgehoben und der Zugverkehr zwischen Gauting und Tutzing wieder aufgenommen. Bitte rechnen Sie weiterhin mit erheblichen Folgeverzögerungen. Auch kann es noch zu Teilausfällen kommen.

12.16 Uhr: Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist derzeit der Bahnhof Starnberg gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S 6 aus Richtung München verkehren bis Gauting und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Tutzing verkehren bis Starnberg und enden vorzeitig.

10.46 Uhr: Aufgrund einer Weichenstörung ist derzeit kein S-Bahnverkehr zwischen Deisenhofen und Holzkirchen möglich.Die Züge der BOB halten zusätzlich für die S-Bahnen zwischen Deisenhofen und Holzkirchen.

09.23 Uhr: In Grafing ist es zu einer Weichenstörung gekommen. Die Bahnen der Linie S 6 verkehren ab Grafing, es kommt zu Verzögerungen. Der Meridian allerdings steht komplett still.

07.19 Uhr: Bedingt durch die anhaltende extreme Wetterlage kommt es derzeit auf dem Gesamtnetz der Münchner S-Bahn zu Verspätungen von bis zu 15 Minuten. Vereinzelt sind spontane Teilausfälle möglich.

06.55 Uhr: Wegen eines Unfalls an einem Bahnübergang in Altenerding ist zwischen Markt Schwaben und Erding kein Zugverkehr möglich. Die S-Bahnen der Linie S 2 aus Richtung München verkehren bis Markt Schwaben und enden dort vorzeitig. Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Taxis wurde eingerichtet.

06.45 Uhr: Aufgrund eines Baums im Gleisbereich bei Buchenau kommt es bei der Linie S 4 Geltendorf zu Verzögerungen und Zugausfällen.

S-Bahn-München: Das waren die Meldungen vom Mittwoch, 9. Januar 2019

19.43 Uhr: Der Notarzteinsatz am Gleis auf der Linie S 7 ist nun beendet. Es kommt jedoch weiterhin zu Einschränkungen.

17.36 Uhr: Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist die Strecke auf der Linie S 7 Richtung Kreuzstraße zwischen Neubiberg und Hohenbrunn weiterhin gesperrt. Die S-Bahnen Richtung Kreuzstraße verkehren bis Neubiberg und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen Richtung Wolfratshausen verkehren bis Hohenbrunn und enden vorzeitig. Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Neubiberg und Hohenbrunn ist für Sie eingerichtet. Die Streckensperrung dauert bis ca 19:00 Uhr an.

10.29 Uhr: Trotz anhaltender Schneefälle normalisiert sich die Lage auf dem Gesamtnetz zusehends. Derzeit kommt es auf fast allen Linien allerdings noch zu Verspätungen von bis zu 10 Minuten.

10.13 Uhr: Aufgrund einer erneuten technischen Störung an einem Bahnübergang in Altenerding kommt es auf der Linie S 2 zwischen Markt Schwaben und Erding zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen. Auch kann es zu vorzeitigen Zugwenden in Markt Schwaben kommen.

8.56 Uhr: Die Störung im Bereich Weßling wurde behoben. Bitte rechnen Sie noch mit Folgeverzögerungen von bis zu 10 Minuten

8.56 Uhr: Die Störung wurde behoben und die S-Bahnen verkehren wieder mit Halt in Gauting. Bitte rechnen Sie noch mit Folgeverzögerungen.

8.35 Uhr: Aufgrund einer witterungsbedingten Störung kommt es auf der Linie S 8 im Bereich Weßling zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

8.28 Uhr: Die Störung an einem Bahnübergang in Altenerding wurde behoben. Bitte rechnen Sie noch mit Folgeverzögerungen von bis zu 10 Minten.

8.23 Uhr: Aufgrund einer Weichenstörung kommt es derzeit auf der Linie S 6 Tutzing im Bereich Gauting zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. S-Bahnen Richtung stadteinwärts verkehren derzeit ohne Halt in Gauting. Fahrgäste steigen bitte bereits in Starnberg Nord aus. Von hier verkehrt Linienbus 949 nach Gauting.

7.40 Uhr: Die Störung wurde behoben und die Verkehrslage im Bereich Petershausen normalisiert sich.

7.08 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang in Altenerding kommt es zwischen Markt Schwaben und Erding zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen. Auch kann es zu vorzeitigen Zugwenden in Markt Schwaben kommen.

6.51 Uhr: Die Störung wurde behoben und die Verkehrslage zwischen Pasing und Puchheim normalisiert sich.

6.50 Uhr: Die Störung wurde behoben und die Linie S 1 verkehrt ab Neufahrn wieder Richtung München Flughafen. Bitte rechnen Sie noch mit Folgeverzögerungen von bis zu 10 Minuten.

6.47 Uhr: Die Störung wurde behoben und der Zugverkehr zwischen Ismaning und München Flughafen wieder aufgenommen. Bitte rechnen Sie noch mit Folgeverzögerungen.

6.36 Uhr: Aufgrund einer witterungsbedingten Störung kommt es auf der Linie S 4 zwischen Pasing und Puchheim zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

6.17 Uhr:

Wegen einer Stellwerksstörung im Bereich Flughafen und einer Bahnübergangsstörung in Feldmoching kommt es auf der Linie S 1 zu Beeinträchtigungen.

Die S-Bahnen der Linie S 1 verkehren ab Neufahrn komplett nach Freising. Bitte nutzen Sie alternativ zwischen Freising und dem Flughafen München den Linienbus 635.

6.14 Uhr: Wegen einer Stellwerksstörung in Unterföhring kommt es auf der Linie S 8 zu Beeinträchtigungen. Aktuell ist zwischen Ismaning und Flughafen kein Zugverkehr möglich. Die S-Bahnen in Richtung Flughafen verkehren bis Ismaning und enden dort vorzeitig.

5.56 Uhr: Wegen einer Weichenstörung im Bereich Petershausen kommt es auf der Linie S 2 in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit erheblichen Verzögerungen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen, vorzeitigen Zugwenden und Umleitungen von Zügen kommen.

5.39 Uhr:

Wegen einer Stellwerksstörung im Bereich Flughafen und einer Bahnübergangsstörung in Feldmoching kommt es auf der Linie S 1 zu Beeinträchtigungen.

Die S-Bahnen der Linie S 1 verkehren ab Neufahrn komplett nach Freising.

Bitte nutzen Sie alternativ zwischen Freising und dem Flughafen München den Linienbus 635.

Die Linie S 8 in Richtung Flughafen verkehrt aktuell nur bis Ismaning und endet dort vorzeitig.

5.34 Uhr:

Wegen einer Stellwerksstörung in Unterföhring kommt es auf der Linie S 8 zu Beeinträchtigungen. Aktuell ist zwischen Ismaning und Flughafen kein Zugverkehr möglich. Die S-Bahnen in Richtung Flughafen verkehren bis Ismaning und enden dort vorzeitig.

Reisende in Richtung Flughafen nutzen bitte alternativ auch die Linie S 1 nach Freising.

Bitte nutzen Sie alternativ zwischen Freising und dem Flughafen München den Linienbus 635

Bitte rechnen Sie mit erheblichen Verzögerungen.

Aktuell arbeiten wir daran, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr für Sie einzurichten. Wir werden Sie informieren, sobald dieser den Betrieb aufnimmt.

5.24 Uhr: Wegen einer Stellwerksstörung in Unterföhring kommt es auf der Linie S 8 zu Beeinträchtigungen. Aktuell ist zwischen Ismaning und Flughafen kein Zugverkehr möglich. Die S-Bahnen in Richtung Flughafen verkehren bis Ismaning und enden dort vorzeitig.

5.18 Uhr: Wegen einer Bahnübergangsstörung in Feldmoching kommt es auf der Linie S 1 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten.

S-Bahn-München: Das waren die Meldungen vom Dienstag, 8. Januar 2019

16.04 Uhr: Und noch eine Signalstörung meldet die Bahn. Zwischen Ottenhofen (Oberbayern) und Altenerding kommt es deshalb zu Beeinträchtigungen. Das meldet die Deutsche Bahn und bitte Fahrgäste, mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten zu rechnen. Zudem könne es zu Teilausfällen kommen.

Beeinträchtigungen zwischen Hackerbrücke und Donnersbergerbrücke

16.01 Uhr:

Aufgrund einer erneuten Signalstörung kommt es zwischen Hackerbrücke und Donnersbergerbrücke zu Beeinträchtigungen. Das meldet die Deutsche Bahn und bitte Fahrgäste, mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten zu rechnen.

Die Linie S 6 Tutzing wird zwischen München Ost und München-Pasing umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Berg am Laim und Leuchtenbergring entfallen, so die Bahn.

Die Linie S 8 Herrsching wird zwischen München Ost und München-Pasing umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt am Leuchtenbergring entfällt.

15.57 Uhr:

Aufgrund einer Signalstörung entfallen heute Nachmittag die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 8 zwischen München Ost und Germering-Unterpfaffenhofen / Gilching-Argelsried:

S 8 München Ost Abfahrt 15:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:27 Uhr – Gilching-Argelsried 19:05 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 19:17 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 16:21 Uhr – München Ost Ankunft 16:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 16:41 Uhr – München Ost Ankunft 17:14 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:01 Uhr – München Ost Ankunft 17:34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:21 Uhr – München Ost Ankunft 17:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:41 Uhr – München Ost Ankunft 18:14 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:01 Uhr – München Ost Ankunft 18:34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:21 Uhr – München Ost Ankunft 18:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:41 Uhr – München Ost Ankunft 19:14 Uhr

Signalstörung bei der S-Bahn behoben

15.24 Uhr: Wie die Deutsche Bahn berichtet, ist die Signalstörung inzwischen behoben und die Verkehrslage normalisiert sich. Die S 2 und S8 fahren demnach wieder nach Plan.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf den Linien S 8 und S 2 (siehe Auflistung unten) fallen aus betrieblichen Gründen dennoch aus.

Notarzteinsatz in Ismaning

14.28 Uhr:

Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linien S 2; S 8:

S 2 München Ost Abfahrt 15:51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 16:21 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 16:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 16:41 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 17:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 17:41 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 17:51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 18:21 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 16:39 Uhr – München Ost Ankunft 17:10 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 17:19 Uhr – München Ost Ankunft 17:50 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18:19 Uhr – München Ost Ankunft 18:50 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18:39 Uhr – München Ost Ankunft 19:10 Uhr

Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 8:

S 8 München Ost Abfahrt 16:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:37 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:01 Uhr – München Ost Ankunft 17:34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:41 Uhr – München Ost Ankunft 19:14 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Nachmittag auf der Linie S 8 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

14.14 Uhr:

Aufgrund einer Signalstörung kommt es zwischen Hackerbrücke und Donnersbergerbrücke zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

Die Linie S 2 Petershausen wird zwischen München Ost und Obermenzing umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Berg am Laim und Leuchtenbergring entfallen.

Die Linie S 8 Herrsching wird zwischen München Ost und München-Pasing umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt am Leuchtenbergring entfällt.

8.34 Uhr: Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis kommt es bei Ismaning weiterhin zu Beeinträchtigungen. Die S-Bahnen der Linie S 8 aus Richtung München können nunmehr bis Ismaning verkehren und enden dort vorzeitig.

Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis ist zwischen Ismaning und München Flughafen eingerichtet.

Fahrgäste Richtung München Flughafen sollten auch auch die S-Bahnen der Linie S 1 nutzen.

7.37 Uhr: Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist der Bahnhof Ismaning weiterhin gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S 8 aus Richtung München verkehren bis Johanneskirchen und enden dort vorzeitig.

Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis ist zwischen Johanneskirchen und München Flughafen für Sie eingerichtet.

Fahrgäste Richtung München Flughafen nutzen bitte auch die S-Bahnen der Linie S 1.

7.28 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung kommt es derzeit im Bereich Haar zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

7.00 Uhr: Die Störung wurde behoben und die Linie S 1 verkehrt wieder auf dem Regelweg. Bitte rechnen Sie noch mit Folgeverzögerungen.

6.48 Uhr:

Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist derzeit der Bahnhof Ismaning gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S 8 aus Richtung München verkehren bis Johanneskirchen und enden dort vorzeitig. Fahrgäste Richtung München Flughafen nutzen bitte die S-Bahnen der Linie S 1.

Aktuell arbeiten wir daran, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr zwischen Johanneskirchen und München Flughafen für Sie einzurichten. Wir werden Sie informieren, sobald dieser den Betrieb aufnimmt.

6.33 Uhr: Die Störung wurde behoben und die Verkehrslage zwischen Aubing und Puchheim normalisiert sich.

6.20 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang kommt es auf der Linie S 4 zwischen Aubing und Puchheim zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

6.19 Uhr: Aufgrund einer Bahnübergangsstörung in Feldmoching verkehrt die Linie S 1 Freising/Flughafen von/nach München Hbf Gleis 27–36, ohne Halt von/nach Moosach.

5.47 Uhr: Wegen einer Bahnübergangsstörung in Feldmoching kommt es auf der Linie S 1 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

S-Bahn München: Das waren die Meldungen vom 7. Januar

15.13 Uhr: Aufgrund einer Störung an der Strecke entfallen heute Nachmittag die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 8 zwischen München Ost und Germering-Unterpfaffenhofen / Gilching-Argelsried

14.14 Uhr: Aufgrund einer Störung an der Strecke kommt es auf der Stammstrecke zwischen Donnersbergerbrücke und Hirschgarten zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten sowie mit Teilausfällen.

8.01 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 8

S 8 München Ost Abfahrt 08:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 08:37 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 09:01 Uhr – München Ost Ankunft 09:34 Uhr

7.24 Uhr: S3: Die technische Störung an einem Bahnübergang wurde behoben und die Verkehrslage zwischen Deisenhofen und Holzkirchen normalisiert sich.

6.41 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang kommt es auf der Linie S 3 zwischen Deisenhofen und Holzkirchen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

6.33 Uhr: Wegen einer vorangegangenen technischen Störung an der Strecke bei Puchheim kommt es auf der Linie S 20 heute zu Zugausfällen.

S-Bahn München: Teil der S7 wohl bis Montagabend gesperrt – Meldungen vom Sonntag

19.44 Uhr: Aufgrund eines Baums im Gleis ist die Strecke zwischen Icking und Wolfratshausen weiterhin gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S 7 aus Richtung München verkehren bis Ebenhausen-Schäftlarn und enden dort vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Wolfratshausen ist eingerichtet. Die Störung wird laut Bahn voraussichtlich bis in die Abendstunden des Montag andauern.

19.17 Uhr: Die S-Bahn München teilt soeben mit: „Die Personen im Gleisbereich im Bahnhof München-Pasing konnten entfernt werden. Es kommt noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 10 Minuten.“

18.58 Uhr: Wegen von Personen im Gleis im Bahnhof München-Pasing kommt es derzeit auf der Stammstrecke und den Außenästen zu Beeinträchtigungen. Mit bis zu 15 Minuten Verspätung ist aktuell zu rechnen.

18.42 Uhr: Aufgrund von Personen im Gleis im Bahnhof München-Pasing kommt es derzeit auf der Stammstrecke und den Außenästen zu Beeinträchtigungen. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Störung ab. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen.

17.21 Uhr: Aufgrund einer witterungsbedingten Störung kommt es auf der Linie S 4 zwischen Pasing und Puchheim weiterhin zu Beeinträchtigungen. Ab sofort beginnt und endet die Linie S 4 Geltendorf in Pasing. Es besteht ein 40-Minuten-Takt zwischen Geltendorf - Pasing - Geltendorf. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

12.05 Uhr: Die Sperrung wurde aufgehoben und der Zugverkehr zwischen Gauting und Starnberg wird wieder aufgenommen. Bitte rechnen Sie noch mit Folgeverzögerungen.

11.45 Uhr: Aufgrund eines Baums im Gleis ist die Strecke zwischen Icking und Wolfratshausen weiterhin gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S 7 aus Richtung München verkehren bis Ebenhausen-Schäftlarn und enden dort vorzeitig.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bus ist ab 12.00 Uhr wieder zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Wolfratshausen möglich.

Die Störungsbeseitigung wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.

11.03 Uhr: Aufgrund eines Baums im Gleis ist die Strecke zwischen Gauting und Starnberg weiterhin gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S 6 aus Richtung München verkehren bis Gauting. Die S-Bahnen aus Richtung Tutzing verkehren bis Starnberg.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bus ist zwischen Gauting und Starnberg eingerichtet.

10.05 Uhr: Die Störung wurde behoben und die Verkehrslage zwischen Aying und Kreuzstraße normalisiert sich.

8.01 Uhr: Aufgrund einer witterungsbedingten Störung kommt es derzeit auf der Linie S 7 zwischen Aying und Kreuzstraße zu Beeinträchtigungen. Es kann zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten kommen. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

7.29 Uhr: Aufgrund eines Baums im Gleis ist derzeit die Strecke zwischen Icking und Wolfratshausen gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S 7 aus Richtung München verkehren bis Ebenhausen-Schäftlarn und enden dort vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus ist zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Wolfratshausen eingerichtet.

7.14 Uhr: Aufgrund einer witterungsbedingten Störung kommt es derzeit auf der Linie S 4 zwischen Pasing und Puchheim zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

6.11 Uhr: Aufgrund eines Baums im Gleis ist derzeit die Strecke zwischen Gauting und Starnberg gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S 6 aus Richtung München verkehren bis Gauting. Die S-Bahnen aus Richtung Tutzing verkehren bis Starnberg. Aktuell wird daran gearbeitet, einen Schienenersatzverkehr einzurichten.

Die S-Bahn-News in München vom 5. Januar

19.16 Uhr: Aufgrund des Winterwetters gibt es auch auf der Linie S 4 Beeinträchtigungen. Die S-Bahnen aus Richtung Geltendorf verkehren bis München Hbf (Gl.27-36) und enden dort vorzeitig. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten zu rechnen.

17.15 Uhr: Aufgrund einer witterungsbedingten Störung kommt es auf der Linie S 4 zwischen Pasing und Puchheim zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

17.09 Uhr: Nach einer kurzzeitigen Fahrzeugstörung am Marienplatz normalisiert sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke Richtung Pasing. Auf den Außenästen kommt es noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 15 Minuten.

16.33 Uhr: Aufgrund einer kurzzeitigen Fahrzeugstörung am Marienplatz kommt es auf der Stammstrecke Richtung Pasing zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Folgeverzögerungen von bis zu 15 Minuten.

15.15 Uhr: Auch auf der S1 sorgt das Winterwetter für Probleme: Aufgrund einer witterungsbedingten Störung kommt es derzeit auf der Linie S 1 im Bereich Neufahrn (Freising) zu Beeinträchtigungen. Möglich sind Verspätungen von bis zu zehn Minuten und Teilausfällen zwischen Neufahrn und Freising sowie Neufahrn und dem Flughafen kommen.

13.10 Uhr: Die witterungsbedingte Störung wurde behoben und die Verkehrslage zwischen Seefeld-Hechendorf und Herrsching normalisiert sich.

12.33 Uhr: Aufgrund einer witterungsbedingten Störung kommt es derzeit auf der Linie S 8 zwischen Seefeld-Hechendorf und Herrsching zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

11 Uhr: Es kommt wegen dem anhaltenden Schneefall bereits zu Verspätungen im gesamten Netz. Zwei S-Bahnen verspäten sich deutlich. Sowohl bei der S2 nach Erding als auch bei der S7 nach Wolfratshausen kommt es zu Problemen:

Aufgrund einer witterungsbedingten Störung in Riem kommt es derzeit auf der Linie S2 Erding zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

Aufgrund einer erneuten witterungsbedingten Störung kommt es derzeit auf der Linie S7 zwischen Mittersendling und Baierbrunn zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

Die S-Bahn-Störungen vom 4. Januar

18.48 Uhr: Nach einer kurzzeitigen Fahrzeugstörung normalisiert sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke Richtung München Pasing. Es kommt noch zu vereinzelten Folgeverzögerungen von bis zu 5 Minuten.

18.08 Uhr: Die Bahn warnt schon jetzt vor Ausfällen am Freitag wegen Schneefällen.

08.40 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn kommt es auf der Stammstrecke Richtung München Ost zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Die Verkehrslage normalisiert sich.

08.29 Uhr: Aufgrund einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

07.59 Uhr: Die Weichenstörung zwischen Gilching-Argelsried und Germering-Unterpfaffenhofen besteht weiterhin. Hierdurch kommt es allerdings kaum noch zu Beeinträchtigungen auf der Linie S 8 Richtung Herrsching. Die Verkehrslage normalisiert sich.

07.17 Uhr: Aufgrund mehrerer Weichenstörungen zwischen Gilching-Argelsried und Germering-Unterpfaffenhofen kommt es auf der Linie S 8 Richtung Herrsching zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 25 Minuten.

Beachten Sie, dass es in der Folge zu kurzfristigen Zugwenden und vorzeitigen Teilausfällen, insbesondere bei den S-Bahnen der Taktverstärker kommen kann. Bitte überprüfen Sie Ihre Verbindung kurz vor Fahrtantritt.

S-Bahn-Störungen am 2. Januar 2019

16.06 Uhr: Die Sperrung wurde aufgehoben und der Zugverkehr im Bereich Riem wieder aufgehoben. Bitte rechnen Sie noch mit Folgeverzögerungen von bis zu 15 Minuten.

14.11 Uhr: Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist derzeit der Bahnhof Riem gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S 2 aus Richtung München verkehren bis München Ost und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Erding verkehren bis Feldkirchen und enden vorzeitig.

Aktuell wird daran gearbeitet, einen Schienenersatzverkehr einzurichten.

09.09 Uhr: Nach einer vorangegangenen ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes kommt es auf der Stammstrecke Richtung München Ost zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Alle S-Bahnen verkehren wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Die Verkehrslage normalisiert sich

08.15 Uhr: Aufgrund der ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

Das waren die Meldungen aus dem Jahr 2018:

20.34 Uhr: Zu Verzögerungen kommt es auch auf der Strecke der S7 Richtung Kreuzstraße. Wegen einer Stellwerkstörung muss zwischen Giesing und Perlach mit Beeinträchtigungen bis zu 20 Minuten gerechnet werden.

Update vom 31. Dezember 20.04 Uhr: Aufgrund einer Stellwerkstörung kommt es zwischen Altomünster und Dachau zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste der Linie S2 müssen mit Verzögerungen bis zu 20 Minuten rechnen.

Anreise-Chaos zum Münchner Flughafen: Stundenlang kein Zugverkehr zum Münchner Flughafen

17.43 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an der Strecke kommt es auf der Linie S 1 Richtung Freising/Flughafen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

17.42 Uhr: Die Verkehrslage auf der Stammstrecke und den Außenästen hat sich weitestgehend normalisiert. Es kommt lediglich noch zu vereinzelten Folgeverzögerungen.

16.52 Uhr: Die ärztliche Versorgung eines Fahrgastes ist beendet und die Züge verkehren auf der Stammstrecke verkehren wieder auf dem Regelweg. Es kommt allerdings noch zu erheblichen Folgeverzögerungen.

16.23 Uhr: Aufgrund ärztlicher Versorgung eines Fahrgastes kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Pasing zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von 20 bis 15 Minuten zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

S-Bahn-Störungen in München am 29. Dezember 2018 - Münchner Flughafen arg betroffen

8.21 Uhr: Eine Stellwerkstörung hat am Samstagmorgen den Zugverkehr zum Münchner Flughafen für mehr als zweieinhalb Stunden lahmgelegt. Die Züge der S-Bahn und die Regionalbahnen aus Regensburg konnten die Stationen Terminal, Besucherpark und Hallbergmoos (Landkreis Freising) nicht anfahren, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die Fahrgäste mussten auf Busse umsteigen. Die Störung trat einem Bahnsprecher zufolge um 5.30 Uhr auf und war um kurz vor 8 Uhr wieder behoben.

6.58 Uhr: Aufgrund einer nun aufgetretenen technischen Störung an einem Stellwerk ist seit Samstagmorgen kein Zugverkehr im Bereich München Flughafen möglich. Die S-Bahnen der Linie S 1 verkehren ab Neufahrn ausschließlich nach Freising. Fahrgäste ab Freising nutzen bitte den Linienbus 635 nach München Flughafen.

Die S-Bahnen der Linie S 8 aus Richtung München verkehren bis Ismaning und enden dort vorzeitig.

Bitter für alle Reisenden, die den Flughafen per Bahn erreichen wollten. Wir können nur hoffen, dass alle rechtzeitig ihren Flug erwischen.

Aktuell arbeitet die Bahn daran, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr zwischen Ismaning und München Flughafen für Sie einzurichten. Wir werden Sie informieren, sobald dieser den Betrieb aufnimmt.

S-Bahn-Störungen am 28. Dezember 2018

21.29 Uhr:

Die Linie S 1 Freising/Flughafen verkehrt ebenfalls wieder auf dem Regelweg.

20.45 Uhr:

Die Linie S 4 verkehrt wieder auf dem Regelweg.

Die Linie S 1 Freising/Flughafen beginnt/endet in München Hbf Gleis 27-36 und verkehrt ohne Halt von/nach München-Moosach.

20.01 Uhr:

Die Weichenstörung wurde behoben das Ersatzprogramm wurde somit aufgehoben.

Daher kommt es im S-Bahn Netz noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 30 Minuten sowie Teilausfällen.

Die Linie S 1 Freising/Flughafen beginnt/endet in München Hbf Gleis 27-36 und verkehrt ohne Halt von/nach München-Moosach.

Die Linie S 4 Geltendorf beginnt/endet in München Hbf Gleis 27-36 und verkehrt ohne Halt von/nach München-Pasing.

aufgrund einer vorangegangenen Weichenstörung kommt es im S-Bahn Netz noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 30 Minuten sowie Teilausfällen.

Die Linie S 1 Freising/Flughafen beginnt/endet in München Hbf Gleis 27-36 und verkehrt ohne Halt von/nach München-Moosach.

Die Linie S 4 Geltendorf beginnt/endet in München Hbf Gleis 27-36 und verkehrt ohne Halt von/nach München-Pasing.

Die restlichen Linien verkehren wieder auf dem Regelweg.

18.35 Uhr:

Aufgrund einer Weichenstörung ist die Strecke zwischen München-Laim und München-Hackerbrücke teilweise gesperrt. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 1 in bzw. aus Richtung Freising/Flughafen beginnt bzw. endet in München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt von/nach Moosach.

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt bzw. endet am Münchner Hauptbahnhof Gleis 27-36 und verkehrt ohne Halt von/nach München-Pasing.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt bzw. endet am Ostbahnhof. Alternativ können Sie auch auf die U-Bahnlinien U 2 bis Giesing und U 5 bis München Ostbahnhof ausweichen.

Die Linie S 4 Geltendorf – Trudering verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 6 Tutzing – Ebersberg verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnt bzw. endet an München-Heimeranplatz West Gleis 11, der Halt Harras kann nicht angefahren werden. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinien U 4, U 5 von bzw. zum Heimeranplatz ausweichen.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt bzw. endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinien U 2 bis Giesing, U 5 Neuperlach Süd oder auf die S-Bahnlinie S 3 ab München Ostbahnhof ausweichen.

NEU: Die Linie S 8 in Richtung Herrsching verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 8 in Richtung Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts entfallen auf allen Linien.

18.15 Uhr:

Die Linie S 1 in bzw. aus Richtung Freising/Flughafen beginnt bzw. endet in München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt von/nach Moosach.

17.10 Uhr: Die polizeilichen Ermittlungen im Bereich Weßling sind beendet. Derzeit kommt es allerdings aufgrund einer Weichenstörung auf der Stammstrecke auf der Linie S 8 weiterhin zu Beeinträchtigungen.

16.34 Uhr:

Aufgrund einer Weichenstörung ist die Strecke zwischen München-Laim und München-Hackerbrücke teilweise gesperrt. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 1 in bzw. aus Richtung Freising/Flughafen beginnt bzw. endet in Moosach. Fahrgäste der Linie S 1 können alternativ auf die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach ausweichen.

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt bzw. endet am Münchner Hauptbahnhof Gleis 27-36 und verkehrt ohne Halt von/nach München-Pasing.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt bzw. endet am Ostbahnhof. Alternativ können Sie auch auf die U-Bahnlinien U 2 bis Giesing und U 5 bis München Ostbahnhof ausweichen.

Die Linie S 4 in bzw. aus Richtung Trudering beginnt bzw. endet am Ostbahnhof.

Die Linie S 4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnt bzw. endet am Münchner Hauptbahnhof Gleis 27-36 und verkehrt ohne Halt von/nach München-Pasing.

Die Linie S 6 Tutzing – Ebersberg verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnt bzw. endet an München-Heimeranplatz West Gleis 11, der Halt Harras kann nicht angefahren werden. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinien U 4, U 5 von bzw. zum Heimeranplatz ausweichen.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt bzw. endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinien U 2 bis Giesing, U 5 Neuperlach Süd oder auf die S-Bahnlinie S 3 ab München Ostbahnhof ausweichen.

Die Linie S 8 Herrsching – Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts entfallen auf allen Linien.

Die Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt.

Die Züge des Regionalverkehrs zwischen München-Pasing und München Hbf sind nicht betroffen und verkehren. Eine Prognose zur Störungsdauer liegt noch nicht vor.

16.20 Uhr: Aufgrund einer Weichenstörung an der Donnersbergerbrücke kommt es in Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Verzögerungen von bis zu 15 Minuten sind möglich. Zudem kann es zu Teilausfällen kommen.

S-Bahn-Störungen in München am 27. Dezember 2018

19.56 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal kommt es auf der Linie S 3 zwischen Deisenhofen und Holzkirchen zu Beeinträchtigungen. Verzögerungen von bis zu 15 Minuten sind möglich. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

11.11 Uhr: Die technische Störung an mehreren Weichen in Moosach konnte soweit behoben werden, dass der Zugverkehr auf der Linie S 1 zwischen München Ost und Freising / Flughafen wieder aufgenommen werden konnte. Es ist jedoch weiterhin mit Verzögerungen zu rechnen.

10.03 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an mehreren Weichen in Moosach verkehren die S-Bahnen der Linie S 1 aus Richtung Neufahrn (bei Freising) bis Feldmoching und enden dort vorzeitig. Zwischen Feldmoching und München Ost verkehren derzeit keine S-Bahnen der Linie S 1.

7.27 Uhr: Schon wieder vorbei: Die technische Störung an einer S-Bahn wurde behoben und die Verkehrslage auf der Linie S 20 normalisiert sich.

Update vom 27. Dezember, 7.23 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer S-Bahn kommt es auf der Linie S 20 derzeit zu Beeinträchtigungen. Es ist mit größeren Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

17.20 Uhr: Die Beeinträchtigungen bei der S2 im Bereich Obermenzing - Allach sind beendet, es kommt jedoch noch zu Folgeverzögerungen.

16.29 Uhr: Wegen einer Beschädigung an der Oberleitung im Bereich Obermenzing - Allach kommt es auf der Linie S 2 Petershausen / Altomünster derzeit zu Beeinträchtigungen. Es ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

S-Bahn-Störungen am 25. Dezember 2018

11.30 Uhr: Die Beeinträchtigungen im Bereich Planegg sind beendet, Folgeverzögerungen sind möglich.

11.10 Uhr: Aufgrund von Personen am Gleis kommt es im Bereich Planegg derzeit zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

8.30 Uhr: Der Polizeieinsatz in München Ost ist beendet und die Verkehrslage auf der Stammstrecke in Richtung München Ost normalisiert sich.

7.55 Uhr: Der Polizeieinsatz in München Ost dauert an, es ist mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

7.07 Uhr: Aufgrund eines Polizeieinsatzes in München Ost kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Verzögerungen von bis zu 10 Minuten sind möglich.

S-Bahn-Störungen in München am 22. Dezember 2018

20.02 Uhr: Nach einer technischen Störung an einem Stellwerk verkehrt die S-Bahn-Linie S7 wieder im gewohnten Takt.

19.05 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Stellwerk bei Mittersendling kommt es am frühen Samstagabend auf der Linie S7 zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste müssten demnach mit Verzögerungen bis zu 30 Minuten oder mit Ausfällen rechnen.

8.40 Uhr:

Die polizeilichen Ermittlungen sind beendet und die S-Bahnen verkehren wieder mit Halt am Karlsplatz.

8.30 Uhr:

Aufgrund von polizeilichen Ermittlungen verkehren derzeit alle S-Bahnen ohne Halt am Karlsplatz.

S-Bahn-Störungen in München am 20. Dezember 2018

16.54 Uhr:

Aus betrieblichen Gründen entfallen heute folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 3 zwischen München Ost und Maisach. Auch die Linie S 2 ist betroffen.

S 3 München Ost Abfahrt 16:39 Uhr - Maisach Ankunft 17:17 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 17:22 Uhr - München Hbf Abfahrt 17:53 Uhr - Deisenhofen Ankunft 18:21 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 17:42 Uhr - München Ost Ankunft 18:21 Uhr

Zudem kann es auf der Linie S 3 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen.

S 2 München Ost Abfahrt 16:51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 17:21 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 17:39 Uhr – München Ost Ankunft 18:10 Uhr

16.30 Uhr: Aufgrund einer Bahnübergangsstörung bei Pullach kommt es auf der Linie S 7 Richtung Wolfratshausen zu Beeinträchtigungen. Verzögerungen von bis zu 15 Minuten sind möglich. Auch kann es zu kurzfristigen Zugwenden und vorzeitigen Teilausfällen kommen.

7.10 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche in Holzkirchen wurde behoben und der S-Bahnverkehr zwischen Holzkirchen und Deisenhofen wird wieder aufgenommen. Bitte rechnen Sie jedoch noch mit Folgeverzögerungen.

6.22 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Zug der Bayerischen Oberlandbahn bei Sauerlach kommt es auf der Linie S 3 zwischen Holzkirchen und Deisenhofen derzeit zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

S-Bahn Störungen am 19. Dezember 2018

22 Uhr: Nach der behobenen Signalstörung an der Hackerbrücke hat sich die Verkehrslage im Gesamtnetz der S-Bahn München normalisiert. Es kommt vereinzelt noch zu geringfügigen Abweichung im Betriebsablauf.

19.45 Uhr: Nach der vorangegangenen Signalstörung an der Hackerbrücke verkehren die S-Bahnen der Linie S 4 Trudering (Ebersberg) - Geltendorf ab sofort wieder durch die Stammstrecke mit allen Unterwegshalten.

19.12 Uhr: Die Signalstörung an der Hackerbrücke wurde behoben. Es kommt jedoch derzeit weiterhin zu Folgeverzögerungen im Gesamtnetz der S-Bahn von bis zu 25 Minuten. Kurzfristige Zugwendungen und vorzeitige Teilausfälle sind möglich.

19.04 Uhr: Die Bahnübergangsstörung bei Neubiberg wurde behoben. Die S-Bahnen der Linie S 7 verkehren wieder auf dem Regelweg.

18.05 Uhr:

Aufgrund einer Bahnübergangsstörung bei Neubiberg kommt es auf der Linie S 7 weiterhin zu Beeinträchtigungen. Die S-Bahnen aus Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn verkehren bis Neubiberg und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung München Ost verkehren bis Perlach und enden vorzeitig.

Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Neubiberg und Perlach ist eingerichtet.

17.50 Uhr: Die Linie S 4 Trudering (Ebersberg) - Geltendorf wird zwischen München Ost und München-Pasing umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Berg am Laim und Leuchtenbergring entfallen.

Die Linie S 8 Flughafen München - Herrsching wird zwischen München Ost und München-Pasing umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt am Leuchtenbergring entfällt.

Aufgrund der Signalstörung an der Hackerbrücke kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München Pasing zu Beeinträchtigungen. Verzögerungen von bis zu 20 Minuten sind möglich.

Zudem kann es hierdurch zu entsprechenden Verzögerungen im Gesamtnetz der S-Bahn München kommen. In der Folge kommt es nun zu kurzfristigen Zugwenden und vorzeitigen Teilausfällen.

17.30 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung an der Hackerbrücke kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München Pasing zu Beeinträchtigungen. Verzögerungen von bis zu 20 Minuten sind möglich.

17.06 Uhr: Aufgrund einer Bahnübergangsstörung bei Neubiberg kommt es auf der Linie S 7 zu Beeinträchtigungen. Die S-Bahnen aus Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn verkehren bis Neubiberg und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung München Ost verkehren bis Perlach und enden vorzeitig.

14.35 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung auf der Stammstrecke verkehrt die Linie S 1 Freising/Flughafen von/nach München Hbf Gleis 27–36, ohne Halt von/nach Moosach.

Ab der S 1 (6173) Freising Abfahrt 14:14 Uhr - Neufahrn (b. Freising)

Abfahrt 14:24 Uhr - München Hbf (tief)

Abfahrt 14:57 Uhr - München Ost Ankunft 15:06 Uhr verkehren die S-Bahnen der Linie S 1 wieder auf dem Regelweg ab Moosach mit allen Unterwegshalten durch die Stammstrecke.

8.29 Uhr: Laut Deutscher Bahn ist die technische Störung an einer Weiche im Bereich Riem behoben. Bei den S-Bahnen der Linie S 2 gebe es aber noch mit Folgeverzögerungen.

7.15 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche im Bereich Riem besteht laut Deutscher Bahn weiterhin, jedoch verkehren die S-Bahnen in Richtung Petershausen wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Es gibt Verzögerungen von 15 bis 20 Minuten. Auch könne es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

6.23 Uhr: Wegen der technischen Störung an einer Weiche im Bereich Riem wird die Linie S 2 Erding - Petershausen zwischen München Ost und Obermenzing umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Berg am Laim und Leuchtenbergring entfallen.

Die Linie S 2 Petershausen - Erding verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke bis Zielbahnhof.

6.15 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche kommt es derzeit au der Linie S 2 im Bereich Riem zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

S-Bahn-Störungen am 18. Dezember 2018

20.20 Uhr: Die technische Störung an der Strecke wurde behoben und die Verkehrslage auf der Stammstrecke hat sich normalisiert.

17.45 Uhr: Wegen einer technischen Störung an der Strecke im Bereich München-Hackerbrücke kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München-Pasing zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden, Zugausfällen und Umleitungen kommen.

9.03 Uhr: Aktuell gibt es Probleme auf verschiedenen S-Bahnlinien:

S-Bahnlinie S1 Freising/ Flughafen (seit 8.55 Uhr)

S-Bahnlinie S2 Erding (seit 5.20 Uhr)

S-Bahnlinie S3 Mammendorf (seit 8.45 Uhr)

S-Bahnlinie S7 Kreuzstraße (seit 6.55 Uhr)

S-Bahnlinie S6 Tutzing (seit 8.35 Uhr)

9.48 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche in Aying wurde behoben und die Verkehrslage auf der Linie S 7 normalisiert sich. Das berichtet die Bahn.

8.55 Uhr: Technische Störungen an den Signalen zwischen München-Laim und München-Moosach sorgen für Verspätungen bei der S-Bahnlinie S1. Obendrein sorgen technische Störungen an den Signalen bei der S3 für Verzögerungen.

8.44 Uhr: Bei der S6 kommt es zu technischen Störungen. Mit Verzögerungen von 5 bis 10 Minuten ist zu rechnen.

7.04 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einer Weiche in Aying kommt es auf der Linie S 7 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 5 bis 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

6.58 Uhr: Der Feueralarm an der S-Bahn Stammstrecke wurde beendet. Die S-Bahnen auf der Stammstrecke halten wieder regulär in München am Hauptbahnhof (Tief).



6.43 Uhr: Feueralarm auf der Stammstrecke - S-Bahnlinien in beiden Richtungen können derzeit nicht am Münchner Hauptbahnhof halten.

5.22 Uhr: Auf der S-Bahn Linie S 2 zwischen Ottenhofen und Altenerding kommt es zu Beeinträchtigungen aufgrund einer technischen Störung an einem Signal.

S-Bahn-Störungen am 17. Dezember 2018

15.59 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal bei Oberschleißheim kommt es auf der Linie S 1 Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

15.55 Uhr: Die technische Störung an einem Bahnübergang in München-Perlach wurde behoben und die Verkehrslage in diesem Bereich hat sich weitestgehend normalisiert. Es kommt somit zu keinen nennenswerten Einschränkungen mehr.

14.17 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang in München-Perlach kommt es auf der Linie S 7 in beide Richtungen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

11.34 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einem Stellwerk am Ostbahnhof hat sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke und den Außenästen weitestgehend normalisiert. Es kommt lediglich vereinzelt noch zu geringen Folgeverzögerungen.

11.32 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einem Stellwerk am Ostbahnhof verkehrt die Linie S 1 Freising/Flughafen wieder auf dem Regelweg. Es kommt somit zu keinen weiteren Einschränkungen mehr

10.36 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einem Stellwerk am Ostbahnhof kommt es auf der Stammstrecke und den Außenästen weiterhin zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

10.20 Uhr: Die technische Störung an einem Signal im Bereich Neufahrn(b Freising) wurde behoben und die Verkehrslage in diesem Streckenabschnitt hat sich weitestgehend normalisiert.

9.23 Uhr: Aufgrund einer vorangegangenen technischen Störung an einem Stellwerk am Ostbahnhof verkehrt die Linie S 1 Freising/Flughafen von/nach München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an der Hackerbrücke.

Die Linie S 6 Tutzing/Zorneding verkehrt wieder auf dem Regelweg. Jedoch kommt es noch zu Verzögerungen von bis zu 30 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

9.19 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal im Bereich Neufahrn(b Freising) kommt es auf der Linie S 1 Richtung Freising/Flughafen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

9.05 Uhr: Auf der Stammstrecke und den Außenästen kommt es noch zu erheblichen Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 30 Minuten zu rechnen. Auch könne es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

8.50 Uhr: Die Deutsche Bahn teilt mit, dass wegen der vorangegangenen technischen Störung am Ostbahnhof die Linie S 1 Freising/Flughafen von/nach München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an der Hackerbrücke fährt.

Die Linie S 6 Tutzing/Zorneding verkehrt ab München-Pasing ohne Halt bis München-Ost und von dort weiter in Richtung Zorneding. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

8.45 Uhr: Laut Deutscher Bahn wurde die technische Störung am Stellwerk in München-Ost behoben und der Zugverkehr wieder aufgenommen. Über weitere Abweichungen werde in Kürze informiert.

Montag, 17. Dezember, 7.10 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Stellwerk sind die Gleise 1 bis 3 am Münchner Ostbahnhof gesperrt und es kommt zu Beeinträchtigungen im S-Bahnverkehr. Das teilt die Deutsche Bahn mit.

Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 1 Freising/Flughafen beginnt und endet in Moosach. Fahrgäste können die U-Bahnlinien U2 Feldmoching oder U3 Moosach nutzen.

beginnt und endet in Moosach. Fahrgäste können die U-Bahnlinien U2 Feldmoching oder U3 Moosach nutzen. Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen. Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt/endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen. Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt/endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt. Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U 2 bis Giesing ausweichen. Die Linie S 4 Geltendorf beginnt/endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U 2 bis Giesing ausweichen. Die Linie S 4 Geltendorf beginnt/endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt. Die Linie S 6 Tutzing - Ebersberg verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnt und endet Heimeranplatz. Nutzen Sie bitte ab Heimeranplatz die U 5. Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinie U 2 bis Giesing oder U 5 bis Neuperlach Süd ausweichen.

beginnt und endet Heimeranplatz. Nutzen Sie bitte ab Heimeranplatz die U 5. Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinie U 2 bis Giesing oder U 5 bis Neuperlach Süd ausweichen. Die Linie S 8 Herrsching – Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt. Die Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreut h entfällt.

h entfällt. DB Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts entfallen auf allen Linien.

S-Bahn-Störungen am 16. Dezember 2018

20.00 Uhr: Die Sperrung zwischen Buchenau und Puchheim wurde aufgehoben und der Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Bitte rechnen Sie aber noch mit Folgeverzögerungen.

18.48 Uhr: Der Polizeieinsatz wurde beendet und die Sperrung der S-Bahnstation Flughafen München wurde aufgehoben. Der Zugverkehr wurde wieder aufgenommen, bitte rechnen Sie aber noch mit Folgeverzögerungen.

18.29 Uhr:

Aufgrund eines Polizeieinsatzes ist die S-Bahnstation Flughafen München derzeit gesperrt. Die Linien S 1 und S 8 verkehren bis Flughafen Besucherpark und enden dort vorzeitig.

Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen noch nicht vor.

17.35 Uhr: Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist die Strecke zwischen Buchenau und Puchheim weiterhin gesperrt.

Die S-Bahnen aus Richtung Geltendorf verkehren bis Buchenau und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung München verkehren bis Puchheim und enden dort vorzeitig.

Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis, zwischen Puchheim und Buchenau, ist für Sie eingerichtet.

17.03 Uhr: Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist derzeit die Strecke zwischen Buchenau und Puchheim gesperrt.

Die S-Bahnen aus Richtung Geltendorf verkehren bis Buchenau und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung München verkehren bis Puchheim und enden dort vorzeitig.

Aktuell arbeiten wir daran, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr für Sie einzurichten.

S-Bahn-Störungen am 14. Dezember 2018

22.30 Uhr: Auch die Sperrung zwischen Lochhausen und Olching wurde nun aufgehoben und der Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Bitte rechnen Sie aber noch mit Folgeverzögerungen.

21.43 Uhr: Die Sperrung auf der S4 wurde aufgehoben und der Zugverkehr zwischen Pasing und Puchheim wieder aufgenommen. Folgeverzögerungen sind möglich.

21.36 Uhr:

Aufgrund von Personen im Gleis ist derzeit auch die Strecke zwischen Lochhausen und Olching gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S3 aus Richtung München verkehren bis Lochhausen und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Mammendorf verkehren bis Olching und enden dort.

Aktuell arbeitet die S-Bahn München daran, einen Schienenersatzverkehr für einzurichten.

21.01 Uhr: Aufgrund von Personen im Gleis ist derzeit die Strecke zwischen Pasing und Puchheim gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S 4 aus Richtung München verkehren bis Pasing und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Geltendorf verkehren bis Puchheim und enden dort.

07.18 Uhr: Die Signalstörung bei Icking wurde behoben und die Verkehrslage normalisiert sich.

06.34 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung kommt es bei Icking zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

S-Bahn-Störungen am 13. Dezember 2018

18.16 Uhr: Nach einer kurzzeitigen Stellwerksstörung in München Ost normalisiert sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke in Richtung München Pasing. Auf den Außenästen kommt es noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 15 Minuten.

17.55 Uhr: Am Abend gab es erneut eine Stellwerksstörung. Es kommt zu Verspätungen.

10.01 Uhr: Die Verkehrslage auf der Stammstrecke normalisiert sich.

07.13 Uhr: Aufgrund einer Stellwerkstörung kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Es kann zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten sowie Teilausfällen kommen.

S-Bahn-Störungen am 12. Dezember 2018

19.50 Uhr: Die technische Störung an der Hackerbrücke wurde behoben und die Verkehrslage auf der Stammstrecke in Richtung München Pasing normalisiert sich. Auf den Außenästen kommt es noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 15 Minuten.

18.27 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an der Hackerbrücke kommt es derzeit auf der Stammstrecke in Richtung München Pasing zu Beeinträchtigungen. Die S-Bahn München spricht von Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Umleitungen und Zugausfällen kommen. Laut einem User gab es keinerlei Durchsagen bisher.

13.19 Uhr: Die Signalstörung wurde behoben und die Verkehrslage zwischen München Ost und Giesing normalisiert sich.

13.13 Uhr: Die Signalstörung am Flughafen wurde behoben, die Verkehrslage normalisiert sich.

12.18 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung kommt es zwischen München Ost und Giesing zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

11.11 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung kommt es im Bereich München Flughafen zu Beeinträchtigungen. Es kann zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten kommen.

S-Bahn-Störungen am 11. Dezember 2018

13.30 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung kommt es im Bereich Hohenbrunn zu Beeinträchtigungen. Es kann zu Verzögerungen von bis zu zehn Minuten kommen.

11.30 Uhr: Die Weichenstörung wurde behoben und die Verkehrslage normalisiert sich.

10.42 Uhr: Aufgrund einer Weichenstörung kommt es zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Wolfratshausen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

10.18 Uhr: Aufgrund einer Weichenstörung kommt es zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Wolfratshausen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten sowie Teilausfällen in diesem Bereich.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Wolfratshausen ist für Sie eingerichtet.

09.51 Uhr: Die Signalstörung wurde behoben und die Verkehrslage auf der Stammstrecke normalisiert sich.

09.43 Uhr: Aufgrund einer Weichenstörung kommt es zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Wolfratshausen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

07.20 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Zudem kann es zu Zugausfällen kommen.

S-Bahn-Störungen am 10. Dezember 2018

21.29 Uhr: Aufgrund von Bauarbeiten zur Erneuerung von Weichen im Bereich der Friedenheimer Brücke kommt es auf der Linie S 20 bis Donnerstagvormittag, 13. Dezember 2018 zu Beeinträchtigungen.

Folgende S-Bahnen der Linie S 20 entfallen zwischen Höllriegelskreuth und München-Pasing:

Am Dienstag, 11. Dezember, Mittwoch, 12. Dezember und Donnerstag, 13. Dezember 2018 vormittags:

S 20 München-Pasing Abfahrt 5.59 Uhr - Höllriegelskreuth Ankunft 6.19 Uhr S 20 München-Pasing Abfahrt 6.59 Uhr - Höllriegelskreuth Ankunft 7.19 Uhr S 20 München-Pasing Abfahrt 7.25 Uhr - Höllriegelskreuth Ankunft 7.44 Uhr S 20 München-Pasing Abfahrt 7.51 Uhr - Höllriegelskreuth Ankunft 8.11 Uhr S 20 München-Pasing Abfahrt 8.48 Uhr - Höllriegelskreuth Ankunft 9.08 Uhr S 20 Höllriegelskreuth Abfahrt 6.29 Uhr - München-Pasing Ankunft 6.50 Uhr S 20 Höllriegelskreuth Abfahrt 7.55 Uhr - München-Pasing Ankunft 8.16 Uhr S 20 Höllriegelskreuth Abfahrt 8.17 Uhr - München-Pasing Ankunft 8.38 Uhr S 20 Höllriegelskreuth Abfahrt 9.17 Uhr - München-Pasing Ankunft 9.38 Uhr

Am Dienstag, 11. Dezember und Mittwoch, 12. Dezember 2018 nachmittags:

S 20 Solln Abfahrt 15.35 Uhr - München-Pasing Ankunft 15.50 Uhr S 20 Höllriegelskreuth Abfahrt 16.29 Uhr - München-Pasing Ankunft 16.50 Uhr S 20 Höllriegelskreuth Abfahrt 17.09 Uhr - München-Pasing Ankunft 17.30 Uhr S 20 Höllriegelskreuth Abfahrt 17.29 Uhr - München-Pasing Ankunft 17.49 Uhr S 20 Höllriegelskreuth Abfahrt 18.29 Uhr - München-Pasing Ankunft 18.50 Uhr

S 20 München-Pasing Abfahrt 15.59 Uhr - Höllriegelskreuth Ankunft 16.19 Uhr S 20 München-Pasing Abfahrt 16.30 Uhr - Höllriegelskreuth Ankunft 16.50 Uhr S 20 München-Pasing Abfahrt 16.59 Uhr - Höllriegelskreuth Ankunft 17.19 Uhr S 20 München-Pasing Abfahrt 17.59 Uhr - Höllriegelskreuth Ankunft 18.19 Uhr

Ärgerliche Störung auf der S1 - Verspätungen bis in den Dienstag hinein?

20.54 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einem Bahnübergang bei Oberschleißheim kann es auf der Linie S 1 kann es in beiden Richtungen zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten kommen. Vorsicht: Das Problem wird die Fahrgäste wohl auch im morgendlichen Berufsverkehr noch beschäftigen. Nach Angaben der Bahn ist mit einer Behebung der Störung im Laufe des Dienstags, 11. Dezember 2018 zu rechnen.

15.28 Uhr: Nach dem vorangegangenen Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) entfallen heute Nachmittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2 Dachau:

S 2 München Ost Abfahrt 15:51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 16:21 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 16:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 16:41 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 17:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 17:41 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 17:51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 18:21 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 16:39 Uhr – München Ost Ankunft 17:10 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 17:19 Uhr – München Ost Ankunft 17:50 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18:19 Uhr – München Ost Ankunft 18:50 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18:39 Uhr – München Ost Ankunft 19:10 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Nachmittag auf der Linie S 2 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

14.44 Uhr: Die technische Störung an einem Bahnübergang zwischen Sauerlach und Deisenhofen wurde behoben.

13.30 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang zwischen Sauerlach und Deisenhofen kommt es auf der Linie S 3 zu Beeinträchtigungen.

Es kann zu Verzögerungen von 15 bis 20 Minuten, kurzfristig auch zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

12.30 Uhr: Nach dem vorangegangenen Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) kommt es im S-Bahn Gesamtnetz weiterhin zu Beeinträchtigungen.

Derzeit kann es zu Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten, auf den Außenästen kurzfristig auch zu vorzeitigen Zugwenden und Teilausfällen kommen.

Warnstreik bei der Bahn: Ist die Münchner S-Bahn betroffen?

21.26 Uhr: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hat bundesweite Streikmaßnahmen bei der Deutschen Bahn am Montagmorgen zwischen 04:00 Uhr und 09:00 Uhr angekündigt. Es ist davon auszugehen, dass es auch darüber hinaus noch Beeinträchtigungen im Bahnverkehr geben wird.

Aktuell ist nicht absehbar, wo die Streiks schwerpunktmäßig stattfinden werden. Es muss aber davon ausgegangen werden, dass es zu Auswirkungen auf den gesamte Regional- und S-Bahnverkehr kommen wird. Durch die zu erwartenden Einschränkungen, empfiehlt die (EVG) unseren Reisenden, nach Möglichkeit die Reise außerhalb der Streikzeiten anzutreten bzw. erst am Montag nach dem Streikende.

17.21 Uhr: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat bundesweite Streikmaßnahmen bei der Deutschen Bahn am Montagmorgen (10. Dezember 2018) zwischen 5 Uhr und 9 Uhr angekündigt. S-Bahn-Pendler in München müssen gute Nerven haben.

„Aktuell ist leider nicht absehbar, wo die Streiks schwerpunktmäßig stattfinden werden. Es muss aber davon ausgegangen werden, dass es zu Auswirkungen auf den gesamte Regional- und S-Bahnverkehr kommen wird“, teilt die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mit.

Störung auf der S-Bahn Stammstrecke - Verspätungen in beide Richtungen

Update vom 9. Dezember 2018, 14.11 Uhr: Die Störung an der S-Bahn-Stammstrecke wurde behoben. Die Verkehrslage normalisiert sich.

Update vom 9. Dezember 2018, 13.10 Uhr: Aufgrund einer Störung an der Strecke kommt es auf der Stammstrecke in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

Der S-Bahn-Verkehr in München ist am Adventssamstag zeitweise lahm

Die Meldungen vom 8. Dezember 2018

20.03 Uhr: Wegen eines Baumes im Gleis war der Streckenabschnitt zwischen Markt Schwaben und Feldkirchen gesperrt. Inzwischen ist die Strecke wieder frei. Es kommt aber zu Folgeverzögerungen.

Sperrung der Stammstrecke: Sturm wehte Lkw-Plane auf Oberleitungen

16.09 Uhr: Die Plane wurde entfernt. Allerdings kommt es noch zu Verzögerungen von bis zu 30 Minuten auf der Stammstrecke.

15.52 Uhr: Nach der Sperrung der Stammstrecke gab die Bundespolizei nach rund einer Stunde Entwarnung. Sie habe keine Menschen im Bereich des Rosenheimer Platzes auffinden können. Kurz nach der Stammstrecken-Sperrung legte eine Lkw-Plane, die am Heimeranplatz in die Oberleitung gekommen war, zusätzlich den Verkehr lahm. dpa

15.15 Uhr: Nach einer Sperrung zwischen Rosenheimer Platz und München Ost kommt es im S-Bahn Gesamtnetz noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 30 Minuten sowie zu Teilausfällen.

Die Linie S 4 verkehrt ebenfalls wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Aufgrund von Gegenständen in der Oberleitung beginnt/endet die Linie S 7 Wolfratshausen an München-Heimeranplatz und verkehrt ohne Halt an München-Harras.

14.56 Uhr: Die Sperrung zwischen Rosenheimer Platz und München Ost wurde aufgehoben und der Zugverkehr wurde wieder aufgenommen. Die Linie S 1 verkehrt wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 4 Geltendorf beginnt/endet in München Hbf Gleis 27-36 und verkehrt ohne Halt von/nach München-Pasing.

Aufgrund von Gegenständen in der Oberleitung beginnt/endet die Linie S 7 Wolfratshausen an München-Heimeranplatz und verkehrt ohne Halt an München-Harras. Alternativ kann auf die U-Bahnlinien U5 von/nach München-Heimeranplatz und die U-Bahnlinie U6 von/nach München-Harras ausgewichen werden.

Die Linie S 7 Kreuzstraße beginnt/endet in Giesing. Hier kann alternativ auf die U-Bahnlinie U2 bis Giesing ausgewichen werden.

Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

14.20 Uhr:

Aufgrund von Personen im Gleis ist zwischen Rosenheimer Platz und München Ost die Strecke gesperrt. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab.

Die Linie S 1 Freising/Flughafen beginnt/endet in München Hbf Gleis 27-36 und verkehrt ohne Halt von/nach München-Moosach.

Die Linie S 4 Geltendorf beginnt/endet in München Hbf Gleis 27-36 und verkehrt ohne Halt von/nach München-Pasing.

Aufgrund von Gegenständen in der Oberleitung beginnt/endet die Linie S 7 Wolfratshausen an München-Heimeranplatz und verkehrt ohne Halt an München-Harras. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinien U5 von/nach München-Heimeranplatz und die U-Bahnlinie U6 von/nach München-Harras ausweichen.

Die Linie S 7 Kreuzstraße beginnt/endet in Giesing. Hier können Sie alternativ auf die U-Bahnlinie U2 bis Giesing ausweichen.

Es ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

14.10 Uhr:

Die Linie S 1 Freising/Flughafen beginnt/endet in München Hbf Gleis 27-36 und verkehrt ohne Halt von/nach München-Moosach.

Die Linie S 4 Geltendorf beginnt/endet in München Hbf Gleis 27-36 und verkehrt ohne Halt von/nach München-Pasing.

14 Uhr: Aufgrund von Personen im Gleis ist zwischen Rosenheimer Platz und München Ost die Strecke gesperrt. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

S-Bahn-Störungen am 7. Dezember 2018

20 Uhr: Nach einem vorangegangenen Notarzteinsatz am Gleis zwischen Haar und Zorneding kommt es zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Die Verkehrslage normalisiert sich.

19.31 Uhr:

Das Entlastungsprogramm wurde aufgehoben. Ab folgender Verbindung verkehren die S-Bahnen der Linie S 1

wieder auf dem Regelweg in Richtung München Ost : S1 8101 Freising Abfahrt 19:02 Uhr - München-Moosach Abfahrt 19:24 Uhr - München Ost Ankunft 19:46 Uhr mit einer Verzögerung von derzeit ca. 15 Minuten. Bitte beachten Sie, dass es noch zu Folgeverzögerungen kommen kann.

19.07 Uhr: Zur Entlastung der Stammstrecke verkehrt die LinieS 1 Richtung München Ost weiterhin nach München Hbf Gleis 27–36, ohne Halt von Moosach. Die S-Bahnen der Linie S 1 Richtung Freising/Flughafen verkehren wieder durch die Stammstrecke mit allen Unterwegshalten.

19.00 Uhr: Der Notarzteinsatz am Gleis zwischen Haar und Zorneding ist beendet. Die S-Bahnen der Linien S 4 und S 6 Richtung Trudering/Ebersberg verkehren wieder auf dem Regelweg. Bitte beachten Sie, dass es noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 20 Minuten kommen kann. Auch kann es zu kurzfristigen Zugwenden und vorzeitigen Teilausfällen kommen.

18.15 Uhr: Zur Entlastung der Stammstrecke verkehrt die Linie S 1 Freising/Flughafen weiterhin von/nach München Hbf Gleis 27–36, ohne Halt von/nach Moosach. Fahrgäste der Linie S 1 können alternativ die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach nutzen.

18.07 Uhr: Der Notarzteinsatz am Gleis zwischen Haar und Zorneding ist beendet. Die S-Bahnen der Linien S 4 und S 6 Richtung Trudering/Ebersberg verkehren wieder auf dem Regelweg. Bitte beachten Sie, dass es noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 30 Minuten kommen kann. Auch kann es zu kurzfristigen Zugwenden und vorzeitigen Teilausfällen kommen.

17.22 Uhr: Nachdem es auf der Stammstrecke zu einer Türstörung gekommen ist, sind die Bahnsteige am Hauptbahnhof und Ostbahnhof komplett überfüllt. Im abendlichen Berufsverkehr kommt es zu massiven Verspätungen.

17 Uhr: Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist derzeit die Strecke auf den Linien S 4 und S 6 Richtung Trudering/Ebersberg zwischen Haar und Zornding gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Ebersberg in Richtung Tutzing verkehren bis Zorneding und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen Richtung Ebersberg verkehren bis Haar und enden vorzeitig.

Es wurde ein Ersatzverkehr mit Großraumtaxis und Taxis zwischen Haar und Zorneding eingerichtet.

Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen noch nicht vor. Erfahrungsgemäß ist jedoch mit einer Störungsdauer bis circa 18 Uhr zu rechnen.

16.44 Uhr: Wie die Bahn mitteilt, konnte noch kein Ersatzverkehr eingerichtet werden.

16.32 Uhr:

Aufgrund einer vorangegangenen Türstörung auf der Stammstrecke am Rosenheimer Platz verkehrt die Linie S 1 Freising/Flughafen von/nach München Hbf Gleis 27–36, ohne Halt von/nach Moosach. Fahrgäste der Linie S 1 können alternativ die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach nutzen.

16.29 Uhr: Das Entlastungsprogramm für die Stammstrecke wurde aufgehoben. Es kann noch weiterhin zu Verzögerungen kommen.

16.20 Uhr: Aufgrund einer vorangegangenen Türstörung auf der Stammstrecke am Rosenheimer Platz verkehrt die Linie S 1 Freising/Flughafen von/nach München Hbf Gleis 27–36, ohne Halt von/nach Moosach.

16.13 Uhr: Die Linie S 1 Freising/Flughafen verkehrt von/nach München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an der Hackerbrücke. Fahrgäste der Linie S 1 können alternativ die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach nutzen.

Schienenersatzverkehr auf den Linien S4 und S6

16.05 Uhr:

Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist derzeit die Strecke auf den Linien S 4 und S 6 Richtung Trudering/Ebersberg zwischen Haar und Zorneding gesperrt. Die S-Bahnen Richtung Geltendorf/Tutzing verkehren bis Zorneding und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen Richtung Ebersberg verkehren bis Haar und enden vorzeitig.

Es wird aktuell daran gearbeitet, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr für einzurichten.

Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen noch nicht vor. Erfahrungsgemäß ist jedoch mit einer Störungsdauer von circa zwei Stunden zu rechnen.

Türstörung am Rosenheimer Platz: Kein S-Bahn-Verkehr auf der Stammstrecke

15.59 Uhr:

Wegen einer S-Bahn mit Türstörung am Rosenheimer Platz ist der S-Bahnverkehr auf der Stammstrecke zwischen München-Isartor und München Ostbahnhof unterbrochen. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 1 Freising/Flughafen verkehrt von/nach München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt bis Moosach. Fahrgäste der Linie S 1 können alternativ die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach nutzen.

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt bzw. endet in München-Pasing. Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt bzw. endet am Münchner Ostbahnhof. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinie U 5 Neuperlach Süd/Laimer Platz ausweichen.

Die Linie S 4 Geltendorf beginnt/endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Ebersberg beginnt bzw. endet am Münchner Ostbahnhof. Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Tutzing beginnt bzw. endet am Isartor.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnt bzw. endet am Münchner Hbf Gleis 27-36. Der Halt München-Hackerbrücke entfällt. Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt bzw. endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die Linie S 3 oder auf die U-Bahnlinie U 2 Messestadt Ost bis Giesing ausweichen.

Die Linie S 8 Herrsching – Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Die Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt.

DB Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt. Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts entfallen auf allen Linien.

15.45 Uhr: Aufgrund einer Türstörung an einer S-Bahn am Rosenheimer Platz kommt es auf der Stammstrecke Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

15.40 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal in München-Freiham kommt es auf der Linie S 8 Richtung Herrsching zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten Richtung München-Westkreuz.

12.25 Uhr: Die Sperrung zwischen Ismaning und Flughafen Besucherpark ist aufgehoben. Es kann laut Bahn zu Folgeverzögerungen kommen.

12.14 Uhr: Aufgrund von Gefahrgutaustritt ist zwischen Ismaning und Flughafen Besucherpark die Strecke gesperrt. Die S-Bahnen werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Die Linie S 1 ist von der Sperrung nicht betroffen.

09.01 Uhr: Die Stammstrecke ist wieder frei, allerdings kommt es immer noch zu Verspätungen. Die Lage normalisiert sich langsam. Kunststück, der Berufsverkehr ist ja auch schon bald rum.

7.40 Uhr: Aufgrund einer ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes am Karlsplatz (Stachus) kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen auf allen Linien der S-Bahn. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

S-Bahn-Störungen am 5. Dezember 2018

13.45 Uhr: Die ärztliche Versorgung eines Fahrgastes ist beendet und die Verkehrslage auf der Stammstrecke normalisiert sich.

12.55 Uhr: Aufgrund einer ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes in München Hbf kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Pasing zu Beeinträchtigungen. Es kann zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten sowie Teilausfällen kommen.

12.40 Uhr: Die kurzfristigen Baumaßnahmen dauern bis voraussichtlich 15.30 Uhr an. Jedoch kommt es auf der Linie S 2 dadurch zu keinen Einschränkungen mehr. Ein Umstieg in Markt Schwaben ist nicht mehr erforderlich.

10.35 Uhr: Die Verkehrslage normalisiert sich.

09.03 Uhr: Aufgrund einer ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes in München Hbf kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Es kann zu Verzögerungen von bis zu 25 Minuten sowie Teilausfällen kommen.

08.05 Uhr: Und auch auf der Linie S8 müssen Pendler am Vormittag mit Ausfällen rechnen. Aus betrieblichen Gründen entfiel nicht nur die Sbahn um 7.47 Uhr vom Ostbahnhof, sondern auch die S8 Germering-Unterpfaffenhofen zum Ostbahnhof mit der Abfahrt um 8.21 Uhr. Auch am Vormittag kann es auf dieser Linie scheinbar zu Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen.

07.24 Uhr: Wie die S-Bahn München auf ihrer Homepage mitteilt, kommt es am frühen Mittwochmorgen bereits bei zwei Linien der Münchner S-Bahn zu Ausfällen und einem Pendelverkehr. „Aufgrund kurzfristiger Baumaßnahmen kommt es auf der Linie S 2 Erding ab circa 8.30 Uhr zu Beeinträchtigungen“, ist dort zu lesen. Demnach würden Linien der S2 aus Erding Richtung München kommend in Markt Schwaben enden. Dort können Pendler dann auf einen Schienenersatzverkehr nach München umsteigen. Die kurzfristige Sperrung wird vermutlich bis zum Nachmittag andauern.

Und auch Nutzer der S20 müssen sich auf Verzögerungen einstellen. Nachdem bereits die S-Bahnen um 6.23 Uhr und 7.03 Uhr ausgefallen waren, entfällt nun aus betrieblichen Gründen auch die Abfahrt der S-Bahn um 8.03 Uhr. Auch am Vormittag kann es demnach zu weiteren Ausfällen kommen.

S-Bahn-Störungen am 4. Dezember 2018

21.28 Uhr: Der Polizeieinsatz am München Flughafen Terminal wurde beendet und die S-Bahnen der Linien S 1 und S 8 verkehren wieder fahrplanmäßig zum München Flughafen Terminal. Folgeverzögerungen sind möglich. Grund für die Sperrung war ein herrloses Gepäckstück. Das berichtet die Bundespolizei auf Twitter.

21.20 Uhr: Wegen eines Polizeieinsatzes an der Station Flughafen Terminal verkehren die S-Bahnen der Linie S 8 bis Flughafen Besucherpark und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen der Linie S 1 verkehren ungeflügelt bis Freising. Nutzen Sie bitte ab Freising bzw. Flughafen Besucherpark die Buslinie 635 zum Flughafen Terminal.

7.24 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 8:

S 8 München Ost Abfahrt 07:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 07:37 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 07:41 Uhr – München Ost Ankunft 08:14 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 8 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

6.23 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 2:

S 2 München Ost Abfahrt 06:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 06:41 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 07:19 Uhr – München Ost Ankunft 07:50 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 2 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

S-Bahn-Störungen am 3. Dezember 2018

22.15 Uhr: Der Feuerwehreinsatz wurde beendet und die S-Bahnen auf der Stammstrecke halten in beiden Richtungen wieder regulär am Rosenheimer Platz.

22 Uhr: Wegen eines Feuerwehreinsatzes verkehren die S-Bahnen auf der Stammstrecke ohne Halt am Rosenheimer Platz.

21.05 Uhr: Die Verkehrslage auf der Stammstrecke hat sich nach einem Polizeieinsatz am München Ostbahnhof und einem vorangegangenem Feueralarm am Hauptbahnhof weitestgehend normalisiert. Auf den Außenästen kommt es noch vereinzelt zu Folgeverzögerungen.

19.40 Uhr: Der Polizeieinsatz am Münchner Ostbahnhof Gleis 5 ist beendet und die S-Bahnen verkehren wieder auf dem Regelgleis. Aktuell kommt es auf der Stammstrecke zu Verzögerungen von 15 bis 20 Minuten.

19.35 Uhr: Es kommt weiterhin auf der Stammstrecke zu Verzögerungen. Zudem verkehren die S-Bahnen stadtauswärts am Ostbahnhof derzeit von Gleis 4. Grund dafür ist neben eines vorausgegangenen Feuerwehreinsatzes auch ein Polizeieinsatz am Ostbahnhof.

18.35 Uhr: Nach einer vorangegangenen Streckensperrung zwischen München-Hackerbrücke und München-Isartor kommt es auf der Stammstrecke und im S-Bahn-Gesamtnetz aktuell zu Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen kommen.

16.51 Uhr: Der Feueralarm am München Hbf (Tief) wurde beendet und die S-Bahnen verkehren wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Aktuell kommt es auf der Stammstrecke zu Verzögerungen von 15 bis 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen kommen.

16.25 Uhr:

Wegen eines Feueralarms am Hauptbahnhof verkehren die S-Bahnen aktuell nur sehr eingeschränkt.

Die Linie S 1 in bzw. aus Richtung Freising/Flughafen beginnt bzw. endet in Moosach. Fahrgäste der Linie S 1 können alternativ auf die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach ausweichen.

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt bzw. endet in München-Pasing. Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt bzw. endet am Münchner Ostbahnhof. Alternativ können Sie auch auf die U-Bahnlinien U 2 bis Giesing und U 5 bis München Ostbahnhof ausweichen.

Die Linie S 4 Geltendorf beginnt/endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Ebersberg beginnt bzw. endet am Isartor. Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Tutzing beginnt bzw. endet an der Hackerbrücke.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnt bzw. endet am Münchner Hauptbahnhof Gleis 27-36. Der Halt München-Hackerbrücke entfällt. Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt bzw. endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinien U 2 bis Giesing, U 5 Neuperlach Süd oder auf die S-Bahnlinie S 3 ab München Ostbahnhof ausweichen.

Die Linie S 8 Herrsching – Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Die Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt.

DB Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts entfallen auf allen Linien.

Bitte nutzen Sie auch zwischen München Pasing und München Hbf die Züge des Regionalverkehrs.

15.40 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche im Bereich Hohenbrunn wurde behoben und die Verkehrslage auf der Linie S 7 hat sich normalisiert.

14.46 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag mehrere S-Bahnen des Zehn-Minuten-Takts auf der Linie S2 Dachau. Selbiges gilt für Züge der Linie S8 Germering-Unterpfaffenhofen und der S3 Maisach/Deisenhofen.

13.02 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche im Bereich Hohenbrunn kommt es auf der Linie S 7 zu Beeinträchtigungen. Es kann zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten kommen.

10.49 Uhr: Die technische Störung an einem Bahnübergang im Bereich Pullach konnte behoben werden. Die S-Bahnen verkehren wieder auf dem Regelweg. Es kann jedoch weiterhin zu Folgeverzögerungen kommen.

8.52 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang im Bereich Pullach kommt es auf der Linie S 7 zu nach anfänglichen Verzögerungen weiter zu Beeinträchtigungen.

Die S-Bahnen aus Richtung Kreuzstraße / Innenstadt verkehren bis Großhesselohe-Isartalbahnhof und enden dort vorzeitig. Zwischen Höllriegelskreuth und Wolfratshausen verkehren S-Bahnen im Pendelverkehr. Bitte rechnen Sie weiterhin mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

