Polizeieinsatz in Haar beendet: Weiter Folgverzögerungen bei der S-Bahn

Zum Glück muss ich seit Februar nicht mehr werktäglich mit der (Chao-)S-Bahn fahren, aber ab und zu (alle paar Wochen) benutze ich sie dann doch mal, und fast jedes Mal ist irgendwas.

Zuletzt habe ich die S(teh)-Bahn vor 11 Tagen (am 12.11.2018) benutzen müssen: S8 um 15:42 ab Ufö (noch pünktlich), Ankunft in Pasing nach 70 statt 33 Minuten wegen einer Stellwerkstörung zwischen Ostbahnhof und Pasing; Rückfahrt am selben Tag mit einer verspäteten S4 um ca. 17:55 ab Pasing, Ankunft in Haar nach 60 statt 32 Minuten wegen einer Signalstörung am Ostbahnhof.

Wenn ich dann zufällig hier in dieses "Katastrophen-Logfile" reinschaue, wird mir klar, dass das keine Ausnahmen sind, sondern inzwischen wohl die Regel. Jeden Tag gibt es inzwischen größere Störungen oder Ausfälle. Na, dann kann's ja nur besser werden, wenn nächstes Jahr das München-Ticket für 55 Euro kommt und die Verkehrsmittel dann noch stärker ausgelastet sind... ich wünsche viel Spaß!