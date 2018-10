S-Bahn München: Probleme auf Stammstrecke - Sperrung zwischen Seeshaupt und Penzberg

Alle News im Ticker

Zahlreiche Pendler sind auf den S-Bahn-Verkehr angewiesen. Doch immer wieder kommt es zu Störungen, Sperrungen und Ausfällen. In unserem News-Ticker informieren wir Sie über alles rund um den Münchner S-Bahn-Verkehr.

München - Fast täglich ist mit Verspätungen oder Zugausfällen im Münchner S-Bahn-Netz zu rechnen. Wir bleiben für Sie dabei am Ball und melden Störungen unverzüglich - und natürlich auch, wenn sie vorüber sind.

10.21 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einem Signal in München Ost kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München-Pasing zu Beeinträchtigungen. Auf der Stammstrecke, sowie auf den Außenstrecken ist mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten zu rechnen, zudem kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Sperrung zwischen Seeshaupt und Penzberg - aus kuriosem Grund

10.13 Uhr: Der Streckenabschnitt zwischen Seeshaupt und Penzberg ist weiterhin gesperrt - der Grund dafür ist kurios. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Seeshaupt und Penzberg wird in circa 20 Minuten, beginnend in Penzberg für Sie eingerichtet.

8.22 Uhr: Aufgrund eines kurzfristigen Rückstaus im Berufsverkehr kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München Ost derzeit zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

Die Meldungen vom Dienstag, 9. Oktober

6.24 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie

S 8

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 09:01 Uhr – München Ost Ankunft 09:34 Uhr

10.40 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal zwischen Grafing und Ebersberg kommt es auf der Linie S 6 zu Beeinträchtigungen. Mit Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten ist zu rechnen . Kurzfristig kann es auch zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

Die Meldungen von Samstag, 6. Oktober

11.04 Uhr: Die technische Störung an einem Signal sowie an einem Bahnübergang konnte behoben werden. Die S-Bahnen der Linie S 7 verkehren wieder auf dem Regelweg bis Zielbahnhof. Bitte rechnen Sie aber noch mit Folgeverzögerungen,

Die S-Bahnen in Richtung Kreuzstraße verkehren bis Höhenkirchen-Siegertsbrunn und enden dort vorzeitig. Zwischen Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Kreuzstraße verkehrt eine S-Bahn im Pendelverkehr. Bitte rechnen Sie weiterhin mit Verzögerungen.

18.40 Uhr: Die Signalstörung wurde behoben. Es kommt derzeit zu Folgeverzögerungen von bis zu 15 Minuten auf der Stammstrecke. Zudem kann es noch zu Teilausfällen kommen. S1, S6 und S8 verkehren wieder durch die Stammstrecke.

16.54 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten sowie mit Zugausfällen.

Die Linie S 1 Freising/Flughafen verkehrt von/nach München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an München-Hackerbrücke.

Die Linie S 6 Fahrtrichtung Ebersberg - Tutzing wird zwischen München Ost und München Pasing umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S 8 Fahrtrichtung Flughafen - Herrsching wird zwischen München Ost und München Pasing umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt am Leuchtenbergring entfällt.

16.29 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung bei Laim kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Pasing zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten sowie mit Zugausfällen.

9.33 Uhr: Die Beeinträchtigungen nach der vorangegangenen ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes sind beendet und die Verkehrslage Richtung München Ost normalisiert sich.

8.20 Uhr: Nach einer vorangegangenen ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Pendler müssen mit Verspätungen rechnen.

10.15 Uhr: Aufgrund einer ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Pasing zu Beeinträchtigungen. Das meldet die Bahn. Es sei mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

Das waren die Meldungen von Samstag, 29. September 2018:

13.15 Uhr: Nach einer vorangegangenen Signalstörung normalisiert sich die Verkehrslage bei den Linien S 3 und S 7 sowie im S-Bahn Gesamtnetz.

Es ist mit Folgeverzögerungen zu rechnen. Zudem kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen finden Sie zudem in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris.

11.19 Uhr:

Die Signalstörung wurde behoben. Die S-Bahnen der Linie S 3 verkehren wieder auf dem Regelweg. Die S-Bahnen der Linie S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnen und enden noch in Giesing. Die S-Bahnen der Linie S 7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnen/enden noch in München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an München-Hackerbrücke.

Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Zudem kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

10.15 Uhr:

Aufgrund einer Signalstörung ist die Strecke zwischen München Ostbahnhof und Giesing gesperrt. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die S-Bahnen der Linie S 1 Freising/Flughafen verkehren wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die S-Bahnen der Linien S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen und S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnen und enden in Giesing.

Die S-Bahnen der Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnen/enden am Münchner Ostbahnhof.

Die S-Bahnen der Linie S 7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnen/enden in München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an München-Hackerbrücke.

Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Zudem kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

9.38 Uhr:

Aufgrund einer Signalstörung ist die Strecke zwischen München Ostbahnhof und Giesing weiterhin gesperrt. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die S-Bahnen der Linie S 1 Freising/Flughafen verkehrt weiterhin von/nach München Hbf Gleis 27–36, ohne Halt von/nach Moosach.

Die S-Bahnen der Linien S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen und S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnen und enden in Giesing.

Die S-Bahnen der Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnen/enden am Münchner Ostbahnhof.

Die S-Bahnen der Linie S 7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnen/enden in München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an München-Hackerbrücke.

Bitte nutzen Sie alternativ zur Fahrt nach Giesing die U 2, sowie die U 5 Innsbrucker Ring/Neuperlach Süd. DB Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt.

Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Zudem kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

08.30 Uhr:

Aufgrund einer Signalstörung ist die Strecke zwischen München Ostbahnhof und Giesing gesperrt. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die S-Bahnen der Linie S 1 Freising/Flughafen verkehrt weiterhin von/nach München Hbf Gleis 27–36, ohne Halt von/nach Moosach.

Die S-Bahnen der Linien S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen und S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnen und enden in Giesing.

Die S-Bahnen der Linien S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf und S 7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnen/enden am Münchner Ostbahnhof.

Bitte nutzen Sie alternativ zur Fahrt nach Giesing die U 2, sowie die U 5 Innsbrucker Ring/Neuperlach Süd. DB-Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt.

07.48 Uhr:

Die Oberleitungsstörung wurde behoben. Somit verkehren alle S-Bahn Linien, außer der Linie S 1, wieder durch die Stammstrecke. Die Linie S 1 Freising/Flughafen verkehrt von/nach München Hbf Gleis 27–36, ohne Halt von/nach Moosach.

Bitte rechnen Sie noch mit erheblichen Folgeverzögerungen sowie Teilausfällen im S-Bahnnetz.

07.30 Uhr: Nun verkehrt auch die Linie S2 wieder durch die Stammstrecke

06.43 Uhr: Leichte Besserung beim Chaos auf der Stammstrecke: Zumindest die S8 verkehrt nun über die Stammstrecke.

06.37 Uhr: Die Sperrung des Bahnhofs Johanneskirchen wurde aufgehoben und der Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Bitte rechnen Sie aber noch mit Folgeverzögerungen

06.22 Uhr:

Zusätzlich gibt es weitere Probleme auf der S8: Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist derzeit der Bahnhof Johanneskirchen gesperrt. Die Züge aus Richtung Flughafen München verkehren bis Ismaning und enden vorzeitig.

Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen München Ost und Ismaning ist eingerichtet. Fahrgäste in Richtung Flughafen München nutzen aufgrund des Sperrung des Stammstrecken-Tunnels m besten die S-Bahnen der Linie S 1 in Richtung Flughafen München, diese verkehrt ebenfalls ab München Hbf.

Oberleitungsstörung - Chaos auf der Stammstrecke

06.20 Uhr:

Wegen einer Oberleitungsstörung ist die Stammstrecke zwischen München-Hackerbrücke und München Ostbahnhof gesperrt.

Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 1 in bzw. aus Richtung Freising/Flughafen beginnt bzw. endet in München Hbf (Gl. 27-36). Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt bzw. endet in München-Pasing.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt bzw. endet am Münchner Ostbahnhof. Alternativ können Sie auch auf die U-Bahnlinie U 5 von/bis München Ost ausweichen.

Die Linie S 4 Geltendorf beginnt/endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S 6 verkehrt ab München-Pasing über den Südring nach München Ost und die Stammstrecke wird nicht angefahren.

Die Linie S 7 Wolfratshausen beginnt bzw. endet am Münchner Hauptbahnhof Gleis 27-36. Der Halt München-Hackerbrücke entfällt. Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt bzw. endet in Giesing. Hier können Sie alternativ auf die S 3 ab München Ost sowie ab München Ost sowie auf die U-Bahnlinien U 2 bis Giesing und U 5 Neuperlach Süd ausweichen.

Die Linie S 8 Herrsching enden/beginnen in München Hbf.

Bitte nutzen Sie zwischen München Pasing und München Hbf auch die Züge des Regionalverkehrs.

Bereits in der Nacht war es wegen eines Polizeieinsatzes und eines Feuerwehreinsatzes am Tiefbahnhof des Hauptbahnhofs zu massiven Behinderungen auf der Stammstrecke gekommen. Auch am Bahnhof Giesing, in Neuaubing und in Ebersberg hatte es Störungen gegeben.

Das waren die Meldungen von Freitag, 28. September 2018

17.04 Uhr: Die Personen im Gleisbereich in München Pasing wurden aus dem Gleisbereich entfernt. Allerdings kommt es wegen einer technischen Störung an einem Stellwerk in München Ost weiterhin zu Beeinträchtigungen auf der Stammstrecke und auf den Außenästen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

6.34 Uhr:Aufgrund von Personen im Gleisbereich in München Pasing kommt es auf der Stammstrecke in beide Richtungen sowie auf den Außenästen zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Dies teilt die Bahn mit. Auch komme es kurzfristig zu Teilausfällen.

12.39 Uhr: Die Streckensperrung zwischen Feldkirchen und Markt Schwaben wurde aufgehoben und der Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Bitte rechnen Sie aber noch mit Folgeverzögerungen.

11.49 Uhr: Wegen eines Gegenstandes im Gleis ist der Streckenabschnitt zwischen Feldkirchen und Markt Schwaben gesperrt. Die S-Bahnen in Richtung Erding verkehren bis Feldkirchen und enden dort. Zwischen Markt Schaben und Erding besteht S-Bahn-Pendelverkehr.

Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Feldkirchen und Markt Schwaben ist eingerichtet.

Die S-Bahnen der Linie S 4 in Richtung Geltendorf werden zwischen München Ost und München Pasing über den Südring umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Berg am Laim und Leuchtenbergring entfallen. Die S-Bahnen der Linie S 4 in Richtung Ebersberg verkehren auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.