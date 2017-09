Polizeieinsatz auf der S7: Lage entspannt sich

News-Ticker

In unserem News-Ticker informieren wir Sie über Störungen auf Münchens S-Bahn-Linien. Die Strecke der S-Bahnline S2 ist gesperrt. Hubschrauber der Bundespolizei sind im Einsatz.

München - Zahlreiche Pendler sind Tag für Tag auf den S-Bahn-Verkehr in und um München angewiesen. Doch immer wieder kommt es zu Störungen, Streckensperrungen und Ausfällen. In unserem News-Ticker informieren wir Sie künftig über alle Neuigkeiten rund um den Münchner S-Bahn-Verkehr.

>>> AKTUALISIEREN <<<

30. September 2017, 19.18 Uhr: Der Polizeieinsatz wurde beendet und die Verkehrslage zwischen Pullach und Höllriegelskreuth normalisiert sich.

30. September 2017, 18.57 Uhr: Aufgrund eines Polizeieinsatzes kommt es auf der Linie S 7 zwischen Pullach und Höllriegelskreuth zu Beeinträchtigungen. Die Bahn meldet Verspätungen von bis zu 15 Minuten.

29. September 2017, 22.50 Uhr: Auf der Strecke München Ost - München Laim zwischen Hauptbahnhof und Donnersbergerbrücke kommt es wegen polizeilichen Ermittlungen in beiden Richtungen zu Verspätungen, vermeldet die Bahn.

29. September 2017, 22. 33 Uhr: Die Strecke der S2 Richtung Erding ist zwischen Ottenhofen-Altenerding gesperrt, meldet die Bundespolizei via Twitter. Der Grund: Personen im Gleis. Hubschrauber sind im Einsatz.

Personen nun im Gleis auf der Strecke S2 zwischen Ottenhofen-Altenerding gemeldet. Strecke gesperrt. Sind auf dem Weg. #sicherzurwiesn — Bundespolizei BY (@bpol_by) 29. September 2017

29. September 2017, 7.17 Uhr: Wie die Deutsche Bahn mitteilt, besteht die Signalstörung zwischen Haar und Trudering weiterhin. Jedoch soll es dadurch zu keinen weiteren Beeinträchtigungen mehr kommen.

29. September 2017, 6.10 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung kommt es bei den Linien S4 und S6 zwischen Haar und Trudering zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen von fünf bis zehn Minuten rechnen.

29. September 2017, 6 Uhr: Die Verkehrslage auf der Linie S1 hat sich wieder normalisiert.

28. September 2017, 22.06 Uhr: Die Linie S1 in Richtung München Ost verkehrt ab Moosach ohne zum Münchener Hbf Gleise 27 bis 36. Die Linie S1 in Richtung Freising / Flughafen verkehrt ab München Hbf Gleis 27 bis 36 ohne Halt an der Hackerbrücke.

28. September 2017, 21.10 Uhr: Die Linie S1 in Richtung München Ost verkehrt ab Moosach ohne zum Münchener Hauptbahnhof Gleise 27 bis 36. Die Linie S1 in Richtung Freising / Flughafen verkehrt ab München Hbf Gleis 27 bis 36 ohne Halt an der Hackerbrücke.

28. September 2017, 20.34 Uhr: Die S-Bahnen der Linien S 4 Richtung Ebersberg und S 8 Richtung Flughafen werden zwischen Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren.

28. September 2017, 20.28 Uhr: Noch immer „brennt auf der Stammstrecke der Baum“ - so kann man es durchaus nennen, denn seit Stunden meldet der Streckenagent erhöhtes Fahrgastaufkommen in den S-Bahnen. Und daher - drei Mal dürfen Sie raten - kommt es weiterhin zu Verspätungen und Zugausfällen.

28. September 2017, 18.57 Uhr: Nach vorangegangenen Personen im Gleis im Knoten München-Pasing kommt es im S-Bahn Gesamtnetz aktuell zu Verzögerungen von bis zu 30 Minuten. Auch kann es auf den Außenästen kurzfristig zu Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden kommen. Die Linien S 6 und S 8 verkehren wieder auf dem Regelweg.

28. September 2017, 18.39 Uhr: Die Sperrung des Bahnhofes München-Westkreuz wurde wieder aufgehoben und der Zugverkehr auf den Linien S 6 und S 8 wurde wieder aufgenommen. Aktuell kommt es zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen kommen.

28. September 2017, 18 Uhr: Die spielenden Kinder im Gleis wirken sich jetzt auf das Gesamtnetz aus. Überall kommt es zu Verspätungen, teilweise von bis zu 20 Minuten.

28. September 2017, 17.20 Uhr:

Wegen spielender Kinder im Gleis ist der Bahnhof München-Westkreuz komplett gesperrt.

Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Tutzing beginnt/endet in Gauting.

Die Linie S 8 in bzw. aus Richtung Herrsching beginnt/endet in Neuaubing.

Die Linie S 8 in bzw. aus Richtung Flughafen beginnt/endet in München-Pasing.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der S 8 sowie die S-Bahnen der S 6 zwischen München Ost und Ebersberg entfallen.

28. September 2017, 10.04 Uhr: Wegen erhöhtem Fahrgastaufkommens an der Hackerbrücke kommt es derzeit in der Stammstrecke in beiden Richtungen zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es auf den Außenästen kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen. Immerhin wurde der Polizeieinsatz in Berg am Laim mittlerweile beendet. Es kommt hier zu keinen Verzögerungen mehr.

28. September 2017, 16 Uhr: Die Bahn teilt über ihren Streckenagenten mit: Wegen eines Polizeieinsatzes im Bahnhof Berg am Laim kommt es zwischen München Ost und Berg am Laim zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Umleitungen kommen.

27. September, 17.10 Uhr:Die Streckensperrung zwischen Leuchtenbergring und Daglfing wurde aufgehoben und der Zugverkehr wieder aufgenommen. Fahrgäste werden gebeten, weiterhin noch mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

27. September, 16.35 Uhr: Der Streckenabschnitt zwischen Leuchtenbergring und Daglfing ist weiterhin gesperrt. Mittlerweile sind Bahnen der S8, S2 und S3 betroffen.

Die S-Bahnen der S8 in Richtung Flughafen verkehren bis Leuchtenbergring und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen in Richtung München Ost / Herrsching verkehren bis Johanneskirchen und enden dort. Fahrgäste von/nach München Flughafen sollten auf die Linie S1 ausweichen.

Außerdem entfallen folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S3: S3 München Ost Abfahrt 16.39 Uhr - Maisach Ankunft 17.17 Uhr; S3 Maisach Abfahrt 17.22 Uhr - München Hbf Abfahrt 17.53 Uhr - München Ost Ankunft 18.01 Uhr. Bitte beachten Sie, dass es heute Nachmittag auf der Linie S 3 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

Bei der S2 entfallen folgende Züge: S2 München Ost Abfahrt 16.51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 17.21 Uhr; S2 Dachau Bahnhof Abfahrt 17.39 Uhr – München Ost Ankunft 18.10 Uhr.

Laut Bahn ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen. Zudem kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen. Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen aktuell noch nicht vor.

27. September, 16.05 Uhr: Wie die Bahn mitteilt, ist wegen eines Polizeieinsatzes der Streckenabschnitt zwischen Leuchtenbergring und Daglfing gesperrt.

Die S-Bahnen der S8 in Richtung Flughafen verkehren bis Leuchtenbergring und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen in Richtung München Ost/Herrsching verkehren bis Johanneskirchen und enden dort. Fahrgäste von/nach München Flughafen nutzen alternativ bitte auch die Linie S1.

Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen aktuell noch nicht vor. Aktuell wird daran gearbeitet, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr einzurichten.

26. September, 19.30 Uhr: Die Beeinträchtigungen auf der Stammstrecke sind beendet und die Verkehrslage hat sich weitestgehend normalisiert. Auf den Außenstrecken ist jedoch noch mit Folgeverzögerungen zu rechnen. Auch kann es vereinzelt noch zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

26. September, 18 Uhr: Auf der Stammstrecke in Richtung München Ost kommt es nach einem vorangegangenen Polizeieinsatz an der Hackerbrücke derzeit zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auf der Stammstrecke in Richtung München-Pasing kommt es derzeit zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auf den Außenästen kommt es aktuell zu Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen, vorzeitigen Zugwenden und Umleitungen von Zügen kommen.

Fahrgäste der Linie S 1 können alternativ die U-Bahnlinien U2 Feldmoching oder U3 Moosach nutzen. Die S-Bahn-Nutzer müssen auf der Linie S 1 mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Auch kann es zu kurzfristigen Zugausfällen kommen.

26. September, 17.35 Uhr: Zur Entlastung der Stammstrecke verkehrt die Linie S 1 Freising/Flughafen von/nach München Hbf Gleis 27–36, ohne Halt von/nach Moosach.

26. September, 17.15 Uhr: Auf der Stammstrecke in Richtung München-Pasing kommt es weiterhin zu Verzögerungen von derzeit bis zu 10 Minuten.

Auf den Außenästen gibt es Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen, vorzeitigen Zugwenden und Umleitungen von Zügen kommen.

26. September, 16.35 Uhr: Die Verzögerungen dauern noch immer an: Auf der Stammstrecke in Richtung München-Pasing kommt es derzeit zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auf den Außenästen kommt es aktuell zu Verzögerungen von 25 bis 30 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen, vorzeitigen Zugwenden und Umleitungen von Zügen kommen.

26. September, 16.08 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einem Signal am Isartor kommt es auf der Stammstrecke Richtung Pasing zu Verzögerungen von 25 bis 30 Minuten, teilt die Bahn mit. Kurzfristig kann es auch zu Zugausfällen, vorzeitigen Zugwenden und Umleitungen von Zügen kommen.

Die Linie S1 Freising/Flughafen nach München Hbf verkehrt deshalb von Gleis 27–36 ohne Halt an München-Hackerbrücke. In Richtung Freising/Flughafen verkehrt die Linie S1 ab München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt bis München-Moosach.

25. September, 21.15 Uhr: Knapp eineinhalb Stunden später hat sich die Lage auf der Stammstrecke normalisiert.

25. September, 19.55 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung am Zug kommt es auf der Stammstrecke derzeit zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten, das vermeldet der Streckenagent via Mail.

23. September, 14.40 Uhr: Gute Nachrichten: „Die technische Störung an einem Güterzug wurde behoben und die Sperrung zwischen Dachau und Petershausen wurde aufgehoben. Bitte rechnen Sie aber noch mit Folgeverzögerungen.“

23. September, 13.30 Uhr: Und schon die nächste Störung: „Wegen einer technischen Störung an einem Güterzug ist der Streckenabschnitt Dachau - Petershausen auf der Linie S 2 gesperrt. Die S-Bahnen in Richtung Petershausen verkehren bis Dachau und enden dort vorzeitig“, schreibt die Bahn. Ein Schienenersatzverkehr mit Großraumtaxis und Bus zwischen Dachau und Petershausen ist eingerichtet.

Störung auf Linie S8 behoben

23.September, 13 Uhr: Die S-Bahn gibt Entwarnung und teilt mit: „Die Signalstörung zwischen Seefeld-Hechendorf und Herrsching wurde behoben und die Verkehrslage auf der Linie S 8 zwischen Herrsching und München-Pasing normalisiert sich.“

23. September, 12.10 Uhr: Die S-Bahn München meldet aktuell: „Wegen einer Signalstörung zwischen Seefeld-Hechendorf und Herrsching kommt es auf der Linie S 8 in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.“ Fahrgäste von/nach München Flughafen werden gebeten, alternativ die Linie S1 zu benutzen.

21. September, 23.23 Uhr: Am Donnerstagabend kam es auf der Linie der S8 Richtung Flughafen zu einem Polizeieinsatz. Zwischen Hallbergmoos und Unterföhring kam es auch am späten Abend noch zu Beeinträchtigungen, Fahrgäste sollten mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten rechnen und am besten in Richtung Flughafen die Züge der S1 nutzen. Laut Angaben der Deutschen Bahn sollte die Störung noch bis etwa Mitternacht anhalten.

21. September, 8.15 Uhr: Der Feuerwehreinsatz am Rosenheimer Platz ist schon wieder beendet. Die S-Bahnen halten jetzt wieder an dem Bahnhof.

21. September, 8 Uhr: Stammstrecke: Feuerwehreinsatz / derzeit kein Halt am Rosenheimer Platz möglich.Die Fahrgäste werden gebeten, zum Ein- oder Ausstieg die Haltestellen Isartor / München Ost zu nutzen.

19. September, 17.28 Uhr: Die technische Störung am Karlsplatz (Stachus) wurde behoben und die Verkehrslage auf der Stammstrecke normalisiert sich. Es kommt noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 5 Minuten.

19. September, 16.51 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung am Karlsplatz (Stachus) kommt es derzeit auf der Stammstrecke in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

18. September, 20.35 Uhr: Die technische Störung an einem Signal in Tutzing Richtung Weilheim (Obb) wurde behoben und die Linie S 6 verkehrt ab folgenden S-Bahnen wieder auf dem Regelweg bis Zielbahnhof:

S 6 Gauting Abfahrt 20:40 Uhr - Tutzing Ankunft 21:00 Uhr

S 6 Tutzing Abfahrt 21:04 Uhr - München Ost Ankunft 21:57 Uhr

18. September, 19.46 Uhr: Die Verkehrslage auf der Stammstrecke hat sich weitestgehend normalisiert. Die S-Bahnen der Linie S 1 verkehren ab folgenden Zügen wieder durch die Stammstrecke von/nach München Ost:

S 1 Oberschleißheim Abfahrt 19:43 Uhr - München Ost Ankunft 20:09 Uhr

S 1 München Ost Abfahrt 19:55 Uhr - Freising Ankunft 20:44 Uhr / München Flughafen Ankunft 20:46 Uhr.

18. September, 19.11 Uhr: Der Polizeieinsatz zwischen Gilching Argelsried und Weßling wurde beendet und die Verkehrslage auf der Linie S 8 normalisiert sich.

18. September, 19.04 Uhr: Aufgrund erhöhtem Fahrgastaufkommens an der Hackerbrücke kommt es derzeit auf der Stammstrecke in beiden Richtungen zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

18. September, 18.55 Uhr: Aufgrund erhöhtem Fahrgastaufkommens auf der Stammstrecke verkehrt die Linie S 1 Freising/Flughafen von/nach München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an München-Hackerbrücke.

S6 endet in Starnberg

18. September, 18.52 Uhr: Die technische Störung an einem Signal in Tutzing Richtung Weilheim (Obb) besteht weiterhin. Die S-Bahnen der Linie S 6 verkehren bis Starnberg und enden dort vorzeitig. Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Starnberg und Tutzing ist eingerichtet.

18. September , 18.26 Uhr: Wegen eines Polizeieinsatzes zwischen Gilching Argelsried und Weßling kommt es auf der Linie S 8 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen kommen.

Kein Halt am Marienplatz: Polizeieinsatz auf der Stammstrecke

18. September, 18.22 Uhr: Wegen eines Polizeieinsatzes auf der Stammstrecke verkehren alle S-Bahnen in Richtung München-Pasing ohne Halt am München Marienplatz.

18. September , 18.15 Uhr: Die technische Störung an einem Signal in Tutzing Richtung Weilheim (Obb) besteht weiterhin. Die S-Bahnen der Linie S 6 verkehren bis Starnberg und enden dort vorzeitig. Aktuell arbeitet die Bahn daran, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr für Sie einzurichten. Wir werden Sie informieren, sobald dieser den Betrieb aufnimmt. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Zudem kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

18. September , 17.45 Uhr : Wegen einer technischen Störung an einem Signal in Tutzing Richtung Weilheim (Obb) kommt es auf der Linie S 6 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden kommen.

18. September, 17.40 Uhr: Die technische Störung an einem Signal in Icking wurde behoben und die Verkehrslage auf der Linie S 7 normalisiert sich.

18. September, 16.20 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einem Signal in Icking kommt es auf der Linie S 7 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

18. September, 7.21 Uhr: Die ärztliche Versorgung des Fahrgastes ist mittlerweile beendet, der Verkehr normalisiert sich.

18. September, 7.00 Uhr: Wegen der ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes in Westkreuz kommt es auf den Linien S6 und S8 zu Beeinträchtigungen, es muss mit Verspätungen von bis zu 15 Minuten gerechnet werden.

17. September, 21.59 Uhr: Der Polizeieinsatz am Gleis im Bereich Vaterstetten wurde beendet und die Verkehrslage auf der Linie S 4 normalisiert sich.

17. September, 21.46 Uhr: Und schon wieder die nächste S-4-Störung! wegen eines Polizeieinsatzes am Gleis und der herabgesetzten Geschwindigkeit im Bereich Vaterstetten kommt es auf der Linie S4 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

17. September, 16.36 Uhr: Die Streckensperrung zwischen Puchheim und München-Pasing wurde aufgehoben und die S-Bahnen der Linie S4 verkehren wieder normal. Folgeverzögerungen und vereinzelte, vorzeitigen Zugwenden seien aber noch möglich, meldet die Bahn.

17. September, 15.19 Uhr: Wegen einer Fahrzeugstörung zwischen München-Leienfelsstraße und München-Pasing ist der Streckenabschnitt Puchheim - München-Pasing laut Informationen der Deutschen Bahn derzeit gesperrt. Die S-Bahnen in Richtung Geltendorf verkehren bis München-Pasing und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Geltendorf verkehren bis Puchheim und enden dort.

Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Puchheim und München-Pasing eingerichtet.

17. September, 13.43 Uhr: Die Streckensperrung zwischen Lohhof und Unterschleißheim wurde aufgehoben und die S-Bahnen der Linie S 1 verkehren wieder auf dem Regelweg bis Zielbahnhof. Bitte rechnen Sie aber noch mit Folgeverzögerungen.

17. September, 13.15 Uhr: Aufgrund von Personen im Gleis ist derzeit die Strecke zwischen Unterschleißheim und Lohhof gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S 1 aus Richtung München verkehren bis Oberschleißheim und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung München Flughafen/Freising verkehren bis Neufahrn(Freising) und enden vorzeitig.

Fahrgäste Richtung München Flughafen nutzen bitte die Linie S 8.

Aktuell arbeitet die Bahn daran, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr für Sie einzurichten. Wir werden Sie informieren, sobald dieser den Betrieb aufnimmt.

16. September, 12.22 Uhr: Die Polizei hat nun einen Bericht zu der Sperrung des Bahnhofes in Grafing am Freitag veröffentlicht.

15. September, 17.05 Uhr: Aufgrund einer Bahnübergangsstörung zwischen Oberschleißheim und Unterschleißheim verkehrt die Linie S 1 Freising/Flughafen von/nach München Hbf Gleis 27 bis 36, ohne Halt von und nach Moosach. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen. Fahrgäste von/nach München Flughafen nutzen alternativ bitte auch die Linie S 8.

15. September, 12.28 Uhr: Die Sperrung des Bahnhofes in Grafing wurde aufgehoben. Über Verspätungen und Zugausfälle gibt die Bahn nichts bekannt.

15. September, 10.59 Uhr: Wie die Ebersberger Zeitung erfahren hat, handelt es sich bei den Personen im Gleis in Grafing um Flüchtlinge. Näheres ist noch nicht bekannt.

15. September, 10.45 Uhr: Diese Meldung betrifft die S 4 Ebersberg / S 6 Zorneding: Aufgrund von Personen im Gleis ist derzeit der Bahnhof Grafing gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung München verkehren bis Zorneding und enden dort vorzeitig. Die Bahn teilt mit: Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis ist zwischen Zorneding und Ebersberg eingerichtet. Eine Möglichkeit, Fahrgemeinschaften zu bilden, sind auch unsere S-Bahn-Gruppen (siehe unten).

15. September, 10.29 Uhr (S4): Die technische Störung an einem Bahnübergang wurde behoben und die Verkehrslage zwischen Pasing und Leienfelsstraße normalisiert sich.

15. September, 9.47 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang kommt es auf der Linie S 4 zwischen Pasing und Leienfelsstraße zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

Störungen vom 13. September

13. September, 19.47 Uhr: Die Weichenstörung auf der S7 ist behoben.

13. September, 17.15 Uhr: Aufgrund einer Weichenstörung kommt es bei der S7 in Baierbrunn zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

13. September, 16.15 Uhr: Die Oberleitungsstörung wurde behoben und die Verkehrslage auf der Linie S8 normalisiert sich.

13. September, 15.46 Uhr: Der Baum zwischen Lochhausen und Pasing wurde entfernt. Somit ist die Strecke wieder beidgleisig befahrbar. Die Verkehrslage normalisiert sich.

13. September, 15.20 Uhr: Aufgrund eines Baumes im Gleis ist die Strecke zwischen Lochhausen und Pasing nur auf einem Gleis befahrbar. Es kann zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten kommen. Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S3 entfallen bis auf weiteres zwischen Maisach und Pasing.

13. September, 15.02 Uhr: Aufgrund einer Oberleitungsstörung ist die Strecke der S8 zwischen Halbergmoos und Ismaning nur auf einem Gleis befahrbar. Es kann zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten kommen.

13. September, 9.39 Uhr: Die technische Störung an einem Bahnübergang bei Dachau Stadt wurde behoben und die Verkehrslage normalisiert sich.

13. September, 8.43 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang bei Dachau Stadt kommt es auf der Linie S 2 weiterhin in beide Richtungen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Störungen vom 11. September

11. September, 16.27 Uhr:

Die technische Störung an einem Bahnübergang zwischen Moosach und Feldmoching wurde behoben. Aufgrund eines vorangegangenen Polizeieinsatzes auf der Stammstrecke verkehrt die Linie S 1 weiterhin wie folgt:

Die Linie S 1 verkehrt ab Moosach stadteinwärts ohne Halt nach München Hbf Gleis 27–36. Die Linie S 1 verkehrt stadtauswärts ab München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an München-Hackerbrücke, danach auf Regelweg.

11. September, 15.45 Uhr:

Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang kommt es auf der Linie S 1 zwischen Moosach und Feldmoching weiterhin zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

Die Linie S 1 verkehrt ab Moosach stadteinwärts ohne Halt nach München Hbf Gleis 27–36. Die Linie S 1 verkehrt stadtauswärts ab München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an München-Hackerbrücke, danach auf Regelweg

11. September, 15.23 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang kommt es auf der Linie S 1 zwischen Moosach und Feldmoching zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

Störungen vom 10. September

10. September, 21.20 Uhr: Die Störung an der Oberleitung am München Hbf (Tief) wurde jetzt behoben und der Zugverkehr wird wieder aufgenommen.

Die Linie S 1 in bzw. aus Richtung Freising/Flughafen beginnt bzw. endet weiterhin in Moosach. Fahrgäste der Linie S 1 können alternativ die U-Bahnlinien U2 Feldmoching oder U3 Moosach nutzen.

Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Tutzing beginnt bzw. endet weiterhin am Münchner Hauptbahnhof Gleis 27-36. Der Halt München-Hackerbrücke entfällt.

Die Linien S 2 , S 3, S 4, S 7 und S 8 verkehren wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

10.September, 20.40 Uhr: Aufgrund einer Störung an der Oberleitung am München Hbf (Tief) ist die Stammstrecke zwischen München-Hackerbrücke und München Ostbahnhof gesperrt.

Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 1 in bzw. aus Richtung Freising/Flughafen beginnt bzw. endet in Moosach. Fahrgäste der Linie S 1 können alternativ die U-Bahnlinien U2 Feldmoching oder U3 Moosach nutzen.

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt bzw. endet in München-Pasing. Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt bzw. endet am Münchner Ostbahnhof. Alternativ können Sie auch auf die U-Bahnlinien U2 bis Giesing U5 bis München Ost ausweichen.

Die Linie S 4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnt bzw. endet an München-Hackerbrücke. Die Linie S 4 in bzw. aus Richtung Ebersberg beginnt bzw. endet am Münchner Ostbahnhof.

Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Tutzing beginnt bzw. endet am Münchner Hauptbahnhof Gleis 27-36. Der Halt München-Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S 7 Wolfratshausen beginnt bzw. endet am Münchner Hauptbahnhof Gleis 27-36. Der Halt München-Hackerbrücke entfällt. Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt bzw. endet in Giesing. Hier können Sie alternativ auf die S 3 ab München Ost sowie auf die U-Bahnlinien U2 bis Giesing und U5 Neuperlach Süd ausweichen.

Die Linie S 8 Herrsching – Flughafen verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

DB Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt.

Die Bahn bittet die Fahrgäste zwischen München Pasing und München Hbf auch die Züge des Regionalverkehrs zu nutzen.

10. September, 20.10 Uhr: Derzeit sind wegen einer Störung an er Oberleitung keine Zugfahrten Richtung München Ost möglich. Die S-Bahnen werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Störung ab. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Zudem kann es kurzfristig zu Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden kommen. Genaue Informationen zur Dauer der Störung liegen aktuell noch nicht vor.

9. September, 19.20 Uhr: Die Sperrung des Bahnhofes Ismaning wurde inzwischen aufgehoben und die S-Bahnen der Linie S 8 verkehren wieder auf dem Regelweg. Dies meldet die S-Bahn-Zentrale. Nach der Sperrung kann es aber noch zu Folgeverzögerungen kommen. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

9. September, 18.30 Uhr: Wie die S-Bahn München meldet kommt es am späten Samstagnachmittag auf der Strecke der S8 zu Störungen. Wegen Personen im Gleis im Bereich Ismaning kommt es auf der Linie S 8 zu Beeinträchtigungen. Der Bahnhof Ismaning ist komplett gesperrt.

Die S-Bahnen der Linie S 8 in Richtung Flughafen verkehren bis Johanneskirchen und enden dort vorzeitig. Es wird daran gearbeitet, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr für Sie einzurichten.

Fahrgäste von/nach München Flughafen nutzen alternativ bitte die Linie S1.

7. September, 12.40 Uhr: Laut S-Bahn München kommt es nach dem Arzteinsatz am Münchner Hauptbahnhof noch zu Verzögerungen auf den Außenästen der S-Bahn von bis zu 20 Minuten. Zudem würden Züge vorzeitig Wenden. Die Lage sei dabei, sich zu normalisieren.

7. September, 11.55 Uhr Die S-Bahn München meldet, dass es aktuell wegen der ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes am Münchner Hauptbahnhof zu Beeinträchtigungen auf der S-Bahn-Stammstrecke in Richtung Pasing kommt. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen von bis zu 25 Minuten rechnen. es könne zudem kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

7. September, 10 Uhr: Liebe User, ab heute informieren wir Sie in diesem News-Ticker über Störungen im Münchner S-Bahn-Bereich. Egal ob Sperrung, Störung, Notarzteinsatz oder Verzögerung: Wir versuchen, Sie über alle größeren Zwischenfälle auf dem Laufenden zu halten.

München und die S-Bahn - ein schwieriges Kapitel

Immer wieder raufen sich Pendler in und um München die Haare, wenn ihre S-Bahn verspätet oder gar nicht kommt, die Stammstrecke mal wieder gesperrt ist oder die Züge hoffnungslos überfüllt sind. Generell ist die Stammstrecke chronisch überlastet, rund 840.000 Menschen (Stand Sommer 2017) werden tagtäglich befördert. Kommt es zu einer Störung auf der Stammstrecke, ist nicht selten das gesamte Netz betroffen.

Dem soll aber Abhilfe geschaffen werden - und zwar durch die 2. Stammstrecke. Spatenstich für den Bau war im April 2017, gleich an mehreren Stellen wird deshalb in Haidhausen gebuddelt. Im Jahr 2026 soll die 2. Stammstrecke fertig sein und die ersten Züge sollen rollen.

Allerdings ist das 3,85-Milliarden-Euro-Projekt um die 2. Stammstrecke nicht unumstritten. Immer wieder formieren sich Gegner, die den Bau in der geplanten Form doch noch stoppen möchten, sogar eine Strafanzeige wurde gestellt.

Nach aktuellem Stand (September 2017) wird die 2. Stammstrecke aber kommen. Ziel ist es, dass anstatt nur 30 Züge pro Stunde und Richtung bis zu 54 durch die Röhre donnern können. Sollte ein Zwischenfall eine Röhre lahmlegen, soll der zweite Tunnel ein völliges Chaos verhindern. Auch, wie die Bahnhöfe der neuen Stammstrecke aussehen sollen, steht bereits fest: Hier finden Sie dazu 360-Grad-Videos.

Die S-Bahn fällt aus - wir helfen Ihnen sofort auf Facebook

Unsere Redaktion hat für jede S-Bahn-Linie eine Facebook-Gruppe gegründet, in der sich Fahrgäste selbst organisieren können: Bilden Sie Fahrgemeinschaften, wenn Ihre S-Bahn ausfällt. Organisieren Sie ein Taxi und teilen Sie sich mit mehreren die Kosten. Oder bitten Sie andere Betroffene schlicht um Hilfe - oder bieten Sie einen Platz in Ihrem Auto an. Zusammen mit anderen Pendlern sind Sie im S-Bahn-Chaos weniger allein. Hier gelangen Sie zu allen Facebook-Gruppen (S1, S2, S3, S4, S6, S7, S8 und S20).