S-Bahn München: Weiche defekt - Probleme auf der Linie S8

Pendler sind in München auf die S-Bahn angewiesen. Doch immer wieder gibt es Störungen, Sperrungen und Ausfälle. Wir informieren Sie in unserem News-Ticker.

Hier lesen Sie immer top-aktuell alle Störungen und News zur S-Bahn München - gespickt mit Hintergrundberichten unserer Redaktion zur S-Bahn und dem gesamten ÖPNV Münchens.

Alles zur S-Bahn München in einem News-Ticker.

+++ Aktualisieren +++

20.22 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einer Weiche im Bereich Freiham kommt es auf der Linie S8 zu Beeinträchtigungen, so die S-Bahn München. Derzeit ist im Bahnhof Freiham kein S-Bahnverkehr möglich. Die S-Bahnen aus Richtung Herrsching verkehren bis Germering-Unterpfaffenhofen und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Flughafen verkehren bis München-Pasing und enden dort vorzeitig.

Update vom 23. Juli, 17.30 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang im Bereich Ebenhausen-Schäftlarn kommt es auf der Linie S7 zu Beeinträchtigungen. Das teilte die S-Bahn München am Dienstag mit. Fahrgäste sollen demnach mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten rechnen.

S-Bahn München: Die Meldungen von Montag, 22. Juli 2019

23.30 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einer Weiche in Freiham sind aktuell keine Zugfahrten zwischen München-Pasing und Germering-Unterpfaffenhofen möglich.

Die S-Bahnen in Richtung Herrsching verkehren bis München-Pasing und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Herrsching verkehren bis Germering-Unterpfaffenhofen und enden dort. Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen München-Pasing und Germering-Unterpfaffenhofen ist eingerichtet.

21.15 Uhr: die Streckensperrung zwischen Feldkirchen und Markt Schwaben ist aufgehoben. Der S-Bahnverkehr auf der Linie S 2 wird wieder aufgenommen. Bitte rechnen Sie aber noch mit Folgeverzögerungen.

Update vom 22. Juli, 20.30 Uhr: Aufgrund von Personen im Gleis ist Strecke der S2 zwischen Feldkirchen und Markt Schwaben gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung München / Petershausen verkehren bis Feldkirchen und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Erding verkehren bis Markt Schwaben und enden dort vorzeitig.

S-Bahn München: Die Meldungen von Freitag, 18. Juli 2019

18.03 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn hat sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke normalisiert. Auf den Außenstrecken kann es vereinzelt noch zu Folgeverzögerungen kommen.

17.40 Uhr: Die technische Störung an einer S-Bahn wurde behoben, auf der Stammstrecke kommt es in Richtung München-Pasing jedoch noch zu Folgeverspätungen von 10 bis 15 Minuten. Auf den Außenstrecken kann es zudem kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden sowie Zugausfällen kommen.

17.28 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer S-Bahn kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München-Pasing zu Beeinträchtigungen.Es ist mit Verspätungen von bis zu 15 Minuten zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

17.00 Uhr: Die Sperrung der Gleise in Dachau Bahnhof wurde aufgehoben und der S-Bahnverkehr wird wieder aufgenommen, es kommt jedoch noch zu Folgeverzögerungen.

Update vom 21. Juli, 16.35 Uhr: Aufgrund von Personen am Gleis sind die Gleise in Dachau Bahnhof gesperrt. Die S-Bahnen werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

S-Bahn München: Die Meldungen von Freitag, 18. Juli 2019

7.44 Uhr: Auch bei Pendelverkehr nach München gibt es Probleme. Wegen einer Stellwerksstörung fallen Züge von Augsburg nach München aus. Auch andere Verbindungen sind betroffen.

Update vom 18. Juli 2019, 7.01 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 8:

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 06:21 Uhr – München Ost Ankunft 06:54 S 8 Weßling Abfahrt 08:30 Uhr – München Ost Ankunft 09:14 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 07:27 Uhr – Weßling Ankunft 08:10 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 8 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2:

S 2 München Ost Abfahrt 06:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 06:41 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 07:19 Uhr – München Ost Ankunft 07:50 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 2 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

Stellwerkstörung behoben: Münchner S-Bahnen fahren wieder - teils große Verspätungen und Ausfälle

8.11 Uhr: Die Sperrung des Bahnhofs München Ostbahnhof wurde aufgehoben und der Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Es kommt zu Folgeverzögerungen von 20 bis 25 Minuten und Zugausfällen.

Die Linie S 1 Freising / Flughafen verkehrt ab Moosach ohne Halt nach München Hbf. Ab München Hbf verkehrt die Linie S 1 ohne Halt an der Hackerbrücke in Richtung Freising / Flughafen.

7.21 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Stellwerk ist der Bahnhof München Ostbahnhof gesperrt. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 1 Freising/Flughafen beginnt/endet in Moosach. Fahrgäste können die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach nutzen.

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt und endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinie U 2 Giesing ausweichen.

Die Linie S 4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnt und endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Ebersberg beginnt und endet in Trudering. Alternativ können Sie auf die U 2 Messestadt Ost bis Trudering ausweichen.

Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Tutzing beginnt und endet am Isartor.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnt und endet Heimeranplatz.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinie U 2 bis Giesing ausweichen.

Die Linie S 8 Herrsching – Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Die Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt.

DB Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt.

Bitte beachten Sie die Ansagen und Anzeigen am Bahnsteig bezüglich Gleisabweichungen. Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts aller Linien entfallen.

8.41 Uhr: Auch der zweite Feuerwehreinsatz an diesem Dienstag ist beendet. Die S-Bahnen auf der Stammstrecke fahren wieder alle Stationen an und halten auch am Münchner Hauptbahnhof.

8.25 Uhr: Aufgrund eines erneuten Feuerwehreinsatzes kommt es zu weiteren Beeinträchtigungen am Münchner Hauptbahnhof. Die S-Bahnen auf der Stammstrecke halten aktuell nicht an der Station München HbF (tief). Pendler sollten mit bis zu 10 Minuten Verzögerung rechnen. Außerdem kann es zu vorzeitigen Zugwendungen kommen.

8.11 Uhr: Der Feuerwehreinsatz am Münchner Hauptbahnhof ist mittlerweile beendet. Die S-Bahnen auf der Stammstrecke verkehren wieder auf dem Regelweg und halten wieder an der Station München Hbf (tief).

Update vom 16. Juli 2019, 7.50 Uhr: Aktuell kommt es auf der S-Bahn-Stammstrecke zu Beeinträchtigungen, da die Feuerwehr einen Einsatz am Münchner Hauptbahnhof hat. Die S-Bahnen verkehren derzeit ohne Halt an der Station München Hbf (tief).

6.54 Uhr: Auch auf der Linie S20 gibt es am frühen Morgen Ausfälle zu beklagen. Die S 20 Buchenau Abfahrt 07:03 Uhr - München Hbf, Gl.27-36 Ankunft 07:33 Uhr / Höllriegelskreuth Ankunft 07:44 Uhr und S 20 Höllriegelskreuth Abfahrt 07:55 Uhr - München-Pasing Ankunft 08:21 Uhr. Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 20 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

6.45 Uhr: Ausfälle gibt es am frühen Morgen auch auf der Linie der S8. S 8 München Ost Abfahrt 06:07 Uhr – München-Pasing Ankunft 06:25 Uhr, S 8 München Ost Abfahrt 06:47 Uhr – Weßling Ankunft 07:30 Uhr, S 8 Weßling Abfahrt 07:10 Uhr – München Ost Ankunft 07:54 Uhr und S 8 Weßling Abfahrt 07:50 Uhr – München Ost Ankunft 08:34 Uhr. Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 8 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

Update vom 15. Juli 2019, 6.35 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2: S 2 München Ost Abfahrt 06:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 06:41 Uhr und S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 07:19 Uhr – München Ost Ankunft 07:50 Uhr.

19.15 Uhr: Die Sperrung der Gleise im Bahnhof Feldmoching wurde aufgehoben und der Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Es kommt derzeit jedoch noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 15 Minuten, zudem kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen. Fahrgäste von/nach München Flughafen nutzen alternativ bitte die Linie S 8.

14. Juli 2019, 18.43 Uhr: Wegen Personen am Gleis sind die Gleise im Bahnhof Feldmoching gesperrt. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen. Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen noch nicht vor.

Fahrgäste von und nach München Flughafen empfiehlt die Bahn die Nutzung der Linie S 8.

S-Bahn München: Die Störungs-Meldungen von Samstag, 13. Juli 2019

20.59 Uhr: Aufgrund der ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes verkehren die S-Bahnen von München Ost in Richtung München Hbf (tief) derzeit ohne Halt am Marienplatz. Nutzen Sie zum Ein-/Ausstieg alternativ den Halt Karlsplatz (Stachus) oder Isartor.

17.04 Uhr:Aufgrund von technischen Störungen an Signalen zwischen Seefeld-Hechendorf und Weßling kommt es auf der Linie S 8 weiterhin zu Beeinträchtigungen.

Sie müssen mit Verzögerungen von 5 bis 10 Minuten rechenen. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

Update vom 13. Juli 2019: 15.17 Uhr: Die Fahrzeugstörung zwischen Eching und Lohhof wurde behoben. Hierdurch kommt es auf der Linie S 1 zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

Update vom 11. Juli 2019, 15.00 Uhr: Wegen einer Fahrzeugstörung zwischen Eching und Lohhof kommt es auf der Linie S 1 zu Beeinträchtigungen. Verzögerungen sind möglich. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

S-Bahn München: Die Meldungen von Mittwoch, 11. Juli 2019

6.39 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2: S 2 München Ost Abfahrt 06:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 06:41 Uhr; S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 07:19 Uhr – München Ost Ankunft 07:50 Uhr und S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 09:19 Uhr – München Ost Ankunft 09:50 Uhr. Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 2 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

Update vom 10. Juli 2019, 6.24 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 8: S 8 München Ost Abfahrt 05:17 Uhr – München-Pasing Ankunft 05:35 Uhr; S 8 München Ost Abfahrt 06:07 Uhr – München-Pasing Ankunft 06:25 Uhr und S 8 München Ost Abfahrt 07:27 Uhr – Weßling Ankunft 08:10 Uhr. S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 06:21 Uhr – München Ost Ankunft 06:54; S 8 Weßling Abfahrt 07:10 Uhr – München Ost Ankunft 07:54 Uhr; S 8 Weßling Abfahrt 08:30 Uhr – München Ost Ankunft 09:14 Uhr. Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 8 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

10.48 Uhr: Nach dem warnstreikbedingten erhöhten Reisendenaufkommen sowie einer vorangegangenen Störung an einem Signal am Bahnhof München Ost hat sich die Verkehrslage im Gesamtnetz weitestgehend normalisiert. Es kommt lediglich vereinzelt noch zu geringen Folgeverzögerungen.

9.27 Uhr: Aufgrund des Warnstreiks bei der MVG sowie einer Störung an einem Signal am Bahnhof München Ost kommt es im Gesamtnetz zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

Die Linie S 6 Tutzing – Ebersberg wird zwischen München-Pasing und München Ostbahnhof umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S 1 Freising/Flughafen verkehrt von/nach München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an München-Hackerbrücke.

Update vom 9. Juli, 8.15 Uhr: Der Warnstreik bei der MVG sorgt derzeit für Verzögerungen im Berufsverkehr. Alle Informationen dazu finden Sie im Newsticker zum MVG-Warnstreik in München. Die S-Bahn München ist von diesem Streik nicht betroffen. Allerdings weichen viele Pendler auf die S-Bahn auf. Aktuell gibt es auf der Stammstrecke daher in beide Richtungen ein erhöhtes Reiseaufkommen. Verzögerungen von bis zu 15 Minuten sind laut Bahn möglich.

S-Bahn: Rückstau im Berufsverkehr - Verspätungen im Gesamtnetz

Update vom 8. Juli 2019, 7.40 Uhr: Aufgrund von kurzfristigem Rückstau im Berufsverkehr kommt es auf der Stammstrecke und den Außenästen zu Beeinträchtigungen. Verzögerungen von bis zu 10 Minuten sind möglich. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

S-Bahn München: Die Meldungen von Sonntag, 7. Juli 2019

22.15 Uhr: Nach einer vorangegangenen ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes hat sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke normalisiert. Auf den westlichen Außenästen kommt es vereinzelt noch zu Folgeverzögerungen.

22.01 Uhr:

Aufgrund einer vorangegangenen ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes in München Hbf (tief) kommt es auf der Stammstrecke weiterhin zu Beeinträchtigungen.

Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten in Richtung Pasing. Kurzfristig kann es auf den westlichen Außenästen auch zu vorzeitigen Zugwenden sowie zu Umleitungen über den Südring kommen.

21.41 Uhr:

Aufgrund einer ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes in München Hbf (tief) kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen.

Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten in Richtung Pasing. Kurzfristig kann es auf den westlichen Außenästen auch zu vorzeitigen Zugwenden sowie zu Umleitungen über den Südring kommen.

20.12 Uhr: Die technische Störung an einem Stellwerk konnte behoben werden. Die S-Bahnen verkehren wieder auf dem Regelweg bis Endbahnhof. Bitte rechnen Sie aber noch mit Folgeverzögerungen.

19.14 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Stellwerk bei Grafing Bahnhof kommt es auf der Linie S 6 weiterhin zu Beeinträchtigungen.

Zwischen Zorneding und Ebersberg ist weiterhin kein S-Bahnverkehr möglich. Die S-Bahnen aus Richtung Tutzing / Innenstadt verkehren bis Zorneding und enden dort vorzeitig.

Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis, zwischen Zorneding und Ebersberg, wird in Kürze für Sie eingerichtet sein.

18.53 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Stellwerk bei Grafing Bahnhof kommt es auf der Linie S 6 zu Beeinträchtigungen.

Derzeit ist zwischen Zorneding und Ebersberg kein S-Bahnverkehr möglich. Die S-Bahnen aus Richtung Tutzing / Innenstadt verkehren bis Zorneding und enden dort vorzeitig.

Aktuell arbeiten wir daran, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr für Sie einzurichten. Wir werden Sie informieren, sobald dieser den Betrieb aufnimmt.

9.15 Uhr: Der Feuerwehreinsatz wurde beendet und die S-Bahnen auf der Stammstrecke halten in beiden Richtungen wieder regulär in München Hbf Tiefgeschoss.

Update vom 7. Juli 2019, 8.50 Uhr: Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes verkehren die S-Bahnen auf der Stammstrecke derzeit ohne Halt in München Hbf Tiefgeschoss. Alternativ kann der Halt Karlsplatz/Stachus genutzt werden.

S-Bahn München: Die Meldungen von Samstag, 6. Juli 2019

20.56 Uhr: Der Feuerwehreinsatz in München Hbf (tief) ist beendet. Die S-Bahnen verkehren wieder auf dem Regelweg mit Halt in München Hbf (tief).

20.33 Uhr: Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes in München Hbf (tief) kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen.

Die S-Bahnen verkehren derzeit ohne Halt in München Hbf (tief).

Das waren die Meldungen vom Freitag

17.37 Uhr: Die Plane in der Oberleitung zwischen Dachau Stadt und Dachau Bahnhof wurde entfernt. Auf der Linie S 2 Richtung Altomünster kommt es zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Die Verkehrslage hat sich normalisiert.

Und: Die polizeilichen Ermittlungen im Bereich München Flughafen Terminal wurden beendet. Auf den Linien S 1 und S 8 kommt es zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Die Verkehrslage normalisiert sich.

15.53 Uhr: Die polizeilichen Ermittlungen im Bereich München Flughafen Terminal wurden beendet. Auf den Linien S 1 und S 8 kommt es zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Folgeverzögerungen und kurzfristige Teilausfälle sind möglich.

15.22 Uhr: Die Plane in der Oberleitung zwischen Dachau Stadt und Dachau Bahnhof wurde entfernt. Auf der Linie S 2 Richtung Altomünster kommt es zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

15 Uhr: Aufgrund von polizeilichen Ermittlungen kommt es auf den Linien S 1 und S 8 im Bereich München Flughafen Terminal zu Beeinträchtigungen. Verzögerungen und kurzfristige Teilausfälle sind möglich.

Update vom 5. Juli, 14.45 Uhr:

Aufgrund einer Plane in der Oberleitung zwischen Dachau Stadt und Dachau Bahnhof kommt es auf der Linie S 2 Richtung Altomünster zu Beeinträchtigungen. Die Strecke ist zwischen Dachau Bahnhof und Erdweg gesperrt.

Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis ist zwischen Dachau Bahnhof und Erdweg eingerichtet. Zwischen Erdweg und Altomünster verkehrt eine Pendel-S-Bahn.

S-Bahn München: Alle wichtigen Informationen für Pendler vom 4. Juli 2019

19.30 Uhr: Ein Schienenersatzverkehr mit Bus und Taxis ist für Sie zwischen Weßling und Herrsching eingerichtet.

Update 4. Juli, 18.27 Uhr: Aufgrund einer erneuten Störung an einem Stellwerk kommt es auf der Linie S 8 Richtung Herrsching zu Beeinträchtigungen. Zurzeit ist kein Zugverkehr zwischen Weßling und Herrsching möglich. Die S-Bahnen aus Richtung München Pasing verkehren bis Weßling und enden dort vorzeitig. Es kommt zu Verzögerungen und kurzfristigen Zugwenden.

S-Bahn München: Störung an Stellwerk - wieder Probleme

Die News vom 3. Juli: 22.20 Uhr: Aufgrund einer erneuten technischen Störung an einem Stellwerk in Trudering/Haar kommt es in diesem Bereich derzeit zu Beeinträchtigungen. Die S-Bahnen Richtung Grafing/Ebersberg verkehren bis Trudering und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen Richtung München Ost verkehren bis Zorneding und enden vorzeitig.

Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Trudering und Zorneding ist eingerichtet.

21.20 Uhr: Die technische Störung an einem Stellwerk bei München-Trudering wurde behoben. Auf den Linien S 4 und S 6 Richtung Ebersberg kommt es zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Die S-Bahnen verkehren wieder ohne Einschränkungen auf dem Regelweg.

Die technische Störung an einem Stellwerk bei München-Trudering wurde behoben. Auf den Linien S 4 und S 6 Richtung Ebersberg kommt es zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Die S-Bahnen verkehren wieder ohne Einschränkungen auf dem Regelweg.

20.35 Uhr: Aufgrund einer vorangegangenen, technischen Störung an einer S-Bahn kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Verzögerungen von bis zu 15 Minuten sind möglich.

20.30 Uhr:

Die technische Störung an einem Stellwerk bei München-Trudering wurde behoben. Auf der Linie S 4 Richtung München-Trudering kommt es weiterhin zu Beeinträchtigungen. Auf der Linie S 6 Richtung Ebersberg kommt es zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

Die S-Bahnen der Linie S 4 aus Richtung München Ost verkehren bis München Leuchtenbergring und enden vorzeitig. Die S-Bahnen der Linie S 4 Richtung Geltendorf beginnen in München Ost.

Die S-Bahnen der Linie S 6 verkehren ohne Einschränkungen auf dem Regelweg.

Der Ersatzverkehr mit Taxis zwischen München-Trudering und Zorneding wird bis ca. 20:30 Uhr im Einsatz sein.

Update vom 3. Juli, 19.30 Uhr:

Aufgrund einer technischen Störung an einem Stellwerk bei München-Trudering kommt es auf den Linien S 4 und S 6 Richtung Ebersberg zu Beeinträchtigungen. Verspätungen und Teilausfälle sind möglich.

Die S-Bahnen aus Richtung Ebersberg verkehren bis Zorneding und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen der Linie S 4 aus Richtung München Ost verkehren bis München Leuchtenbergring und enden vorzeitig. Die S-Bahnen der Linie S 4 Richtung Geltendorf beginnen in München Ost. Die S-Bahnen der Linie S 6 aus Richtung München Ost verkehren bis München-Trudering und enden dort vorzeitig.

Bei der Linie S 6 kann es zudem zu vorzeitigen Wenden in München-Leuchtenbergring kommen. Es wird versucht einen 40-Minuten-Takt Richtung Trudering einzurichten.

Ein Ersatzverkehr mit Taxis wird ab circa 20 Uhr zwischen München-Trudering und Zorneding, beginnend in Münchenh-Trudering eingerichtet sein

S-Bahn München - Die News für Pendler

11.52 Uhr: Die technische Störung an einem Signal wurde behoben und die Verkehrslage zwischen Daglfing und Johanneskirchen hat sich weitestgehend normalisiert. Es kommt somit zu keinen nennenswerten Einschränkungen mehr.

Update vom 2. Juli 9.28 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal kommt es zwischen Daglfing und Johanneskirchen zu Beeinträchtigungen. Verzögerungen sind möglich. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

Update vom 2. Juli 9.19 Uhr: Die technische Störung an einem Bahnübergang bei Daglfing wurde behoben und die S-Bahnen in Richtung Herrsching verkehren wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Jedoch kommt es aufgrund einer Signalstörung zwischen Daglfing und München-Johanneskirchen weiterhin zu Beeinträchtigungen.

Update vom 2. Juli, 7.35 Uhr: Auf den S-Bahnlinien S4 und S6 Richtung Ebersberg kommt es zu Verspätungen. Der Grund: Eine technische Störung an einem Signal bei Haar.

Update vom 2. Juli, 7.34 Uhr: Aufgrund einer bestehenden technischen Störung an einem Signal bei Haar kommt es auf den Linien S 4 und S 6 Richtung Ebersberg zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten in beide Richtungen. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

Update vom 2. Juli, 6.31 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang bei Daglfing kommt es auf der Linie S 8 in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Update vom 2. Juli, 6.06 Uhr: Die technische Störung an einem Bahnübergang bei Daglfing besteht weiterhin, es ist mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten zu rechnen.

Die Linie S 8 in Richtung Herrsching wird zwischen München Ost und München-Pasing umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Fahrgäste von/nach München Flughafen sollten alternativ die Linie S 1 nutzen.

S-Bahn München: Das waren die Infos vom 29. Juni

16.20 Uhr: Die Personen wurden aus dem Gleisbereich entfernt und die Züge zwischen München-Leuchtenbergring und München Ost verkehren wieder mit regulärer Geschwindigkeit. Es kommt noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Personen am Gleis - Züge saßen am Ostbahnhof fest

15.47 Uhr: Aufgrund von Personen am Gleis kommt es zwischen München-Leuchtenbergring und München Ost zu Beeinträchtigungen. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

12.27 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal kommt es zwischen Haar und Ebersberg zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen.

S-Bahn München: Das waren die Infos vom 28. Juni

20.13 Uhr: Nach einer vorangegangenen Stellwerkstörung verkehren die S-Bahnen der Linie S 4 ebenfalls wieder auf dem Regelweg. Es kommt auf beiden Linien weiterhin zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten sowie Teilausfällen.

19.16 Uhr: Die Stellwerkstörung in Trudering wurde behoben und die S-Bahnen der Linie S 6 verkehren wieder auf dem Regelweg. Die S-Bahnen der Linie S 4 aus Richtung Geltendorf verkehren bis Riem und enden vorzeitig. Der Schienenersatzverkehr wird eingestellt. Es kommt weiterhin zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten sowie Teilausfällen.

17:57 Uhr: Aufgrund einer Stellwerksstörung in Trudering kommt es auf den Linien S 4 und S 6 weiterhin zu Beeinträchtigungen. Die S-Bahnen aus Richtung Tutzing/Geltendorf verkehren bis Ostbahnhof/Leuchtenbergring und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Ebersberg verkehren bis Haar und enden vorzeitig. Bitte rechnen Sie mit erheblichen Verzögerungen und Teilausfällen.

Ein Schienenersatzverkehr mit Großraumtaxis zwischen Berg am Laim (im Bereich der Haltestelle Tram Linie 19) und Haar ist, beginnend in Berg am Laim für Sie eingerichtet. Alternativ können Sie auf die U 2 Messestadt Ost von/nach Trudering ausweichen. Zwischen Ostbahnhof und Berg am Laim nutzen Sie bitte die Linie S 2. Zwischen Trudering und Haar verkehren die MVV-Busse 193 und 243.

17.12 Uhr: Aufgrund einer Stellwerkstörung in Trudering kommt es auf den Linien S 4 und S 6 zu Beeinträchtigungen. Die S-Bahnen aus Richtung Tutzing/Geltendorf verkehren bis Ostbahnhof/Leuchtenbergring und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Ebersberg verkehren bis Haar und enden vorzeitig. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen und Teilausfällen. Alternativ können Sie auf die U 2 Messestadt Ost von/nach Trudering ausweichen.

16.58 Uhr: Aufgrund einer Stellwerkstörung in Trudering kommt es auf den Linien S 4 und S 6 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten sowie Teilausfällen.

08.53 Uhr: Die Störung an der Strecke bei Unterhaching wurde behoben und die Verkehrslage Richtung Innenstadt normalisiert sich.

08.28 Uhr: Laut S-Bahn München kommt es auf der Linie S 3 Richtung Innenstadt aufgrund einer Störung an der Strecke bei Unterhaching zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verspätungen von bis zu zehn Minuten zu rechnen.

08.10 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Stellwerk bei Freiham kommt es aktuell auf der Linie S 8 in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen, wie die S-Bahn München mitteilt. Es ist mit größeren Verzögerungen zu rechnen. Außerdem kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

06.47 Uhr: Die technische Störung an einem Stellwerk in Neufahrn, die wir um 00.05 Uhr vermeldet haben, besteht weiterhin. Das teilte die S-Bahn München am Freitagmorgen mit. Die S-Bahnen der Linie S 1 verkehren demnach abwechselnd zum Flughafen und nach Freising. Fahrgäste sollen mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten rechnen und - sofern das Ziel der Flughafen ist - auf die Linie S 8 umsteigen.

04.59 Uhr: Achtung: Auch auf der Linie S 3 entfallen am Freitagvormittag aus betrieblichen Gründen einige S-Bahnen.

04.51 Uhr: Folgende S-Bahnen der Linie S 20 entfallen am Freitag aus betrieblichen Gründen:

S 20 München-Pasing Abfahrt 05.59 Uhr - Höllriegelskreuth Ankunft 06.19 Uhr

S 20 München-Pasing Abfahrt 06.59 Uhr - Höllriegelskreuth Ankunft 07.19 Uhr



S 20 Höllriegelskreuth Abfahrt 06.29 Uhr - München-Pasing Ankunft 06.50 Uhr

04.46 Uhr: Folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 8 entfallen am Freitag aus betrieblichen Gründen:

S 8 München Ost Abfahrt 05.17 Uhr - München-Pasing Ankunft 05:35 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 05.47 Uhr - München-Pasing Ankunft 06.15 Uhr



S 8 München Ost Abfahrt 06.07 Uhr - München-Pasing Ankunft 06.25 Uhr



S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 06.21 Uhr - München Ost Ankunft 06.54 Uhr



S 8 Weßling Abfahrt 06.50 Uhr - München Ost Ankunft 07.34 Uhr



S 8 Weßling Abfahrt 07.10 Uhr - München Ost Ankunft 07.54 Uhr



S 8 München Ost Abfahrt 07.27 Uhr - Weßling Ankunft 08.10 Uhr



S 8 München Ost Abfahrt 08.07 Uhr - Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 08.37 Uhr

S 8 Weßling Abfahrt 08.30 Uhr - München Ost Ankunft 09.14 Uhr



S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 09.01 Uhr - München Ost Ankunft 09.34 Uhr

04.35 Uhr: Folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2 entfallen am Freitag aus betrieblichen Gründen:

S 2 München Ost Abfahrt 06.11 Uhr - Dachau Bahnhof Ankunft 06.41 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 07.19 Uhr - München Ost Ankunft 07.50 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 09.19 Uhr - München Ost Ankunft 09.50 Uhr

00.05 Uhr: Wie die S-Bahn München mitteilt, kommt es auf der Linie S 1 Freising/Flughafen wegen einer Stellwerkstörung zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste sollen mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Wer zum Flughafen möchte, sollte daher die Linie S 8 nutzen.

S-Bahn München: Die Meldungen von Donnerstag, 27. Juni 2019

23.20 Uhr: Die polizeilichen Ermittlungen am Ostbahnhof sind beendet. Allerdings kann es auf der S-Bahn-Stammstrecke noch zu Verspätungen von bis zu zehn Minuten kommen.

22.47 Uhr: Wegen polizeilicher Ermittlungen am München Ostbahnhof Gleis 5 kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

15.31 Uhr: Aufgrund einer Störung an einem Stellwerk kommt es zu Beeinträchtigungen im S-Bahnverkehr. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 1 Freising/Flughafen beginnt und endet in Moosach. Fahrgäste können die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach nutzen.

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt/endet in München-Pasing

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U 2 bis Giesing ausweichen.

Die Linie S 4 Geltendorf beginnt/endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S 6 Tutzing - Ebersberg verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnt und endet Heimeranplatz. Nutzen Sie bitte ab Heimeranplatz die U 5.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinie U 2 bis Giesing oder U 5 bis Neuperlach Süd ausweichen.

Die Linie S 8 Herrsching – Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Die Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt.

DB Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts entfallen auf allen Linien.

11.17 Uhr: S3 Holzkirchen-München, das ist die aktuelle Lage: München/Holzkirchen: Eine S-Bahn fährt mit 100 km/h in die Oberleitung bei Otterfing: Die BOB muss einen großen Umweg auf sich nehmen.

7.30 Uhr: Der Feuerwehreinsatz ist beendet und die S-Bahnen verkehren wieder planmäßig mit Halt am Hauptbahnhof.

7.18 Uhr: Ein Feuerwehreinsatz am Hauptbahnhof sorgt derzeit für Behinderungen im Berufsverkehr. Wie die Bahn mitteilt, halten die S-Bahnen aktuell nicht am Hauptbahnhof. Auf Nachfrage bei der Branddirektion München heißt es, dass es eine automatische Brandmeldeanlage ausgelöst habe. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Update vom 26. Juni 2019 6.30 Uhr:

Aufgrund einer weiterhin bestehenden Störung an der Oberleitung zwischen Deisenhofen und Holzkirchen kommt es auf der Linie S 3 Richtung Holzkirchen zu Beeinträchtigungen.

Die S-Bahnen der Linie S 3 in Richtung Holzkirchen enden/beginnen in Deisenhofen. Verzögerungen und Teilausfällen sind möglich.

Die Züge der BOB und Meridian halten ab

DPN 86802 Holzkirchen Abfahrt 05:44 Uhr und

DPN 79595 Deisenhofen Abfahrt 05:59 Uhr

zusätzlich in Otterfing, Sauerlach und Deisenhofen.

S-Bahn München: Die Meldungen von Dienstag, 25. Juni 2019

22.01 Uhr: Aufgrund einer Störung an der Oberleitung zwischen Deisenhofen und Holzkirchen kommt es auf der Linie S 3 Richtung Holzkirchen zu Beeinträchtigungen.

Die S-Bahnen der Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen enden/beginnen in Deisenhofen.

Bitte beachten Sie, dass es zudem zu Verzögerungen und Teilausfällen kommen kann.

Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis ist für Sie zwischen Deisenhofen und Holzkirchen eingerichtet.

20.27 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung in einem Stellwerk in München-Giesing ist die Strecke zwischen München Ost und München-Giesing gesperrt. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die S-Bahnen der Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnen/enden in Deisenhofen.

Die S-Bahnen der Linie S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnen/enden in Perlach.

Die S-Bahnen der Linien S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf und S 7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnen/enden am Münchner Ostbahnhof.

Bitte nutzen Sie alternativ zur Fahrt nach Neuperlach Süd die U 5 der MVG.

Fahrgäste in Deisenhofen mit Reiseziel Richtung München Hbf nutzen bitte die Züge der BOB. Diese halten zusätzlich in Deisenhofen und verkehren nach München Hbf.

19.47 Uhr: Die Weichenstörung in München Ost konnte behoben werden. Alle S-Bahnen verkehren wieder ohne Einschränkungen auf dem Regelweg. Bitte beachten Sie, dass es noch zu Verzögerungen und Teilausfällen kommen kann. Hierfür wird ein separater Streckenagent für die Linien S 3 und S 7 veröffentlicht.

18.50 Uhr: Wegen einer Weichenstörung ist die Strecke zwischen München Ost und Giesing gesperrt. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die S-Bahnen der Linien S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen und S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnen/enden in Giesing.

Die S-Bahnen der Linien S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf und S 7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnen/enden in München Ost.

Bitte nutzen Sie alternativ zur Fahrt nach München-Giesing die U 2, sowie die U 5 Innsbrucker Ring/Neuperlach Süd. DB Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Taktes der Linien S 2 München Ost – Erding sowie S 3 Maisach – Deisenhofen entfallen.

14.41 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 8:

S 8 München Ost Abfahrt 15:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:27 Uhr – Gilching-Argelsried 19:05 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 19:17 Uhr



S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 16:21 Uhr – München Ost Ankunft 16:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 16:41 Uhr – München Ost Ankunft 17:14 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:01 Uhr – München Ost Ankunft 17:34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:21 Uhr – München Ost Ankunft 17:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:41 Uhr – München Ost Ankunft 18:14 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:01 Uhr – München Ost Ankunft 18:34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:21 Uhr – München Ost Ankunft 18:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:41 Uhr – München Ost Ankunft 19:14 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Nachmittag auf der Linie S 8 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

9.57 Uhr: Die Verkehrslage auf der Stammstrecke normalisiert sich.

Update vom 25. Juni, 8.12 Uhr: Aufgrund von Rückstau im Berufsverkehr kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

S-Bahn München: Signalstörung am Rosenheimer Platz

Update vom 25. Juni, 6.21 Uhr: Die Signalstörung am Rosenheimer Platz ist behoben und die Verkehrslage auf der Stammstrecke normalisiert sich.

Update vom 25. Juni, 6.11 Uhr: Wegen einer Signalstörung am Rosenheimer Platz kommt es auf der Stammstrecke in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden, Zugausfällen und Umleitungen von Zügen kommen.

Auf der S-Bahn-Linie S8, S3, S2 entfallen einige S-Bahnen des 10-Minuten-Takts.

S-Bahn München: Nach Notarzteinsatz - Lage bei S1 hat sich normalisiert

Die Meldungen vom Montag, 24. Juni

21.32 Uhr: Der Notarzteinsatz am Gleis auf der Linie S 1 Richtung Freising/Flughafen zwischen München-Fasanerie und München-Feldmoching wurde beendet. Es kommt in diesem Bereich zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Die Verkehrslage hat sich normalisiert.

20.05 Uhr: Der Notarzteinsatz am Gleis auf der Linie S 1 Richtung Freising/Flughafen zwischen München-Fasanerie und München-Feldmoching wurde beendet. Es kommt in diesem Bereich zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Die S-Bahnen verkehren wieder auf dem Regelweg.

Bitte rechnen Sie noch Folgeverzögerungen von bis zu 10 Minuten.

18.47 Uhr: Aufgrund eines Notarzteinsatzes auf der Linie der S 1 Richtung Freising/Flughafen ist der Abschnitt zwischen München-Fasanerie und München-Feldmoching gesperrt.

Die S-Bahnen Richtung Freising/Flughafen verkehren bis München-Feldmoching und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen Richtung München Ost verkehren bis München-Moosach und enden vorzeitig.

Bis ein Schienenersatzverkehr eingerichtet ist, sollen Fahrgäste Richtung Flughafen München auf die S-Bahnen der Linie S 8 Richtung Flughafen München auszuweichen.

Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen noch nicht vor. Erfahrungsgemäß ist jedoch mit einer Störungsdauer bis ca. 20.45 Uhr zu rechnen.

7.44 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 3:

S 3 München Ost Abfahrt 07:39 Uhr - Maisach Ankunft 08:17 Uhr

S 3 Maisach Abfahrt 08:22 Uhr - München Ost Ankunft 09:01 Uhr

7.39 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 8:

S 8 München Ost Abfahrt 07:27 Uhr – Weßling Ankunft 08:10 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 07:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 08:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 08:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 08:37 Uhr

S 8 Weßling Abfahrt 08:30 Uhr – München Ost Ankunft 09:14 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 08:21 Uhr – München Ost Ankunft 08:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 09:01 Uhr – München Ost Ankunft 09:34 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 8 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

S-Bahn München: Die Meldungen von Sonntag, 24. Juni 2019

19.05 Uhr: Der Gegenstand wurde aus der Oberleitung entfernt und die S-Bahnen verkehren zwischen Leuchtenbergring und Daglfing wieder auf dem Regelweg.

Update vom 23. Juni 2019, 18 Uhr: Aufgrund von Gegenständen in der Oberleitung ist der Streckenabschnitt zwischen Berg am Laim und Daglfing derzeit nur auf einem Gleis befahrbar. Verzögerungen von 5 bis 10 Minuten sind möglich.

S-Bahn München: Die Meldungen von Samstag, 23. Juni 2019

19.09 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang bei Seefeld-Hechendorf kommt es auf der Linie S 8 zwischen Weßling und Herrsching zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

18.50 Uhr: Die technische Störung an einem Bahnübergang zwischen Aubing und Puchheim besteht weiterhin, es ist mit Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten zu rechnen.

Update vom 22. Juni, 16.15 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang zwischen Aubing und Puchheim kommt es auf der Linie S 4 zu Beeinträchtigungen. Verzögerungen von 5 bis 10 Minuten sind laut Bahn möglich.

S-Bahn München: Die Meldungen von Freitag, 21. Juni 2019

22.17 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einem Fahrzeug kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München-Pasing derzeit noch zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

20.06 Uhr: Nach einer vorangegangenen Signalstörung am Heimeranplatz hat sich die Verkehrslage auf der Linie S 7 weitestgehend normalisiert.

18.59 Uhr: Nach einer vorangegangenen Signalstörung am Heimeranplatz kommt es auf der Linie S 7 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

8.36 Uhr: Die polizeilichen Ermittlungen am München Flughafen Terminal sind abgeschlossen und die Sperrung wurde aufgehoben. Die S-Bahnen verkehren wieder auf dem Regelweg bis Zielbahnhof. Bitte rechnen Sie aber noch mit Folgeverzögerungen.

Update vom 20. Juni, 8.23 Uhr: Aufgrund von polizeilichen Ermittlungen ist derzeit die S-Bahn Station München Flughafen Terminal gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S 1 und S 8 verkehren bis Flughafen Besucherpark und enden dort vorzeitig.

Technische Störung an Weiche: Ausfälle und Verspätungen bei S8

Update vom 19. Juni, 13.50 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche kommt es im Bereich Herrsching zu Beeinträchtigungen. Zwischen Herrsching und Seefeld-Hechendorf ist zur Zeit nur S-Bahn-Verkehr im 40-Minuten-Takt möglich. Die S-Bahnen aus Richtung München-Pasing verkehren zum Teil bis Seefeld-Hechendorf und enden dort vorzeitig.

S-Bahn München: Die Meldungen von Dienstag, 19. Juni 2019

13.51 Uhr: Die technische Störung an einem Stellwerk in München-Moosach wurde behoben. Auf der Linie S 1 Richtung Freising/Flughafen München kommt es zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Der Zugverkehr wird in diesem Bereich wieder aufgenommen.

Bitte rechnen Sie noch mit Folgeverzögerungen von bis zu 20 Minuten.

Fahrgäste von/nach München Flughafen nutzen alternativ bitte die S-Bahnen der Linie S 8.

Update 18. Juni, 11.44 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Stellwerk in München-Moosach kommt es auf der Linie S 1 Richtung Freising/Flughafen München zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten und Umleitungen nach München-Pasing.

S-Bahn München: Wegen Personen am Gleis - Verspätungen im gesamten Netz

18.59 Uhr: Mittlerweile hat sich die Verkehrslage weitestgehend normalisiert. Lediglich vereinzelt kommt es auf den Außenästen noch zu Folgeverzögerungen.

17. 48 Uhr: Die polizeilichen Mitteilungen wurden beendet. Die Züge halten wieder an der Hackerbrücke. Es kommt jedoch weiterhin zu Verspätungen von 20 Minuten.

17.39 Uhr: Die Personen am Gleis zwischen München Donnersbergerbrücke und München Hackerbrücke wurden aufgegriffen. Aufgrund von polizeilichen Ermittlungen halten derzeit die S-Bahnen nicht an der Hackerbrücke, sondern fahren durch. Es muss mit Verspätungen von bis zu 20 Minuten und Teilausfällen gerechnet werden.

17.24 Uhr: Aufgrund von Personen am Gleis ist die Strecke Donnersbergerbrücke bis Hackerbrücke auf der Stammstrecke gesperrt. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Es muss mit Verspätungen und Teilausfällen gerechnet werden.

14.08 Uhr: Die polizeilichen Ermittlungen beim München Flughafen Terminal wurden beendet. Auf den Linien S 1 und S 8 kommt es Richtung München Flughafen zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Die Verkehrslage normalisiert sich.

13.49 Uhr: Aufgrund von polizeilichen Ermittlungen beim München Flughafen Terminal kommt es auf den Linien S 1 und S 8 Richtung München Flughafen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Zudem kann es zu kurzfristigen Teilausfällen kommen.

S-Bahn-München: Das waren die Meldungen am Samstag

15.39 Uhr: aufgrund einer vorangegangenen Signalstörung zwischen Marienplatz und Karlsplatz und einer zusätzlichen, ebenfalls behobenen Signalstörung bei Isartor kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München-Pasing zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Bitte beachten Sie, dass es zu Teilausfällen und Umleitungen über den Südring mit entsprechenden Haltausfällen kommen kann.

15.34 Uhr: Aufgrund einer vorangegangenen Signalstörung zwischen Marienplatz und Karlsplatz kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München-Pasing zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Bitte beachten Sie, dass es zu Teilausfällen und Umleitungen über den Südring mit entsprechenden Haltausfällen kommen kann.

12.55 Uhr: Die Plane in der Oberleitung bei München Donnersbergerbrücke wurde entfernt. Auf der Linie S 7 kommt es zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Die Verkehrslage hat sich normalisiert.

11.40 Uhr: Die Plane in der Oberleitung bei München Donnersbergerbrücke wurde entfernt. Auf der Linie S 7 kommt es zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Bitte beachten Sie, das es noch zu Verzögerungen und Teilausfällen kommen kann.

Update vom 15. Juni, 10.29 Uhr:

Aufgrund einer Plane in der Oberleitung kommt es auf der Linie S 7 Richtung Wolfratshausen zu Beeinträchtigungen.

Die S-Bahnen der Linie S 7 Wolfratshausen verkehren von/nach München Hbf Gleis 35 ohne Halt an München-Hackerbrücke. Die S-Bahnen der Linie S 7 Kreuzstraße beginnen/enden in München-Giesing. Hier können Sie alternativ auf die S-Bahnlinie S 3 oder auf die U-Bahnlinie U2 ausweichen.

S-Bahn München: Das waren die News vom 14. Juni 2019

9.12 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang bei Deisenhofen kommt es auf der Linie S 3 Richtung Holzkirchen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

7.43 Uhr: Die technische Störung an der Strecke bei Freiham besteht weiterhin, es kommt zu Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen. Heute Vormittag entfallen die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 8.

Update vom 14. Juni 2019, 6.17 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an der Strecke bei Freiham kommt es auf der Linie S 8 Herrsching zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

17.12 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an der Strecke kommt es auf den Linien S 4 und S 6 Richtung Ebersberg zu Beeinträchtigungen. Die S-Bahnen verkehren im Bereich Zorneding derzeit mit verminderter Geschwindigkeit. Verzögerungen von bis zu 15 Minuten sind möglich.

S-Bahn München: Störung bei der S 6 behoben - kaum mehr Verzögerungen

10.46 Uhr: Die technische Störung an einem Bahnübergang zwischen Grafing Bahnhof und Ebersberg konnte soweit behoben werden, dass es zu keinen nennenswerten Verzögerungen mehr kommt.

9.29 Uhr: Die technische Störung an einem Bahnübergang zwischen Grafing Bahnhof und Ebersberg besteht weiterhin, es ist noch mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten zu rechnen.

8.34 Uhr: Aufgrund der technischen Störung an einem Bahnübergang zwischen Grafing Bahnhof und Ebersberg kommt es auf der Linie S 6 zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

7.14 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 8:

S 8 München Ost Abfahrt 08:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 08:37 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 09:01 Uhr – München Ost Ankunft 09:34 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 8 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

7.06 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang zwischen Grafing Bahnhof und Ebersberg kommt es auf der Linie S 6 in beiden zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

6.19 Uhr: Die Stellwerksstörung zwischen Grafing Bahnhof und Ebersberg wurde behoben und die Verkehrslage auf den Linien S 4 und S 6 hat sich normalisiert.

5.30 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2:

S 2 München Ost Abfahrt 06:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 06:41 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 07:19 Uhr – München Ost Ankunft 07:50 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 2 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

3.42 Uhr: Wegen einer bestehenden Stellwerksstörung zwischen Grafing Bahnhof und Ebersberg kommt es auf den Linien S 4 und S 6 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

Das waren die S-Bahn-Meldungen vom Dienstag, 11. Juni:

23.09 Uhr: Wegen einer Stellwerksstörung zwischen Grafing Bahnhof und Ebersberg kommt es auf der Linie S 6 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

22.34 Uhr: Wegen einer Stellwerksstörung zwischen Grafing Bahnhof und Ebersberg kommt es auf der Linie S 6 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

22.32 Uhr: Die technische Störung an einem Zug wurde behoben und die Verkehrslage auf der Stammstrecke Richtung München Ost hat sich weitestgehend normalisiert.

21.58 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Zug kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

20.38 Uhr: Die technische Störung an einem Signal bei München Hackerbrücke wurde behoben. Auf der Stammstrecke kommt es Richtung München-Pasing zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Bitte rechnen Sie noch mit Folgeverzögerungen von bis zu 20 Minuten. Zudem kann es zu Umleitungen über den Südring mit entsprechenden Haltausfällen kommen.

20.36 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal bei München Hackerbrücke kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München-Pasing zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Zudem kann es zu Umleitungen über den Südring mit entsprechenden Haltausfällen kommen.

20.11 Uhr: Die technische Störung an einem Signal bei München Isartor wurde behoben. Auf der Stammstrecke Richtung München-Pasing kommt es zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Bitte rechnen Sie noch mit Folgeverzögerungen von bis zu 10 Minuten.

NEU: Die S-Bahnen der Linie S 1 Freising/Flughafen verkehren wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

20.00 Uhr:

Die technische Störung an einem Signal bei München Isartor wurde behoben. Auf der Stammstrecke Richtung München-Pasing kommt es zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Bitte rechnen Sie noch mit Folgeverzögerungen von bis zu 20 Minuten. Zudem kann es zu Umleitungen über den Südring mit entsprechenden Haltausfällen kommen.

Die S-Bahnen der Linie S 1 Freising/Flughafen verkehren weiterhin von/nach München Hbf Gleis 35/36 ohne Halt an München-Hackerbrücke.

19.26 Uhr: Die technische Störung an einem Signal bei München Isartor wurde behoben. Auf der Stammstrecke Richtung München-Pasing kommt es zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Bitte rechnen Sie noch mit Folgeverzögerungen von bis zu 30 Minuten. Zudem kann es zu Umleitungen über den Südring mit entsprechenden Haltausfällen kommen.

19.23 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal bei München Isartor kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München-Pasing zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Zudem kann es zu Umleitungen über den Südring mit entsprechenden Haltausfällen kommen.

18.28 Uhr: Nach einer vorangegangenen, technischen Störung an einer S-Bahn kommt es auf der Linie S 2 Richtung Altomünster zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Die Verkehrslage normalisiert sich.

18.27 Uhr: Die technische Störung an einem Bahnübergang zwischen Pullach und Höllriegelskreuth wurde behoben. Auf den Linien S 7 Richtung Wolfratshausen und S 20 Richtung Höllriegelskreuth kommt es zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Die Verkehrslage hat sich normalisiert.

17.36 Uhr: Aufgrund einer vorangegangenen, technischen Störung an einer S-Bahn kommt es auf der Linie S 2 Richtung Altomünster zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

17.15 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang kommt es auf den Linien S 7 Richtung Wolfratshausen und S 20 Richtung Höllriegelskreuth zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

15.36 Uhr: Die technische Störung an einem Stellwerk bei München Heimeranplatz wurde behoben. Die S-Bahnen der Linie S 7 verkehren wieder auf dem Regelweg.

15.20 Uhr: Die S-Bahnen aus Richtung Kreuzstraße verkehren bis München-Pasing und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Wolfratshausen verkehren bis Mittersendling und enden vorzeitig.

14.40 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Stellwerk bei München Heimeranplatz kommt es derzeit auf der Linie S 7 Richtung Wolfratshausen zu erheblichen Beeinträchtigungen.

12.15 Uhr: Die Beeinträchtigungen bei Baierbrunn sind beendet und die Verkehrslage normalisiert sich.

11.30 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einem Signal bei Baierbrunn kommt es auf der Linie S 7 in beiden Richtungen noch zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten.

10.48 Uhr: Die Baumaßnahmen im Bereich München Ost/Steinhausen sind beendet und die S-Bahnen der Linie S 1 verkehren wieder regulär durch die Stammstrecke von/nach München Ost.

9.35 Uhr: Aufgrund von Baumaßnahmen im Bereich München Ost/Steinhausen verkehrt die Linie S 1 Freising/Flughafen von/nach München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an München-Hackerbrücke.

9.02 Uhr: Die technische Störung an der Strecke bei Moosach wurde behoben und die Verkehrslage normalisiert sich.

7.38 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an der Strecke bei Moosach kommt es auf der Linie S 1 Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

7.34 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen am Mittwochvormittag folgende S-Bahnen der Linie S 20:

S 20 Geltendorf Abfahrt 7.18 Uhr - Höllriegelskreuth Ankunft 8.11 Uhr

S 20 München-Pasing Abfahrt 8.48 Uhr - Höllriegelskreuth Ankunft 9.08 Uhr

S 20 Höllriegelskreuth Abfahrt 8.17 Uhr - München-Pasing Ankunft 8.38 Uhr

S 20 Höllriegelskreuth Abfahrt 9.17 Uhr - München-Pasing Ankunft 9.38 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es Mittwochvormittag auf der Linie S 20 zu weiteren Ausfällen kommen kann.

7.22 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen Mittwochvormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 8:

S 8 München Ost Abfahrt 07:27 Uhr – Weßling Ankunft 08:10 Uhr

S 8 Weßling Abfahrt 08:30 Uhr – München Ost Ankunft 09:14 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es Mittwochvormittag auf der Linie S 8 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

5 Uhr: Die Störung an der Strecke im Bereich Buchenau wurde behoben. Hierdurch kommt es auf der Linie S 4 zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

4.47 Uhr: Die technische Störung an einem Signal im Bereich Feldmoching wurde behoben. Hierdurch kommt es auf der Linie S 1 zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

Das waren die S-Bahn-Meldungen vom Dienstag, 11. Juni:

15.32 Uhr: Aufgrund einer Störung an der Strecke im Bereich Buchenau kommt es auf der Linie S 4 weiterhin in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen.

Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 5 bis 10 Minuten.

15.25 Uhr:Aufgrund von witterungsbedingten Störungen entfallen heute Nachmittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der

Linie S 8:

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 16:21 Uhr – München Ost Ankunft 16:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 16:41 Uhr – München Ost Ankunft 17:14 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:01 Uhr – München Ost Ankunft 17:34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:21 Uhr – München Ost Ankunft 17:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:41 Uhr – München Ost Ankunft 18:14 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:01 Uhr – München Ost Ankunft 18:34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:21 Uhr – München Ost Ankunft 18:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:41 Uhr – München Ost Ankunft 19:14 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 15:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 19:17 Uhr

15 Uhr: Die Oberleitungsstörung zwischen Moosach und Feldmoching konnte behoben werden. Die S-Bahnen der Linie S 1 verkehren wieder auf dem Regelweg bis Zielbahnhof. Bitte rechnen Sie aber noch mit Folgeverzögerungen.

12 Uhr: Die Sperrung zwischen Weßling und Herrsching wurde aufgehoben und der Zugverkehr wird mit folgenden S-Bahnen wieder aufgenommen:

S 8 Weßling Abfahrt 12.01 Uhr - Herrsching Ankunft 12.15 Uhr

S 8 Herrsching Abfahrt 12.25 Uhr - Flughafen München Ankunft 13.55 Uhr

9.15 Uhr: Wegen einer Oberleitungsstörung zwischen Erding und Ottenhofen sind auf der Linie S 2 in diesem Bereich weiterhin keine Zugfahrten möglich. Die S-Bahnen in Richtung Erding verkehren bis Markt Schwaben und enden dort vorzeitig. Ein SEV wurde eingerichtet.

7.54 Uhr: Die ärztliche Versorgung eines Fahrgastes wurde abgeschlossen und die Beeinträchtigungen in Richtung München Ost sind beendet.

7.30 Uhr: Aufgrund ärztlicher Versorgung eines Fahrgastes kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten sind möglich.

Update vom 11. Juni, 6.18 Uhr:

Weiterhin gesperrt ist die Strecke der S1 in Richtung Flughafen. Grund dafür ist eine Oberleitungsstörung zwischen Moosach und Feldmoching. Nach aktuellen Informationen dauert die Beeinträchtigungen bis voraussichtlich 07 Uhr an, so die Bahn. Zwischen Laim und Flughafen bzw. Freising wurde ein Schienenersatzverkehr mit Taxis eingerichtet. Die Bahn rät zudem, auf die S8 in Richtung Flughafen auszuweichen. Reisende nach Freising nutzen bitte alternativ auch die Linie S 8 zum Flughafen Besucherpark und steigen dort in die Buslinie 635 nach Freising um.

Fahrgäste der S2 brauchen am Dienstagmorgen starke Nerven. Wegen einer Oberleitungsstörung zwischen Erding und Ottenhofen sind auf der Linie S2 in diesem Bereich keine Zugfahrten möglich. Die S-Bahnen in Richtung Erding verkehren bis Markt Schwaben und enden dort vorzeitig. Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Markt Schwaben und Erding ist eingerichtet.

Auch bei der S8 in Richtung Herrsching gibt es weiterhin Beeinträchtigungen. So ist der Abschnitt zwischen Weßlilng und Herrsching wegen Gegenständen in der Oberleitung gesperrt. Die S-Bahnen in Richtung Herrsching verkehren bis Germering-Unterpfaffenhofen und enden dort vorzeitig.

Die S-Bahnen in Richtung Herrsching verkehren bis Germering-Unterpfaffenhofen und enden dort vorzeitig beginnend mit:

S 8 München Flughafen Abfahrt 04:24 Uhr Germering-U. Ankunft 05:28 Uhr S 8 Germering-U. Abfahrt 06:11 Uhr - Flughafen Ankunft 07:15 Uhr

Zwischen Germering-Unterpfaffenhofen und Weßling besteht ein S-Bahn-Pendelverkehr im 40-Minuten-Takt beginnend mit:

S 8 Flughafen Abfahrt 04:44 Uhr - München-Pasing Ankunft 05:35 Uhr S 8 Flughafen Abfahrt 05:23 Uhr - Germering -U. Abfahrt 06:29 Uhr - Weßling Ankunft 06:41 Uhr

S 8 Weßling Abfahrt 06:17 Uhr - München-Pasing Abfahrt 06:45 Uhr - Flughafen Ankunft 07:37 Uhr

Die Linie S 8 in Richtung Flughafen verkehrt ab Germering-Unterpfaffenhofen auf dem Regelweg bis zum Flughafen. Es besteht zwischen Germering-U. und Flughafen ein 20-Minuten-Takt.

Die Behinderungen auf den anderen Linien wurden in der Nacht zum Dienstag behoben.

Unwetter legt S-Bahnen lahm: S1 und S8 betroffen - die Meldungen von Pfingstmontag

Update vom 10. Juni, 22.30 Uhr: Die Streckensperrung zwischen Haar und Zorneding wurde aufgehoben und der Zugverkehr S4 und S6 wird wieder aufgenommen. Bitte rechnen Sie aber noch mit Folgeverzögerungen.

S-Bahn München: Hier die aktuelle Betriebslage

Update vom 10. Juni, 22 Uhr: Aktuell gibt es erhebliche Beeinträchtigungen bei der S-Bahn München. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

S 1 : Auf der Linie S 1 Freising / Flughafen wurde der Zugbetrieb eingestellt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Freising und München Hbf ist für Sie eingerichtet. Zwischen Freising und Flughafen verkehrt der Linienbus 635.

Bitte beachten Sie die planmäßigen Bauarbeiten auf der Linie S 1! Aufgrund von Brückenbauarbeiten besteht seit ca. 21:30 Uhr zwischen Neufahrn und Flughafen Schienenersatzverkehr mit Bus.

S 2: Die Linie S 2 verkehrt zwischen Erding und Petershausen / Altomünster auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

S 2: Die Linie S 2 Petershausen - Erding wird zwischen Dachau und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

S 3: Die Linie S 3 ist aufgrund eines Baumes im Gleis zwischen Pasing und Olching gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxi ist für Sie eingerichtet. Zwischen Olching und Mammendorf besteht S-Bahn Pendelverkehr.

S 3: Die Linie S 3 in Richtung Holzkirchen verkehrt zwischen Pasing und Holzkirchen mit erheblichen Verzögerungen, Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden.

S 4: Die Linie S 4 ist aufgrund eines Baumes im Gleis zwischen Fürstenfeldbruck und Puchheim gesperrt. Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Taxis ist für Sie eingerichtet . Zwischen Geltendorf und Fürstenfeldbruck besteht S-Bahn Pendelverkehr.

S 4: Die Linie S 4 in Richtung München Ost / Trudering verkehrt auf dem Regelweg.

S 6: Die Linie S 6 Tutzing - Ebersberg verkehrt mit erheblichen Verzögerungen, Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

S 7: Die Linie S 7 Wolfratshausen - Kreuzstraße verkehrt mit erheblichen Verzögerungen, Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden.

S 8: Die Linie S 8 in Richtung Herrsching ist aufgrund von Bäumen im Gleis zwischen Germering und Herrsching gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis ist für Sie eingerichtet. Zwischen Ismaning und Germering verkehrt die Linie S 8.

S 8: Bitte beachten Sie die planmäßigen Bauarbeiten auf der Linie S 8! Aufgrund von Brückenbauarbeiten besteht seit ca. 21:30 Uhr zwischen Ismaning und Flughafen Schienenersatzverkehr mit Bus. Zwischen Germering und Ismaning verkehrt die Linie S 8.

S-Bahn München: Aktuelle Lage bei der S-Bahn nach dem Unwetter

Update vom 10. Juni, 21.20 Uhr: Aktuell verkehren die S-Bahnen wie folgt:

S 1 : Auf der Linie S 1 Freising / Flughafen wurde der Zugbetrieb eingestellt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Freising und München Hbf ist für Sie eingerichtet. Zwischen Freising und Flughafen verkehrt der Linienbus 635.

S 2: Die Linie S 2 verkehrt aufgrund von Gegenständen in der Oberleitung nur zwischen Petershausen / Altomünster und Dachau. Es wird versucht einen Schienenersatzverkehr ab München-Laim bis Dachau einzurichten .

S 2: Die Linie S 2 in Richtung Erding verkehrt zwischen München Ost und Erding mit erheblichen Verzögerungen, Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden.

S 3: Die Linie S 3 ist aufgrund eines Baumes im Gleis zwischen Pasing und Olching gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxi ist für Sie eingerichtet. Zwischen Olching und Mammendorf besteht S-Bahn Pendelverkehr.

S 3: Die Linie S 3 in Richtung Holzkirchen verkehrt zwischen Pasing und Holzkirchen mit erheblichen Verzögerungen, Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden.

S 4: Die Linie S 4 ist aufgrund eines Baumes im Gleis zwischen Pasing und Puchheim gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr kann aktuell nicht eingerichtet werden.

S 4: Die Linie S 4 verkehrt zwischen Pasing und Trudering mit erheblichen Verzögerungen, Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden.

S 6: Die Linie S 6 verkehrt zwischen Haar und Tutzing mit erheblichen Verzögerungen, Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden.

S 6: Die Linie S 6 in Richtung Ebersberg verkehrt aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis nur zwischen Ebersberg und Zorneding. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Haar und Zorneding ist für Sie eingerichtet.

S 7: Die Linie S 7 Wolfratshausen - Kreuzstraße verkehrt mit erheblichen Verzögerungen, Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden.

S 8: Die Linie S 8 in Richtung Herrsching ist aufgrund durch Bäume im Gleis zwischen Pasing und Herrsching gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis ist für Sie eingerichtet.

S 8: Die Linie S 8 in Richtung Flughafen ist aktuell zwischen Halbergmoos und Ismaning wegen Gegenständen in der Oberleitung gesperrt. Es wird versucht, einen Schienenersatzverkehr einzurichten.

S-Bahn München: Unwetter legt S-Bahnen zum Flughafen lahm - S1 und S8 betroffen

Update vom 10. Juni, 20.20 Uhr: Die S-Bahnlinie S1 und die S8 können aktuell den Flughafen München nicht anfahren.

S 1 : Auf der Linie S 1 Freising / Flughafen wurde der Zugbetrieb eingestellt.

S 8: Die Linie S 8 in Richtung Flughafen ist aktuell zwischen Halbergmoos und Ismaning wegen Gegenständen in der Oberleitung gesperrt. Es wird versucht, einen Schienenersatzverkehr einzurichten.

S-Bahn München: Überblick über Zugverkehr auf der Stammstrecke

Update vom 10. Juni, 20.10 Uhr:

S 1 : Auf der Linie S 1 Freising / Flughafen wurde der Zugbetrieb eingestellt.

S 2: Die Linie S 2 verkehrt aufgrund von Gegenständen in der Oberleitung nur zwischen Petershausen / Altomünster und Dachau. Es wird versucht einen Schienenersatzverkehr ab München-Laim bis Dachau einzurichten .

nur zwischen Petershausen / Altomünster und Dachau. Es wird versucht einen Schienenersatzverkehr ab München-Laim bis Dachau einzurichten . S 3: Die Linie S 3 ist aufgrund eines Baumes im Gleis zwischen Pasing und Olching gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxi ist für Sie eingerichtet.

zwischen Pasing und Olching gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxi ist für Sie eingerichtet. S 3: Die Linie S 3 in Richtung Holzkirchen verkehrt zwischen Pasing und Holzkirchen mit erheblichen Verzögerungen, Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden.

S 4: Die Linie S 4 ist aufgrund eines Baumes im Gleis zwischen Pasing und Puchheim gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr kann aktuell nicht eingerichtet werden.

zwischen Pasing und Puchheim gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr kann aktuell nicht eingerichtet werden. S 4: Die Linie S 4 verkehrt zwischen Pasing und Trudering mit erheblichen Verzögerungen, Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden.

S 6: Die Linie S 6 verkehrt zwischen Haar und Tutzing mit erheblichen Verzögerungen, Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden.

S 6: Die Linie S 6 in Richtung Ebersberg verkehrt aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis nur zwischen Ebersberg und Zorneding. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Haar und Zorneding ist für Sie eingerichtet.

nur zwischen Ebersberg und Zorneding. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Haar und Zorneding ist für Sie eingerichtet. S 7: Die Linie S 7 Wolfratshausen - Kreuzstraße verkehrt mit erheblichen Verzögerungen, Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden.

S 8: Die Linie S 8 in Richtung Herrsching ist aufgrund durch Bäume im Gleis zwischen Pasing und Herrsching gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis ist für Sie eingerichtet.

zwischen Pasing und Herrsching gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxis ist für Sie eingerichtet. S 8: Die Linie S 8 in Richtung Flughafen ist aktuell zwischen Halbergmoos und Ismaning wegen Gegenständen in der Oberleitung gesperrt. Es wird versucht, einen Schienenersatzverkehr einzurichten.

Update vom 10. Juni, 18.59 Uhr: Der Streckenabschnitt zwischen Haar und Zorneding - S4, S6 Ebersberg - ist weiterhin nach einem Notarzteinsatz am Gleis gesperrt. Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Haar und Zorneding wurde eingerichtet.

S-Bahn München: Unwetter sorgt für S-Bahn Chaos

Update vom 10. Juni, 18.37 Uhr: Aufgrund von witterungsbedingten Störungen kommt es auf der Stammstrecke und im S-Bahn Gesamtnetz zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit erheblichen Verzögerungen. Auch kommt es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen.

Update vom 10. Juni, 18.35 Uhr: Aufgrund witterungsbedingter Beeinträchtigungen durch Gegenständen in der Oberleitung ist derzeit kein Zugverkehr auf der Linie S 1 Freising / Flughafen möglich. Reisende zum Flughafen sowie nach Freising nutzen bitte die Linie S 8 zum Flughafen. Zur Weiterfahrt nach Freising nutzen Sie bitte die Busse der Linie 635 und die Züge in Richtung Freising.

S-Bahn München: Baum auf Oberleitung - S8

Update, Montag, 10. Juni, 18.02 Uhr: Aufgrund eines Baumes in der Oberleitung ist der Streckenabschnitt Weßling - Herrsching auf der Linie S 8 gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung München-Pasing verkehren bis Neugilching und enden dort vorzeitig. Schienenersatzverkehr soll eingerichtet werden.

S-Bahn München: Notarzteinsatz am Gleis - Teilstrecke von S4 und S6 gesperrt

Update, Montag, 10. Juni, 17.53 Uhr: Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist derzeit die Strecke auf den Linien S 4 und S 6 Richtung Ebersberg zwischen Haar und Zorneding gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung München Ost verkehren bis Haar und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Ebersberg verkehren bis Zorneding und enden vorzeitig.Ein Schienenersatzverkehr soll eingerichtet werden.

S-Bahn München: Streckenabschnitt wieder geöffnet

Update, Montag, 10. Juni, 16.09 Uhr: Die Kinder am Gleis zwischen München Leuchtenbergring und München-Berg am Laim wurden aufgegriffen, teilte der Streckenagent mit. Auf der Stammstrecke und im gesamten S-Bahnbereich kann es jedoch weiterhin zu Verspätungen und Teilausfällen kommen.

S-Bahn München: Stammstrecke gesperrt - Kinder am Gleis

Update, Montag, 10. Juni, 15.47 Uhr: Derzeit kann es weiter zu Verspätungen und Ausfällen bei der S-Bahn München kommen. Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen noch nicht vor. Aufgrund der Suchmaßnahmen der Polizei ist jedoch erfahrungsgemäß mit einer Störungsdauer bis ca. 16.15 Uhr zu rechnen.

Update, Montag 10. Juni, 15.23 Uhr: Aufgrund von Kindern am Gleis zwischen München Leuchtenbergring und München-Berg am Laim kommt es auf der Stammstrecke und im Gesamtnetz zu Beeinträchtigungen. Die S-Bahnen werden derzeit zurückgehalten und warten die Dauer der Streckensperrung ab. Bitte rechnen Sie mit Verspätungen und Teilausfällen.

S-Bahn München: Das waren die News vom 9. Juni 2019

Update, Sonntag, 9. Juni,18.41 Uhr: Die technische Störung an einem Signal in München-Giesing wurde behoben und die Verkehrslage normalisiert sich.

Update, Sonntag, 9. Juni, 18.01 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal in München-Giesing kommt es in diesem Bereich zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 5 bis 10 Minuten. Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal in München-Giesing kommt es in diesem Bereich zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 5 bis 10 Minuten.

22.09 Uhr: Die Weichenstörung wurde behoben und der Zugverkehr zwischen Neufahrn(b Freising) bzw. Ismaning und Flughafen wird wieder aufgenommen. Es kommt jedoch noch zu Folgeverzögerungen auf beiden Linien.

21.56 Uhr: Die Linie S 1 verkehrt ohne Zugteilung in Neufahrn(b Freising) nach Freising. Die Linie S 8 beginnt und endet in Ismaning. Aktuell wird daran gearbeitet, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr zwischen Neufahrn(b Freising) bzw. Ismaning und Flughafen einzurichten.

Update vom 8. Juni, 21.25 Uhr:Aufgrund einer Weichenstörung am Flughafen kommt es auf den Linien S 1 und S 8 zu Beeinträchtigungen. Mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten sowie mit Teilausfällen ist zu rechnen.

Das waren die News vom 5. Juni 2019

8.46 Uhr: Die technische Störung an einem Signal am München Karlsplatz (Stachus) wurde behoben und die Verkehrslage auf der Stammstrecke Richtung München-Pasing hat sich weitestgehend normalisiert.

7.43 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einem Signal am München Karlsplatz (Stachus) kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München-Pasing zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden, Zugausfällen und Umleitungen von Zügen kommen.

6.39 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2: S 2 München Ost Abfahrt 06:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 06:41 Uhr und S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 07:19 Uhr – München Ost Ankunft 07:50 Uhr. Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 2 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

Update vom 7. Juni 2019, 6. 34 Uhr: Aufgrund einer vorangegangenen Weichenstörung im Bereich München Ost entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 8: S 8 Weßling Abfahrt 06:50 Uhr – München Ost Ankunft 07:34 Uhr, S 8 Weßling Abfahrt 07:10 Uhr – München Ost Ankunft 07:54 Uhr, S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 09:01 Uhr – München Ost Ankunft 09:34 Uhr, S 8 München Ost Abfahrt 06:07 Uhr – München-Pasing Ankunft 6.25 Uhr, S 8 München Ost Abfahrt 08:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 08:37 Uhr. Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 8 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

23.07 Uhr: Die S-Bahnen der Linie S 2 verkehren wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

22.37 Uhr: Die Störung an einer Weiche in Berg am Laim konnte zwar behoben werden - dafür gibt es nun Probleme an einer Weiche im Bereich Riem. Auf der Linie S 2 gibt es daher weiter Beeinträchtigungen.

Die S-Bahnen der Linie S 2 aus Richtung Erding werden zwischen Riem und Obermenzing umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte Berg am Laim und Leuchtenbergring entfallen, der Halt in München Ost bleibt bestehen. Die S-Bahnen der Linie S 2 in Richtung Erding verkehren auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

21.25 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche in Berg am Laim wurde nun behoben.

21.20 Uhr: Die aktuelle Lage bei der S-Bahn München:

Die S-Bahnen der Linie S 6 verkehren in beiden Richtungen wieder regulär durch die Stammstrecke.

Die S-Bahnen der Linie S 2 aus Richtung Erding werden zwischen Riem und Obermenzing umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte Berg am Laim und Leuchtenbergring entfallen, der Halt in München Ost bleibt bestehen.

Die S-Bahnen der Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding verkehren auf dem Regelweg durch die Stammstrecke

Die S-Bahnen der Linie S 4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt München-Hackerbrücke entfällt.

S-Bahn München: Weichenmisere bei der S-Bahn - zeitweise über hundert Fahrgäste in Dachau gestrandet

21.01 Uhr: Die hartnäckigen Weichenprobleme der Münchner S-Bahn (siehe unten) haben am Mittwochabend für unzählige Pendler ärgerliche Konsequenzen gehabt. Die S2, die auch auf dem Ast Richtung Petershausen fährt, war besonders hart von der Weichenstörung betroffen. Für viele Fahrgäste besonders ärgerlich: Die wenigen verkehrenden Züge der S2 Richtung Norden endeten teils vorzeitig in Dachau.

Ein Merkur.de*-Leser berichtete unserer Redaktion von zeitweise mehreren hundert nach einem vorzeitigen Stopp in Dachau gestrandeten Reisenden. Schon der Weg von Haar bis zum Marienplatz habe für ihn zuvor gut zwei Stunden Zeit in Anspruch genommen - auch die S4 und die S6, die von Haar Richtung Innenstadt fahren, waren am Mittwochabend massiv beeinträchtigt. Entwarnung gibt es von der S-Bahn München zur Stunde weiterhin nicht.

S-Bahn München: Weichenmisere bei der S-Bahn - Verspätungen im gesamten Netz

19.54 Uhr: Die S-Bahn München hat bei der Beseitigung der Probleme am Mittwochabend einen „Rückfall“ erlitten: Die folgenreiche technische Störung an einer Weiche in Berg am Laim ist erneut aufgetreten. Im gesamten S-Bahnnetz ist weiterhin mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Die S-Bahnen der Linie S 2 verkehren nun wie folgt:

Die S-Bahnen der Linie S 2 aus Richtung Erding werden zwischen Riem und Obermenzing umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte Berg am Laim und Leuchtenbergring entfallen, der Halt in München Ost bleibt bestehen.

Die S-Bahnen der Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding verkehren auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Es ist mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten zu rechnen.

Die S-Bahnen der Linie S 4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt München-Hackerbrücke entfällt.

5. Juni, 17.40 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche in Berg am Laim konnte soweit behoben werden, dass der S-Bahnverkehr wieder aufgenommen werden konnte, jedoch ist im gesamten S-Bahnnetz noch mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der S 4 Ebersberg und S 8 Germering-Unterpfaffenhofen entfallen.

Die S-Bahnen der Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfallen.

S-Bahn München - Mitten im Berufsverkehr: Massive Störungen auf der Stammstrecke

5. Juni, 17.35 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche kommt es im Bereich Berg am Laim zu erheblichen Beeinträchtigungen. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die S-Bahnen der Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding verkehren auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die S-Bahnen der Linie S 2 aus Richtung Erding werden zwischen Riem und Obermenzing umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Der Halt in München Ost bleibt bestehen.

Die S-Bahnen der Linie S 4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt München-Hackerbrücke entfällt.

Die S-Bahnen der Linie S 6 in bzw. aus Richtung Ebersberg beginnen/enden in Trudering. Alternativ können Sie auf die U 2 Messestadt Ost bis Trudering ausweichen.

Die S-Bahnen der Linie S 6 in bzw. aus Richtung Tutzing beginnen/enden am Leuchtenbergring.



Aufgrund einer zusätzlich aufgetretenen technischen Störung an einem Signal kommt es im gesamten S-Bahnnetz zu teils erheblichen Verzögerungen. DB Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt.

S-Bahn München: Die Störungen von Montag, den 3. Juni

17.14 Uhr: Auf den S-Bahn-Linien 4 und 6 kommt es aufgrund einer Weichenstörung in Zorneding zu Verspätungen von bis zu 20 Minuten. Auch Teilausfälle und Umleitungen sind möglich.

16.05 Uhr: Auch bei der S2 nach Erding kann es aufgrund von Weichenstörungen zu Verspätungen von bis zu 15 Minuten kommen.

15.59 Uhr: Die nächste Einschränkung für Bahnfahrer: Bei der S3 kommt es auf der Strecke von München Ost nach Maisach zu Ausfällen. Betroffen sind die S-Bahnen mit Abfahrt vom Ostbahnhof um 16.19 Uhr und Ankunft in Maisach um 16.57 Uhr. Ebenfalls entfallen wird die S3 in umgekehrter Richtung mit Abfahrt in Maisach um 17.02 Uhr und Ankunft in Deisenhofen um 18.01 Uhr. Grund für die Ausfälle sind „betriebliche Gründe“. Außerdem kann es zu weiteren Ausfällen auf der Linie-S3 kommen.

10:35 Uhr: Auch bei der S7 Richtung Wolfratshausen kam es zu Störungen an der Strecke und somit zu Beeinträchtigungen des Bahn-Verkehrs. S-Bahn-Fahrer müssen auf der Strecke mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten rechnen. Auch kurzfristige Teilausfälle sind möglich.

8.38 Uhr: Aufgrund einer vorangegangenen ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Pasing zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

7.56 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 8: S 8 Weßling Abfahrt 07:50 Uhr – München Ost Ankunft 08:34 Uhr. Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 8 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

Update vom 3. Juni 2019, 6.27 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2: S 2 München Ost Abfahrt 06:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 06:41 Uhr, S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 07:19 Uhr – München Ost Ankunft 07:50 Uhr, S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 09:19 Uhr – München Ost Ankunft 09:50 Uhr. Bitte beachten Sie, dass es heute Vormittag auf der Linie S 2 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

Meldungen vom Freitag, 31. Mai

7.24 Uhr. Achtung - Störung auf der Stammstrecke: Aufgrund einer ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

S-Bahn München: Zweite Stammstrecke im Bau

Immer wieder raufen sich Pendler in und um München die Haare, wenn ihre S-Bahn verspätet oder gar nicht kommt, die Stammstrecke mal wieder gesperrt ist oder die Züge hoffnungslos überfüllt sind. Tagtäglich werden auf der Stammstrecke beinahe eine Million Menschen transportiert. Kommt es auf ihr zu einer Störung, ist nicht selten das gesamte Netz betroffen.

Der Bau einer zweiten Stammstrecke soll Entlastung bringen. Spatenstich war bereits im April 2017. Derzeit sorgt vor allem eine Großbaustelle am Marienhof für Furore. Mit der Fertigstellung der zweiten Stammstrecke wird nach dem jetzigen Stand im Jahr 2026 gerechnet. Allerdings ist das Milliarden-Projekt nicht unumstritten. Immer wieder formieren sich Gegner, die den Bau in der geplanten Form doch noch stoppen möchten. Sogar eine Strafanzeige wurde bereits gestellt.

MVV-Reform soll 2019 in Kraft treten

Die breite Mehrheit der Fahrgäste soll im öffentlichen Nahverkehr im Großraum München künftig günstiger unterwegs sein - und das komplexe Tarifsystem wird einfacher. Die Gesellschafterversammlung des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV) beschloss im November eine entsprechende Tarifreform. Nun müssen der Münchner Stadtrat und die Kreistage der zum Verbund gehörenden acht Landkreise zustimmen, damit die Neuerung zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2019 in Kraft treten kann. Die Reform kostet rund 70 Millionen Euro. Hier können Sie nachlesen, was die MVV-Reform für München und die Landkreise bedeutet.

