Störung bei S4 und S6 behoben

Zahlreiche Pendler sind Tag für Tag auf den S-Bahn-Verkehr in und um München angewiesen. Doch immer wieder kommt es zu Störungen, Streckensperrungen und Ausfällen. In unserem News-Ticker informieren wir Sie über alle Neuigkeiten rund um den Münchner S-Bahn-Verkehr.

>>> AKTUALISIEREN <<<

20.15 Uhr: Die technische Störung an einem Signal bei Zorneding wurde behoben und die Verkehrslage normalisiert sich.

18.25 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal bei Zorneding kommt es auf den Linien S 4 / S 6 Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

10.00 Uhr: Nach einem vorangegangenen Notarzteinsatz auf der Stammstrecke hat sich die Verkehrslage normalisiert, vereinzelt kann es jedoch noch zu Folgeverzögerungen kommen.

6.20 Uhr: Die Sperrung zwischen München-Laim und München-Hackerbrücke wurde aufgehoben und der S-Bahnverkehr wurde wieder aufgenommen. Es kommt im gesamten Netz jedoch noch zu Verzögerungen, sowie zu Zugausfällen.

5.25 Uhr:

Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist die Strecke zwischen München-Laim und München-Hackerbrücke gesperrt. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 1 Freising/Flughafen beginnt bzw. endet in Moosach. Fahrgäste der Linie S 1 können alternativ auf die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach ausweichen.

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

5.10 Uhr: Aufgrund von Personen im Gleis zwischen Hackerbrücke und Hauptbahnhof (tief) kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen sowie mit Teilausfällen.

20.55 Uhr: Die Streckensperrung zwischen Johanneskirchen und Ismaning wurde aufgehoben und der Zugverkehr auf der Linie S 8 wird wieder auf dem Regelweg aufgenommen. Mit Folgeverzögerungen müssen die Fahrgäste aber noch rechnen.

20.40 Uhr: Aufgrund eines Polizeieinsatzes in Unterföhring ist derzeit die Strecke auf der Linie S 8 zwischen Johanneskirchen und Ismaning gesperrt. Die S-Bahnen in Richtung Flughafen verkehren bis Johanneskirchen und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen in Richtung München Ost / Herrsching verkehren bis Ismaning und enden vorzeitig.

Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Johanneskirchen und Ismaning ist eingerichtet. Zwischen Ismaning und Flughafen besteht S-Bahn Pendelverkehr. Reisende direkt zum Flughafen nutzen bitte alternativ auch die Linie S 1 Freising/Flughafen.

Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen noch nicht vor.

13.39 Uhr: Der Notarzteinsatz in Laim ist abgeschlossen. Es kommt zu Folgeverzögerungen von 10 bis 15 Minuten in Richtung München-Pasing.

13.29 Uhr: Aufgrund einer ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes in Laim kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen.

Es kommt zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden, Teilausfällen und Umleitungen über den Südring kommen.

20:05 Uhr: Die Verkehrslage auf der Stammstrecke normalisiert sich. Auf den Außenästen kommt es noch zu Folgeverzögerungen. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen, meldet der Streckenagent des MVV.

19 Uhr: Wegen einer vorangegangenen technischen Störung an einem Zug am München Hbf (Tief) und wegen Rückstau der S-Bahnen im Berufsverkehr kommt es auf der Stammstrecke aktuell in beide Richtungen zu Verzögerungen von 5 bis 10 Minuten. Auf den Außenästen kommt es aktuell zu Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

22.32 Uhr: Die Signalstörung an der Donnersbergerbrücke wurde behoben und die Verkehrslage im Gesamtnetz normalisiert sich. Es kommt noch zu vereinzelten Folgeverzögerungen von bis zu 5 Minuten.

20.50 Uhr: Wegen der Signalstörung an der Donnersbergerbrücke kommt es auf der Stammstrecke in beide Richtungen weiterhin zu Beeinträchtigungen. Die Linien S 1 Freising / Flughafen und S 8 Flughafen verkehren wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke bis Zielbahnhof. Die Fahrgäste müssen mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden kommen.

20. Dezember, 19.55 Uhr: Wegen einer Signalstörung an der München Donnersbergerbrücke kommt es auf der Stammstrecke Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen.

Die Linie S 1 Freising/Flughafen in Richtung München Hbf verkehrt ab Moosach ohne Halt zum München Hbf Gleis 27–36. Die Linie S 1 in Richtung Freising/Flughafen verkehrt ab München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an München-Hackerbrücke.

Die Linie S 8 Herrsching - Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt am Leuchtenbergring entfällt. In Richtung Herrsching verkehrt die Linie S 8 auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Bitte rechnen Sie mit erheblichen Verzögerungen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden kommen, meldet der MVV-Streckenagent.

18.25 Uhr: Die Beeinträchtigungen auf der Stammstrecke sind beendet und die Verkehrslage Richtung München-Pasing normalisiert sich. Auch die S-Bahnen der Linie S 1 verkehren wieder regulär.

17.45 Uhr: Aufgrund einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn am Hauptbahnhof (tief) kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München-Pasing zu Beeinträchtigungen. „Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen“, schreibt die Bahn in einer Mitteilung. Und weiter: „Aufgrund einer vorangegangenen Fahrzeugstörung auf der Stammstrecke verkehrt die Linie S 1 Freising/Flughafen von/nach München Hbf Gleis 27–36, ohne Halt von/nach Moosach.“ Reisende von/nach München Flughafen können alternativ die Linie S 8 nutzen.

10.09 Uhr: Die Verkehrslage auf der Stammstrecke und den Außenästen hat sich nun weitestgehend normalisiert.

9.14 Uhr: Die S-Bahnen der Linie S2 und S6 verkehren wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Das teilt die Bahn mit. Mit Verzögerungen auf der Stammstrecke und den Außenästen ist aber weiterhin zu rechnen.

8:46 Uhr: Die Signalstörung im Bahnhof Giesing wurde behoben. Derzeit besteht jedoch weiterhin eine Signalstörung am Leuchtenbergring.

8:29 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung am Leuchtenbergring werden die S-Bahnen der Linien S 2, S 6 und S 8 über den Südring umgeleitet. Sie fahren die Stammstrecke nicht an.

Eine weitere Signalstörung gibt es derzeit Bahnhof Giesing. Die S3 und S7 fahren mit Beeinträchtigungen.

20.50 Uhr: Der Polizeieinsatz am Westkreuz ist beendet, die Beeinträchtigung aufgehoben.

20.40 Uhr: Polizeieinsatz am Westkreuz: Die S-Bahnen der Linien S6 und S8 fahren in diesem Bereich derzeit mit verminderter Geschwindigkeit. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen.

19.05 Uhr: Die Lage auf der Linie S8 hat sich wieder normalisiert.

18.32 Uhr: Aufgrund ärztlicher Versorgung eines Fahrgastes in Neuaubing kommt es derzeit auf der Linie S8 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

17.45 Uhr: Endlich mal gute Nachrichten von der Bahn: Die Beeinträchtigungen auf der Stammstrecke sind beendet und die Verkehrslage Richtung München Ost normalisiert sich. Auch die Linie S 1 Freising/Flughafen verkehrt wieder regulär durch die Stammstrecke von/nach München Ost.

17.28 Uhr: Die Bahn teilt soeben mit: „Aufgrund eines kurzfristigen Rückstaus im Berufsverkehr kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München Ost derzeit zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.“ Ähnliche Probleme hatte es schon am Montag in der Früh gegeben. Der Rückstau auf der Stammstrecke hat zur Folge, dass die Linie S 1 aus Richtung Freising/Flughafen nach München Hbf Gleis 27–36, ohne Halt von/nach Moosach, verkehrt.

8.03 Uhr: Aufgrund von kurzfristigem Rückstau im Berufsverkehr kommt es derzeit auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Pendler müssen mit Verzögerungen von 5 bis 10 Minuten rechnen.

21.54 Uhr: Die Verkehrslage auf der Stammstrecke Richtung Pasing hat sich weitestgehend normalisiert. Lediglich auf den Außenästen sind noch vereinzelt Folgeverzögerungen möglich.

21.12 Uhr: Eine technische Störung an der Strecke am Rosenheimer Platz hat Beeinträchtigungen auf der Stammstrecke Richtung Pasing zur Folge. Die Bahnen können sich um fünf bis zehn Minuten verspäten. Auch auf den Außenästen kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

13.40 Uhr: Die technische Störung an einem Bahnübergang bei Aubing wurde behoben und die Verkehrslage normalisiert sich.

13.06 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang bei Aubing kommt es auf der Linie S 4 in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

10.26 Uhr: Jetzt ist auch klar, was passiert ist. Es gab sogar gleich zwei Vorfälle heute Morgen.

9.41 Uhr: Die Beeinträchtigungen nach der vorangegangenen Streckensperrung sind beendet, vereinzelt kann es jedoch noch zu Folgeverzögerungen kommen.

6.30 Uhr: Die Bahn teilt mit: Die Streckensperrung zwischen München Hackerbrücke und München Ost wurde aufgehoben und die S-Bahnen verkehren wieder auf dem Regelweg bis Zielbahnhof.

Aktuell kommt es im S-Bahn-Gesamtnetz zu erheblichen Verzögerungen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden kommen.

16.12. 5.45 Uhr: Seit den frühen Morgenstunden läuft ein Polizeieinsatz an der Hackerbrücke in München. Auf der Stammstrecke gibt es in beiden Richtungen Verzögerungen und lange Wartezeiten. Wie die Bahn um 6.12 Uhr mitteilt, mussten Gegenstände auf den Gleisen entfernt werden.

17.52 Uhr: Die Bilanz des schweren Sturms am Donnerstag im Landkreis hat es in sich. Lesen Sie hier unsere ausführliche Zusammenfassung.

15.44 Uhr: Die Bahn teilt mit: Auf dem Streckenabschnitt Weßling - Seefeld-Hechendorf ist wieder Zugverkehr möglich und die Sperrung wurde teilweise aufgehoben. Die S-Bahnen der Linie S 8 in bzw. aus Richtung Herrsching beginnen und enden nun in Seefeld-Hechendorf. Der Streckenabschnitt Seefeld-Hechendorf - Herrsching ist weiterhin gesperrt.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bus und Taxis zwischen Seefeld-Hechendorf und Herrsching ist eingerichtet. Die Streckensperrung wird voraussichtlich noch bis mindestens 17 Uhr bestehen.

13.21 Uhr: Nach mehreren witterungsbedingten Störungen normalisiert sich so langsam die Verkehrslage im S-Bahn Gesamtnetz. Die Sperrung auf der Linie S 7 zwischen Höllriegelskreuth und Großhesselohe-Isartalbahnhof wurde aufgehoben. Die Strecke auf der Linie S 8 zwischen Weßling und Herrsching ist noch gesperrt.

11.32 Uhr: Noch immer gibt es noch Behinderungen auf den Linie S2, der Verkehr zwischen Leuchtenbergring und Markt Schwaben wurde wieder aufgenommen. Gesperrt sind noch Streckenabschnitte der S7 Richtung Wolfratshausen und S8 Richtung Herrsching. Schienenersatzverkehre mit Bus und Taxis wurden eingerichtet.

Am Donnerstagmorgen gab es auf der S2-Strecke gegen 7.45 Uhr einen Unfall. „Es hat einen mächtigen Schlag gegeben“, meldet Merkur-Leser Christian Rumpel. Er saß am Morgen in der S2 Richtung München aus Markt Schwaben. Bei Heimstetten fuhr die S-Bahn gegen einen umgestürzten Baum, die Oberleitung wurde beschädigt. Laut Auskunft der Feuerwehr Herrsching waren es sogar mehrere Bäume, die auf die Gleise stürzten.

Wegen der Gefahr eines Stromschlags mussten die Passagiere im Zug sitzen bleiben, bis die Feuerwehr alles absicherte. Verletzte soll es nicht geben.

Auch in der S-Bahn-Gruppe „Meine S2 kommt nicht!“ postete ein Pendler den Unfall:

9.39 Uhr: Die Strecke S 4 Fürstenfeldbruck - Buchenau ist nicht mehr gesperrt. Dagegen immer noch Streckenabschnitte der S2, S7 und S8.

9.19 Uhr: Diese Strecken sind laut Bahn weiterhin gesperrt:

Die S-Bahnen in und aus Richtung Erding beginnen und enden in Markt Schwaben. Die S-Bahnen in und aus Richtung Petershausen / Altomünster beginnen und enden in München Ost. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus und Großraumtaxis zwischen München Ost und Markt Schwaben ist eingerichtet.

Die S-Bahnen in und aus Richtung Geltendorf beginnen und enden in Buchenau. Die S-Bahnen in und aus Richtung Ebersberg beginnen und enden in Fürstenfeldbruck.

Die S-Bahnen in und aus Richtung Wolfratshausen beginnen und enden in Höllriegelskreuth. Die S-Bahnen in und aus Richtung Kreuzstraße beginnen und enden in Großhesselohe-Isartalbahnhof.

Die S-Bahnen in und aus Richtung Herrsching beginnen und enden in Seefeld-Hechendorf.

Die Bahn arbeitet weiter daran, einen Schienenersatzverkehr einzurichten.

9.07 Uhr: Der Meridian aus Rosenheim steht aktuell zwischen München Süd und Hauptbahnhof wegen Gegenständen auf dem Gleis, berichtet unser Reporter.

8.36 Uhr: Die Bahn arbeitet daran, Schienenersatzverkehr einzurichten, wie soeben mitgeteilt wird.

8.04 Uhr: Schwere Gewitter und Orkanböen in ganz Bayern: Davor hat am Donnerstagmorgen der Deutsche Wetterdienst gewarnt (alle Entwicklungen in unserem Wetter-Ticker). Das wirkt sich natürlich auch auf den S-Bahn-Verkehr aus: Die Deutsche Bahn meldet witterungsbedingte Störungen im Gesamtnetz sowie erhebliche Verzögerungen und Zugausfälle.

Diese Strecken sind aktuell gesperrt:

S 2 Erding: Markt Schwaben - Feldkirchen

S 4 Geltendorf: Fürstenfeldbruck - Buchenau

S 7 Wolfratshausen: Höllriegelskreuth - Großhesselohe-Isartalbahnhof

S 8 Herrsching: Seefeld-Hechendorf - Herrsching

23.45 Uhr: Die Verkehrslage auf der Stammstrecke und im S-Bahn Gesamtnetz hat sich weitestgehend normalisiert. Es kommt nur noch vereinzelt zu Verzögerungen und vorzeitigen Zugwenden.

22.49 Uhr: Die Störung am Gleis zwischen Erding und Altenerding ist behoben. Dennoch kann es weiterhin zu Folgeverzögerungen kommen.

21.44 Uhr: Noch immer kommt es infolge des Polizeieinsatzes am Ostbahnhof am frühen Abend zu Verzögerungen. Diese betragen auf allen Linien zwischen fünf und zehn, teilweise sogar bis zu 15 Minuten. Immerhin verkehren auch die Linie der S1 in beide Richtungen wieder auf ihrem Regelweg.

21.36 Uhr: Auf der Linie S2 Richtung Erding kommt es wegen einer Störung im Gleis zu Beeinträchtigungen. Zwischen Erding und Altenerding fahren die die Züge mit stark reduzierter Geschwindigkeit. Die Verzögerungen betragen bis zu 20 Minuten.

19.10 Uhr: Es kommt weiterhin auf allen S-Bahn-Linien zu Folgeverzögerungen des Polizeieinsatzes am Ostbahnhof. Diese betragen bis zu 20 Minuten. Außerdem kann es kurzfristig zu Teilausfällen und vorzeitigen Zugwenden kommen.

17.56 Uhr: So sieht es derzeit übrigens am Hauptbahnhof aus - unser Mitleid an alle Gestrandeten:

17.34 Uhr: Die Personen im Gleisbereich wurden aufgegriffen und die Sperrung des Bahnhofs München Ost wurde aufgehoben. Der Zugverkehr wird wieder aufgenommen, es ist aber noch mit erheblichen Folgeverzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen und vorzeitigen Zugwenden kommen.

16.42 Uhr: Aufgrund eines Polizeieinsatzes wegen Personen im Gleisbereich ist der Münchner Ostbahnhof komplett für den S-Bahn- und Regionalverkehr gesperrt. Es kommt zu Beeinträchtigungen auf den Linien.

10.21 Uhr: Aufgrund einer Störung an der Strecke verkehren die S-Bahnen der Linie S 2 zwischen Markt Schwaben und Feldkirchen weiterhin mit verminderter Geschwindigkeit. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Zudem kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Derweil konnte die Störung bei der S4 behoben werden.

09.12 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn, sowie Rückstau im Berufsverkehr auf der Stammstrecke kommt es auf der Linie S7 derzeit zu Verzögerungen von zehn bis 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

08.44 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang bei Puchheim kommt es auf der Linie S4 in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten.

08.30 Uhr: Wegen kurzfristigem Rückstau im Berufsverkehr kommt es derzeit auf der Stammstrecke in Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten.

08.22 Uhr: Wie die S-Bahn München mitteilt, verkehren die S-Bahnen der Linie S2 zwischen Markt Schwaben und Feldkirchen weiterhin mit verminderter Geschwindigkeit. Fahrgäste sollen mit Verzögerungen von bis zu 30 Minuten rechnen.

07.53 Uhr: Gestern versank der Münchner S-Bahnverkehr wieder einmal im Chaos und obendrein gab es für die gestrandeten Fahrgäste kaum Infos.

07.49 Uhr: Aufgrund einer erneuten Störung an der Strecke verkehren die S-Bahnen der Linie S2 zwischen Markt Schwaben und Feldkirchen derzeit mit verminderter Geschwindigkeit. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Zudem kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

06.50 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche im Bahnhof Tutzing wurde soweit behoben, dass es derzeit zu keinen nennenswerten Verzögerungen mehr kommt.

06.42 Uhr: Die Störung an der Strecke wurde behoben und die S-Bahnen der Linie S2 verkehren zwischen Markt Schwaben und Feldkirchen wieder mit regulärer Geschwindigkeit.

06.33 Uhr: Hinweis: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag einige S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linien S2 und S8.

06.25 Uhr: Wegen einer Störung an der Strecke verkehren die S-Bahnen der Linie S2 zwischen Markt Schwaben und Feldkirchen derzeit mit verminderter Geschwindigkeit. Auch hier sollten Sie mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten rechnen.

06.01 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche im Bahnhof Tutzing kommt es auf der Linie S6 zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste sollen mit Verzögerungen von fünf bis zehn Minuten rechnen.

20.05 Uhr: Na endlich! Die Verkehrslage auf der Stammstrecke und im S-Bahn Gesamtnetz hat sich weitestgehend normalisiert. Es kommt nur noch vereinzelt zu Verzögerungen und vorzeitigen Zugwenden.

19.06 Uhr: Noch immer kommt es zu zehnminütigen Verzögerungen auf der Stammstrecke.

18.07 Uhr: Wegen kurzfristigem Rückstau im Berufsverkehr kommt es auf der Stammstrecke und im S-Bahn Gesamtnetz weiterhin in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen. Auf den Außenästen kann es auch kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

17.20 Uhr: Wegen eines Polizeieinsatzes im Bereich München-Perlach kommt es bei der S7 in beide Richtungen zu Beeinträchtigungen. Mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten muss gerechnet werden.

16.11 Uhr: Das S-Bahn-Chaos geht weiter: Weil es jetzt im Berufsverkehr zu „kurzfristigem Rückstau“ kommt, müssen Fahrgäste laut Bahn auf der Stammstrecke in beide Richtungen mit Beeinträchtigungen rechnen. Auch auf den Außenästen der S-Bahn kann es demnach zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

12.24 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einem Stellwerk am Ostbahnhof verkehren wieder alle Linien durch die Stammstrecke, wie die Bahn mitteilt. Im gesamten Netz kommt es jedoch weiterhin zu Verzögerungen, zudem kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

10.59 Uhr: Nach der technischen Störung an einem Stellwerk am Ostbahnhof fahren bis auf die Linie S1 Freising/Flughafen wieder alle Linien durch die Stammstrecke. Die Linie S1 Freising/Flughafen fährt von/nach München-Hauptbahnhof am Gleis 27–36 ohne Halt an der Hackerbrücke.

Im gesamten S-Bahn-Netz gibt es Verspätungen, manche Züge fallen aus.

10.00 Uhr: Die Stellwerkstörung am Ostbahnhof ist behoben, meldet die S-Bahn München. Die Linien S1 Freising/Flughafen und S4 Geltendorf fahren von/nach München-Hauptbahnhof ab Gleis 27-36 ohne Halt an der Hackerbrücke. Alle anderen Linien fahren wieder auf der Stammstrecke.

Eine Sprecherin der S-Bahn München sagte gegenüber unserer Onlineredaktion, die von Pendlern verbreitete Nachricht, ein Zug hätte evakuiert werden müssen, sei falsch.

+ Fahrgäste stehen eingequetscht in der U-Bahn. Sie alle wollen einfach weg vom Ostbahnhof. © Ch ristoph Seidl

9.34 Uhr: Unser Reporter berichtet von hektischen Szenen am Ostbahnhof. Als eine U-Bahn in Richtung Hauptbahnhof eingefahren sei, hätten Fahrgäste nicht aussteigen können, weil sich eine Menschenmasse schon in die U-Bahn quetschte. Pendler beschimpften sich, weil ungefähr die Hälfte der Wartenden nicht mehr in die Bahn passte. Die U-Bahnen seien hoffnungslos überfüllt, meldet unser Reporter Christoph Seidl.