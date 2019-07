Sting sagt Konzert in München ab: Rätselraten über seine Erkrankung 

Auftritt auf dem Tollwood geplatzt

Traurige Nachricht für viele Fans: Sting hat sein Konzert auf dem Tollwood, das am Mittwoch geplant war, auf Anraten seines Arztes abgesagt.

Update vom 10. Juli 2019: Noch immer herrscht Unklarheit über den Gesundheitszustand von Sänger Sting. Auf der Website des Musikers erklärt eine kurze Mitteilung lediglich, das der 67-Jährige „immer noch nicht auf der Höhe“ sei. Auch der Konzertveranstalter wollte sich zu den Absagen gleich mehrerer Auftritte nicht äußern.

Wie die Nachrichtenagentur AFP jedoch aus dem Umfeld des Sängers erfahren haben will, sei der Sänger an einer ungefährlichen Halsentzündung erkrankt. Ersatztermine für seine ausgefallenen Shows seien ebenfalls vorerst nicht geplant, die Eintrittspreise für die bereits gekauften Tickets würden Fans jedoch erstattet werden.

Traurige Nachricht für viele Fans: Sting sagt Auftritt in München spontan ab

Ursprungsmeldung vom 9. Juli 2019: München - Sting (67) hat aus gesundheitlichen Gründen ein Konzert an diesem Mittwoch in München abgesagt. Er sei noch angeschlagen und folge dem Rat seines Arztes, hieß es am Dienstag auf der Homepage des britischen Musikers. Was er hat, wurde nicht genannt. Auf der Website des Musikers steht lediglich, dass er das Konzert auf Anraten seines Arztes abgesagt habe.

München: Tollwood-Festival findet ohne Sting statt

Zuvor hatte Sting bereits einen Auftritt beim Jazz-Festival im belgischen Gent gestrichen. In München wollte er beim Tollwood-Festival auftreten. Eine gute Nachricht für alle Fans mit Karten gibt es aber dennoch.

Am Mittwoch können Tickets für das Konzert an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird in voller Höhe zurückerstattet.

Sting-Konzert in Stuttgart ebenfalls abgesagt

Auch in den folgenden Tagen wird der Sänger nicht auftreten können. Das bedeutet unter anderem, dass er beim „Jazz Open“ in Stuttgart nicht auf der Bühne stehen wird. Bei diesem Event sollte Sting am Donnerstag auftreten, ist dazu aber gesundheitlich nicht in der Lage, wie die Stuttgarter Zeitung berichtet.

