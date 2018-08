Trotz irrer Ausreden: DNA-Spuren überführen Porsche-Dieb

39-Jährigen droht Haftstrafe

Mikolaj S. behauptet vor Gericht steif und fest, er habe nichts mit den Porsche-Diebstählen in der Schleibinger Straße zu tun. Doch ein DNA-Test könnte ihn überführen.

München - Die Wahrheit ist ein dehnbarer Begriff, das weiß auch Mikolaj S. (39). Seit Dienstag steht der Pole vor Gericht, weil er drei Porsche und etliches Zubehör aus dem Mahag-Sportwagenzentrum in der Schleibinger Straße gestohlen haben soll.

Auf rund 370 000 Euro beläuft sich der Schaden, doch der Angeklagte lächelt nur und sagt: „Ich war gar nicht dort.“ Seine Miene gefriert, als Richter Frank Zimmer die Beweise der Staatsanwaltschaft anhört: Etliche DNA-Spuren hatten die Ermittler an den Fahrzeugen (ein Porsche Panamera, 911 und 911R) gesichert, die er im Dezember 2016 geklaut haben soll. An den Nummernschildern, an den Türen, an den Griffen. „Ich war das nicht“, beteuert Mikolaj S., jetzt aber eher grimmig dreinschauend.

Angeklagter soll Komplizen gehabt haben

Nur: Wo sollen die Spuren herkommen, wenn nicht vom Angeklagten? „Vielleicht von meinen Handschuhen. Sie wurden mir geklaut“, sagt der Mann und gerät ins Schwimmen.

Denn Richter Zimmer erinnert ihn an den mutmaßlichen Komplizen Robert J., der gemeinsam mit Mikolaj S. gezielt die Schränke in der Tiefgarage aufgebrochen haben soll, um die Schlüssel für die Sportwagen zu entwenden. Im Januar schickte das Landgericht ihn für zweieinhalb Jahre in den Jugendknast. Doch Mikolaj S. sagt: „Ich kenne ihn nicht.“ Wegen Bandendiebstahls droht ihm nun ebenfalls eine Haftstrafe.

