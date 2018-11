Wohnungsnot in München: Harry G zieht in neuem Video drastischen Vergleich

Bausünden

Für seine direkte Art ist Harry G bekannt. In seinem neuen Video knöpft er sich nun Münchner Bausünden vor - und spricht damit ein anderes ernstes Thema an.

München - „Egal, wo du in München hinschaust, stampfen sie eine Bausünde nach der anderen aus dem Boden“, schimpft Harry G in seinem neuesten Video. Im Hintergrund ist genau eine dieser Bausünden, über die sich der bayerische Grantler im Video auslässt, zu sehen. „Wer entwirft so etwas?“, fragt er. Seine Anregung, wie dieser Stil genannt werden könnte: Betonismus. Der könnte sich dann direkt hinter Renaissance, Barock und Jugendstil einreihen.

Wer in München unterwegs ist, weiß, von was Harry G spricht. In mittlerweile einigen Ecken der Stadt entstehen Wohnungen und Häuser nach immer gleichem Vorbild. Viel Beton, kleine Balkone und vor allem viele Wohnungen in einem Haus. Damit spricht Harry G ein ernstes Thema an: Wohnen und Mietpreise in München. Nicht nur in München selbst ist die Lage angespannt, auch im Umland gibt es bereits einen irren Ansturm auf Immobilien.

Die Wohnsituation in München ist angespannt. Immer höher steigende Mieten, die es vielen mittlerweile schwer machen, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Es wird gebaut - doch die Stadt platzt aus allen Nähten. Genau diese Problematik spricht Harry G nun in seinem neuen Video an. „Ich verstehe ja, dass wir Wohnungsnot haben - aber deswegen muss man doch die Stadt nicht so verschandeln“, sagt er.

Da zieht der Grantler gleich den Vergleich zu einem modernen Gefängnis. „Da moanst, du stehst in Stadelheim“, sagt Markus Stoll alias Harry G während er in einer grau in grau gehaltenen Einfahrt steht. Sein Fazit fällt drastisch aus: „Wer so etwas baut, der gehört nach Stadelheim“.

