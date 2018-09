Riesen-Chaos bei der MVG: Mehr als 2.000 Kunden warten täglich am Info-Schalter

Pünktlich zum Ausbildungsstart

Knapp 2.000 Kunden warten täglich am Schalter der MVG. Mit einer Kampagne sollen viele von ihnen nun zur Nutzung der Homepage überredet werden.

München - Ständige Blicke auf die Uhr. Zwischendurch ein genervtes Seufzen. In der Warteschlange schleicht die Zeit regelrecht - und jeder stellt sich dieselbe Frage: „Wie lange dauert das noch?“ Ja, wer sich in diesem Monat in den MVG-Kundencentern informieren möchte, kann auf eine Geduldsprobe gestellt werden: Mehr als 2000 Kunden werden derzeit beispielsweise an den Schaltern des Kundencenters am Hauptbahnhof täglich erwartet.

Der Grund: Das neue Ausbildungsjahr hat begonnen - etwa jeder zweite Kunde ist Schüler oder Azubi, der ein vergünstigtes Ticket möchte, so Matthias Korte, Sprecher der MVG. Heißt: Eine Wartezeit von 45 bis 60 Minuten ist keine Seltenheit. Das kostet Zeit -und Nerven. Und ist in den meisten Fällen sogar völlig unnötig: „Drei von vier Kunden können ihr Anliegen auch online klären“, sagt Korte. So auch der Antrag von Azubi-Tickets: „Im Netz ein Aufwand von fünf bis zehn Minuten.“

Lange Warteschlange am Hauptbahnhof: Viele Anliegen können bereits Online geklärt werden

Gegen dieses Warte-Missverständnis habe die MVG heuer schon Kampagnen auf Facebook und mit Plakaten gestartet. „Wir haben sogar Personal, das die Leute in der Schlange darauf hinweist.“ Trotzdem herrscht ein Riesen-Chaos vor den Centern - mehr als doppelt so viele Mitarbeiter als sonst sind im Einsatz. Besonders schlimm war es am Montag, als Azubis und Schüler gleichzeitig Abos benötigten.

Der Tipp der MVG: „Kunden sollten lieber in der Mitte der Woche, und eher in der Früh als am Nachmittag kommen.“ Alle Jahre wieder kämpft die MVG mit den Riesen-Schlangen. Übrigens: Nächsten Monat geht die Warte-Gaudi von vorne los - wenn das neue Uni-Semester beginnt…

Lesen Sie alle Infos zu Verzögerungen in den öffentlichen Verkehrsmitteln in unserem Live-Ticker.

Kathrin Braun