Party trotz Corona? „Wohnzimmer-DJ“ eskaliert in München komplett - Reaktion des Nachbarn ist wohl einzigartig

Wegen der Corona-Krise ist das Feiern in Clubs und Bars weiter nicht möglich. Viele verlegen Partys deshalb in das eigene Zuhause, was für Nachbarn zur Nervenprobe werden kann.

In München sind wegen der Corona-Krise Clubs weiterhin geschlossen.

Viele verlegen deshalb die Feiern in ihr eigenes Zuhause.

Ein auf „Jodel“ veröffentlichter Aushang zeigt jetzt, wie das Durchfeiern in der eigenen Wohnung enden kann.

München - In der bayerischen Landeshauptstadt kehrt das pralle Leben nach dem drastischen Corona-Lockdown langsam zurück. Viele Branchen können mittlerweile wieder - unter strengen Auflagen - ihren Betrieb aufnehmen. Für die Party-Szene gilt das nicht - hier ist weiterhin kein Licht am Ende des Tunnels. Das führt dazu, dass Menschen vermehrt in ihren eigenen vier Wänden feiern. Eine Party in München hat jetzt kuriose Folgen mit sich gebracht, wie ein Foto auf der sozialen Plattform „Jodel“ zeigt.

München: Die ganze Nacht durchgefeiert - Nachbar mit irrem Aushang am Tag danach

Die Gastronomie ist seit einigen Wochen wieder geöffnet. Für die Wirte ist das teilweise ein Segen - teils sind die Auflagen jedoch so umfangreich, dass viele ihre Betriebe nicht wieder öffnen wollen. Ein Wirt aus München hat deshalb unlängst einen Wut-Brief an die Politik geschrieben. Für Clubs, Bars und Kneipen ist die Situation weiter prekär: Sie dürfen noch nicht öffnen. Auch ein Termin für den Re-Start ist noch nicht bekannt.

München: Hausparty während Corona - Nachbar schreibt Feierbiest kuriosen Aushang

Ein Münchner hat einen Nachbar jetzt nach einer durchfeierten Party-Nacht mit einem Zettel im Treppenhaus an den Pranger gestellt und das Feierbiest auf sehr humorvolle Art daran erinnert, in Zukunft auf die Ruhezeiten zu achten. „Ein nices Set hast du zwischen gestern Abend (06.06.2020, ca. 21:00) und heute früh gespielt. (07.06.2020, ca. 09:30 Uhr). Sogar durchgängig ohne Pause! Und du hältst Stand jetzt immer noch durch. Davon kann sich manch professioneller Schallplattenjongleur eine Scheibe abschneiden“, heißt es auf dem Aushang, der auf „Jodel“ geteilt wurde.

München: Der perfekte Nachbar? Jodel-Fund zeigt Nachbarschaft aus dem Bilderbuch

Wer der humorvolle Nachbar ist, ist nicht bekannt, jedoch gibt er seinen Musikgeschmack preis: „Genau solche eine Mukke würde ich in einem Club auch abfeiern.“ Am Schluss des kuriosen Aushangs kommt dann jedoch seine Kernbotschaft durch. Der Hausbewohner empfiehlt, die Bässe in Zukunft rauszudrehen, um zu vermeiden, „dass du das Clubfeeling bis ins Wohn- und Schlafzimmer deiner Nachbarn im Nebengebäude transportierst“. Wo genau in München das Feierbiest und der oder die humorvolle NachbarIn wohnen, ist nicht bekannt.