Paukenschlag bei der 2. Stammstrecke: Bisheriger Projektleiter muss gehen

Eine Grundregel der Einenbahntechnik besagt, dass man immer ein Gleis mehr bauen muss, als man unbedingt braucht. Eingleisig heißt Stilllegen bei Wartung und Reparatur. Zweigleisig heißt Eingleisig bei Wartung und Reparatur. Erst ein Drei-Gleisiger-Ausbau gewährleistet, dass sich 2 Züge in entgegengesetzter Richtung frei bewegen können. Ausweichstellen helfen bei Fern-Verkehrs-Strecken. aber da fährt nicht alle 200 Sekunden ein 100 Meter langer Zug; oder besser gesagt, da MUSS nicht alle 200 Sekunden einer durch, und auch nicht in 2 Richtungen. Beim Güterverkehr kann man auch eine Art 'Blockabfertigung' machen (5 Züge in die eine Richtung, dann 5 in die andere Richtung). Die Güterzüge warten dann ggf. 1 -2 Stunden. Pinkelpause für den Lockführer.

Der durchweg Zwei-Gleisige Ausbau der Alten Stammstrecke (Es gibt wohl einige Ausweichstellen, wobei ich nicht genau weiß wie lang die Züge dort maximal sein dürfen?) spricht für mich dafür, dass man mit einem relativ niedrigen Takt gerechnet hat, als die Strecke geplant wurde. Es gab wohl weniger S-Bahn-Linien, 40-Minuten-Takt, Pasing und Ostbahnhof als End-Bahnhöfe für den Außenbereich, so dass man wohl eigentlich einen Pendel-Zug zwischen Hacker-Brücke und/oder Haupt-Bahnhof und Ost-Bahnhof geplant hatte. 1972 war das ausreichend, und mehr war auch nicht sinnvoll, da man nur den Hauptbahnhof mit dem Ostbahnhof verbinden wollte, ohne den langen Umweg über die Süd-Spange fahren zu müssen. Pendel-Zug heißt hier, dass immer nur auf einem Gleis in einer Richtung gefahren wird. (2 Rechts 2Links geht natürlich dann auch, wenn auch noch Ausweichstellen vorhanden ist, auch ein Zug im Gegenverkehr kein Problem) Das Problem entstand durch die Erhöhung des Takt's auf 20 bzw. 10 Minuten und ggf. auch dadurch dass durchweg längere Züge eingesetzt werden müssen, die dann nicht mehr in die zu kurzen Ausweichstellen Passen.

Die Gesamt-Kapazität der Strecke wurde einfach viel niedriger geplant, als der Bedarf heute ist. Man hat wohl auch klar gewusst, dass eine Stamm-Strecke völliger Unfug ist. Man braucht ein Netz mit Ringen und Speichen, wenn man ein Stadt abdecken will. Die 'Stamm-Strecke' sollte nie eine 'Stamm-Strecke' sein, es war eine Unter-Tunnelung der Innenstadt mit niedriger Kapazität. Wer will denn schon von Ebersberg nach Herrsching fahren? Eine handvoll wandernde Touristen allenfalls. Die Pendler wollen in die Stadt, aber nicht Schnur-Strax durch die Stadt durch; und wenn, dann nur überschaubar wenige, die wirklich auf der "Falschen Seite" der Stadt wohnen. Welche Planung hatte man damals Wirklich? U-Bahn? - In ferner Zukunft vielleicht einmal! Tram! - Das Standard-Verkehrsmittel der damaligen Zeit. Die Tram hatte eine bedarfsgerechte Netz-Topologie mit reichlich Umsteige-Möglichkeiten, wenn wirklich mal ein Geleis oder eine Weiche erneuert werden mussten. Der Betrieb war über Jahrzehnte perfekt eingespielt, Sommer's wie Winter's.

Jetzt plant man eine 2 Gleisige Röhre. Warum? Hat man wirklich nichts gelernt aus dem derzeitigen Desaster der gesamten MVG? Warum nicht 3 Gleise? Dann könnte man wenigstens jederzeit Schnur-Strax durch die Stadt. Ich verstehe es nicht.

Ein weiterer Aspekt, der massiv Rätsel aufgibt, ist der Einsatz von S-Bahn Zügen. Schien-Busse, oder U-Bahnen wären für den Stop-and-Go Verkehr auf der Stamm-Strecke, technisch gesehen, das Mittel der Wahl. Die Türen der S-Bahnen sind auf die Belastung nicht ausgelegt. Die Anfahr-Ströme sind viel zu hoch. Die Fahrzeuge sind viel zu schwer. S-Bahnen sind, wie z.B. im Ruhr-Gebiet für Haltestellen-Abstände von 20 -30 km ausgelegt. Die S-Bahn beschleunigt extrem Schnell auf 120 km/h (wobei sehr viel Strom aus der Leitung gezogen wird) und hält die Geschwindigkeit dann bis zum Ziel-Bahnhof (auf freier Strecke sind die Strom-Leitungen dann dünner) und bremst erst im Ziel-Bahnhof wider ab. 30 km in 15 Minuten. München Augsburg in 25 Minuten. Dafür ist eine S-Bahn eigentlich gemacht. Das Geniale an der S-Bahn: Der Zug muss nicht wenden. Keine Lock, die umgespannt werden muss. Der Fahrer geht ins 2. Führerhaus auf der anderen Seite, während die Leute Ein- und Aussteigen. Ein idealer 'Pendel-Zug' für 20 -50 km Haltestellenabstand. Im Ruhrgebiet reicht der S-Bahn-Bereich 150 km ins Umland. Die Türen haben dann keinerlei Probleme, die Oberleitungen auch nicht, aber wenn man eine S-Bahn wie eine Tram einsetzt, geht das Material in die Knie. Wen wundert's.