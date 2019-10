Die Polizei bewacht nach Schüssen in Halle Synagoge in Dresden. Auch die Polizei München ist in Alarmbereitschaft.

Alle Streifen in Alarmbereitschaft

Die Polizei München versetzt ihre Streifen in Alarmbereitschaft nach tödlichen Schüssen vor einer Synagoge in Halle. Die Polizei in ganz Bayern bereitet sich auf eine mögliche Ankunft des bewaffneten Gewalttäters vor.

Update, 16.44 Uhr: Die Polizei in Bayern bereitet sich darauf vor, dass ein bewaffneter Gewalttäter von Halle auf seiner Flucht auch in den Freistaat kommen könnte.

München: Polizei bereitet sich auf mögliche Flucht des Halle-Täters nach Bayern vor

„Wir stellen uns auf einen bewaffneten Täter ein“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken am Mittwoch auf dpa-Anfrage. Über die Art und den Umfang der Vorbereitungen wollte er keine Angaben machen.

Zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach ein bewaffneter Täter aus Halle in Sachsen-Anhalt mit dem Auto auf der Flucht in Richtung Süden unterwegs sei. Der Polizeisprecher bestätigte aber nicht, dass es Hinweise auf eine Flucht nach Bayern gebe. Die bayerische Polizei treffe die gleichen Vorbereitungen wie auch Kollegen etwa in Hessen und Thüringen - es handele sich um ein standardisiertes Prozedere.

In Halle waren am Mittwoch zwei Menschen in der Nähe einer Synagoge erschossen worden. Einer der Täter soll mit dem Auto auf der Flucht sein.

Ursprüngliche Meldung von 15.14 Uhr

München - Die Stadt Halle spricht von einer Amoklage, die Polizei fahndet mit allen Kräften nach mehreren Tätern. Auch im nur 15 Kilometer entfernten Landsberg im Saalekreis sind Schüsse gefallen. Die Vorfälle haben auch Auswirkungen auf München.

München: Schüsse vor Synagoge in Halle: Polizei versetzt Streifen in Alarmbereitschaft

Die Polizei hat alle Streifen im Stadtgebiet in höhere Alarmbereitschaft versetzt, bestätigte ein Sprecher des Münchner Präsidiums. „Die Kollegen wissen über die Vorfälle Bescheid.“ Ob nun auch weitere Sicherheitsmaßnahmen für die Synagoge in der Landeshauptstadt folgen, ist noch nicht geklärt. Derzeit arbeite man daran, die Lage einzuschätzen und werde gegebenenfalls reagieren, so der Polizeisprecher.

Suchanfragen für Landsberg schießen in die Höhe - Polizei in Landsberg am Lech reagiert gelassen

+ Die Suchanfragen für Landsberg schießen nach mehreren Schüssen nach oben. © Screenshot Google Trends In der Gemeinde Landsberg (Saalekreis) in Sachsen-Anhalt - nur 15 Kilometer vom Tatort in Halle enfernt - hat sich ebenfalls ein Schusswechsel ereignet. Deshalb sind die Suchanfragen nach „Landsberg“ bei Google in die Höhe geschossen. Die Menschen wollen sich informieren, was genau in der Stadt vorgefallen ist - und landen dabei aber auch beim wesentlich bekannteren Landsberg am Lech.

Zumindest bei der dortigen Polizeiinspektion gab es aber noch keine Nachfragen besorgter Bürger. „Bislang hat noch keiner angerufen“, teilt ein Beamter mit.

