Polizei jagt Handy-Sünder: So viele Autofahrer gingen den Beamten in München ins Netz

150 Beamte im Einsatz

Knapp 11.000 Beamte gingen bundesweit auf die Jagd nach Handy-Sündern. Auch in München wurden Verkehrsverstöße geahndet. Die Polizei zieht Bilanz.

München - Mit lauter Lieblingsmusik zur Arbeit radeln, SMS beim Weg durch die Fußgängerzone beantworten oder bei der Autofahrt die Familie anrufen: Unsere Handys mögen uns in vielen Situationen helfen - sie sind aber auch ein unterschätztes Risiko im Straßenverkehr.

Darin sind sich die Innenminister und auch die Verkehrsexperten der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster einig. Mit einem bundesweiten Aktionstag am 20. September wollten sie auf die Risiken von Handys und weiteren Ablenkungen aufmerksam machen: mit Kontrollen, aber auch Infoständen, Parcours und Fahrsimulatoren. 11.000 Polizisten waren dafür ab 6.00 Uhr morgens im Einsatz.

Polizei jagt Handy-Sünder: So viele gingen in München ins Netz

Dieter Bauer, Leiter der Abteilung Verkehr bei der Münchner Polizei, zieht Bilanz für den Vormittag. Der Kontrollpunkt an der Ecke Heinrich-Wieland-/St.-Veit-Straße ist einer von insgesamt 36 im Stadtgebiet. „Wir haben heute 150 Beamte im Einsatz“, sagt Bauer am Donnerstag, „vor allem an Kreuzungen der Einfallstraßen.“ Bis 11.30 Uhr zählte man insgesamt 343 Vergehen. Etwa ein Drittel waren Handyverstöße, der Rest betraf überhöhte Geschwindigkeit. Der extremste Fall: 78 km/h statt 50 km/h.

Bei insgesamt 113 Handyverstößen wurde nicht unterschieden, ob und wie Fahrer das Smartphone nutzten. „Es reicht, wenn Sie das Handy in der Hand halten, während ihr Fahrzeug rollt. Dann müssen wir die übliche Strafe aussprechen: 100 Euro Bußgeld plus ein Punkt im zentralen Verkehrsregister in Flensburg.“ Ein Polizist nennt die häufigste Ausrede: „Meistens sagen die Leute, dass sie doch gar nicht telefoniert haben. Aber wie erwähnt, das ist nicht entscheidend.“ Nur, wenn das Smartphone in einer ordentlichen Halterung steht, könne man nicht bestraft werden, „auch wenn sie es während der Fahrt nutzen - außer: Sie blicken kaum noch auf die Straße.“

