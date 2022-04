Polizei warnt vor Lotto-Abzocke: Fake-Anwaltskanzlei aus München verschickt Mahnungen – „keinesfalls bezahlen“

Von: Thomas Eldersch

Die Polizei und die Verbraucherschutzzentrale warnt vor einem betrügerischen Schreiben einer Münchner Anwaltskanzlei. © Jens Kalaene/dpa/Polizeipräsidium Mittelhessen

Immer wieder denken sich Betrüger neue Maschen aus, um an das Geld der Leute heranzukommen. Jetzt landen zahlreiche gefälschte Mahnschreiben in deutschen Briefkästen.

München/Marburg – Betrüger sind für ihre Kreativität bekannt. Mit einer Mischung aus Seriosität und Aggressivität versuchen sie häufig unbescholtene Bürger zu manipulieren und ihnen Geld oder Wertgegenstände aus der Tasche zu ziehen. Viele haben in dem Zusammenhang schon einmal vom Enkel-Trick oder dem Falschen-Polizisten-Trick gehört. Jetzt scheint eine neue Masche die Runde zu machen.

Mahnschreiben aus München: Angebliches Anwaltsbüro will Lotto-Schulden eintreiben

Bei der neusten Abzocke machen sich die Betrüger die Hände selbst gar nicht mehr schmutzig. Keine Telefonanrufe oder ungebetene Gäste vor der Tür. Ein einfaches Schreiben reicht ihnen aus, um an das Geld der ahnungslosen Opfer zu gelangen. Dabei hilft ein professionell gestalteter Brief. Von einer „vorgerichtlichen Mahnung“ ist da die Rede. Weiter geht es um eine Forderung einer „Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot - 6/49“. Den letzten Schliff an Authentizität erlangt das Schreiben durch den Absender – „Schmidt und Kollegen“, eine Anwaltskanzlei aus München. Die Höhe der angeblichen Forderung: 290 Euro.

So sieht das Mahnschreiben der mutmaßlichen Münchner Anwaltskanzlei aus. © Polizei Mittelhessen

Verschickt wurden solche Mahnungen anscheinend reihenweise an Haushalte in Mittelhessen. So heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelhessen in Marburg. „Der Dienstleistungsvertrag soll dem Verfasser nach durch eine telefonische Anmeldung und die Angaben persönlicher Daten zustande gekommen sein“, heißt in der Meldung weiter. Aber weder die angegebene Lotto-Zentrale noch die Anwaltskanzlei in der Maximilianstraße soll es laut Polizei wirklich geben.

Verbraucherzentralen warnen davor, die Mahnung zu bezahlen

Auch die Verbraucherzentrale Hessen und zahlreiche andere Polizeidienststellen in ganz Deutschland warnen vor dem vermeintlichen Mahnschreiben. Kontakt zu dem mutmaßlichen Gläubiger kann man indessen nicht aufnehmen. Ein beigefügtes Kündigungsschreiben kann nur per Fax oder QR-Code eingereicht werden. Bei der angegebenen Telefonnummer geht nur die Mailbox ran. Und eine E-Mail-Adresse oder Internetseite sucht man auf dem Schreiben vergebens. Wer sich postalisch melden will, beißt ebenfalls auf Granit. An der angegebenen Adresse in der Maximilianstraße findet kein Postempfang statt.

In dem Brief wird mit Zwangsvollstreckung durch Gerichtsvollzieher und Pfändung der Bezüge gedroht. Schreckensszenarien nennt es die Verbraucherzentrale Hessen. „Das sind leere Drohungen. Eine Pfändung ist ohne einen rechtskräftigen Titel wie einen Vollstreckungsbescheid oder ein Gerichtsurteil nicht möglich“, klärt sie auf. Anschließend warnt sie eindringlich: „Betroffene sollten sich daher nicht einschüchtern lassen und die Forderung keinesfalls bezahlen.“ Für weitere Informationen kann man sich an die Verbraucherzentralen wenden oder auf www.inkasso-check.de überprüfen, ob eine Inkasso-Forderung rechtens ist. (tel)