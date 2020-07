Raser-Alarm in München: Unternehmer erteilt nun Hausverbote - Porsche-Fahrer stellt traurigen „Rekord“ auf

Polizei geht gegen Autoposer vor

Der Polizei ist in München ein erfolgreicher Schlag gegen die Autoposer-Szene gelungen. Knapp 250 Raser wurden erwischt.

Ein Porsche-Fahrer wurde innerorts mit 149 km/h erwischt.

Zwei Autos wurden beschlagnahmt.

München - Knapp 250 Raser hat die Polizei bei einer Großaktion gegen die sogenannte Autoposer-Szene in München erwischt. Nach Angaben des Präsidiums häuften sich zuletzt in der Landeshauptstadt bei mehreren Inspektionen die Beschwerden von Anwohnern über illegale Straßenrennen und Poser-Treffs, bei denen sich überwiegend junge Männer mit hochmotorisierten und getunten Fahrzeugen imponieren wollen.

Daher stoppten am Freitag (3. Juli) Beamte an mehreren Stellen im Stadtgebiet - unter anderem an der Landshuter Allee, der Leopold- und der Ludwigstraße - Raser und Poser. Auch einschlägige Treffpunkte der Szene wurden überwacht.

München: Porsche-Fahrer hat auf Ingolstädter Straße 149 km/h drauf

Spitzenreiter bei den Geschwindigkeiten war ein 57-Jähriger im Porsche Panamera. Der Mann aus dem Landkreis München bretterte statt der erlaubten 50 Stundenkilometer mit 149 Sachen die Ingolstädter Straße entlang. Ihm drohen ein Bußgeldverfahren in Höhe von 680 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

In der Regel geht die Zentrale Bußgeldstelle bei einem derartigen Überschreiten der zulässigen Geschwindigkeit von Vorsatz aus. Dadurch könnte sich das Bußgeld verdoppeln! Bei der technischen Überprüfung der Autos wurden zwei zur Begutachtung abgeschleppt, bei einigen stellten die Beamten verkehrsgefährdende Veränderungen fest.

Raser-Alarm in München: Pächter von Tankstelle erteilt Hausverbote

Da auch bei Tankstellen-Betreibern diese Szene unerwünscht ist, hat jetzt bereits ein Pächter in Moosach Hausverbote erteilt. Im Rahmen der Kontrollen am Freitag an beliebten Treffpunkten - Parkhäusern und Tankstellen - nahmen die Beamten von 50 Posern die Personalien auf.

