Wieder Protest-Aktion in München: Aktivisten kleben sich zum Berufsverkehr mitten in die City

Von: Lucas Sauter-Orengo

Die Gruppe „Letzte Generation“ während der Protest-Aktion in München. © Twitter Screenshot „Letzte Generation“

In München kommt es zu einer erneuten Protestaktion der Gruppe „Letzte Generation“. Insgesamt neun Personen haben sich an die Widenmayerstraße geklebt.

München - Klimaaktivsten hielten am Montagmorgen eine weitere Protest-Aktion in München ab. Bereits in den vergangenen Wochen war es wiederholt zu Protesten gekommen, meist fanden diese am Stachus statt. Dabei klebten sich mehrere Menschen auf die Straße und blockierten so den Verkehr. Teilnehmer der Proteste sind teilweise in Gewahrsam. Aktuell stören die Aktivisten den Verkehr an der Luitpoldbrücke.

München: Klimaaktivsten mit erneuter Aktion - Menschen kleben sich an die Widenmayerstraße

Wie die Polizei berichtet, haben sich insgesamt neun Aktivisten an die Widenmayerstraße geklebt. Die Aktivistengruppe „Letzte Generation“ hat via Twitter ein Statement zur Aktion abgegeben, dort heißt es: „Der Gedanke an lange Haftstrafen schreckt uns nicht ab, für eine lebenswerte Zukunft #FürAlle zu kämpfen. Wir steuern auf den Abgrund zu und auf der #COP27 konnte man sich nicht auf umfassende Maßnahmen zur CO2-Reduktion einigen.“

Einige Klimaaktivisten befinden sich in Bayern derzeit in Gewahrsam. Die strenge Handhabe der bayerischen Polizei stößt auch auf Kritik. Erst am Sonntag war die Weltklimakonferenz in Ägypten zu Ende gegangen. Dort, so die Expertenmeinung, habe man nicht die notwendigen Maßnahmen getroffen, um die globalen Klimaziele zu erreichen.