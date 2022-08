Krach um Rammstein: Protest gegen geplantes Silvester-Konzert auf der Theresienwiese

Von: Sascha Karowski, Klaus Vick

Die Band Rammstein will zum Jahreswechsel in München ein Konzert auf der Theresienwiese spielen. Doch es regt sich Widerstand bei Stadt und Politik.

München – Ringen um Rammstein: Das geplante Silvesterkonzert der Metal-Band mit 145.000 Besuchern auf der Wiesn zieht zunehmend Kritik auf sich. Die Bezirksausschüsse sind sauer, Tollwood fühlt sich überrumpelt, und auch Polizei und Kreisverwaltungsreferat (KVR) sehen das Konzert kritisch.

München: KVR-Chefin Sammüller-Gradl sieht wegen Rammstein-Konzert „Problem mit der Kurzfristigkeit“

Dessen neue Chefin, Hanna Sammüller-Gradl (Grüne), sagte zu unserer Zeitung: „Wir haben ein Problem mit der Kurzfristigkeit. Für die Sicherheitsbehörden wäre es etwas ganz Anderes, wenn das Konzert im Olympiapark oder auf dem Messegelände stattfinden würde. Dort haben wir schon Erfahrungen mit Großveranstaltungen.“

Kritisch sei vor allem, dass nach dem Konzert die Abreise der Besucher geregelt werden müsste. „Die allermeisten werden zu einem bestimmten Zeitpunkt das Gelände verlassen. Da braucht es Planungen mit der Verkehrsgesellschaft und der Bahn.“ Auch müsste geklärt werden, was die Feuerwehr, die Polizei, die Bezirksausschüsse, aber auch das Klimaschutzreferat wegen der Lärmbelästigung sagen.

Theresienwiese: Rammstein-Konzert und Tollwood gleichzeitig? „Beides wird nicht gehen“

Sammüller-Gradl ist überzeugt, dass es aufgrund der Kurzfristigkeit aussichtsreicher wäre, das Konzert auf das Messegelände oder in den Olympiapark zu verlegen. „Das haben wir intern auch so angeregt, aber die beiden Orte fassen natürlich keine 145.000 Besucher.“ Persönlich kann sich die neue KVR-Chefin zudem nur schwer vorstellen, dass ein Rammstein-Konzert parallel zum Tollwood Winterfestival stattfinden kann. „Beides wird so möglicherweise nicht gehen.“

Tatsächlich äußerte sich am Montag (8. August) eine Sprecherin von Tollwood: „Wir halten die parallele Durchführung eines Konzerts und unserer Silvesterparty und der ruhigen Silvestergala mit Zirkustheaterproduktion und Tanz nicht für möglich.“

Wie berichtet, soll der Stadtrat am Mittwoch (10. August) entscheiden, ob das Konzert stattfinden kann. Die CSU sprach sich am Montag einstimmig für das Konzert aus. Die SPD sagt, der Veranstalter solle seine konkreten Pläne einreichen. Das KVR müsse entscheiden. Die Grünen wollen am Dienstag (9. August) beraten. (ska/kv)