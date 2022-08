Rammstein-Konzert in München: Stadtrat stimmt Silvester-Plänen zu

Von: Lucas Sauter-Orengo

Rammstein Frontsänger Till Lindemann (r) bei einem Auftritt. © Malte Krudewig/dpa

Spielt Rammstein am Silvesterabend auf der Münchner Theresienwiese ein Mega-Konzert? Der Stadtrat hat jetzt grünes Licht gegeben.

München - Lange war darüber gestritten worden, die Meinungen gingen weit auseinander. Am Silvesterabend soll die Band Rammstein auf der Münchner Theresienwiese ein großes Konzert austragen. Jetzt hat der Stadtrat in München das Konzert grundsätzlich gestattet. Nun liegt der Ball beim Veranstalter, der ein Sicherheitskonzept vorstellen muss.

München: Rammstein-Konzert an Silvester? Stadtrat stimmt Plänen zu

Die Stadtratsfraktion der FDP/Bayernpartei twitterte nach der Entscheidung: „Machen first, Bedenken second: Wir freuen uns, dass der Münchner Stadtrat sich mehrheitlich für ein Rammstein-Konzert an Silvester auf der Wiesn ausgesprochen hat.“ Das Kreisverwaltungsreferat muss jedoch ebenfalls noch zustimmen.