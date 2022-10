Stufenplan für die Rente: Infotag Altersvorsorge für Münchner Schüler und Schülerinnen

Von: Phillip Plesch

Rund 270 Schülerinnen und Schüler nahmen am Info-Tag der Deutschen -Rentenversicherung teil. © Oliver Bodmer

Wer früh an die Rente denkt, hat später mehr: Alles, was man über die Altersvorsorge wissen muss, erfuhren interessierte Schülerinnen und Schüler bei einem Infotag.

München - Mit 17 schon an 67 denken? Klingt nicht spaßig, ist aber nötig! Hier geht’s nämlich ums Geld und um die Frage, wie wir alle im Alter klarkommen sollen. Das deutsche Rentensystem ist nicht einfach zu durchschauen – und wer sich schon als junger Mensch Gedanken übers Alter macht, wird später davon profitieren. Das war die Botschaft des ersten Info-Tags zur Altersvorsorge der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Bayern-Süd. Rund 270 Münchner Schülerinnen und Schüler nahmen an der Veranstaltung in Neuperlach teil.

Grundsätzlich gilt: Wie hoch die Rente ist, hängt davon ab, wie viel man während seines Berufslebens eingezahlt hat. Jeder Bürger hat deshalb sein eigenes Rentenkonto. Wenn ein Durchschnittsverdiener 45 Jahre lang in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, wird derzeit eine Brutto-Rente von etwa 1620 Euro monatlich rauskommen. Würde jemand 45 Jahre lang den maximalen Beitrag auf sein Rentenkonto einzahlen, würde er nach aktuellem Stand eine Rente von rund 3500 Euro brutto erhalten.



Berechnet wird das mithilfe sogenannter Rentenpunkte. Wie viel ein Punkt wert ist: Das wird immer wieder der wirtschaftlichen Lage angepasst. Aktuell liegt der Betrag bei 36,02 Euro für Westdeutschland. Wer 45 Arbeitsjahre lang immer das durchschnittliche Einkommen verdient, hat 45 Rentenpunkte gesammelt und bekommt deshalb pro Monat 45 Mal 36,02 Euro an Rente: 1620 Euro. Über diese Rechnungen und andere Renten-Themen konnten sich nun die Schüler informieren. Dabei ging’s auch um die Säulen der Altersvorsorge: die gesetzliche Rentenversicherung als Hauptsäule sowie betriebliche und private Vorsorge.



„Die zusätzliche Altersvorsorge wird zunehmend wichtig“, sagt Siegrun Kern (53). Seit über 30 Jahren arbeitet sie als Beraterin bei der DRV. Sie betont: Die Altersvorsorge ist immer eine individuelle Entscheidung. „Ausschlaggebend ist, was am Ende unterm Strich netto rauskommt.“ In unserer Zeitung erklärt die Expertin, was man in seinen unterschiedlichen Lebensphasen beachten sollte:



Der Stufenplan für die Rente: Schulabsolvent

Mit dem Einstieg ins Berufsleben beginnt man auch mit den Zahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung. Wichtig: „Im Versicherungsverlauf muss die berufliche Ausbildung erkenntlich sein, man sollte auf jeden Fall die Unterlagen aufheben“, sagt Siegrun Kern. Also zum Beispiel den Lehrvertrag oder Gesellenbrief. Denn: Schulzeiten und Studium werden (maximal bis zu 96 Monaten) ab dem 17. Lebensjahr angerechnet. Diese Zeiten wirken zwar nicht unmittelbar rentensteigernd, können einem aber am Ende helfen, früher in Rente zu gehen. Wer früh mit der Altersvorsorge beginnt, dem kann die DRV Möglichkeiten aufzeigen. Wer spät anfängt, kann im Alter überrascht werden. „Der junge Mensch hat den Faktor Zeit auf seiner Seite“, sagt die Expertin. „Je früher er mit Ansparprodukten fürs Alter beginnt, umso mehr sollte am Ende rauskommen.“ Dabei geht’s auch um die Frage, wie man sein Geld anlegt, wenn man privat vorsorgt. Dazu gehört die Überlegung, dass man in jüngeren Jahren ein höheres Risiko eingehen kann. Wer Aktien im Portfolio hat, kann auf hohe Rendite hoffen – muss sich dabei aber immer des Risikos bewusst sein und seine Liquidität im Blick behalten. Also: Wie viel Geld muss ich für Notfälle flüssig haben?



Der Stufenplan für die Rente: Gut gestartet



Wer mindestens 27 Jahre alt ist und fünf Beitragsjahre auf dem Konto hat, bekommt die erste Renteninformation mit Versicherungsverlauf. Dann erfährt man per Post, was man schon auf dem Rentenkonto hat. „Hier sollte man unbedingt seinen Versicherungsverlauf überprüfen“, rät Kern. Jedes Mal, wenn man den Versicherungsverlauf zugeschickt bekommt, sollte man diese Überprüfung wiederholen. Wichtig: Nicht alles wird automatisch gemeldet – wie Schule, Fachhochschule, Hochschule. Wenn Nachwuchs auf die Welt kommt, muss die Anrechnung der Kindererziehung beantragt werden. Auch bei privater oder betrieblicher Altersvorsorge können steuerlich geförderte Modelle in Betracht gezogen werden, lautet der Tipp der Expertin. Zum Beispiel können Riester-Modelle eine Rolle spielen. „Zulagen und steuerliche Vorteile sind die interessanten Faktoren“, sagt Kern. Beispielsweise kann auch eine Immobilie eine Altersvorsorge sein.



Grundsätzlich sollte sich jeder schon zu diesem Zeitpunkt die Frage stellen: Wie soll mein Alter aussehen? Wie viel Geld werde ich brauchen? Und was muss ich dafür tun, damit am Ende so viel rauskommt?



Der Stufenplan für die Rente: Mitten im Leben



Ehe, Kinder, Hausbau, Scheidung, Arbeitslosigkeit, Krankheit – es ist viel los im Leben. Und jede Veränderung sollte auch eine Überprüfung des Rentenkontos beim Anbieter der Altersvorsorge (DRV, Betriebsrentenkassen, Versicherungen) mit sich bringen. Dann heißt es: mögliche Lücken füllen und klären, ob man für bestimmte Zeiten noch freiwillig Beiträge nachzahlen kann. Außerdem ist Zeit für einen Kassensturz. „Man darf nicht vergessen, dass man Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung sowie Steuern abziehen muss“, warnt Siegrun Kern. Reicht das Nettoeinkommen zum Leben im Alter? Wenn nicht, muss man jetzt schnell handeln. Holen Sie sich dazu Rat und Tipps von Experten! Denn jeder Fall ist unterschiedlich. Zum Beispiel gilt: Die Erziehung eines Kindes bewirkt eine monatliche Rentensteigerung von zurzeit circa 108 Euro. Ein wichtiger Meilenstein in Sachen Rente ist der 50. Geburtstag – dann kommt nämlich ein neues Thema auf jeden zu. „Dann gibt es die Möglichkeit für freiwillige Sonderzahlungen, wenn man Abschläge bei vorgezogener Altersrente zu erwarten hat“, erklärt Kern.



Der Stufenplan für die Rente: Kurz vor der Rente



Rechtzeitig sollte man sich vor allem eines überlegen: Wann möchte ich in Rente gehen – und was habe ich im Ruhestand an Versorgung zu erwarten? Was ist steuerlich noch interessant? Grundsätzlich vertritt die DRV die Auffassung: Im Alter lieber weniger Risiko eingehen. Wer noch fit genug ist und Lust hat weiterzuarbeiten, für den kann auch eine flexible Rente ein Thema sein. Man kann zum Beispiel auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze unbegrenzt hinzuverdienen. Auch andere Modelle sind möglich, die DRV berät dazu gerne.



Ein wichtiger Hinweis der DRV-Expertin: „Die Altersrente kommt nie automatisch!“ Einerseits muss man dazu die Voraussetzungen erfüllen, wie zum Beispiel mindestens fünf Beitragsjahre und die Regelaltersgrenze erreichen (je nach Geburtsjahrgang verschieden – ab Geburtsjahrgang 1964 ist die Grenze 67). Zum anderen muss man frühzeitig einen Rentenantrag stellen. Kern rät, den Antrag nach aktuellem Stand zwischen drei und sechs Monaten vor dem eigentlich gewünschten Rentenbeginn zu stellen. Das geht auch online bei der DRV. „Wenn man ihn verspätet stellt, bekommt man auch erst später seine Rente.“ VON PHILLIP PLESCH

