Am Ostbahnhof: Zwölfjähriger bemerkt einfahrende S-Bahn nicht - und läuft ins Gleis

In München wäre es beinahe zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Jugendlicher stürzte aufs Gleis, just als eine S-Bahn in den Bahnhof einfuhr.

München - Da war wohl mehr als nur ein Schutzengel im Einsatz: Ein zwölfjähriger Junge aus dem Landkreis Ebersberg ging einem tragischen Unfall am S-Bahnhof Ostbahnhof in München gerade so noch aus dem Weg. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch, den 19. Oktober, gegen 16 Uhr. Der Jugendliche aus dem Landkreis Ebersberg lief, konzentriert auf sein Smartphone, parallel entlang des Gleises, als eine S-Bahn einfuhr. Auch die Warnpfiffe, die der Fahrzeugführer abgab, bemerkte der Junge nicht.

München: Vom Smartphone abgelenkt - Zwölfjähriger entgeht tragischem S-Bahn-Unfall nur knapp

Dann übertrat er die weiße Sicherheitslinie, wobei er just in diesem Moment mit seinem linken Fuß von der Bahnsteigkante abkam. Obwohl der Triebfahrzeugführer unmittelbar eine Schnellbremsung einleitete, klemmte sich das Bein des Jungen zwischen Bahn und Bahnsteig, sodass er einige Meter mitgeschliffen wurde. Dabei schlug er mit dem Kopf gegen den Zug sowie auf den Bahnsteig. Zwei umstehende Reisende bemerkten den Unfall und zogen das Kind zurück auf den Bahnsteig.

Eine Zeugin verständigte den Notruf. Ein Kindernotarzt übernahm die Erstversorgung. Der Bub kam mit Verdacht auf Knochenbrüche und Schädel-Hirn-Trauma in eine Kinderklinik.