S-Bahn-Chaos in München: Baum fällt auf Oberleitung - S8 stundenlang lahmgelegt

S8: Stundenlanger Ausfall

München - Die Linie der S 8 in Richtung Herrsching war gestern tagsüber stundenlang gestört. Züge endeten in Pasing und in Gilching-Argelsried, die Strecke dazwischen mussten Fahrgäste mit Großraum-Taxis überwinden.

Grund für die Störung: Bei Grünschnittarbeiten war ein Baum auf die Oberleitung gefallen, wie Merkur.de* berichtete. Die Bahn musste ein Spezialfahrzeug einsetzen, um die Schäden zu reparieren. Erst gegen 18 Uhr war die Strecke wieder für die S-Bahn freigegeben.

Die Störung passt ins Bild. Denn: Die Pünktlichkeit der S-Bahn hat sich 2019 laut Verkehrsministerium „äußerst unbefriedigend“ entwickelt. Lediglich 93,8 Prozent der Bahnen kamen pünktlich – der Rest rollte mit einer Verspätung von mehr als sechs Minuten an. Komplette Ausfälle sind da gar nicht mitgerechnet …

Nach einer Doppel-Panne bei der Münchner S-Bahn kam kürzlich es auf der Stammstrecke zu großen Verzögerungen. Als das Chaos vorüberschien, folgte die nächste Beeinträchtigung.

dw/ska

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.