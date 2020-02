Umgestürzte Bäume lösen S-Bahn-Chaos aus: Münchner Feuerwehr im Dauerstress - auch wegen nerviger Nachrichten

Kräfte der Feuerwehr sind am Dienstagmorgen in München gewaltig gefordert. Hier vor einer umgeblasenen Traglufthalle.

Schwere Unwetter führen zu Beeinträchtigungen

Unwetter setzen der S-Bahn stark zu. Am Dienstag kommt es in München zu erheblichen Beeinträchtigungen, die auch die Feuerwehr gehörig beanspruchen.

Unwetter halten Bayern seit Wochenbeginn in Atem. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor „orkanartigen Böen“.

Am Dienstag (4. Februar) spürt auch die S-Bahn München die Konsequenzen.

Bereits am Morgen wird vor erheblichen Verzögerungen gewarnt, die Münchner Feuerwehr ist im Dauerstress.

8.52 Uhr: Witterungsbedingt kommt es auch im Bereich Grafing zu Beeinträchtigungen im S-Bahn-Verkehr. Es sei mit „erheblichen Verspätungen und kurzfristigen Teilausfällen“ zu rechnen, wird aktuell über den Streckenagenten vermeldet. Rund um den Giesinger Bahnhof trifft Pendler das Chaos besonders hart; derzeit werden Verzögerungen von bis zu 30 Minuten angekündigt.

Nach den schweren Unwettern in der Nacht zum Dienstag liegt der Bahnverkehr in Bayern vielerorts lahm. In unserem News-Ticker erfahren Sie, mit welchen Einschränkungen für Pendler im Freistaat zu rechnen ist.

Update 8.35 Uhr: In München haben „orkanartige Böen“ eine Traglufthalle (30x40 Meter) niedergedrückt. Die herbeigerufene Feuerwehr hat die Halle abgesucht und gesichert.

Eine Traglufthalle mit 30x40 Metern wurde vom Sturm niedergedrückt.

Eine Traglufthalle mit 30x40 Metern wurde vom Sturm niedergedrückt.

Wir haben die Halle abgesucht und soweit gesichert.

S-Bahn München: Bäume stürzen um - Streckenabschnitte gesperrt

Ursprungsmeldung von 7 Uhr:

München - Aufgrund von witterungsbedingten Störungen kommt es derzeit im Gesamtnetz der S-Bahn München zu Beeinträchtigungen. „Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen“, vermeldet der Streckenagent am frühen Dienstagvormittag.

Wegen eines Baumes in der Oberleitung ist der Streckenabschnitt Erding - Markt Schwaben auf der Linie S2 gesperrt. Die vom Ostbahnhof kommenden S-Bahnen verkehren bis Markt Schwaben und enden dort vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Erding und Markt Schwaben mit Taxis ist bereits eingerichtet.

Auch im Landkreis Freising haben „orkanartige Böen“ Spuren hinterlassen. S-Bahnen der Linie S1 ab Neufahrn (Freising) verkehren derzeit ausschließlich Richtung Flughafen, nachdem bei Pulling offenbar ein Baum umgeknickt ist.

Fahrgäste zwischen München-Flughafen und Freising werden angehalten, den Linienbus 635 zu nutzen.

München: Feuerwehr nach Unwettern im Dauerstress - auch wegen Twitter-Nachrichten

Im München sind Kräfte der Feuerwehr seit den frühen Morgenstunden unterwegs, um Sturmschäden abzuarbeiten. „Passt auf euch auf“, schrieben die Einsatzkräfte zu einem Status-Update auf Twitter.

Zudem wird gebeten, Beeinträchtigungen immer direkt unter der 112 zu melden: „Bitte helft uns und schreibt uns keine Sturmschäden etc. auf Twitter“.

Bitte helft uns und schreibt uns keine Sturmschäden etc. auf Twitter. Immer die 112 anrufen.

