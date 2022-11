Fast-Katastrophe in München? Zwangsbremsung verhindert Zusammenstoß zweier S-Bahnen

Von: Felix Herz

In München ist es am Sonntag fast zu einem Zusammenstoß zwischen zwei S-Bahnen gekommen (Symbolbild). © Panthermedia / IMAGO

In München wäre es wohl fast zu einer Katastrophe gekommen. Laut Polizei verhinderte eine Zwangsbremsung gerade noch einen S-Bahn-Zusammenstoß.

München – Am Sonntag (13. November) verhinderte nach Polizeiangaben eine Zwangsbremsung gerade noch den Zusammenstoß zweier S-Bahnen in München. Die Folge wäre wohl eine Katastrophe gewesen, mit vielen Verletzten und vielleicht sogar Toten – hier werden Erinnerungen an die S-Bahn-Katastrophe aus dem Frühjahr wach. Im Süden von München waren Mitte Februar zwei S-Bahnen zusammengestoßen – ein Mensch starb, viele wurden verletzt.

München: S-Bahn-Zusammenstoß knapp verhindert – Polizei nennt Einzelheiten

Wie die Polizei berichtet, war der Lokführer einer S-Bahn an der Station St.-Martin-Straße davon überzeugt gewesen, sich bereits an der Endhaltestelle zu befinden. Dies erwies sich im Nachhinein fast als folgenschwerer Fehler. Demnach stoppte er die S-Bahn an der Haltestelle, stieg aus seinem Führerhaus, betrat am anderen Ende des Zuges wieder das Führerhaus und fuhr zurück in die Richtung, aus der er soeben gekommen war.

Zur gleichen Zeit fuhr eine weitere S-Bahn in Richtung St.-Martin-Straße – direkt auf die erste, zurückfahrende S-Bahn zu. Laut Polizei verhinderte eine Zwangsbremsung des entgegenkommenden Zuges den Zusammenstoß der zwei S-Bahnen. Beide kamen unbeschadet zum Stehen.

Fast-Zusammenprall zweier S-Bahnen in München – Bundespolizei ermittelt

Menschen wurden bei dem Zwischenfall glücklicherweise nicht verletzt. Wie es zu der brenzligen Situation kommen konnte, ist indessen unklar. Ob alle Sicherungssysteme richtig funktioniert haben, ermittelt nun die Bundespolizei. (fhz)

