Stromausfall in München: Großeinsatz nach Blackout im Block

Stromausfall in München.

Unruhiger Feiertag in Schwabing

Blaulicht und Feuerwehr: Ein Stromausfall sorgte in München am Donnerstagabend für einen Großeinsatz. Straßen wurden gesperrt.

Ein Stromausfall in München sorgte am Donnerstagabend (11. Juni) für einen Großeinsatz.

Im Stadtteil Schwabing wurden die Straßen gesperrt.

Der Block Neureuther Straße Ecke Barerstraße soll betroffen gewesen sein.

München - Die Polizei sperrt die Straße ab: Ein Stromausfall hat in München für einen Großeinsatz gesorgt. Im ganzen Block an der Barer Straße Ecke Neureuther Straße war gegen 20.30 Uhr der Strom weg, berichten Augenzeugen unserer Onlineredaktion. Die Polizei bestätigte auf Anfrage den Einsatz.

+ Feuerwehr im Einsatz nach Stromausfall. © tz

„Aufgrund der Rauchentwicklung wurden die Teile der Straße gesperrt“, sagte ein Sprecher der Polizei München tz.de. Ein technischer Defekt hatte die Stromversorgung unterbrochen. Wie sich dann herausstellte, waren Kabel in einem Stromkasten angeschmort. Der Stromkasten hat sich in einem Keller eines Hauses befunden, so die Polizei. Für die Reparatur wurden eine Stunde veranschlagt.

ml