Umwelt-Aktivisten mit aufsehenerregender Aktion an Siemens-Zentrale - 150 Polizisten im Einsatz

Greenpeace-Protest an der Siemens-Zentrale in München.

Am Tag vor Konzern-Hauptversammlung

von Marion Neumann

Bereits am Tag vor der Siemens-Hauptversammlung in München haben sich Aktivisten an der Zentrale versammelt, um zu protestieren. Auch die Polizei rückte aus.

Aufruhr gibt es an der Siemens-Zentrale in München.

Umweltaktivisten protestieren dort mit einem riesigen Banner.

Grund ist die Siemens-Hauptversammlung am Mittwoch (5.2.)

Update, 4. Februar, 19.55 Uhr: Noch immer befinden sich Umwelt-Aktivisten auf dem Dach der Siemens-Zentrale. Laut einem Sprecher der Polizei München seien allerdings „alle Parteien miteinander im Gespräch“. Die Stimmung sei friedlich und ruhig - es gebe „keine Aggressionen“.

Die Polizei ist derweil immer noch mit etwa 150 Einsatzkräften vor Ort an der Siemens-Zentrale. „Wir können noch nicht abschätzen, wie lange es noch wird“, so der Polizei-Sprecher weiter. Für den morgigen Mittwoch (5.2.) rechnet die Polizei mit einer Gegendemonstration während der Siemens-Hauptversammlung, zu der rund 500 Teilnehmer erwartet werden. „Wie sich die Situation morgen gestaltet, hängt sicher auch davon ab, wie es heute Nacht verläuft“, so der Sprecher.

Umwelt-Aktivisten mit aufsehenerregender Aktion an Siemens-Zentrale in München

München - Bereits einen Tag vor der Siemens-Hauptversammlung haben die Proteste an der Zentrale in München in der Jägerstraße/Ecke Werner-von-Siemens-Straße begonnen. Am Dienstagnachmittag (4.2.) protestierten nach Polizeiangaben mindestens vier Aktivisten von Greenpeace auf dem Dach der Siemens-Zentrale - mit einem riesigen Banner.

München: Umwelt-Aktivisten mit aufsehenerregender Aktion an Siemens-Zentrale

„Buschbrände beginnen hier“, ist auf dem großen Plakat zu lesen, dass die Greenpeace-Aktivisten auf Twitter posteten. In einem weiteren Posting auf Twitter erläutern die Demonstranten ihre Beweggründe. „Der Riesenkonzern verspricht nachhaltiges Handeln, hat aber weiterhin Verträge wie die mit der Adani-Kohlemine in Australien“, heißt es dort.

JETZT: Greenpeace-Aktivist*innen sind @Siemens aufs Dach gestiegen. Der Riesenkonzern verspricht nachhaltiges Handeln, hat aber weiterhin Verträge wie die mit der Adani-Kohlemine in Australien. #siemensfuelsfires #StopAdani pic.twitter.com/pLRJt7I7F7 — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) February 4, 2020

Dass zu der Siemens-Hauptversammlung Proteste erwartet wurden, ist nicht neu - für Mittwoch (5.2.), wenn das Aktionärstreffen um 10 Uhr beginnt, haben verschiedene Gruppierungen Aktionen angekündigt. Auch von Investorenseite wird sich der Vorstandsvorsitzende Joe Kaeser einiges anhören dürfen. Zuletzt hatte Vera Diehl von Union Investment den Auftrag für das Kohlebergwerk als „kommunikatives Desaster für Siemens“ bezeichnet.

Aktivsten mit Aktion an Siemens-Zentrale in München - Polizei vor Ort

Siemens befindet sich derzeit in einer Umbruchphase. Der Konzern will im Laufe des Jahres sein Energiegeschäft als „Siemens Energy“ an die Börse bringen.

Wegen der Greenpeace-Proteste rückte am Dienstag auch die Polizei an - die Beamten griffen nach ersten Angaben zufolge jedoch nicht ein. Die Proteste dauern an.

Vor der Siemens-Hauptversammlung wächst der Protest gegen das Adani-Projekt. Gegen den Aufschluss der Mega-Kohlegrube demonstrierte Greenpeace auch beiBlackrock. Wie viel CO2-Emissionen durch die Mine am Ende drohen, ist aber noch nicht klar. https://t.co/kIbVCXv59H via — klimareporter° (@klimareport) February 4, 2020

nema

Nicht das erste Mal kommt es bei Siemens in München zu Klimaprotesten. Kürzlich klebte sich ein Aktivist an die Konzernzentrale und streamte die Aktion live auf Facebook.