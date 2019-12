Gegen „Kriegsähnliche Zustände“ an Silvester: Polizei reagiert drastisch - Sonderreglung am Viktualienmarkt

KVR gibt Details bekannt

Feuerwerksverbot im Zentrum von München: Wer sich den neuen Regeln widersetzt, muss mit empfindlichen Geldbußen rechnen.

In der Münchner Fußgängerzone gilt ein komplettes Feuerwerksverbot.

Auch Böller dürfen in weiten Teilen der Innenstadt nicht gezündet werden.

KVR und Polizei haben in einer Pressekonferenz am Dienstag (10. Dezember) Details bekannt gegeben.

Update vom 19. Dezember: Feuerwerk ist an Silvester nun auch am Viktualienmarkt verboten! Dies hat die Vollversammlung des Stadtrats beschlossen. Das Kommunalreferat hat dazu eine Allgemeinverfügung erlassen.

Damit sollen Brandschäden durch Feuerwerkskörper an den Marktständen verhindert werden. Die Regelung ergänzt die bereits veranlassten Maßnahmen.

Zum Jahreswechsel gibt es ein komplettes Feuerwerksverbot am Marienplatz und in der Fußgängerzone bis einschließlich Stachus. Das Böllern ist im Bereich des Mittleren Rings untersagt.

Gegen „Kriegsähnliche Zustände“ an Silvester: Polizei und KVR reagieren drastisch - Mega-Geldbußen

12.55 Uhr: Im Gebiet um Marienplatz, Karlsplatz/Stachus und die angrenzenden Straßen weisen zum Jahreswechsel rund 55 Schilder mit Verbotspiktogrammen und dem Text „Feuerwerk verboten!/ Fireworks prohibited!“ auf die neue Regelung hin. Vom Verbot ausgenommen sind Anwohner, die Raketen und Böller dabei haben, um diese in ihre Wohnung oder von ihrer Wohnung in einen Bereich außerhalb der Verbotszone zu transportieren.

12.27 Uhr: Ausschlaggebend für die umfangreichen Neuregelungen (siehe unten) sei eine Gefahreneinschätzung des Polizeipräsidiums München gewesen, heißt es in einer Presseaussendung. Die Beurteilung lasse sich auf polizeiliche Erfahrungen aus den Silvestereinsätzen der vergangenen Jahre, insbesondere jedoch auf den Entwicklungen in den Jahren 2017 und 2018 rund um den Marienplatz und im Altstadt-Fußgängerbereich, zurückführen.

gerade Werbung im ZDF " Willkommen 2020 - das größte Feuerwerk Europas" ... aber den normalen Menschen wegen Feinstaub das Autofahren verbieten ? Genau mein Humor was soll das? Feuerwerk verbieten! #Feuerwerk #Feinstaub #Sylvester2019 #Umwelt #FFF — hw-skulptur.de (@hwskulptur) December 18, 2019

Die hohe Personendichte von bis zu 8.000 Teilnehmern in der Spitze, einhergehend mit den engen baulichen Begebenheiten vor Ort, habe zu einer starken Überfüllung der Plätze und Straßen geführt. Zudem habe übermäßiger Alkoholgenuss und unsachgemäßes Abbrennen von Feuerwerkskörpern unkalkulierbare Gefahren- und Konfliktsituationen für die Anwesenden verursacht, berichten Polizei und KVR.

München: Stadt stellt neue Silvester-Regeln auf - Mega-Geldbußen drohen

Polizeivizepräsident Norbert Radmacher kündigte an, dass das Polizeipräsidium München zum Jahreswechsel 2019/2020 mit einer verstärkten Präsenz von Einsatzkräften im Bereich der Altstadt-Fußgängerzone vor Ort sein wird, um die Sicherheit zu gewährleisten und Verstöße gegen beide Allgemeinverfügungen zu unterbinden und sanktionieren.

Update 11.45 Uhr: In München soll es in der Silvesternacht in Teilen der Altstadt ein komplettes Feuerwerksverbot geben. Das hat KVR-Chef Dr. Thomas Böhle soeben bekräftigt. Das Verbot gilt von 21 Uhr an Silvester bis 2 Uhr an Neujahr - unter anderem am Marienplatz, in angrenzenden Straßen, der Kaufingerstraße und dem Stachus. Geldbußen von bis zu 1000 Euro drohen, sollte man die Vorgaben missachten.

Des Weiteren wurde in der Umweltzone innerhalb des Mittleren Rings ein komplettes Verbot für Feuerwerk „mit sogenannter Knallfunktion“ beschlossen. KVR und Polizei sprechen diesbezüglich von einem „Böllerverbot“.

Nach „kriegsähnlichen Zuständen“ 2018: Stadt München macht klare Silvester-Ansage

Erstmeldung (10. Dezember, 9.30 Uhr):

München - In einer gemeinsamen Pressekonferenz wollen Kreisverwaltungsreferat (KVR) und Polizeipräsidium am Dienstag (10. Dezember) Details zum Feuerwerksverbot in der Altstadt von München nennen. Auch zum neuen Böllerverbot in weiten Teilen der Innenstadt werden Kreisverwaltungsreferent Dr. Thomas Böhle und Polizeivizepräsident Norbert Radmacher Stellung nehmen.

Silvester in München: KVR erklärt, welche Regeln gelten

Die Regelungen und Geltungsbereiche wurden vom KVR nach einem Stadtratsbeschluss ausgearbeitet, die Polizei ist für den Vollzug zuständig.

CSU-Stadträtin Sabine Bär hatte im Sommer angesichts der Vorkommnisse in der Silvesternacht 2018 im Kreisverwaltungsausschuss von „kriegsähnlichen Zuständen“ gesprochen. Mehrheitlich hatte das Gremium daher beschlossen, dass zwischen Marienplatz und Stachus ein generelles Feuerwerksverbot eingeführt wird. Zudem war ein Antrag der ÖDP erfolgreich, wonach ebenfalls bereits zum Jahreswechsel innerhalb des Mittleren Rings Böller verboten werden.

