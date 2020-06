Notruf in München löst dramatischen Einsatz aus - er geht über die Landesgrenzen hinaus

Dramatische Rettungsaktion

In der Einsatzzentrale in München ging ein ungewöhnlicher Notruf ein. Es startete eine dramatische Rettungsaktion, die über die Landesgrenzen hinaus ging.

München - Ein ungewöhnlicher Notruf ging kürzlich in München ein - und löste damit einen Rettungseinsatz in weiter Ferne aus. Seinen Anfang nahm der Vorfall in Slowenien: Eine Frau war dort am Montag (22. Juni) im Triglav-Nationalpark beim Bergsteigen abgerutscht.

Wie die Berufsfeuerwehr München mitteilt, rief der Begleiter der Verunglückten daraufhin seinen Bruder in der bayerischen Landeshauptstadt an. Dieser kontaktierte daraufhin am Montagnachmittag die Münchner Einsatzzentrale.

München: Notruf löst ungewöhnlichen Einsatz aus - er geht über die Landesgrenzen hinaus

Von der Einsatzzentrale aus wurde schließlich die zuständige Polizeidienststelle in Slowenien ausfindig gemacht und alarmiert, so die Berufsfeuerwehr München weiter.

Die verunglückte Frau war dabei gewesen, den Berg Jalovec im Nationalpark zu erklimmen. Beim Überwinden eines Schneefeldes hatte sie offenbar den Halt verloren und war abgerutscht. Sie war in einem Geröllfeld liegen geblieben und hatte sich dabei eine Platzwunde am Kopf und eine Verletzung am Bein zugezogen.

Nach Notruf in München: Rettungsaktion im Triglav-Nationalpark in Slowenien

Aufgrund der schwierigen Wetterlage vor Ort war ein Hubschraubereinsatz im Triglav-Nationalpark nicht möglich. Deshalb stieg die alarmierte Bergwacht zu der Verletzten auf. Da ein Abstieg in der Dunkelheit nicht mehr gefahrlos möglich war, verbrachten die Rettungskräfte zusammen mit den Bergsteigern die Nacht in einer Behelfsunterkunft. Am Dienstagmorgen (23. Juni) wurde die Frau von den Helfern ins Tal getragen, wo sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. (nema)

Die Meldung der Feuerwehr im Wortlaut:

