So sparen wir beim Heizen: Mit diesen Kniffen behelfen sich die Münchner und das rät der Experte

Von: Julian Spies

Emily Hannemann (24), Studentin aus München. © Markus Götzfried

Die Gasspeicher sind gut gefüllt und München kommt nach Angaben der Stadtwerke (SWM) wohl gut durch den Winter. Viele lassen trotzdem die Heizung so oft wie möglich aus.

Manche kennen es nicht anders, andere mummeln sich mit Decken und Pullis ein. München spart – das belegt die Studie „Wärmemonitor“ des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Demnach heizen die Münchner bayernweit am wenigsten! Wer es trotzdem warm haben will, findet viele Tipps: Von Teelicht-Öfen bis Heizdecken und -lüftern ist alles dabei. Aber Vorsicht: Experte Alexander Steger warnt vor lebensgefährlichen Heiz-Alternativen. Er erklärt die Risiken – und was wirklich hilft. rmi

Münchner Kniffe zum Energiesparen: Heizung abdrehen, wärmer anziehen

Ich heize noch nicht. Das liegt daran, dass die Temperaturen draußen zurzeit sehr mild sind. Da haben wir wirklich Glück, denn dadurch ist es auch noch relativ warm bei mir daheim. Ich lebe gemeinsam mit meiner Mitbewohnerin in einer Dreizimmerwohnung. Ich mache mir Sorgen um die steigenden Heizkosten. Aber wenn es wieder kälter wird, werde ich keine Heiz-Experimente machen oder mir Geräte anschaffen, um meine Wohnung zu heizen. Ich will mich lieber wärmer anziehen oder mit zwei Decken zudecken. Wahrscheinlich werde ich in der Nacht die Heizung ausmachen und sie runterdrehen, wenn ich aus dem Haus gehe. Vielleicht ziehe ich tagsüber in die Bibliothek um, um für meine Jura-Kurse an der Uni zu lernen. Emily Hannemann (24), Studentin aus München

Patrick Rosenow (54), Anwalt aus München. © Markus Götzfried

Schlafzimmer bleibt kühl

Ich achte darauf, dass es daheim nicht kälter wird als 18 Grad – davon sind wir aber Gott sei Dank entfernt. Daher heize ich nicht. Der warme Herbst hilft beim Energiesparen. Ich lebe mit meiner Frau und unseren beiden Kindern in einem Mehrfamilienhaus. Natürlich überlegen wir, mit welchen Alternativen wir heizen können. Aber Fernwärme ist nicht verfügbar, Heizlüfter verbrauchen viel Strom, deshalb kaufen wir keine anderen Heizgeräte. Wir ziehen uns einfach warm an. Ansonsten ist es in unserem Schlafzimmer ohnehin kühler als in den Wohnräumen – das spart auch Energiekosten. Patrick Rosenow (54), Anwalt aus München

Susanne Mirlach (69), Rentnerin aus München. © Markus Götzfried

Den Verbrauch im Blick

Meine Heizung ist aus, denn die Sonne wärmt meine Wohnung. Außerdem hilft es, dass ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, meine Wohnung kühlt nicht schnell aus. Ich kaufe mir keinen Heizlüfter oder Ofen. Ich spare Kosten, weil ich immer schon auf meinen Verbrauch achte. Ich drehe die Heizung höchstens auf Stufe drei, nachts mache ich sie aus. In diesem Winter heize ich wahrscheinlich ähnlich wie immer. Die Lage ist angespannt, aber wir werden durchkommen. Es hat bisher immer geklappt, ich bin zuversichtlich. Susanne Mirlach (69), Rentnerin aus München

Energie-Experte Alexander Steger. © fkn

München: Was der Fachmann rät zum richtigen Sparen bei der Heizung

1. Thermostate intelligent nutzen: Thermostate sollten alle 15 bis 20 Jahre getauscht werden. Wer sie richtig wählt und einsetzt, kann viel Energie sparen. Wer die Heizung um ein Grad herunter dreht, senkt den Verbrauch um sechs Prozent. Intelligente Thermostate können Heizungen an den Tagesrhythmus anpassen. So können zum Beispiel Arbeitszeiten oder die Nacht berücksichtigt werden – also Phasen, in denen die Heizung ausbleiben kann, berichtet Alexander Steger. Er arbeitet als Energie-Experte bei der Münchner Green Aktiv GmbH. Und nicht alle Räume müssen gleich beheizt werden. Für Schlafzimmer werden 16 bis 18 Grad empfohlen, für Wohnräume und Küche 18 bis 22 und für das Bad 23 Grad.

2. Richtig Lüften: Wer richtig lüftet, spart bares Geld. Das Zauberwort dabei heißt Stoßlüften. Je nach Jahreszeit sollte man drei- bis fünfmal täglich die Fenster komplett öffnen. Das kühlt die Wohnung nicht komplett aus. Deshalb ist weniger Energie nötig, um sie wieder warm zu kriegen. Wer Fenster auf Kipp stellt, riskiert dagegen eine kältere Wohnung und damit hohe Heizkosten. Außerdem wächst an kalten Wänden schnell Schimmel.

3. Räume Isolieren: Damit die Wärme nicht durch undichte Fenster und Türen entweicht, können sie abgedichtet werden. Das geht einfach, schnell und günstig mit Gummidichtungen aus dem Baumarkt, erzählt Energie-Experte Alexander Steger. Und für warme Füße helfen Korkplatten am Boden. Wer Metallbleche an den Wänden und hinter dem Heizkörper anschraubt, hat es auch wärmer, sagt Steger. Die Platten lenken die Heizwärme von der Wand zurück in die Wohnung.

4. Möbel rücken: Wer die Heiz-Energie bestmöglich nutzen will, sollte Möbel rücken. Die Verbraucherzentrale rät: Jeder Heizkörper sollte gut zu sehen sein, damit kein Hitze-Stau entsteht und das Zimmer gleichmäßig warm wird. Ein Sofa sollte zum Beispiel mindestens 30 Zentimeter entfernt stehen und Vorhänge sollten über dem Heizkörper enden.

5. Dicke Kleidung und warmes Essen: Was einfach klingt, kann einen großen Effekt haben: An den Füßen entweicht viel Körperwärme, deshalb können dicke Socken den Körper gut warm halten. Auch ein dicker Pulli hilft, genau wie die richtige Ernährung. Suppen und Tees heizen von innen ein – vor allem mit den richtigen Zutaten. Die Schärfe von Ingwer, Chili und Co. wärmt zusätzlich.

Teelicht-Öfen sind brandgefährlich. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Sparen bei der Heizung: Wovon der Fachmann abrät

1. Teelichtofen: Mehrere Teelichter und ein darüber befestigter Tontopf – fertig ist der Teelichtofen. Was wie eine einfache und schöne Wärmequelle aussieht, kann brandgefährlich werden. Die Feuerwehr warnt ausdrücklich vor den Öfen, die zurzeit vermehrt im Internet angeboten werden. Das große Problem daran: Teelichtöfen liefern nicht nur so gut wie keine Wärme. Wenn Teelichter sehr nah beieinanderstehen, können sie einen Wachsbrand auslösen. Denn zusammen erzeugen sie eine enorme Hitze – und bei Temperaturen zwischen 250 und 300 Grad kann sich flüssiges Kerzenwachs selbst entzünden. „Die Stichflamme kann bis zu einen Meter hoch werden“, erzählt ein Sprecher der Branddirektion München. Löschen mit Wasser ist unmöglich, genau wie bei einem Fettbrand. Wer es doch versucht, riskiert eine Explosion.

2. Grill im Haus: Den Kohle- oder Gas-Grill von Terrasse oder Garten nach drinnen stellen zum Heizen – davon rät Energie-Experte Alexander Steger dringend ab. „Jede offene Flamme birgt ein hohes Risiko“, sagt er. Es kann sein, dass sich Flammen in der Wohnung ausbreiten. Außerdem droht in geschlossenen Räumen eine Vergiftung mit Kohlenmonoxid. Sie kann durch Sauerstoffmangel zum Tod führen. Das Gas ist farb- und geruchlos, also nicht wahrnehmbar. Daher wird Kohlenmonoxid auch „leiser Mörder“ genannt.

3. Heizstrahler oder -lüfter: Als klassische Wärme-Alternativen gelten Heizstrahler und -lüfter. Die Geräte, die mit Gas betrieben werden, sind aber ähnlich gefährlich wie Gas-Grills, sagt Steger. Denn sie produzieren ebenfalls das lebensgefährliche Kohlenmonoxid. Strombetriebene Geräte sind für Sparfüchse keine Alternative, so Steger. Denn ihr Energiebedarf sorgt für eine hohe Stromrechnung.

4. Ethanol-Ofen: Ein Ethanol-Ofen kann ein Zimmer zwar wärmen – allerdings rät Experte Steger davon ab. Er sagt: Vorsicht vor der Abgas-Bildung! Und laut Stiftung Warentest entstehen beim Verbrennen neben giftigem Kohlenmonoxid auch krebserregende Stoffe. Wer die Schadstoffe nicht einatmen möchte, muss viel lüften. Das macht allerdings den wärmenden Effekt des Ethanol-Ofens zunichte.

5. Heizdecken: Vor allem im Bett wirken Heizdecken verlockend: Wer sie einschaltet, erzeugt eine wohlige Wärme unter der Decke. Doch sie können Brände und Verletzungen verursachen. Gefährlich ist es vor allem, wenn sie unbeaufsichtigt eingeschaltet werden. Aber auch eine falsche Nutzung kann eine Überhitzung auslösen, etwa wenn sie im Bett ganz zugedeckt ist. So kann die Decke in Brand geraten und auch Menschen verletzen.