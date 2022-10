Reitverein mit ehrenamtlicher Reitschule fürchtet um sein Gelände - Stadt München plant 2000 Wohnungen

Von: Klaus-Maria Mehr

Die ehrenamtliche Reitschule des Reitvereins „Corona“ bietet unter anderem Reitunterricht für Kinder ab fünf Jahren. (Archivfoto) © IMAGO / Reinhard Kurzendörfer

Der Reitverein „Corona“ steht vor ungewisser Zukunft. Das Gelände im Münchner Süden ist Teil eines Nachverdichtungsplans der Stadt mit bis zu 2000 Wohnungen.

München - Mit einem Tag der offenen Tür und vielen Veranstaltungen hat der Reitverein Corona München Solln e.V. gerade seinen 50. Geburtstag gefeiert. 1989, als die großzügige Reitanlage auf den Namen Corona (Lateinisch: Kranz, Krone) getauft wurde, ahnte niemand, welche Bedeutung der Name 30 Jahre später bekommen würde. Das Coronavirus mit all seinen Begleitumständen hat der Reitverein überstanden, aber nun gibt es neue Sorgen.

Eigentümer haben Reitverein „Corona“ verkauft - jetzt plant Stadt München 2000 Wohnungen

Denn: Bis zu 2.000 neue Wohnungen sollen auf dem weiträumigen Gelände rund um die Reitanlage entstehen. Nachdem die Eigentümer – eine Erbengemeinschaft, die früher selbst auf dem Gelände ein Traber-Gestüt betrieben hat – das Anwesen verkauft haben, beansprucht die Stadt München jetzt ein Außenbereichsvorkaufsrecht, mit dem möglichen Plan einer massiven Nachverdichtung am äußersten Münchner Stadtrand. Diese würde sich nicht nur auf die Anlage an der Muttenthalerstraße sondern auch auf die benachbarten Grundstücke erstrecken.

Doch es sind nicht nur 2000 Wohnungen geplant: Es gibt darüber hinaus auch Pläne, von der Muttenthalerstraße über die Felder zur Drygalskiallee durchzustechen. Auch vonseiten eines Investors, einem Grundstücksentwickler, gibt es Pläne zur Bebauung des weiträumigen Geländes.

Ehrenamtliche Reitschule fürchtet um Existenz

„Wir wissen eigentlich gar nichts definitiv und hängen ziemlich in der Luft“, sagt Isabell Nemeth, Vorstand des Corona-Reitvereins. „Wir sind die einzige Reitschule im Stadtgebiet als Reitverein, der ehrenamtlich getragen ist, die es noch gibt. Wir bieten Reitunterricht für Kinder ab fünf Jahren, und es gibt therapeutisches Reiten in Zusammenarbeit mit der Klinik Menterschwaige.“ Momentan biete der Verein auch kostenloses Reiten für ukrainische Flüchtlinge, insbesondere Kinder, an. Gerade Mädchen seien im Reitverein mit seinen 15 Schulpferden und vier Ponys gut aufgehoben. Nemeth: „Es gibt viele Fußballfelder für Jungen, aber im Vergleich wenige Sportflächen für Mädchen. Wir sind so viel mehr als nur eine Reitschule!“

Das sieht auch der Bezirksausschuss (BA) Thalkirchen – Obersendling – Forstenried – Fürstenried – Solln so: „Dem traditionsreichen Reitverein muss vollumfänglich Bestandsschutz gewährleistet werden“, hieß es zuletzt in einer nicht-öffentlichen Sitzung. Auch die umfangreichen Bebauungspläne sieht der BA kritisch. Das Projekt sei aus einer ganzen Reihe von Gründen nicht hinnehmbar. Es sei verkehrstechnisch nicht ansatzweise erschlossen und es bestehe auch die Gefahr, dass das angrenzende Landschaftsschutzgebiet und Naherholungsgebiet rund um das Kloster Warnberg mit beeinträchtigt werde.

Auch Anwohner über Plan der Stadt schockiert: „Städtepolitisch gesehen wäre es ein Skandal“

Einer massiven Nachverdichtung stand bis vor Kurzem auch die Nähe zum Kunststoff-Verarbeiter Renolit im Weg. Durch den permanenten Rauchaustritt aus dem Werk verbot es sich bisher, das angrenzende Gebiet als Wohnraum zu nutzen. Inzwischen hat das Renolit-Werk aber nachgebessert und verwendet jetzt einen wesentlich umweltfreundlicheren Schornstein.

Mit Sorge beschäftigen sich auch die Menschen im Stadtteil mit dem geplanten Bauvorhaben an der Muttenthalerstraße. Dies war bei der Bürgerversammlung am Montagabend deutlich zu spüren. „Es ist mir vollkommen unverständlich, wie an dieser Stelle ein Neubaugebiet und eine geeignete Verkehrsanbindung entstehen soll“, sagte ein Anwohner aus Solln. „Nur weil die Stadt München dort Flächen hat, muss man sie doch nicht bebauen. Es gibt kein unpassenderes Gebiet.“ Eine weitere Anwohnerin erklärte: „Städtepolitisch gesehen wäre es ein Skandal, wenn ein Bauprojekt an dieser Stelle entsteht.“ Es sei ein Naherholungsgebiet für ganz München mit 100 Jahre alten Eichen, solche Grünflächen dürften nicht geopfert werden.

München: Anwohnerin fordert Aufnahme des Gebiets in Klimaschutzpaket

Das ganze Gebiet rund um den Reitverein Corona und das Gut Warnberg müsse in das Klimaschutzpaket der Stadt München aufgenommen werden, forderte eine andere Bürgerin des Stadtbezirks. „Es gibt viele geschützte Vögel in diesem Gebiet und es besteht eine Luftschneise vom Starnberger See bis zum Gut Warnberg.“

Die anwesende Mitarbeiterin des Referats für Stadtplanung und Bauordnung, Franziska Kastner, erklärte, dass es „keinen Bebauungsplan geben werde, bevor nicht stadtstrukturelle Fragen geklärt sind“. Die Zahlen, die genannt worden seien, entsprächen „nicht der Realität“, wiegelte sie ab. Und: „So schnell wird nichts passieren.“ (Doris König)