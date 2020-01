Pendler-Schock am Dienstag

Nach einer Doppel-Panne bei der Münchner S-Bahn kommt es auf der Stammstrecke zu großen Verzögerungen.

Am Dienstag (14. Januar 2020) kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen bei der S-Bahn München.

Züge auf der Stammstrecke haben erhebliche Verspätungen, es kann zu Ausfällen kommen.

Grund für das Chaos seien gleich zwei Pannen gewesen, gab die Deutsche Bahn bekannt.

Update 9.45 Uhr: Soeben vermeldet die S-Bahn München über ihren Streckenagenten: „Die technische Störung an einer S-Bahn bei Laim wurde behoben. Auf der Stammstrecke kommt es zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Bitte rechnen Sie aber im Gesamtnetz weiterhin mit Folgeverspätungen von bis zu 45 Minuten.“

S-Bahn München: Mega-Chaos am Dienstag

Erstmeldung (14. Januar 2020, 9.10 Uhr):

München - Mega-Chaos bei der Münchner S-Bahn: Ein erster Defekt sei gegen 7.30 Uhr an einem Fahrzeug am Hauptbahnhof in Richtung Ostbahnhof aufgetreten, sagte eine Sprecherin der Bahn am Dienstagmorgen. Offenbar handelte es sich dabei um eine hartnäckige Türstörung. Einzelne Züge wurden umgeleitet, ein gewaltiger Rückstau war die Folge. Gerade als die Störung behoben schien, folgte eine technische Panne bei einer S-Bahn in Laim.

„Bitte rechnen Sie aber im Gesamtnetz weiterhin mit Verspätungen von bis zu 45 Minuten“, vermeldete die Deutsche Bahn gegen 9.15 Uhr. Auf den Außenästen kann es demnach zu kurzfristigen Teilausfällen kommen.

Rund 840.000 Menschen nutzen die S-Bahn pro Werktag. Alle Linien werden in der Münchner Innenstadt über die Stammstrecke geleitet. Zur Entlastung des für Störungen anfälligen S-Bahn-Netzes wird eine zweite Stammstrecke gebaut. Sie soll 2028 in Betrieb gehen und überwiegend durch einen neuen Tunnel verlaufen.

Bereits Anfang Dezember 2019 war es bei der Münchner S-Bahn an zwei Tagen zu hartnäckigen Beeinträchtigungen gekommen. Die grüne OB-Kandidatin wütete daraufhin auf Twitter.

Die Züge der S-Bahn München verkehren derzeit wie folgt:

S1 Freising / Flughafen: Die S-Bahnen beginnen/enden in Moosach. Bitte nutzen Sie alternativ die U-Bahnlinien U2 Feldmoching oder U3 Moosach und steigen entsprechend um.

S2 Petershausen/Altomünster - Erding: Die S-Bahnen werden zwischen Obermenzing und Ostbahnhof (Fernbahn) umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

S3 Mammendorf: Die S-Bahnen beginnen/enden in Laim.

S3 Holzkirchen: Die S-Bahnen beginnen/enden an der Hackerbrücke.

S4 Geltendorf: Die S-Bahnen beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36 und verkehren nach/von Pasing ohne Halt.

S4 Trudering: Die S-Bahnen beginnen/enden an der Donnersbergerbrücke.

S6 Tutzing: Die S-Bahnen beginnen/enden in Laim.

S6 Ebersberg: Die S-Bahnen beginnen/enden an der Donnersbergerbrücke.

S7 Wolfratshausen - Kreuzstraße: Die S-Bahnen verkehren auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

S8 Herrsching - Flughafen: Die S-Bahnen werden zwischen Pasing und Ostbahnhof (Fernbahn) umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

