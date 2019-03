Streit um Pfusch-Transplantation: Ein haariger Prozess

Max M. hatte keine Lust auf Geheimratsecken

Eine massive Schwellung der Kopfhaut - das stellten die Ärzte nach der Haartransplantation bei Max M. fest. Weil er unter anderem über die OP-Risiken nicht von einem Arzt aufgeklärt wurde, ging der Patient den Klageweg.

München - Wenn die Stirn immer höher wird oder die Haare sich lichten: Damit haben viele Männer ein Problem, das sich mittlerweile aber teils beheben lässt. Haartransplantationen liegen im Trend, Fußball-Trainer Jürgen Klopp (51) hatte es 2013 vorgemacht. Seinem Beispiel war im selben Jahr auch Max M. (31) gefolgt, der gegen seine Geheimratsecken vorgehen wollte. „Ich habe 7000 Euro für die Transplantation gezahlt“, sagt er. Doch am Ende blieben ihm Entzündungen und Narben – deshalb ging der Patient gerichtlich gegen seine Klinik vor.

„Hautstellen matschig und voller Schorf“

Diese hatte Max M. an einem Freitag operiert, über das Wochenende aber keine Möglichkeit zur Nachsorge gegeben und auch keine Hinweise, was er bei auftretenden Komplikationen tun kann. „Montags bin ich dann zum Arzt, weil ich starke Schmerzen hatte“, sagt Max M. Bitter: Ärzte stellten bei ihm eine massive Schwellung der Kopfhaut fest sowie erhöhte Temperatur. „Die verpflanzten Hautstellen waren schon matschig und voller Schorf“, sagte ein Gutachtern am Donnerstag am Oberlandesgericht aus.

+ Max M. hatte keine Lust auf Geheimratsecken, seine Haartransplantation ging aber schief. © Sigi Jantz

Dort wird M.’s Klage mittlerweile verhandelt, nachdem er am Landgericht gewonnen hatte und bereits insgesamt 20.000 Euro Schadensersatz und Schmerzensgeld erhielt.

Ein haariger Prozess! Denn zum Termin kam der 31-Jährige zwar mit wieder buschigem Oberhaupt, an seinem Hinterkopf verläuft aber seit mehr als fünf Jahren eine zentimeterdicke Narbe quer. Folgen der Operation, die fehlerhaft durchgeführt wurde – und seine Gesundheit gefährdet hat.

Der Vorwurf: Die Aufklärung hätte kein Arzt, sondern ein sogenannter „Haar-Berater“ vorgenommen. Vor dem Eingriff sei dann keine Haardichtemessung durchgeführt worden, währenddessen seien aber zu viele Haare verpflanzt worden: Insgesamt 1685 Follikel-Einheiten stellte das Gericht fest. „Es liegt ein Organisationsverschulden vor“, resümierte der Gutachter im Prozess, den Max M. wohl dennoch nicht gewinnen wird. Denn seine Klage bezieht sich nur noch auf die Narbe. „Der Schaden ist hier schwer feststellbar“, sagte Richter Thomas Steiner – und riet zur Rücknahme der Berufung.

Kurios: Folgt Max M. dem Vorschlag, hat er zwar juristisch verloren, darf die 20.000 Euro vom ersten Urteil aber behalten.

