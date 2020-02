Sturmtief Sabine im Anmarsch! In München wird‘s ungemütlich - „Ganz schön gefährliche Sache“

Drastische Warnungen

Sturmtief „Sabine“ wird auch München nicht verschonen. Experten warnen vor einem ungemütlichen Wochenendausklang - es könnte richtig gefährlich werden.

Das zweite Februar-Wochenende im Jahr 2020 beginnt in München mit viel Sonnenschein.

Ab Sonntag dürfte Sturmtief „Sabine“ dann für mächtig Furore sorgen.

Wetter-Experten warnen eindringlich.

Update, 8. Februar, 9.30 Uhr: Sturmtief Sabine fegt ab Sonntagabend (9.2.) über München - und schon jetzt warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) eindringlich. Die orkanartigen Böen könnten nicht nur dafür sorgen, dass umgestürzte Bäume oder Äste Straßen und Schienen blockieren. Auch Schäden an Häusern könnte der Sturm verursachen. Die Deutsche Bahn rät Reisenden bereits, Fahrten im Regional- und Fernverkehr zu verschieben.

#Unwetter: Es wird erwartet, dass der #Bahnverkehr in Deutschland ab Sonntagabend beeinträchtigt ist. Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf https://t.co/7JYo1TPRbH bzw. im DB Navigator über Ihre Verbindung und auf https://t.co/1RQL3VwEeg über die aktuelle Lage. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) February 7, 2020

Sturmtief im Anmarsch! In München wird es erneut richtig ungemütlich

Erstmeldung vom 7. Februar, 12.21 Uhr: München - Was Anfang der Woche geschehen ist, dürfte nur ein kleiner Vorgeschmack gewesen sein. Vor allem am Dienstag (4. Februar 2020) kam es in ganz München zu witterungsbedingten Beeinträchtigungen, die auch die Feuerwehr gehörig beanspruchten.

S-Bahn-Pendler mussten viel Geduld mitbringen, der Pegel der innerstädtischen Isar stieg infolge der ergiebigen Regenfälle rasant an. Am Wochenende könnte es nun richtig ungemütlich werden.

„Bundesweite Sturmlage“ trifft auch München: Experte warnt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer „bundesweiten Sturmlage“, die auch München nicht verschonen dürfte. Ab Sonntag seien orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern möglich.

Seine volle Wirkung soll Sturmtief Sabine in der Nacht auf Montag entfalten. Wetter-Experte Dominik Jung spricht eine drastische Warnung aus: „Das wird eine ganz schön spannende und auch gefährliche Sache werden (...) der Sturm wird Deutschland vermutlich ganz schön ins Schlingern bringen“.

#Sturm #SABINE: erste graphische Einschätzung der Sturmsituation ab Sonntag. In den rot markierten Bereichen sind schwere Sturmböen um 100 km/h wahrscheinlich, einzelne orkanartige Böen oder Orkanböen ebenfalls. Besonders in Gewitternähe muss darauf geachtet werden. /V pic.twitter.com/oOHHUMPLvU — DWD (@DWD_presse) February 7, 2020

München: Sturmtief „Sabine“ kommt am Wochenende - Beeinträchtigungen möglich

Witterungsbedingte Störungen im Stadtgebiet von München sind nicht auszuschließen. Erst am Dienstag sollen die Sturmböen an Geschwindigkeit einbüßen. Im Zuge einer Kaltfront, die von Nordwest nach Südost zieht, könne es auch zu vereinzelten Gewittern kommen, warnen Meteorologen. Hochwasser-Gefahr bestehe allerdings nicht.

Am Freitag und Samstag kommen Sonnenanbeter in München noch voll auf ihre Kosten. Die Prognosen verheißen einen wolkenfreien Himmel bei Temperaturen von bis zu 12 Grad.

