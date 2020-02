Sturmtief „Sabine“ wütet über München: Neue Entwicklung bei der S-Bahn - Stromausfälle im Stadtgebiet

Einschränkungen am Flughafen

Sturmtief „Sabine“ verschont auch München nicht. Am Montag kommt es zu gewaltigen Turbulenzen. Alle Infos im News-Ticker.

In der Nacht auf Montag hat Sturmtief „Sabine“ München erreicht.

Im gesamten Stadtgebiet wurde der Unterricht abgesagt, weitere Einrichtungen blieben geschlossen.

Die Züge der Münchner S-Bahn verkehrten zeitweise eingeschränkt, am Flughafen wurden zahlreiche Verbindungen gestrichen.

<<<Aktualisieren>>>

15.36 Uhr: Vereinzelt müssen die Bewohner der Isar-Metropole gerade ohne Strom auskommen. Auf Twitter berichten die Stadtwerke von „einigen Störungen, vor allem im Stadtrandbereich“. Die Reparaturarbeiten seien in vollem Gange, hieß es.

15.30 Uhr: Inzwischen verkehrt ein Großteil der Münchner S-Bahnen wieder auf dem Regelweg. Der Streckenabschnitt zwischen Petershausen und Dachau (S2) bleibt gesperrt. Weiterhin werden Erkundungsfahrten durchgeführt, um neue Erkenntnisse zum Zustand der Bahnanlagen gewinnen zu können. „Zudem arbeiten wir mit Hochdruck an der Schadensbehebung“, vermeldet die Bahn.

15.14 Uhr: Insgesamt waren am Nachmittag schon 630 von 1050 Flügen am Münchner Flughafen annulliert worden, die eigentlich am Montag in München hätten starten und landen sollen, sagte ein Sprecher. Sobald der Sturm nachlasse und eine Abfertigung wieder gefahrlos möglich sei, solle sie wieder aufgenommen werden.

Wann das der Fall sein würde, war am Nachmittag noch unklar. Die Windstärke müsse die Grenze von 50 Knoten (etwa 92 Stundenkilometer) unterschreiten. Dann dürften die ersten Fahrzeuge wieder über das Rollfeld fahren.

Sturmtief „Sabine“ bringt München ins Wanken - so verkehrt die S-Bahn aktuell

14.45 Uhr: Neue Entwicklung bei der Münchner S-Bahn: laut offizieller Mitteilung verkehren die Züge fortan wie folgt:

„S1 Freising/Flughafen: Der Zugverkehr wurde wieder aufgenommen. Bitte rechnen Sie aber weiterhin mit Verspätungen und kurzfristigen Teilausfällen.

S2 Altomünster-Erdweg: Ein Pendelverkehr mit einer S-Bahn ist eingerichtet.

S2 München Ost - Erding: Der Streckenabschnitt Ottenhofen-Altenerding ist zurzeit gesperrt. Die Züge aus München Ost wenden vorzeitig in Markt Schwaben. Bitte rechnen Sie weiterhin mit Verspätungen und kurzfristigen Teilausfällen.

S3 Deisenhofen - Pasing: Der Zugverkehr wurde wieder aufgenommen. Bitte rechnen Sie aber weiterhin mit Verspätungen und kurzfristigen Teilausfällen.

S4 Grafing Bahnhof - Pasing: Der Zugverkehr wurde wieder aufgenommen. Bitte rechnen Sie aber weiterhin mit Verspätungen und kurzfristigen Teilausfällen.

S6 Grafing-Bahnhof - Gauting: Der Streckenabschnitt Westkreuz - Gauting ist zurzeit gesperrt. Weitere Informationen folgen.

S7 Höllriegelskreuth - Hohenbrunn: Der Zugverkehr wurde wieder aufgenommen. Bitte rechnen Sie aber weiterhin mit Verspätungen und kurzfristigen Teilausfällen.

S8 Herrsching - Flughafen: Der Zugverkehr wird zurzeit wieder aufgenommen. Bitte rechnen Sie aber weiterhin mit Verspätungen und kurzfristigen Teilausfällen.“

14.32 Uhr: Das Sturmtief „Sabine“ hätte in den Sommermonaten möglicherweise deutlich schwerwiegendere Folgen gehabt. Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in München erklärte, es sei bekannt, dass Sommerstürme die Bäume leichter entwurzeln. „Wenn die Bäume kein Laub tragen, sind sie weniger anfällig“, erklärte er. Ein ähnlich starker Sturm wie am Montag hätte im Sommer vermutlich wesentlich mehr Bäume umgeworfen.

München: Sturmtief „Sabine“ sorgt für Chaos - Notbetrieb bei der S-Bahn aufgenommen

13 Uhr: Die Münchner S-Bahn nimmt den Betrieb vereinzelt wieder auf; die Züge verkehren wie folgt:

S1 Freising/München-Flughafen: Der Zugverkehr wurde wieder aufgenommen. Es kommt weiter zu Verspätungen und kurzfristigen Teilausfällen.

The S1 Freising / Munich Airport is running again.

S2 Altomünster - Erdweg: Ein Pendelverkehr mit einer S-Bahn ist eingerichtet.

Auf der Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof wird der Pendelverkehr aufrecht erhalten.

Derzeit werden Erkundungsfahrten durchgeführt, um neue Erkenntnisse zum Zustand der Bahnanlagen gewinnen zu können.

12.55 Uhr: Das komplette Hallensportprogramm der Stadt München entfällt. An über 40 Kursorten stehen die Geräte heute still.

12.35 Uhr: Zumindest am Hauptbahnhof scheint der Sturm gerade etwas Schwung eingebüßt zu haben. Die amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor Orkanböen gilt allerdings noch bis 18 Uhr.

12.15 Uhr: Im Stadtgebiet von München hat „Sabine“ einen Baum in eine Oberleitung geweht. Die Stromversorgung eines Einfamilienhauses litt darunter.

Sturmtief „Sabine“ wütet über München: Polizei zieht Zwischenbilanz

12 Uhr: Die Münchner Polizei hat zum Sturmtief „Sabine“ eine erste Zwischenbilanz gezogen. Bis zum Mittag waren 93 Einsätze wegen Sturmschäden und 69 aufgrund von Gefahrenstellen zu verzeichnen. Größtenteils waren umgestürzte Bäume der Grund. Meldungen über Verletzte liegen nicht vor.

11.40 Uhr: Sturmtief „Sabine“ regt bei einigen Betroffenen die Fantasie an. Gerade geht ein Mülltonnen-Foto im Netz viral.* Manch User kann nicht mehr an sich halten: „Das Witzigste, was ich auf Twitter gesehen habe“.

11.10 Uhr: Inzwischen hat der erste Fernverkehrszug den Hauptbahnhof erreicht. Er soll sich um 11.20 Uhr in Richtung Essen/Dortmund aufmachen.

In München bleiben derweil heute alle Friedhöfe geschlossen; sämtliche Beerdigungen sind abgesagt.

11.06 Uhr: Auf dem oberirdischen Streckenabschnitt der U6 (Studentenstadt <> Garching-Forschungszentrum) kann wegen des Sturmtiefs derzeit nur mit verminderter Geschwindigkeit gefahren werden; größere Verspätungen sind die Folge.

Vonseiten der MVG heißt es diesbezüglich: „Bitte achten Sie auch auf Lautsprecherdurchsagen und Lauftextanzeigen an den Haltestellen und rechnen Sie mit längeren Reisezeiten“.

10.52 Uhr: Der Betrieb bei der S-Bahn bleibt noch bis mindestens 12 Uhr eingestellt. Aktuell ist diese Prognose auf den Anzeigetafeln der Bahnhöfe zu lesen. Wetter-Experte Jörg Kachelmann hat sich unterdessen auf Twitter über die Berichterstattung über Sturmtief Sabine ausgelassen und mit einigen Vorurteilen aufgeräumt.*

Sturmtief „Sabine“ wütet über München: Unternehmen trifft weitreichende Entscheidung - „alles andere zu riskant“

10.15 Uhr: Bei einem Telekommunikationsanbieter im Münchner Norden haben die Verantwortlichen eine weitreichende Entscheidung getroffen. Die Türen zum Gebäude wurden geschlossen. „Wir können nur noch über die Tiefgarage rein oder raus; alles andere wäre gerade einfach zu riskant“, berichtet eine Mitarbeiterin.

10 Uhr: Im Stadtteil Waldperlach drohte am Montagmorgen ein Baum, auf ein Hausdach zu fallen. Die Feuerwehr war mit schwerem Gerät vor Ort.

9.45 Uhr: Wann die Münchner S-Bahn wieder den regulären Betrieb aufnimmt, ist aktuell nicht vorherzusagen. Erst wenn sich die Wettersituation beruhigt habe, könne man zu Erkundungsfahrten ausrücken und die notwendigen Aufräumarbeiten vornehmen, hieß es vonseiten der Bahn.

9.35 Uhr: Im Süden Bayerns steht das Schlimmste erst noch bevor. Der Höhepunkt des Sturmtiefs „Sabine“ wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis in den Mittag hinein erwartet. Dann seien im südlichen Teil des Freistaates orkanartige Böen und teils Orkanböen zu erwarten, sagte ein Sprecher am Montagmorgen.

Noch kräftiger soll der Wind auf den Mittelgebirgs- und Alpengipfeln wehen mit extremen Orkanböen bis 150 Kilometer pro Stunde und bis 180 Stundenkilometer auf der Zugspitze.

Am Nachmittag würden Schauer mit schweren Sturmböen erwartet, einzelne orkanartige Böen seien nicht ausgeschlossen. „Zum Abend erwarten wir eine vorübergehende Abschwächung“, sagte der Meteorologe. In der Nacht zum Dienstag seien dann wieder Sturm- und einzelne schwere Sturmböen zu erwarten.

München: Sturmtief „Sabine“ wütet - Olympiaturm bleibt geschlossen

9.20 Uhr: Versicherte sollten Schäden durch das Orkantief „Sabine“ mit Fotos oder Videos dokumentieren. Es sei wichtig, sie möglichst detailliert festzuhalten und umgehend und wahrheitsgetreu an die Versicherung zu melden, sagte der Versicherungsexperte der Verbraucherzentrale Bayern, Sascha Straub, am Montag.

Die Verbraucherzentrale Bayern rechnet vielerorts mit erheblichen Schäden. „Wichtig ist, diese der richtigen Versicherung zu melden“, betont Straub. Schäden am Haus durch den Sturm könnten durch eine Wohngebäudeversicherung abgedeckt sein, gehe es um Hausrat, komme die Hausratsversicherung in Betracht. Fallen Dachziegel oder Äste auf parkende Autos, ist es dagegen die Kaskoversicherung des Fahrzeugs, und für Schäden durch eventuelle Hochwasser oder Starkregen kann eine Elementarschadenversicherung aufkommen.

9.16 Uhr: Aktuelle Information: Aufgrund der hohen Windgeschwindigkeiten bleibt der Olympiaturm heute bis mindestens 16 Uhr geschlossen. Eine spätere Öffnung sei nicht ausgeschlossen, hieß es.

Sturmtief Sabine: Hunderte Ausfälle am Flughafen - S-Bahn München trifft weitreichende Maßnahme

9.05 Uhr: Die Münchner U-Bahnen der Linie 6 stauen sich aktuell von Garching bis zum Nordfriedhof. In den Zügen wird immer wieder auf die aktuelle Betriebslage bei der S-Bahn verwiesen. Eine Leserin berichtet, ein U-Bahn-Fahrer habe dies lapidar als „supertolle Neuigkeit“ eingeordnet. Auch am Hauptbahnhof geht aktuell nichts mehr. Weder Na- noch Fernverkehrszüge fahren.

+ Geduldige Pendler warten auf die U6. © fkn

9 Uhr: Fluch oder Segen für die Münchner Studenten? Die Technische Universität (TU) hat alle für heute angesetzten Prüfungen abgesagt.

8.55 Uhr: Mülltonnen werden heute in München nicht geleert. Die Polizei bittet die Bevölkerung, die Behälter sicher zu verwahren.

8.30 Uhr: Das Sturmtief gewinnt an Stärke. Aktuell vermeldet die S-Bahn München: „Wir reduzieren aus Sicherheitsgründen den Betrieb. Zwischen Pasing und München-Ost wird aktuell ein Pendelverkehr eingerichtet. Auf den Außenästen der S-Bahn fahren die S-Bahnen an die nächstgelegene Station und enden dort.

Sturmtief Sabine: Hunderte Flugausfälle am Münchner Flughafen - auch MAN-Werk geschlossen

7.12 Uhr: Der Flughafen München ist wegen des Sturmtiefs „Sabine“ deutlich ruhiger in den Tag gestartet als sonst. Das liege daran, dass 420 von normalerweise mehr als 1000 Flügen annulliert worden seien, sagte ein Sprecher am Montagmorgen. Vor allem die Lufthansa, der größte Kunde des Flughafens München, hatte alle Kontinentalflüge bis 13.00 Uhr und alle Interkontinentalflüge bis 14.00 Uhr an Deutschlands zweitgrößtem Airport ausgesetzt.

„Wir sind voll, was die Flugzeuge betrifft, aber leer, was die Menschen betrifft“, sagte der Sprecher. Die Maschinen seien aber so abgestellt worden, dass kein Abfertigungsgerät in der Nähe sei und durch den Sturm möglichst kein Schaden entstehen könne. „Wir haben alles doppelt und dreifach fixiert.“

Vorerst rechnete der Sprecher nicht mit einer Einstellung des Betriebs. Die weitere Entwicklung hänge vom Wind ab. „Wenn der Sturm wie erwartet zum Nachmittag abflaut, dann sollte nicht viel passieren“, sagte er.

Update vom 10. Februar, 6.48 Uhr: Wegen des Sturmtiefs „Sabine“ hat die Deutsche Bahn in Bayern vorerst auch den Regionalverkehr eingestellt. „Je nach Lage des Orkans wird im Laufe des Vormittags der Verkehr wieder aufgenommen“, teilte die Bahn am Montagmorgen mit. Die Bahn hatte zuvor bereits den Fernverkehr bundesweit eingestellt.

Sie S-Bahn in München fuhr zunächst. Eine spätere Einstellung des Betriebs sei aber nicht ausgeschlossen, sagte eine Sprecherin. „Wir beobachten die Lage.“ In Nürnberg stand die S-Bahn zunächst still. Da auch die meisten Züge von privaten Bahnunternehmen auf den Gleisen der Deutschen Bahn rollen, kommt es bei den Privatbahnen in der Regel ebenfalls zu Einschränkungen. „Alle anderen Verkehrsunternehmen haben ihren Fahrbetrieb vorsorglich eingestellt“, teilte die Bahn mit.

Sturmtief Sabine: MAN lässt Werk in München geschlossen - wichtige Bitte an alle Mitarbeiter

Update vom 9. Februar, 22.43 Uhr: Der Fahrzeug- und Maschinenbaukonzern MAN lässt sein Stammwerk in München sowie alle umliegenden Außenwerke am morgigen Montag (10. Februar 2020) geschlossen. Wie einer internen Mitteilung an alle Mitarbeiter zu entnehmen ist, wollen die Verantwortlichen die Gesundheit ihrer Mitarbeiter durch Sturmtief Sabine nicht gefährden. Wörtlich heißt es in der Mitteilung: "Die Unternehmensleitung und der Betriebsrat haben in einer Krisensitzung am heutigen Tag entschieden, dass das Wohl unserer MAN-Belegschaft überwiegt und daher bitten wir Sie, dass sie am morgigen Tag aus Sicherheitsgründen zu Hause bleiben." Gültig ist die Mitteilung für die Standorte München, Dachau und alle Außenstellen und betrifft sowohl Frühschicht als auch Spätschicht in der Produktion. MAN hat nach eigener Auskunft rund 9000 Mitarbeiter am Standort

Sturmtief Sabine im Anmarsch! In München wird‘s ungemütlich

Update vom 9. Februar, 21.51 Uhr: Infolge des Sturmtiefs Sabine ist am Montagmorgen bei der S-Bahn mit möglichen Beeinträchtigungen zu rechnen. Zu Betriebsbeginn am Montag ist geplant, den S-Bahn-Verkehr regulär aufzunehmen. Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linien S 2 Dachau / S 3 Maisach/Deisenhofen und S 8 Germering-Unterpfaffenhofen/Weßling müssen am Montagvormittag jedoch entfallen. Reisende können sich vorab über den DB Navigator oder die kostenlose Hotline 08000 99 66 33 informieren.

Sturmtief Sabine: Schulen in München fallen aus

Update vom 9. Februar, 19.01 Uhr: Zahlreiche Schulen in ganz Deutschland fallen aus. Grund ist Sturmtief Sabine. Davon sind auch viele Schulen in Oberbayern betroffen. In den Landkreisen Starnberg, Miesbach und Ebersberg fällt der Unterricht ebenso aus wie im Landkreis München. Aber auch Schüler, die in der Landeshauptstadt selbst zur Schule gehen, können zuhause bleiben. Unterricht findet nicht statt.

Sturmtief Sabine rückt näher: Zahlreiche Schulen fallen aus

Update vom 9. Februar, 17 Uhr: Sturmtief Sabine rückt immer näher und sorgt deutschlandweit für zahlreiche Schulausfälle. Alle Informationen gibt es hier im Überblick.

Orkan Sabine: Veranstaltungen werden abgesagt

Update vom 9. Februar, 16.39 Uhr: Was wird Orkan Sabine für eine Verwüstung anrichten? In ganz Deutschland gibt es etliche Absagen von Events. Das Konzert von Andrea Berg in Halle wurde abgesagt und das Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln wurde auch gecancelt. Das Match zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig in der Allianz Arena soll hingegen stattfinden.

Update vom 9. Februar, 11.05 Uhr: Im Norden Bayerns ist schon ab den Mittagsstunden mit Sturm zu rechnen - München könnte noch etwas länger verschont bleiben. Doch schon jetzt spricht ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes eine Warnung aus. Er rate davon ab, sich am Montag im Freien oder gar im Wald aufzuhalten.

Am Flughafen München macht sich der Sturm dagegen bereits jetzt bemerkbar. 80 Flüge sind bislang wegen des Orkantiefs Sabine ausgefallen* - und es könnten noch mehr werden.

Sturmtief Sabine kommt nach München - Orkanböen sogar bis Mittwoch erwartet

Update vom 9. Februar, 8.10 Uhr: Noch ist von Sturm Sabine in München noch nichts zu spüren. Doch schon ab dem Nachmittag soll das Tief heranziehen. Am Abend und in der Nacht von Sonntag auf Montag wird es dann richtig ungemütlich. Bis Dienstag oder sogar Mittwoch könnten Orkanböen für Chaos sorgen.

Bei diesen Wetter-Prognosen werden bei vielen Menschen Erinnerungen an Orkan Kyrill* wach. Er sorgte 2007 für große Zerstörung. Aus Sicherheitsgründen ist ein Bundesligaspiel am Sonntagnachmittag wegen Sturm Sabine bereits abgesagt worden. Zu groß ist die Gefahr durch den drohenden Orkan.

Update, 8. Februar, 9.30 Uhr: Sturmtief Sabine fegt ab Sonntagabend (9.2.) über München - und schon jetzt warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) eindringlich. Die orkanartigen Böen könnten nicht nur dafür sorgen, dass umgestürzte Bäume oder Äste Straßen und Schienen blockieren. Auch Schäden an Häusern könnte der Sturm verursachen. Die Deutsche Bahn rät Reisenden bereits, Fahrten im Regional- und Fernverkehr zu verschieben.

Sturmtief im Anmarsch! In München wird es erneut richtig ungemütlich

Erstmeldung vom 7. Februar, 12.21 Uhr: München - Was Anfang der Woche geschehen ist, dürfte nur ein kleiner Vorgeschmack gewesen sein. Vor allem am Dienstag (4. Februar 2020) kam es in ganz München zu witterungsbedingten Beeinträchtigungen, die auch die Feuerwehr gehörig beanspruchten.

S-Bahn-Pendler mussten viel Geduld mitbringen, der Pegel der innerstädtischen Isar stieg infolge der ergiebigen Regenfälle rasant an. Am Wochenende könnte es nun richtig ungemütlich werden.

„Bundesweite Sturmlage“ trifft auch München: Experte warnt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer „bundesweiten Sturmlage“, die auch München nicht verschonen dürfte. Ab Sonntag seien orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern möglich.

Seine volle Wirkung soll Sturmtief Sabine in der Nacht auf Montag entfalten. Wetter-Experte Dominik Jung spricht eine drastische Warnung aus: „Das wird eine ganz schön spannende und auch gefährliche Sache werden (...) der Sturm wird Deutschland vermutlich ganz schön ins Schlingern bringen“.

München: Sturmtief „Sabine“ kommt am Wochenende - Beeinträchtigungen möglich

Witterungsbedingte Störungen im Stadtgebiet von München sind nicht auszuschließen. Erst am Dienstag sollen die Sturmböen an Geschwindigkeit einbüßen. Im Zuge einer Kaltfront, die von Nordwest nach Südost zieht, könne es auch zu vereinzelten Gewittern kommen, warnen Meteorologen. Hochwasser-Gefahr bestehe allerdings nicht.

Am Freitag und Samstag kommen Sonnenanbeter in München noch voll auf ihre Kosten. Die Prognosen verheißen einen wolkenfreien Himmel bei Temperaturen von bis zu 12 Grad.

Es war ein Wetterereignis, an das sich viele noch mit Grauen erinnern: Orkan Kyrill sorgte für einen Ausnahmezustand. Nun gibt es die Sorge, dass Sturmtief Sabine ähnlich heftig wird.*

