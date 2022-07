„Erwarten den Supermond des Jahres“: Wie nahe er kommt - und wann er in München zu sehen ist

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Bild einer früheren Supermond-Sichtung am Münchner Flughafen. © Peter Kneffel/dpa

Super, dieser Mond. Der Erdtrabant wirkt am Mittwoch besonders groß; das sind die Prognosen für München.

München - Es ist schon der zweite Super-Mond in diesem Jahr. Am Mittwoch (13. Juli) wird er über der Stadt stehen – noch größer und heller als im Juni. „Wir erwarten den Super-Supermond des Jahres“, schwärmt Björn Wirtjes von der Bayerischen Volkssternwarte in München. Dieser sei 200 Kilometer näher als der vergangene – bei Aufgang somit genau 357.517 Kilometer von der Erde entfernt.

„Supermond“ angekündigt: So sehen Sie ihn in München

Zu dem Ereignis kommt es, wenn der Trabant in seiner elliptischen Umlaufbahn der Erde besonders nahe kommt und zudem Vollmond ist. Zu bewundern ist das Schauspiel mit Blick nach Süden. Am nähesten ist der Super-Mond der Erde zwar um 11 Uhr vormittags, aber auch bei Mondaufgang in München um 21.36 Uhr ist er groß zu sehen.

„Er ist etwa sieben Prozent größer als im Schnitt und 30 Prozent heller, als wenn er am weitesten weg ist“, so Wirtjes. Besonders groß wirkt der Super-Mond übrigens direkt nach Aufgang und kurz vor Untergang.

Falls denn das Wetter mitspielt. Leider soll es am Mittwochabend etwas bedeckt sein. Wirtjes: „Aber es lohnt sich, Ausschau zu halten. Kleine Wolkenlücken reichen, um ihn zu sehen.“ (nba)