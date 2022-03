Großer Frust der Münchner Betreiber über die Spritpreise: „Beschleunigt das Tankstellensterben“

Von: Nina Bautz

Die Spritpreise erreichen aktuell astronomische Höhen - auch in München. © Wolfgang Maria Weber/Imago Images

Beim Blick auf die Anzeigentafel an der Tankstelle schluckt nicht nur der Autofahrer. Auch die Betreiber treffen die hohen Spritpreise hart.

München - Christian Eichele kann in diesen Tagen mit hoher Treffsicherheit voraussagen, wie viel seine Kunden tanken. „Für 20 Euro. Kaum einer tankt für mehr, seit die Spritpreise so gestiegen sind“, sagt der Inhaber einer Freien Tankstelle in der Zehntfeldstraße in Trudering. Rund 25 Prozent weniger nimmt er derzeit insgesamt ein, schätzt er. Damit ist er nicht allein.

München: „Die Kundenfrequenz ist geringer und die Tankmenge auch“

„Die Kundenfrequenz ist geringer und die Tankmenge auch“, sagt Pächter Günter Friedl, der auch Vorsitzender des Verbandes Tankstellengewerbe Bayern ist. In seiner Aral in der Dülferstraße sei der Absatz um 30 Prozent zurückgegangen. Hinzu käme das Unverständnis bei einigen Kunden: „Wir halten den Kopf hin. Der Tankwart ist gerade so beliebt wie der Steuereintreiber.“ Sein Stellvertreter Manfred George fügt hinzu: „Die Pächter und Betreiber bekommen Provision pro Liter. Nicht wir, sondern der Staat, der prozentual am Kraftstoffabsatz profitiert, reibt sich jetzt die Hände.“



Auch Ersin Öner von Süd Treibstoff in Untergiesing ist frustriert: Der Spritverkauf ist bei ihm sogar um die Hälfte eingebrochen. Er hat Verständnis für die Kunden. „Die tun mir leid, vor allem Pendler, die aufs Auto angewiesen sind.“



Glück hat der Tankstellenbetreiber, der aufgrund seiner Lage weniger Privatkunden hat. „Bei uns kommen viele Geschäftskunden mit ihrer Tankkarte, deshalb hat sich bei uns kaum etwas verändert“, berichtet André Dirnberger von Allguth in Unterschleißheim.



Günter Friedl vom Tankstellenverband: „Das wird noch schlimmer werden“

Günter Friedl vom Tankstellenverband prophezeit: „Das wird noch schlimmer werden. Ich erkenne keinen politischen Willen, etwas dagegen zu unternehmen.“ Er führt an, dass es in den 1960er-Jahren noch 56 000 Tankstellen in Deutschland gegeben habe, heute seien es 14 000. „Die hohen Spritpreise jetzt beschleunigen das Tankstellensterben noch.“ Christian Eichele von der Truderinger Tankstelle ist leiderprobt und hofft, dass er seine Tankstelle durch diese Krise steuern kann – zum Glück hat er noch seine Werkstatt. „Aber es liegt an Putin, wie es weitergeht.“



Auch bei Münchens Taxifahrern läuft das Geschäft wegen der Spritpreise schlecht. Denn sie können diese nicht an die Kunden weitergeben. „Es gibt keine Rechtsgrundlage, auf der wir die Preise kurzfristig ändern können“, erklärt Thomas Kroker, Vorstand der Taxi München eG. In der Regel dauere eine Änderung fünf bis sechs Monate. Die Folge der kurzfristig gestiegenen Spritpreise für die Branche: „Unsere Fahrer müssen jetzt jeden Euro dreimal rumdrehen.“